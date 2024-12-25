АВАРИЯ ГОДА

24 Декабря 2024



Под занавес года на Камчатке произошел очередной авиаинцидент. На этот раз потерпел аварию легкомоторный самолет Ан-2 (его еще называют «кукурузник»), который перевозил груз по маршруту Мильково – Оссора – Аметистовое. Находившимся в нём двум пилотам и пассажиру повезло: они остались живы после жесткой посадки, во время которой Ан-2 перевернулся. Это произошло 19 декабря в районе горы Тундровой в Усть-Камчатском районе на высоте 700 метров. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Усть-Камчатский район расположен в труднодоступной гористой местности, густо прорезанной большими и малыми реками и к тому же находившейся под влиянием циклона. Чтобы разыскать Ан-2 и эвакуировать людей, потребовалось три дня напряженной работы как на земле, так и с воздуха. Полузасыпанный снегом самолет обнаружили 22 декабря. Троих спасенных доставили в Мильковскую районную больницу, два из них травмированы. Угрозы их жизни нет.

Сейчас, когда после завершения спасательной операции прошло уже несколько дней и появились официальные сведения об аварии, можно сделать некоторые выводы из случившегося. И они, мягко говоря, неутешительны.

В тот злополучный день Ан-2 с регистрационным номером RA-33555, принадлежавший компании «Фаеравиа» (зарегистрирована в городе Орле), выполнял коммерческий рейс. По данным телеграм-канала «Авиаторщина», в его салоне находилось 1 200 кг запасных частей (по другим данным, 800 кг), которые предназначались для золотодобывающей компании ООО «Аметистовое». 19 декабря в 9:45 по местному времени борт вылетел из села Мильково и через четыре часа должен был приземлиться в поселке Оссора. В 14 часов пилоты должны были выйти на связь с диспетчером. Но вместо этого в 13 часов сработал аварийный радиомаяк в 80 км севернее поселка Ключи.

После того как самолет нашли, а пострадавших эвакуировали, с сообщением выступил глава Мильковского района Николай Сепко. Он рассказал следующее. «По информации очевидцев (Каких именно? Пассажира? Или летчиков? – Прим. ред.), во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля (скорость может снизиться «до нуля» только на земле. – Прим. ред.). Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, но высота Ан-2 стала быстро снижаться: сначала самолет был на отметке 200 метров, потом она упала до 100, 80 и, наконец, 10 метров, после чего самолет совершил жесткую посадку на снег. В процессе приземления самолет перевернулся инерционно (в этом случае по–другому перевернуться невозможно. – Прим. ред.), оставив экипаж в затруднительном положении. Условия были крайне сложными, и членам экипажа потребовалось значительное время, чтобы выбраться из салона, так как они были заблокированы грузом – запчастями, которые перевозили. Несмотря на общую слабость и усталость, пилоты включили аварийный радиомаяк, стремясь привлечь к себе внимание спасателей. Экипаж отмечает, что сегодня у них «второй день рождения». Глава района уточнил, что «продуктов у них было крайне мало» и «они выкопали яму в снегу, чтобы согреться».

Дополним, что если бы не снег, вместо «второго дня рождения» для экипажа и пассажира, скорее всего, наступил бы последний день жизни. Но те, кто был на борту Ан-2, родились в рубашке. Одного взгляда на карту Камчатки достаточно, чтобы понять, как людям повезло, что спасатели сумели разыскать их уже на третий день. Самолет обнаружили только потому, что погода на какое-то время улучшилась. Если бы поднялась метель, чудесного спасения могло бы не случиться.

Так что же известно о заново рожденных? По словам министра здравоохранения Камчатского края Александра Гашкова, пострадавшие летчики, доставленные в Мильковскую районную больницу, 1953 и 1956 годов рождения, пассажир – 1999-го.

Если верить данным телеграм-канала «Авиаторщина», 68-летний командир Ан-2 имеет свидетельство частного пилота. Пассажиром на борту был и. о. генерального директора «Фаеравиа».

Характеристики «кукурузника» – одной из самых узнаваемых и уникальных машин в истории авиации, широко известны, в особенности жителям отдаленных районов Камчатки. Из-за простоты в эксплуатации, обладая малым разбегом и пробегом, он был и остается главным самолетом для малоосвоенных территорий севера, где много лет применяется повсеместно, в том числе для перевозок грузов. Ан-2 был разработан еще в 1940-х годах под руководством легендарного Олега Константиновича Антонова. Впервые самолет поднялся в небо 31 августа 1947 года. Максимальная грузоподъемность кукурузника составляет 1 500 кг, салон рассчитан на 12 пассажиров, экипаж составляет два человека. Ан-2 способен совершить посадку на неподготовленной местности, после остановки двигателя самолет продолжает планировать.

