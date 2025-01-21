ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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21 Января 2025

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.


Пётр Лукич Проскурин

(1928–2001)

Петр Лукич Проскурин родился 22 января 1928 года в поселке Косицы Севского района Брянской области. Крестьянская семья писателя пережила все тяготы военного времени. После оккупации Проскурин трудился в колхозе, затем был призван в Советскую армию. Окончив службу, остался на Дальнем Востоке и начал работать на лесоповале.

Петр Лукич – прозаик из низов, переживший суровые испытания. Проскурин в своих произведениях хотел показать мужество и стойкость русских людей, поблагодарить простой народ и высказать им свое уважение. С 1958 года он начал публиковать первые рассказы. В это время автор часто менял место жительства, пока не осел в Москве. Он твердо решил, что хочет связать свою жизнь с литературой, и окончил курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, работал редактором.

60-е годы стали самыми плодотворными в творчестве Петра Проскурина. Одни за другим вышли романы «Глубокие раны», «Горькие травы», «Исход», «Корни обнажаются в бурю» и «Камень сердолик». Самой знаменитой работой прозаика считается цикл «Трилогия о Захаре Дерюгине», в который вошли следующие книги: «Судьба», «Имя твое», «Отречение».

Автор создал масштабное повествование, в центре которого судьба Захара Дерюгина и его семьи. За спиной главного героя вся Россия, разные судьбы и характеры. Роман разворачивается в начале 30-х годов и заканчивается в 1944-м. Автор переносит читателя в различные уголки большой страны, с трепетом и гордостью описывает военные события и партизанскую борьбу. Трилогия о человеческом подвиге, о том, как пережить страшные события и сохранить свою душу, получилась волнующей и динамичной. Первая книга цикла была экранизирована: кинофильм Евгения Матвеева «Любовь земная», главные роли исполнили Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова.

litres.ru

В июле 1969 года подписал «письмо одиннадцати» в журнале «Огонек» под заголовком «Против чего выступает «Новый мир»?». В 1980-х годах был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета».

В конце 1970-х годов Проскурин задумал роман о древних славянах, на что его натолкнули сведения о находке в годы Гражданской войны неких «дощечек с непонятными письменами», якобы оказавшимися «древнеславянскими рунами». Речь явно шла о «Велесовой книге». Однако похоже, что этого романа он так и не написал. Между тем интерес к славянскому язычеству не прошел для него даром: продолжая затронутую тему, автор выпустил в 1981 году повесть «Черные птицы», в центре которой находилось музыкальное наследие «великого язычника», композитора, сочинившего цикл славянских языческих молитв, вершиной которого была молитва Солнцу. Писатель давал понять, что древние славяне были солнцепоклонниками.

Во времена перестройки Петр Проскурин выступает с резкой критикой в адрес так называемой либеральной литературы. В 1990 году подписал «Письмо 74-х».

В 1999 году возглавлял блок «Духовное наследие» на выборах в Государственную думу.

Скончался на 74-м году жизни 26 октября 2001 года в Москве. Похоронен в Брянске.

Некоторые семейные тайны писатель впервые приоткрыл лишь во второй книге своего автобиографического романа «Порог любви», которая появилась в печати уже после его смерти.

Отец, Лука Захарович Проскурин, в 1928 году выступил на своей родине в поселке Косицы организатором колхоза имени Ильича, участвовал в раскулачивании односельчан. Поэтому он в какой-то момент предпочел перебраться на юг, в Назрань. Там стал работать главбухом мукомольного комбината. Но при первой же ревизии у него была обнаружена недостача, и Лука Проскурин был арестован. Из мест заключения на малую родину он вернулся уже в конце 1930-х годов.

Во время Великой Отечественной войны Проскурин-старший перешел на службу к фашистам. Будучи старостой, он проявлял рвение на службе у фашистов, а позже отступил с ними. Семью он бросил. Их чуть не расстреляли – спас случайно проезжавший глава района. Лука Захарович Проскурин умер в Сиднее во второй половине семидесятых.

Жена, Лилиана Рустамовна Проскурина (творческий псевдоним Анна Гвоздева; 1935–2011), советская и российская журналистка, мемуаристка. Дочь советского журналиста и писателя Рустама Агишева. Автор мемуаров «Вселенная летит со скоростью любви» (2011). Похоронена рядом с мужем на Центральном кладбище Брянска.

