Однажды ночью

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24 Декабря 2024

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

В моей семье дни рождения отмечались с размахом, однако Новый год не считался особенным праздником. Мама с юности сидела на диетах и не понимала, как можно всю ночь кушать или выпивать, а потом, лежа на диване, смотреть по телевизору одни и те же фильмы. Папа вырос в семье, где вообще не было принято отмечать праздники. Поэтому в нашем доме Новый год проходил за рядовым ужином в обусловленные 19 часов, до наступления полуночи родители ложились спасть, а мне оставалось прислушиваться к веселью в соседской квартире, расположенной этажом выше, и мечтать о настоящем празднике.

Нашими соседями была веселая семья, состоящая из молодой пары и маленькой дочери. Муж с женой были талантливыми вокалистами, выступающими дуэтом в ресторанах нашего города. Они работали в ночное время, поэтому частенько просили маму присмотреть за дочерью Катей, которая была моложе меня на шесть лет и казалась совсем малышкой. Я мечтал о младшей сестричке, поэтому с радостью заботился о маленькой соседке. Мне нравилось рассказывать ей сюжеты любимых книг и наблюдать за эмоциональной реакцией собеседницы, когда она сопереживала героям любимых романов. Зная отношение моих родителей к Новому году, соседи частенько звали меня к себе в гости, чтобы показать, как правильно нужно отмечать этот волшебный праздник. Я смущался и всегда отказывался, но в душе мечтал с размахом встретить наступление нового года.

Когда мне исполнилось 16 лет, молодые вокалисты погибли в автокатастрофе, возвращаясь с гастролей из другого города. Дочь Катюшку на воспитание забрала бабушка и увезла в деревню. Так встреча следующего Нового года этажом выше прошла в тишине. Только взлетающие в воздух петарды, освещающие ночное небо, свидетельствовали о том, что старый год закончился.

Вскоре папе предложили достойную работу, которая позволила в дальнейшем оплатить мне престижное образование. Когда я учился на последнем курсе университета, родители купили себе большую квартиру, сделали хороший ремонт и переехали, оставив мне в распоряжение старую жилплощадь. Папа всегда считал, что невеста должна прийти в дом жениха, а мама никогда не хотела бы жить в одной квартире с моей будущей женой, поскольку на кухне предпочитала быть единственной хозяйкой. Так чудесная философия моих родителей позволила мне в молодом возрасте получить свой угол без проблем и долгов, за что я им всегда благодарен.

Мне казалось, самостоятельная жизнь превратит мои будни в бесконечный праздник, однако бытовые вопросы удивительным образом занимали огромную часть времени, которого катастрофически не хватало. Я не сразу освоил простейшие кулинарные рецепты и научился ловко справляться с пылью и грязью, но спустя полгода стал сносно вести домашнее хозяйство, за что получил похвалу мамы и уважение отца.

После окончания вуза мне предложили работу в небольшой фирме, где я встретил прекрасную девушку по имени Анна. Она работала в соседнем отделе, в коллективе пользовалась уважением, была начитанной, молчаливой и невероятно спокойной. Обладательница синих глаз привлекла мое внимание и почти сразу приняла ухаживания. Вечерами мы гуляли по набережной, читали книги. Она не любила шумных компаний, раздражалась от громкой музыки, неохотно соглашалась на походы в кинотеатры и кафе, любила проводить время только вдвоем со мною. Сначала эти трогательные отношения грели мою душу, но вскоре я начал тяготиться унылыми вечерами и стал искать предлог, чтобы расстаться. Всё решилось, когда в город вернулись мои школьные друзья, которые безуспешно пытались покорить своими талантами столицу. Повзрослевшие веселые парни сразу невзлюбили мою избранницу и не могли понять, что могло нас связывать с этой скучной особой. Они приходили ко мне в гости и вечерами напролет рассказывали о своих приключениях, по выходным приглашали в ночные клубы и постоянно раздражали Анну. После ультиматума моей девушки «или я, или друзья» с облегчением в сердце я выбрал друзей и той же осенью расстался с Анной, чем расстроил маму, которая обожала девушку и видела в ней будущую невесту и мать своих внуков.

Спустя год безудержного веселья с друзьями, я порядком устал от вечерних загулов и вульгарных девиц. Я поменял работу и всерьез задумался о создании семьи. На новом месте я встретил миловидную приятную девушку по имени Лиза, которая мне очень понравилась. Моя новая избранница пришлась по душе отцу, поэтому каждый день он настаивал, чтобы я не тянул со свадьбой. Зарегистрировать наш союз я не спешил, но, чтобы успокоить родителей, предложил Лизе жить вместе. Девушка с радостью согласилась и вскоре заполнила пустые полки моих шкафов своими вещами. Постоянное присутствие Лизы в моей жизни первое время приносило радость сердцу, но вскоре я стал уставать от неё. Иногда после тяжелого трудового дня мне хотелось побыть одному в тишине или в компании любимой музыки, но моя девушка всегда требовала к себе повышенного внимания, обижалась на моё молчание, неохотно с ним мирилась и раздражалась по мелочам.