Другими словами, экипаж управлял воздушным судном, обладавшим всеми характеристиками для полета по указанному маршруту. Более того, разработанным так, чтобы сесть на неподготовленной площадке. Конечно, следствие покажет, в каком состоянии был Ан-2, но из того, что известно на сегодняшний день: никто из пострадавших о его неисправности даже не заикнулся. Поэтому наиболее вероятной причиной аварии можно предположить перегрузку. Как правило, самолеты, выполняющие коммерческие рейсы, стараются заполнить «под завязку». Будет неудивительно, если следствие назовет иной вес погруженных в кукурузник запчастей, чем те цифры, которые приводятся в телеграм-канале сейчас.

Кроме того, если известны погодные сводки и есть опасность обледенения самолета, из-за чего его масса увеличится, а скорость, соответственно, снизится, груза надо брать меньше. Такое стремительное снижение высоты, о котором говорят очевидцы, скорее всего, и произошло из-за увеличения тяжести воздушного судна. Непонятно только, почему пилоты не заметили этого раньше, ведь самолет не покрывается льдом мгновенно.

Начиная с мая 1995 и по 19 декабря текущего года включительно все авиационные катастрофы на Камчатке произошли по вине пилотов, среди которых были как начинающие летчики, так и опытные профессионалы. Среди самых известных назовем крушение Ан-2 в феврале 2022 года в районе села Северные Коряки, когда два члена экипажа погибли, а воздушное судно сгорело полностью. Напомним, тогда после взлета самолет перешел на снижение и столкнулся с земной поверхностью. Отчет комиссии МАК (Межгосударственный авиационный комитет) показал, что оба пилота при взлете не включили двигатель на полную мощность. При этом они не могли не почувствовать, что самолет тяжело набирает высоту и ему не хватает скорости, то есть мощности.

Точно так же из-за ошибки пилотов в 2021 году врезался в скалу возле поселка Палана пассажирский самолет Ан-26, погибли 28 человек; утонул на Курильском озере Ми-8, и с ним вместе ушли на дно восемь человек; разбился вертолет К-27, погибли пять человек.

На этот раз нам повезло: люди остались живы. В остальном же авария самолета, летевшего из Мильково в Оссору, на наш взгляд, не станет исключением из общего правила. Что заставляет пилотов действовать вопреки инструкциям и здравому смыслу? Вопрос остается без ответа…

Соб. инф.

Технические характеристики Ан-2

Экипаж: 2

Пассажировместимость: 12

Грузоподъемность: 1 500 кг

Длина: 12,4 м (в стояночном положении)

Размах крыльев:

Размах верхнего крыла: 18,17 м

Размах нижнего крыла: 14,23 м

Высота: 5,35 м (в линии полета)

Площадь крыла: 71,52 м²

Размеры грузовой кабины:

Длина: 4,1 м

Высота: 1,8 м

Ширина: 1,6 м

Масса пустого: 3 400–3 690 кг

Максимальная взлетная масса: в зависимости от варианта

в пассажирском и грузовом вариантах:

при температуре воздуха у земли до +15 °С: 5 500 кг

при температуре воздуха у земли свыше +15 °С: 5 250 кг

в сельскохозяйственном варианте: 5 250 кг

Объем топлива: 1 240 л

Силовая установка: 1 × звёздообразный поршневой АШ–62ИР (ИР – инерционный, редукторный)

Мощность двигателей: 1 × 1000 л. с. (на взлетном режиме) (1 × 735,45 кВт)

Воздушный винт: АВ-2

Диаметр винта: 3,6 м

Летные характеристики

Максимально допустимая скорость: 258 км/ч

Максимальная скорость: 236 км/ч (при максимальной взлетной массе)

Крейсерская скорость: 180 км/ч (при максимальной взлетной массе)

Практическая дальность: 990 км

Практический потолок: 4 200 м (при максимальной взлетной массе)

Скороподъемность: 2,4 м/сек. (при максимальной взлетной массе)

Длина разбега: 235 м (при максимальной взлетной массе)

Длина пробега: 225 м

(Источник: данных: Руководство по летной эксплуатации самолета Ан-2)