Однажды ночью

24 Декабря 2024



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

В моей семье дни рождения отмечались с размахом, однако Новый год не считался особенным праздником. Мама с юности сидела на диетах и не понимала, как можно всю ночь кушать или выпивать, а потом, лежа на диване, смотреть по телевизору одни и те же фильмы. Папа вырос в семье, где вообще не было принято отмечать праздники. Поэтому в нашем доме Новый год проходил за рядовым ужином в обусловленные 19 часов, до наступления полуночи родители ложились спасть, а мне оставалось прислушиваться к веселью в соседской квартире, расположенной этажом выше, и мечтать о настоящем празднике.

Нашими соседями была веселая семья, состоящая из молодой пары и маленькой дочери. Муж с женой были талантливыми вокалистами, выступающими дуэтом в ресторанах нашего города. Они работали в ночное время, поэтому частенько просили маму присмотреть за дочерью Катей, которая была моложе меня на шесть лет и казалась совсем малышкой. Я мечтал о младшей сестричке, поэтому с радостью заботился о маленькой соседке. Мне нравилось рассказывать ей сюжеты любимых книг и наблюдать за эмоциональной реакцией собеседницы, когда она сопереживала героям любимых романов. Зная отношение моих родителей к Новому году, соседи частенько звали меня к себе в гости, чтобы показать, как правильно нужно отмечать этот волшебный праздник. Я смущался и всегда отказывался, но в душе мечтал с размахом встретить наступление нового года.

Когда мне исполнилось 16 лет, молодые вокалисты погибли в автокатастрофе, возвращаясь с гастролей из другого города. Дочь Катюшку на воспитание забрала бабушка и увезла в деревню. Так встреча следующего Нового года этажом выше прошла в тишине. Только взлетающие в воздух петарды, освещающие ночное небо, свидетельствовали о том, что старый год закончился.

Вскоре папе предложили достойную работу, которая позволила в дальнейшем оплатить мне престижное образование. Когда я учился на последнем курсе университета, родители купили себе большую квартиру, сделали хороший ремонт и переехали, оставив мне в распоряжение старую жилплощадь. Папа всегда считал, что невеста должна прийти в дом жениха, а мама никогда не хотела бы жить в одной квартире с моей будущей женой, поскольку на кухне предпочитала быть единственной хозяйкой. Так чудесная философия моих родителей позволила мне в молодом возрасте получить свой угол без проблем и долгов, за что я им всегда благодарен.

Мне казалось, самостоятельная жизнь превратит мои будни в бесконечный праздник, однако бытовые вопросы удивительным образом занимали огромную часть времени, которого катастрофически не хватало. Я не сразу освоил простейшие кулинарные рецепты и научился ловко справляться с пылью и грязью, но спустя полгода стал сносно вести домашнее хозяйство, за что получил похвалу мамы и уважение отца.

После окончания вуза мне предложили работу в небольшой фирме, где я встретил прекрасную девушку по имени Анна. Она работала в соседнем отделе, в коллективе пользовалась уважением, была начитанной, молчаливой и невероятно спокойной. Обладательница синих глаз привлекла мое внимание и почти сразу приняла ухаживания. Вечерами мы гуляли по набережной, читали книги. Она не любила шумных компаний, раздражалась от громкой музыки, неохотно соглашалась на походы в кинотеатры и кафе, любила проводить время только вдвоем со мною. Сначала эти трогательные отношения грели мою душу, но вскоре я начал тяготиться унылыми вечерами и стал искать предлог, чтобы расстаться. Всё решилось, когда в город вернулись мои школьные друзья, которые безуспешно пытались покорить своими талантами столицу. Повзрослевшие веселые парни сразу невзлюбили мою избранницу и не могли понять, что могло нас связывать с этой скучной особой. Они приходили ко мне в гости и вечерами напролет рассказывали о своих приключениях, по выходным приглашали в ночные клубы и постоянно раздражали Анну. После ультиматума моей девушки «или я, или друзья» с облегчением в сердце я выбрал друзей и той же осенью расстался с Анной, чем расстроил маму, которая обожала девушку и видела в ней будущую невесту и мать своих внуков.

Спустя год безудержного веселья с друзьями, я порядком устал от вечерних загулов и вульгарных девиц. Я поменял работу и всерьез задумался о создании семьи. На новом месте я встретил миловидную приятную девушку по имени Лиза, которая мне очень понравилась. Моя новая избранница пришлась по душе отцу, поэтому каждый день он настаивал, чтобы я не тянул со свадьбой. Зарегистрировать наш союз я не спешил, но, чтобы успокоить родителей, предложил Лизе жить вместе. Девушка с радостью согласилась и вскоре заполнила пустые полки моих шкафов своими вещами. Постоянное присутствие Лизы в моей жизни первое время приносило радость сердцу, но вскоре я стал уставать от неё. Иногда после тяжелого трудового дня мне хотелось побыть одному в тишине или в компании любимой музыки, но моя девушка всегда требовала к себе повышенного внимания, обижалась на моё молчание, неохотно с ним мирилась и раздражалась по мелочам.