Однажды я возвращался домой после работы и увидел свет в окнах над своей квартирой. Первое время после смерти соседей в квартире жили студенты, потом строители и вахтовики, которые приносили много хлопот. В этот период мою квартиру частенько заливали, мне приходилось ругаться из-за «бычков» и шума, но последние два года жилье пустовало. «Опять новые жильцы и проблемы», – подумал я и отправился в свою квартиру. Той же ночью постояльцы включили музыку на всю катушку и решили с размахом отметить своё заселение. Я не хотел сразу портить отношения с новыми соседями, но, прослушав несколько альбомов группы «ДДТ», решил всё же сделать им замечание.

Я поднялся на этаж выше и постучал в дверь. Мне открыли не сразу. После настойчивого стука дверь распахнулась. На пороге стоял огромный мужик, раздетый до пояса. Его пузатый торс был разрисован татуировками. Он что-то жевал и молча смотрел на меня. Я представился, попросил сделать музыку потише. Мужик басом спросил: «Все?» «Да», – ответил я. Дверь передо мной захлопнулась. «Ну вот, приехали», – подумал я и не ошибся. Музыка действительно стихла, но через два часа я проснулся от звука льющейся воды, которая текла в ванной с потолка. Мне снова пришлось одеться и подняться к соседу. Он открыл дверь и с порога стал извиняться за потоп. Любитель громкой музыки хотел принять ванную, включил воду и заснул. Хамоватый сосед представился Борисом и попросил помочь справиться с наводнением. Я переступил порог квартиру и оказался в луже. Целый час мы собирали воду в тазы и смогли немного познакомиться. Моим новым соседом оказался рок-музыкант, который был женат на молодой хозяйке квартиры и ждал её заселения на следующий день. «Вашу жену зовут Катерина?» – взволнованно спросил я. «Да, странно, откуда ты знаешь?», – спросил Борис. «Возможно, в детстве мы были соседями», – скрывая смущение, ответил я. После этих слов мое сердце почему-то стало биться чаще. Закончив сбор воды, я вернулся домой и еще долго не мог заснуть. Лиза не почувствовала моего отсутствия, поэтому мне не пришлось объяснять причину волнения, внезапно охватившего душу.

Весь следующий рабочий день я думал о встрече с Катериной. Как только на часах пробило шесть, я соврал Лизе о внезапных делах и выскочил из офиса. Не заходя в свою квартиру, я поднялся на этаж выше. Дверь открыл Борис. Хозяин был немного навеселе, он широко и нелепо улыбался и предложил зайти. Из кухни вышла его жена. Передо мной стояла молодая девушка очень маленького роста. На бровях и в носу у неё был пирсинг, часть волос на голове сбрита до основания, остальные волосы выкрашены в красный цвет, на глазах и губах нанесен темно-коричневый макияж. Девушка протянула мне тонкую изящную руку и представилась: «Рина». Она стала извиняться за ночной потоп и прочие неудобства. Предложила пройти к столу, поскольку накрыла его в честь новоселья. Внешний вид этого создания лишил меня дара речи. От маленькой хорошенькой девочки, которую я знал и помнил, ничего не осталось. Мне сделалось тоскливо, словно что-то дорогое потерялось навсегда. Постояв в коридоре, я поблагодарил за предложение, поздравил с новосельем и пошел в свою квартиру, где меня ждала разъяренная Лиза.

Она видела, как я зашел в подъезд, и в дверной глазок проследила мой путь к соседям. Девушка неистово кричала и ругалась, но объяснений слышать не хотела. Тот вечер мы провели в разных комнатах. Перед сном я решил попить чай и зашел на кухню. Из верхней квартиры доносилось приятно женское пение. Странная соседка Рина исполняла неизвестный мне романс. Её голосок был словно колокольчик, мне пришлось отключить чайник, чтобы дослушать историю главных героев романса. Рина спела несколько песен, но Борис перебил её исполнением какой-то композиции на бас-гитаре. Через некоторое время музыка прекратилась, начался скандал. Рина что-то кричала мужу, Борис кричал ей в ответ, после были слышны грохот бьющейся посуды и хлопанье входной дверью, затем наступила тишина, сквозь которую я слышал, как Рина плакала.

Мне было неловко от того, что я подслушивал, и в то же время жалко эту маленькую беззащитную странную соседку-инопланетянку.