Дети: сын Алексей (1960–2018) – главный редактор «Экономической и философской газеты» (с 1997), член Союза журналистов России. Внучка – Анастасия Ермакова, журналист, историк. Дочь Екатерина (1963–2022) – журналистка. У Екатерины Петровны двое сыновей – внуки П. Л. Проскурина.

Роман «Судьба» (1972), раскрывающий в судьбах своих героев судьбы народные, динамику исторических событий эпохи строительства социализма и Великой Отечественной войны 1941–1945, стал одним из заметных произведений 1970-х годов. Экранизирован («Любовь земная» и «Судьба»). По итогам проката в 1975 году фильм «Любовь земная» занял 5-е место в списке наиболее кассовых фильмов.

Романы Проскурина «Судьба» (1972) и «Имя твое» (1977) представляют собой монументальное произведение необычайной широты охвата, изображающее несколько десятилетий советской истории (1 часть: 1932–1944, 2 часть: послевоенное время – начало семидесятых годов). Здесь и деревенская жизнь, и полеты в космос, и персонажи из всех слоев населения, и лично Сталин, и общественная критика, и пропаганда русского великодержавия. В своём творчестве Проскурин приспосабливает пережитое на личном опыте к некоей тогда не совсем обычной картине советской истории, он подчеркивает ответственность руководителей, роль партии. Он пишет широкими мазками, не проявляя особого интереса к форме произведения.

Изданный в 1987 году роман «Отречение» представляет собой продолжение романов «Судьба» и «Имя твое», образуя с ними трилогию. Публикация произошла во времена перестройки. От предыдущих частей это произведение отличается резкой критикой позднесоветской действительности.

wikipedia.org

Русская доля и русский путь

К 95-летию Петра Проскурина

Могучего, с огромным лбом высоким и глазами, обнявшими всю Россию, с её лесами и реками, с горами её и равнинами, где на самом древнем кургане, под синими, синими небесами мать русская стоит, седая и горькая, – таким я его помню.

Я очень горжусь своим другом Петром Проскуриным, великим писателем Родины нашей, Союза Советских Социалистических Республик! Великим.

Его романы – тяжело нагруженные составы. Они прокатились, они пророкотали, они прогудели, прокричали, они даже проплакали на русских просторах необъятных – у каждой братской могилы, перед каждым сверкающим обелиском!

Таков Петр Проскурин.

Его романы «Горькие травы», «Судьба», «Имя твое», «Отречение», «Число зверя» – уже названия диктуют смысл и глубину проскуринских дум...

Герои произведений Петра Проскурина вышли на сцены театров, на страницы газет, журналов, на экраны в сельских и в городских домах и кинозалах. Актеры, игравшие героев произведений Проскурина, – любимые у народа артисты. Герои – сильные, прочные, крылатые, летящие соколы!

Петр мальчишкой встретил фашистские танки и пулеметы, смерть, кровь, слезы – оккупацию фашистами его родного брянского края, пережил предательство отца. Отец ушел с гитлеровцами. А мать и братишку Петра вместе с ним красные бойцы повели на расстрел, вышвырнув немцев из села. Спас их от горячечного возмездия солдат-партизан известный партийный руководитель района.

Нет их вины. Предательство везде внезапно... Но каково было расти и торить путь призвания юному Проскурину, каково?..

Вспоминаю наш разговор над Окою, у есенинской серебристой реки:

– Я, Петя, слышу Россию, а ты её на руках, маму седую, несешь.

– А я, Валя, и запнусь – не уроню её. Я, Валя, и умру за неё скоро. Смотри, какие стервятники крушат нас? Мы – уникальная держава, мы – великая культура и великая цель, мы – спасение от разврата, от Хама, от грабительства, от лжи и бесправия, спущенного с цепей Запада на нас!

Ветер кружил над Окой. Березы на той стороне реки раскачивались и шумели. А на древних откосах, на древних курганах Евпатия Коловрата звенели балалайки, гармошки, оркестры. Танец и песня полонили меня:

Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

И далее мы говорим и говорим, а в больших и умных глазах его – невыразимая скорбь и мука:

– Валя, где и как повыхолились предатели? Дом Советов казнили! Дом Советов, Валя...

И мощный, плечистый и рослый, седой и лобастый, он казался мне богатырем сказочным, которого черти перехитрили.