Однажды я возвращался домой после работы и увидел свет в окнах над своей квартирой. Первое время после смерти соседей в квартире жили студенты, потом строители и вахтовики, которые приносили много хлопот. В этот период мою квартиру частенько заливали, мне приходилось ругаться из-за «бычков» и шума, но последние два года жилье пустовало. «Опять новые жильцы и проблемы», – подумал я и отправился в свою квартиру. Той же ночью постояльцы включили музыку на всю катушку и решили с размахом отметить своё заселение. Я не хотел сразу портить отношения с новыми соседями, но, прослушав несколько альбомов группы «ДДТ», решил всё же сделать им замечание.

Я поднялся на этаж выше и постучал в дверь. Мне открыли не сразу. После настойчивого стука дверь распахнулась. На пороге стоял огромный мужик, раздетый до пояса. Его пузатый торс был разрисован татуировками. Он что-то жевал и молча смотрел на меня. Я представился, попросил сделать музыку потише. Мужик басом спросил: «Все?» «Да», – ответил я. Дверь передо мной захлопнулась. «Ну вот, приехали», – подумал я и не ошибся. Музыка действительно стихла, но через два часа я проснулся от звука льющейся воды, которая текла в ванной с потолка. Мне снова пришлось одеться и подняться к соседу. Он открыл дверь и с порога стал извиняться за потоп. Любитель громкой музыки хотел принять ванную, включил воду и заснул. Хамоватый сосед представился Борисом и попросил помочь справиться с наводнением. Я переступил порог квартиру и оказался в луже. Целый час мы собирали воду в тазы и смогли немного познакомиться. Моим новым соседом оказался рок-музыкант, который был женат на молодой хозяйке квартиры и ждал её заселения на следующий день. «Вашу жену зовут Катерина?» – взволнованно спросил я. «Да, странно, откуда ты знаешь?», – спросил Борис. «Возможно, в детстве мы были соседями», – скрывая смущение, ответил я. После этих слов мое сердце почему-то стало биться чаще. Закончив сбор воды, я вернулся домой и еще долго не мог заснуть. Лиза не почувствовала моего отсутствия, поэтому мне не пришлось объяснять причину волнения, внезапно охватившего душу.

Весь следующий рабочий день я думал о встрече с Катериной. Как только на часах пробило шесть, я соврал Лизе о внезапных делах и выскочил из офиса. Не заходя в свою квартиру, я поднялся на этаж выше. Дверь открыл Борис. Хозяин был немного навеселе, он широко и нелепо улыбался и предложил зайти. Из кухни вышла его жена. Передо мной стояла молодая девушка очень маленького роста. На бровях и в носу у неё был пирсинг, часть волос на голове сбрита до основания, остальные волосы выкрашены в красный цвет, на глазах и губах нанесен темно-коричневый макияж. Девушка протянула мне тонкую изящную руку и представилась: «Рина». Она стала извиняться за ночной потоп и прочие неудобства. Предложила пройти к столу, поскольку накрыла его в честь новоселья. Внешний вид этого создания лишил меня дара речи. От маленькой хорошенькой девочки, которую я знал и помнил, ничего не осталось. Мне сделалось тоскливо, словно что-то дорогое потерялось навсегда. Постояв в коридоре, я поблагодарил за предложение, поздравил с новосельем и пошел в свою квартиру, где меня ждала разъяренная Лиза.

Она видела, как я зашел в подъезд, и в дверной глазок проследила мой путь к соседям. Девушка неистово кричала и ругалась, но объяснений слышать не хотела. Тот вечер мы провели в разных комнатах. Перед сном я решил попить чай и зашел на кухню. Из верхней квартиры доносилось приятно женское пение. Странная соседка Рина исполняла неизвестный мне романс. Её голосок был словно колокольчик, мне пришлось отключить чайник, чтобы дослушать историю главных героев романса. Рина спела несколько песен, но Борис перебил её исполнением какой-то композиции на бас-гитаре. Через некоторое время музыка прекратилась, начался скандал. Рина что-то кричала мужу, Борис кричал ей в ответ, после были слышны грохот бьющейся посуды и хлопанье входной дверью, затем наступила тишина, сквозь которую я слышал, как Рина плакала.

Мне было неловко от того, что я подслушивал, и в то же время жалко эту маленькую беззащитную странную соседку-инопланетянку.