С тех пор в квартире наверху никогда не было тихо. Там играла приятная музыка, иногда меня оглушали низкие гитарные басы. Бывал смех и веселье, но всё чаще я слышал, как Рина плакала. Однажды после скандала наверху я не выдержал и поднялся этажом выше. Дверь была не заперта, маленькая хозяйка была одна дома, сидела у окна и плакала. Девушка подняла голову, без своего ужасного макияжа она оказалась обладательницей невероятно миленького личика. Карие огромные глаза были наполнены отчаянием, на руках виднелись свежие синяки, пол был усыпан осколками посуды. Соседка извинилась за шум и принялась подметать осколки битых тарелок. Мне хотелось успокоить девушку, но я не знал, чем ей помочь. Выхватил веник из её рук и собрал остатки сервиза. Рина призналась в том, что Борис стал увлекаться горячительными напитками, превращаясь в жуткого человека. С похмелья он извинялся за свое поведение, а по вечерам снова погружался во мрак семейных разборок и сцен ревности. На вопрос, почему она не разведется, Рина ответила, что не замужем, а живет с ним, потому что жалеет своего музыканта, ведь они оба много хлебнули горя и выросли в интернате, только Борис выпустился на пять лет раньше. Девушка призналась, что её избранник был посредственным музыкантом, в группах не задерживался, всё время нервничал из-за отсутствия работы и денег. Рина глубоко вздохнула и рассказала, что сначала потеряла родителей, а вскоре вовсе осталась одна, потому как бабушка, которая взяла её на воспитание, умерла спустя полгода. Кроме Бориса, у неё не было ни одной родной души, однако теперь даже с ним жизнь была невыносимой. Таких совпадений быть не могло, я погладил её по голове и сказал: «Катенок, а ты разве меня не помнишь?» Она внимательно посмотрела на меня и расплакалась еще сильнее, ведь так её звала только мама…

Когда Рина успокоилась, я спросил, откуда у неё такое странное имя. Девушка улыбнулась и объяснила, что решила взять только последние буквы своего имени, чтобы отличаться от ужасного воспитателя интерната Екатерины Михайловны, которая жестоко наказывала своих воспитанников. «А мне больше нравится Катюша», – улыбаясь, сказал я. Мы немного помолчали, а потом продолжили разговор, наполненный нежностью, воспоминаниями, горестными моментами, рассказом о том, как эта маленькая, но решительная девушка смогла вернуть себе квартиру, стать лучшим воспитателем детского сада и теперь нанялась на работу в агентство по проведению праздничных мероприятий. Она думала, что её все забыли, поэтому не искала встречи с соседями, но обрадовалась, что будет жить рядом с названным братом, истории которого согревали её израненную душу, когда жизнь в интернате была особенно невыносимой. Я обнял заплаканную соседку и пообещал рассказать родителям о её возвращении в наш дом.

Глянув на часы, я с удивлением обнаружил, что пролетел целый час, мне нужно было возвращаться домой. Взяв с Катерины обещание окончательно успокоиться, я вернулся к себе в квартиру, где меня снова ждал скандал. В Лизу словно вселился бес. Она кричала, обвиняла меня в измене, требовала клятв, а через час успокоилась и уснула, но мне было не до сна. Наш разговор с Катей не шел у меня из головы, в одночасье маленькая беззащитная девочка осталась одна в этом мире и теперь пребывала в грусти, печали и безысходности.

С тех самых пор я искал встречи с Катей. Утром торопился, чтобы успеть проводить её до автобуса, вечером перехватывал у подъезда, чтобы немного поговорить. Во время наших коротких встреч мы успевали дарить друг другу внимание и радость, но в наших домах гремели раскаты скандалов и ругани. Лизу раздражало всё, что я делал: как ел, сидел на стуле, пел в ванной. Борис традиционно бил посуду, шумел, кричал, хлопал дверьми, но я больше не слышал, чтобы Рина плакала.

Так прошло несколько месяцев. Отношения с Лизой окончательно вымотали меня. Предупредив родителей, я предложил ей расстаться. К моему удивлению, она с облегчением согласилась. Мне даже показалось странным, что она так легко приняла это решение. Моментально собрав свои вещи, Лиза ушла из моей квартиры, а после её увольнения исчезла из жизни навсегда. Лишь однажды я видел её в магазине вместе с мужчиной и облегченно решил, что Лиза наконец-то встретила счастье на своём пути. В моей душе снова поселилась гармония. Однако вскоре её сменили чувство одиночества и тоски…