– Водка, телевидение, радио, газета, СПИД, цинизм, ненависть к русскому народу и полное подспудное презрение к другим народам – вот завтрашняя основа борьбы предателей СССР, Валя, с такими, как мы, с народом, Валя!..

И я помогал, помогал ему отодвинуть от сердца приступ негодования и обиды. Я возвращался к шестидесятым годам, когда мы учились в Москве на Высших литературных курсах. Представил его, Петра Проскурина, того молодого, худого, долговязого, лобастого и с такими печальными глазами, карими, но по-есенински цепкими, ничего не упускающими из общения с человеком, с другом, с людьми...

Родная серединная Россия родила и вырастила Петра Проскурина. А недоля семьи его, недоля народа русского помыкала и покрутила его по бескрайним просторам Сибири и Дальнего Востока.

Петр Проскурин не водил пером по бумаге. Он – жил, навстречу России, навстречу народу своему нёс багряный кусок пламени, да, сердце свое – нам, живущим, протянул руку, ну на ладони протянул, и отдал!..

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!

Учеба – поездки к Есенину, Толстому, Тургеневу, Пушкину, Лермонтову, Бородино, Куликово поле, Мамаев курган, Курская дуга...

Русская речь, язык русский, история русской литературы, религий братских народов, зарубежная литература, иностранный язык, живопись, музыка, экономика и философия, театры и музеи, блистательные судьбы, трагические судьбы особо выдающихся писателей – вот школа, которая давала и дает мужество и вдохновение молодому литератору.

Не всегда был Петр Лукич Проскурин доверчив: через такие страшные канавы бед и напастей перейти, выдюжить, отодвинуть их и вырасти в одного из самых любимых писателей – воля и отвага бессмертных!

Не случайно Зоя Космодемьянская и Александр Матросов – его святые и его постоянные спутники в раздумьях о прошлом и в надеждах будущего.

Часто наизусть читал Есенина:

Жизнь – обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Смерть свою он слышал. Знал её, смерть. Очень спокойно беседовал с нею, поясняя:

– Валь, а я не боюсь её, не боюсь!..

Талантливый писатель не станет лакейски крутиться между олигархами и чиновниками, теряя гордость и совесть. Талантливый не станет выклянчивать себе медальку или званьице: талант – мудростью оберегаем и независимостью крылат! Поддержат – спасибо, нет – без них не погибнет.

На многих своих ровесниках – собратьях по призванию я убедился: трусость – удел малоодаренных, жестокость – удел самонадеянных, бытовая и творческая хитрость – стезя понявших быстро личную творческую бездарность. Одаренный поэт – почти Христос!.. Как вел себя, что говорил? Красота какая в мыслях и фразах? А глубина и мощь какая в образе Иисуса Христа и тысячелетнем пути Его?

Робкий – не вырастет в Анатолия Иванова. Лживый – не станет Василием Федоровым. Жестокий – не явится Петром Проскуриным. А хитрый – не затмит мудрость и боль Александра Твардовского.

Сильного человека не изменяет дорога жизни, а лишь приникает к нему своим ветром тяжелым, крыльями широкими своими и, жестокая и мудрая, растит и утверждает его: к будущим временам готовит его. Дни летят, годы движутся, а время вспыхивает кометой и на бетонных трассах сгорает, светом нас озаряя и пеплом нас овевая...

Петр Проскурин – сильный человек и писатель сильный. Вот читаешь его романы и удивляешься слитности натуры героев с натурою природы, с натурою и глубиною мира сущего.

Ничего сверхзапретного и ничего сверхжесткого писатель не открывает нам в книгах своих, но раскаленная русским горем душа его нас ведет и в мире житейском нашем, как та комета во Вселенной, трагически горит впереди нас, мучаясь, и муками собственными пытается заслонить от гибели удел и уют русских. Но как заслонить?..

Я не смогу назвать более русского писателя из поколения Проскурина. Его судьба, как великая книга Библия, вся подчинена единому замыслу и единому смыслу – построению неуничтожимого храма в человеке, озвученного преклоненной молитвою человека перед Богом, перед вселенскою истиной Христа, омытой слезами страданий, очищенной огнем ран и вещим светом скорби. Петр Проскурин религиозен высшей мукой религиозности: «Зачем, зачем, Господи, я мучаюсь нищетою и ложью мира сего, грехами и кровью подданных твоих?..»