С тех пор в квартире наверху никогда не было тихо. Там играла приятная музыка, иногда меня оглушали низкие гитарные басы. Бывал смех и веселье, но всё чаще я слышал, как Рина плакала. Однажды после скандала наверху я не выдержал и поднялся этажом выше. Дверь была не заперта, маленькая хозяйка была одна дома, сидела у окна и плакала. Девушка подняла голову, без своего ужасного макияжа она оказалась обладательницей невероятно миленького личика. Карие огромные глаза были наполнены отчаянием, на руках виднелись свежие синяки, пол был усыпан осколками посуды. Соседка извинилась за шум и принялась подметать осколки битых тарелок. Мне хотелось успокоить девушку, но я не знал, чем ей помочь. Выхватил веник из её рук и собрал остатки сервиза. Рина призналась в том, что Борис стал увлекаться горячительными напитками, превращаясь в жуткого человека. С похмелья он извинялся за свое поведение, а по вечерам снова погружался во мрак семейных разборок и сцен ревности. На вопрос, почему она не разведется, Рина ответила, что не замужем, а живет с ним, потому что жалеет своего музыканта, ведь они оба много хлебнули горя и выросли в интернате, только Борис выпустился на пять лет раньше. Девушка призналась, что её избранник был посредственным музыкантом, в группах не задерживался, всё время нервничал из-за отсутствия работы и денег. Рина глубоко вздохнула и рассказала, что сначала потеряла родителей, а вскоре вовсе осталась одна, потому как бабушка, которая взяла её на воспитание, умерла спустя полгода. Кроме Бориса, у неё не было ни одной родной души, однако теперь даже с ним жизнь была невыносимой. Таких совпадений быть не могло, я погладил её по голове и сказал: «Катенок, а ты разве меня не помнишь?» Она внимательно посмотрела на меня и расплакалась еще сильнее, ведь так её звала только мама…

Когда Рина успокоилась, я спросил, откуда у неё такое странное имя. Девушка улыбнулась и объяснила, что решила взять только последние буквы своего имени, чтобы отличаться от ужасного воспитателя интерната Екатерины Михайловны, которая жестоко наказывала своих воспитанников. «А мне больше нравится Катюша», – улыбаясь, сказал я. Мы немного помолчали, а потом продолжили разговор, наполненный нежностью, воспоминаниями, горестными моментами, рассказом о том, как эта маленькая, но решительная девушка смогла вернуть себе квартиру, стать лучшим воспитателем детского сада и теперь нанялась на работу в агентство по проведению праздничных мероприятий. Она думала, что её все забыли, поэтому не искала встречи с соседями, но обрадовалась, что будет жить рядом с названным братом, истории которого согревали её израненную душу, когда жизнь в интернате была особенно невыносимой. Я обнял заплаканную соседку и пообещал рассказать родителям о её возвращении в наш дом.

Глянув на часы, я с удивлением обнаружил, что пролетел целый час, мне нужно было возвращаться домой. Взяв с Катерины обещание окончательно успокоиться, я вернулся к себе в квартиру, где меня снова ждал скандал. В Лизу словно вселился бес. Она кричала, обвиняла меня в измене, требовала клятв, а через час успокоилась и уснула, но мне было не до сна. Наш разговор с Катей не шел у меня из головы, в одночасье маленькая беззащитная девочка осталась одна в этом мире и теперь пребывала в грусти, печали и безысходности.

С тех самых пор я искал встречи с Катей. Утром торопился, чтобы успеть проводить её до автобуса, вечером перехватывал у подъезда, чтобы немного поговорить. Во время наших коротких встреч мы успевали дарить друг другу внимание и радость, но в наших домах гремели раскаты скандалов и ругани. Лизу раздражало всё, что я делал: как ел, сидел на стуле, пел в ванной. Борис традиционно бил посуду, шумел, кричал, хлопал дверьми, но я больше не слышал, чтобы Рина плакала.

Так прошло несколько месяцев. Отношения с Лизой окончательно вымотали меня. Предупредив родителей, я предложил ей расстаться. К моему удивлению, она с облегчением согласилась. Мне даже показалось странным, что она так легко приняла это решение. Моментально собрав свои вещи, Лиза ушла из моей квартиры, а после её увольнения исчезла из жизни навсегда. Лишь однажды я видел её в магазине вместе с мужчиной и облегченно решил, что Лиза наконец-то встретила счастье на своём пути. В моей душе снова поселилась гармония. Однако вскоре её сменили чувство одиночества и тоски…

