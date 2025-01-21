ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ

21 Января 2025



Экологическое бедствие, начавшееся больше месяца назад из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, продолжается. К настоящему времени мазут, который вначале вынесло течением на пляжи Анапы, достиг побережий Феодосии, Ялты, Севастополя, Евпатории. За последние дни региональное МЧС зафиксировало более двух десятков новых выбросов нефтепродуктов. Иными словами, погублены востребованные и популярные у туристов, в том числе и камчатских, черноморские курорты.

По информации Минтранса, в море попал тяжелый «топочный» мазут марки М100. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из акваторий. Поэтому основной способ, который применяют, – сбор мазута с береговой линии, куда его выбрасывает волнами.

По официальным данным, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили в совокупности девять тысяч двести тонн мазута: 4,9 тысячи тонн один и 4,3 тысячи тонн другой. Чтобы лучше представить себе это количество, достаточно вообразить два длинных грузовых железнодорожных состава, составленных из цистерн. В них помещается приблизительно столько же нефтепродуктов, сколько было на злополучных танкерах, когда они вышли в море и попали в шторм. Во время этого шторма у одного из них оторвало носовую часть, а второй сел на мель в 80 км от берега в границах морского порта Тамань.

Специалисты Морспасслужбы поначалу заявили, что на танкерах суммарно было разрушено четыре танка (грузовые помещения для перевозки жидкостей) с мазутом по линии разломов. Остальные же (на каждом танкере их всего восемь) якобы не имеют видимых повреждений, и утечек из них нет. Из этого в Минтрансе сделали вывод, что в воду попало 2 400 тонн мазута. Цифра более чем спорная. Тем более что уже 10 января с воздуха зафиксировали новое мазутное пятно площадью почти в три тысячи квадратных метров, которое расползлось от кормовой части севшего на мель танкера. Так что сказать, сколько нефтепродуктов на самом деле уже вытекло в Черное море, а сколько вытечет в ближайшем будущем, пока невозможно. Точная цифра появится только тогда, когда весь оставшийся в емкостях мазут откачают, а сами танкеры поднимут из воды. На их подъём отвели шесть месяцев, и обеспечить удаление затонувшего имущества из морской акватории должны будут судовладельцы – ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть». Вот когда они выполнят требование, останется сопоставить количество откачанной ядовитой жидкости с погруженной. А до тех пор заключения экспертов из Минтранса больше похожи на попытку уменьшить масштаб экологической катастрофы.

В случае, когда достоверно неизвестно, сколько нефтепродуктов продолжает вытекать в море, остается готовиться к худшему и ожидать, что они могут вытечь туда все. Береговая линия, на которой в различных точках зафиксированы выбросы мазута, как уже говорилось, протянулась от Анапы до Евпатории. Основные черноморские течения хотя и слабы (скорость их редко превышает полметра в секунду), но циркулируют вдоль всего побережья на расстоянии от трех до семи километров от берега. Они, как известно, проходят не только вдоль российского побережья, но омывают берега Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. Так что выбросы не осевшего на дно мазута, пусть и не в таком масштабе, как в Крыму, на пляжи этих стран – вопрос времени.

Пока же на черноморском побережье России продолжается тяжелая, изматывающая работа по уборке нефтепродуктов и спасению водоплавающих птиц. По последним данным МЧС, на береговой линии трех субъектов РФ проводится обследование 896 км. Определены участки проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 794 км. Только с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли более 160 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Здесь участок моря протяженностью 400 метров оградили бонами. На этой линии мазут удалось собрать в узкую линию до 5 метров шириной вдоль берега. Его собирают вручную с помощью сетей. Для вывоза загрязнений пришлось построить 300 метров технической дороги. Поверхность воды обрабатывают биосорбентом. Люди трудятся круглосуточно, сменяя друг друга. Почти в каждом приморском городе были созданы небольшие центры оказания первой помощи птицам. Местные чиновники и бизнесмены обсуждают вопрос строительства парка птиц в Бахчисарайском районе, где можно было бы лечить и реабилитировать пострадавших пернатых.

На этом фоне бросается в глаза заторможенность федеральных ведомств, обязанных устранять последствия экологической катастрофы. Их главы не только долго не появлялись в терпящих бедствие районах и городах, но, судя по всему, надеялись, что муниципалитеты и регионы справятся с бедой своими силами. Вспомним, поначалу были введены режимы ЧС муниципального значения в Анапе, Керчи и ряде районов Крыма. Еще через несколько дней, 25 декабря, губернатор Краснодарского края объявил региональный режим ЧС. И только после этого в Анапу прибыл глава МЧС России Александр Куренков для оценки ситуации, а правительственная комиссия, наконец-то, присвоила чрезвычайной ситуации в Керченском проливе федеральный статус. К этому времени мазут уже вовсю циркулировал в море.

9 января на правительственном совещании, где присутствовал глава МЧС, Президент России Владимир Путин раскритиковал работу ведомств, ответственных за ликвидацию последствий разлива мазута, и назвал их действия «недостаточными». Президент распорядился создать штаб федерального уровня «чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы».

Через три дня в пресс-службе МЧС отчитались, что Александр Куренков и члены созданного по распоряжению главы государства штаба прибыли в Анапу. «Федеральный штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута», – говорится в сообщении. Уточняется, что в его состав вошли представители федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения на месте, а Куренков «будет лично контролировать проведение работ, которые ведутся на загрязненном побережье». Если всё будет так, как обещают, то штабу, похоже, предстоит задержаться в зоне ЧС на неопределенный срок.

Наталья МАКСИМИШИНА

Справка «Вестей»

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, относятся к классу река-море. Они были спущены на воду в 1969 и 1973 годах соответственно. Известно, что в момент катастрофы скорость ветра превышала 20 метров в секунду, а высота волн достигала девяти метров. После крушения Ространснадзор отмечал, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории.

В результате пострадали одиннадцать членов экипажей, один человек погиб. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю после крушения были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Без решения капитанов суда в море выйти не могут. Капитаном на танкере «Волгонефть-212» был 34-летний Леонид Волегов. Именно на его судне погиб вахтенный матрос. Суд арестовал Волегова на два месяца, он будет находиться в СИЗО до 17 февраля 2025 года. Капитану второго танкера избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок.

Шторм, в который попали суда, не был неожиданным. Он поднимается на Черном море с наступлением каждой зимы из-за сильного ветра, возникающего от близости горной цепи к морскому побережью. Если холодные воздушные массы из-за гор, где уже установилась зима, переваливают через них и устремляются к нагретому за лето и еще не остывшему морю, дует ураганный ветер (его называют бора), захватывающий районы Анапы, Новороссийска, Геленджика и прилегающее к ним морское побережье. Капитаны не могли не знать о нём. Более того, за 12 часов до выхода в море им выдали на руки сводки погоды, из которых было ясно видно, что ожидается сильный шторм. Тем не менее по непонятной причине капитаны приняли решение выйти в море на судах, не предназначенных для таких погодных условий. На что они надеялись?

Другой вопрос: почему Керченский пролив не закрыли для прохождения судов этого типа в сильный шторм? И почему не была закрыта акватория порта в Азовском море, из которого вышли танкеры? Администрации морских портов, как и капитаны, заблаговременно получают сводки погоды и на их основании принимают решение о выходе судов в море. Как получилось, что танкеры, не имеющие разрешения находиться в акватории из-за сезонных ограничений, все-таки появились там? Значит ли это, что перед нами целая серия нарушений должностных инструкций, которая и привела к экологической катастрофе в Черном море, ставшей самой масштабной с начала XXI века на территории России?