Когда декабрь был на исходе, я стал готовиться к празднованию Нового года. За время самостоятельной жизни все главные традиции этого праздника вошли в мой дом. За неделю до волшебной ночи я наряжал елку, украшал гирляндами окна дома. Учитывая, что родители не ждали меня в гости, я накрывал чудесный праздничный стол. Всю ночь кушал деликатесы, пил лучшее шампанское и смотрел советские фильмы, которые знал наизусть, иногда приглашал друзей. Но в тот год, опустошенный от предыдущих отношений с Лизой, я решил закрыться ото всех, привести мысли в порядок и подумать, как жить дальше. В новогоднюю ночь я по традиции накрыл на стол, еще раз вспомнил события уходящего года и неожиданно для себя пожелал найти настоящую любовь в будущем году. После расставания с Лизой я не искал встречи с моей соседкой, но отметил, что в её квартире, как и моей, стало очень тихо. Иногда она пела романсы собственного сочинения, но мужской голос и звук битой посуды исчезли. В канун новогодней ночи я случайно встретил Катерину в подъезде и с трудом узнал её. Она сменила имидж и превратилась в красавицу. Волшебным образом с её лица исчезли кольца от пирсинга, волосы приобрели каштановый оттенок, пухлые губки были ярко-красного цвета. Мы поздоровались, но мне не хватило мужества сказать соседке комплименты. Наливая бокал шампанского в новогоднюю ночь, я корил себя за нерешительность. Сделав первый глоток, я услышал стук в дверь. «Не дай бог, это друзья», – подумал я и поплелся в коридор. Посмотрев в глазок, я никого не увидел и решил вернуться в зал, но кто-то нажал кнопку звонка. Я распахнул дверь и увидел на пороге маленькую горбатую Бабу-ягу. Прекрасный грим и костюм не позволил узнать, кто прятался за маской, но после слов: «Здравствуй, дружок», – понял, что это моя Катя.

«Заходи, Баба-яга, я тебя давно жду», – смеясь, сказал я. Девушка вместе с париком сняла накладной нос и сказала: «Кроме тебя, у меня никого нет». Я подхватил сказочную бабулю на руки и занес в дом.

Катя рассказала, что несколько месяцев назад застала Бориса с другой женщиной и выгнала его из дома. Катя, как и я, давно подслушивала, чем жила моя квартира. Благодаря плохой звукоизоляции и огромной вентиляционной трубе на кухне это было несложно. Она знала, что мы расстались с Лизой, и сама решила сделать первый шаг. В преддверии новогодней ночи она вместе с коллегами проводила детский праздник в соседнем доме, но заместитель генерального директора, который по совместительству исполнял роль Деда Мороза, немного перебрал в гостях, поэтому ей вместе со Снегурочкой пришлось изрядно потрудиться, чтобы доставить этого сказочного деда в его апартаменты. Катерина боялась опоздать к бою курантов, поэтому решила не снимать костюм и прямо в нём заявилась ко мне в гости, когда часы показывали без четверти двенадцать.

Это был самый удивительный Новый год в моей жизни. Мы пели песни, бегали на улицу смотреть салют, пили на морозе шампанское, выкрикивали пожелания, смотрели советские фильмы, целовались и стали близки.

Сон сморил нас только к утру. Когда я открыл глаза, очень боялся, что эта праздничная эйфория прошла, и Катюша захочет уйти, сделав равнодушный вид, но Рина, будто услышав эти мысли, не открывая глаз, крепко обняла меня и прошептала, что никогда не была так счастлива, как в эту праздничную ночь.

Мое новогоднее желание сбылось: я встретил женщину, сумевшую разжечь в сердце настоящую любовь и подарить счастье, которое оказалось терпким на вкус. При внешней легкости моя избранница была решительной, целеустремленной, иногда грубоватой и страшно упрямой женщиной. Мне понадобилось время, чтобы понять мысли и поступки этой своенравной, но невероятно желанной красавицы. Следующим препятствием к моему безоблачному счастью были родители, которые умоляли меня одуматься и расстаться с обладательницей дурной наследственности и манер. Вместо тихой и покладистой невестки они получили прямолинейную, острую на язычок, но невероятно заботливую и любящую дочь. Рина почувствовала напряжение в семье и почти сразу стала называть моих родителей мамой и папой, чем смогла завоевать место в их сердцах.

Лишь друзья безоговорочно приняли мой выбор. Веселая хохотушка им очень понравилась, она приняла моих шалопаев без лишних расспросов и претензий. В нашем доме снова стали собираться компании. Однако новогодние ночи мы проводим только вдвоем. Теперь эта наша семейная традиция: провожать старый и встречать новый год в объятиях друг друга. Лишь только дети смогут её изменить, придав этому празднику сказочное очарование, ведь у меня появилась новая мечта – однажды стать Дедом Морозом для наших детей…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."