Когда декабрь был на исходе, я стал готовиться к празднованию Нового года. За время самостоятельной жизни все главные традиции этого праздника вошли в мой дом. За неделю до волшебной ночи я наряжал елку, украшал гирляндами окна дома. Учитывая, что родители не ждали меня в гости, я накрывал чудесный праздничный стол. Всю ночь кушал деликатесы, пил лучшее шампанское и смотрел советские фильмы, которые знал наизусть, иногда приглашал друзей. Но в тот год, опустошенный от предыдущих отношений с Лизой, я решил закрыться ото всех, привести мысли в порядок и подумать, как жить дальше. В новогоднюю ночь я по традиции накрыл на стол, еще раз вспомнил события уходящего года и неожиданно для себя пожелал найти настоящую любовь в будущем году. После расставания с Лизой я не искал встречи с моей соседкой, но отметил, что в её квартире, как и моей, стало очень тихо. Иногда она пела романсы собственного сочинения, но мужской голос и звук битой посуды исчезли. В канун новогодней ночи я случайно встретил Катерину в подъезде и с трудом узнал её. Она сменила имидж и превратилась в красавицу. Волшебным образом с её лица исчезли кольца от пирсинга, волосы приобрели каштановый оттенок, пухлые губки были ярко-красного цвета. Мы поздоровались, но мне не хватило мужества сказать соседке комплименты. Наливая бокал шампанского в новогоднюю ночь, я корил себя за нерешительность. Сделав первый глоток, я услышал стук в дверь. «Не дай бог, это друзья», – подумал я и поплелся в коридор. Посмотрев в глазок, я никого не увидел и решил вернуться в зал, но кто-то нажал кнопку звонка. Я распахнул дверь и увидел на пороге маленькую горбатую Бабу-ягу. Прекрасный грим и костюм не позволил узнать, кто прятался за маской, но после слов: «Здравствуй, дружок», – понял, что это моя Катя.

«Заходи, Баба-яга, я тебя давно жду», – смеясь, сказал я. Девушка вместе с париком сняла накладной нос и сказала: «Кроме тебя, у меня никого нет». Я подхватил сказочную бабулю на руки и занес в дом.

Катя рассказала, что несколько месяцев назад застала Бориса с другой женщиной и выгнала его из дома. Катя, как и я, давно подслушивала, чем жила моя квартира. Благодаря плохой звукоизоляции и огромной вентиляционной трубе на кухне это было несложно. Она знала, что мы расстались с Лизой, и сама решила сделать первый шаг. В преддверии новогодней ночи она вместе с коллегами проводила детский праздник в соседнем доме, но заместитель генерального директора, который по совместительству исполнял роль Деда Мороза, немного перебрал в гостях, поэтому ей вместе со Снегурочкой пришлось изрядно потрудиться, чтобы доставить этого сказочного деда в его апартаменты. Катерина боялась опоздать к бою курантов, поэтому решила не снимать костюм и прямо в нём заявилась ко мне в гости, когда часы показывали без четверти двенадцать.

Это был самый удивительный Новый год в моей жизни. Мы пели песни, бегали на улицу смотреть салют, пили на морозе шампанское, выкрикивали пожелания, смотрели советские фильмы, целовались и стали близки.

Сон сморил нас только к утру. Когда я открыл глаза, очень боялся, что эта праздничная эйфория прошла, и Катюша захочет уйти, сделав равнодушный вид, но Рина, будто услышав эти мысли, не открывая глаз, крепко обняла меня и прошептала, что никогда не была так счастлива, как в эту праздничную ночь.

Мое новогоднее желание сбылось: я встретил женщину, сумевшую разжечь в сердце настоящую любовь и подарить счастье, которое оказалось терпким на вкус. При внешней легкости моя избранница была решительной, целеустремленной, иногда грубоватой и страшно упрямой женщиной. Мне понадобилось время, чтобы понять мысли и поступки этой своенравной, но невероятно желанной красавицы. Следующим препятствием к моему безоблачному счастью были родители, которые умоляли меня одуматься и расстаться с обладательницей дурной наследственности и манер. Вместо тихой и покладистой невестки они получили прямолинейную, острую на язычок, но невероятно заботливую и любящую дочь. Рина почувствовала напряжение в семье и почти сразу стала называть моих родителей мамой и папой, чем смогла завоевать место в их сердцах.

Лишь друзья безоговорочно приняли мой выбор. Веселая хохотушка им очень понравилась, она приняла моих шалопаев без лишних расспросов и претензий. В нашем доме снова стали собираться компании. Однако новогодние ночи мы проводим только вдвоем. Теперь эта наша семейная традиция: провожать старый и встречать новый год в объятиях друг друга. Лишь только дети смогут её изменить, придав этому празднику сказочное очарование, ведь у меня появилась новая мечта – однажды стать Дедом Морозом для наших детей…

Ариша ЗИМА