За романами Петра Проскурина «Камень сердолик», «Имя твое», «Судьба», за героями писателя народ русский движется – по тропам и трассам, сквозь деревенские сутулые избы и каменные особняки, движется русский народ через собственные обелиски и кресты, через кремлевские икряные отрыжки и голодные колымские пайки, сухарями и свинцом приправленные.

Сейчас модно Сталина показывать неоднозначным. Модно за Мавзолеем Ленина высматривать египетскую пирамиду. Модно в казни царской семьи казненную Россию чувствовать. Великой державы нет – уже нет. Великая страна-труженица и защитница рухнула, преданная негодяями, облизывающими украдкой в роскошных западных туалетах поскрипывающие долларовые купюры...

Почитайте повнимательнее Петра Проскурина – в сердце его давно перекипела и закаменела «русским сердоликом» боль за Россию: он, как библейский пророк, упрямо, ратоборчески проламывая цензурные крепости и цэковские железоидейные ворота, открыто говорил родному народу о катастрофе, катящейся на нас. Русский уклад и русская суть в произведениях Петра Проскурина всегда оказывались под недреманным оком «цивилизованной Европы», её правительственно-планетарных закулис и лож...

В книге «Отречение» дед и синеглазый внук его чистят колодец, а выкапывают вместе с засоренною глиной – грозные смертельные реликвии Гражданской войны: дед вспоминает – а ведь он такого же синеглазого, такого же золотоволосого, как внук, в давней схватке саблею зарубил, белогвардейца. Разве – не «Библия», разве – не память, разве – не страдание? Распятие... И его роман «Седьмая стража» – о распятии нас, людей русских.

Власть и её цель. Народ и выразители власти. Путь к цели и её цена. Истина и ложь. Готовность к самопожертвованию и предательство. Страх. Дух Иуды. Неизбежность, как результат насилия, отвержения пути, ненависть к власти, измена идее, проклятие самой цели личностью, поднимающейся по хребтам страданий: вот – Куликово Поле Петра Проскурина...

Проскурин слишком реален, его прозрения и его философия – он сам, с четырех сторон взятый ветрами судьбы и времени, но не предавший время и защитивший судьбу – на кресте памяти и таланта уцелевший и далеко от себя отшвырнувший мастеров заупокойного дела. Его роман «Число зверя» незыблем: весь материал героев романа, их дела и судьбы, всё содержание книги – из уст, страданий и памяти народной. Та же тема, тема нашей русской жизни, та же боль автора, та же безутешная задача – почему и зачем разрушен великий национальный мир огромного и знаменитого народа на земле?..

Петр Проскурин – писатель страстей и противоречий: извивы человеческих троп, дорог, ошибок, тайн, самопобед и самосовершенствований, самоупреков и самоосуждений – от самоунижения и до самоохранного сознания. В героях произведений Проскурина работает свеча истины, заложенная в их души при рождении матерью, а зажженная историей и смыслом существования народа русского.

Русская доля – горькая рябина русская качается и качается под голубыми окошками грустных избенок русских… Защиты просит? Слово о Петре Проскурине, друге моём замечательном, я завершаю собственным стихотворением о доле русской.

Русский путь

Петру Проскурину

Отрады нет, успокоенья нет,
В тумане колыбель великороссов...
Взлети, взлети на стремя, Пересвет,
Взбеги, на холм возмездия, Матросов!

Не молод я, давно седоволос,
А всё никак страдать не обессилю, –
Ты помоги нам уберечь, Христос,
Мою широкоглазую Россию.

Ей имя святозарное твое
Нести через огонь путем далеким,
Ты среди звезд, Спаситель, без неё
Намного больше станешь одиноким.

Мы разучились презирать, Христос,
Изменников
и воевать с врагами,
Матросов Саша на Урале рос,
А слышал Пересвета за веками!..

И нам ты распрямиться помоги,
Спаситель, перед отчими крестами,
За нашей тенью прячутся враги,
След, заметая рысьими хвостами.

Гнетет меня страданье, а не прыть,
Умны враги, не опрокинешь сдуру, –
Ты помоги мне, Господи, закрыть
Стреляющую в русских амбразуру!

Project: Moloko
Author: Валентин Сорокин
dzen.ru

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."