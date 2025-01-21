ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

21 Января 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.





Пётр Лукич Проскурин

(1928–2001)

Петр Лукич Проскурин родился 22 января 1928 года в поселке Косицы Севского района Брянской области. Крестьянская семья писателя пережила все тяготы военного времени. После оккупации Проскурин трудился в колхозе, затем был призван в Советскую армию. Окончив службу, остался на Дальнем Востоке и начал работать на лесоповале.

Петр Лукич – прозаик из низов, переживший суровые испытания. Проскурин в своих произведениях хотел показать мужество и стойкость русских людей, поблагодарить простой народ и высказать им свое уважение. С 1958 года он начал публиковать первые рассказы. В это время автор часто менял место жительства, пока не осел в Москве. Он твердо решил, что хочет связать свою жизнь с литературой, и окончил курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, работал редактором.

60-е годы стали самыми плодотворными в творчестве Петра Проскурина. Одни за другим вышли романы «Глубокие раны», «Горькие травы», «Исход», «Корни обнажаются в бурю» и «Камень сердолик». Самой знаменитой работой прозаика считается цикл «Трилогия о Захаре Дерюгине», в который вошли следующие книги: «Судьба», «Имя твое», «Отречение».

Автор создал масштабное повествование, в центре которого судьба Захара Дерюгина и его семьи. За спиной главного героя вся Россия, разные судьбы и характеры. Роман разворачивается в начале 30-х годов и заканчивается в 1944-м. Автор переносит читателя в различные уголки большой страны, с трепетом и гордостью описывает военные события и партизанскую борьбу. Трилогия о человеческом подвиге, о том, как пережить страшные события и сохранить свою душу, получилась волнующей и динамичной. Первая книга цикла была экранизирована: кинофильм Евгения Матвеева «Любовь земная», главные роли исполнили Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова.

litres.ru

В июле 1969 года подписал «письмо одиннадцати» в журнале «Огонек» под заголовком «Против чего выступает «Новый мир»?». В 1980-х годах был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета».

В конце 1970-х годов Проскурин задумал роман о древних славянах, на что его натолкнули сведения о находке в годы Гражданской войны неких «дощечек с непонятными письменами», якобы оказавшимися «древнеславянскими рунами». Речь явно шла о «Велесовой книге». Однако похоже, что этого романа он так и не написал. Между тем интерес к славянскому язычеству не прошел для него даром: продолжая затронутую тему, автор выпустил в 1981 году повесть «Черные птицы», в центре которой находилось музыкальное наследие «великого язычника», композитора, сочинившего цикл славянских языческих молитв, вершиной которого была молитва Солнцу. Писатель давал понять, что древние славяне были солнцепоклонниками.

Во времена перестройки Петр Проскурин выступает с резкой критикой в адрес так называемой либеральной литературы. В 1990 году подписал «Письмо 74-х».

В 1999 году возглавлял блок «Духовное наследие» на выборах в Государственную думу.

Скончался на 74-м году жизни 26 октября 2001 года в Москве. Похоронен в Брянске.

Некоторые семейные тайны писатель впервые приоткрыл лишь во второй книге своего автобиографического романа «Порог любви», которая появилась в печати уже после его смерти.

Отец, Лука Захарович Проскурин, в 1928 году выступил на своей родине в поселке Косицы организатором колхоза имени Ильича, участвовал в раскулачивании односельчан. Поэтому он в какой-то момент предпочел перебраться на юг, в Назрань. Там стал работать главбухом мукомольного комбината. Но при первой же ревизии у него была обнаружена недостача, и Лука Проскурин был арестован. Из мест заключения на малую родину он вернулся уже в конце 1930-х годов.

Во время Великой Отечественной войны Проскурин-старший перешел на службу к фашистам. Будучи старостой, он проявлял рвение на службе у фашистов, а позже отступил с ними. Семью он бросил. Их чуть не расстреляли – спас случайно проезжавший глава района. Лука Захарович Проскурин умер в Сиднее во второй половине семидесятых.

Жена, Лилиана Рустамовна Проскурина (творческий псевдоним Анна Гвоздева; 1935–2011), советская и российская журналистка, мемуаристка. Дочь советского журналиста и писателя Рустама Агишева. Автор мемуаров «Вселенная летит со скоростью любви» (2011). Похоронена рядом с мужем на Центральном кладбище Брянска.

Дети: сын Алексей (1960–2018) – главный редактор «Экономической и философской газеты» (с 1997), член Союза журналистов России. Внучка – Анастасия Ермакова, журналист, историк. Дочь Екатерина (1963–2022) – журналистка. У Екатерины Петровны двое сыновей – внуки П. Л. Проскурина.

Роман «Судьба» (1972), раскрывающий в судьбах своих героев судьбы народные, динамику исторических событий эпохи строительства социализма и Великой Отечественной войны 1941–1945, стал одним из заметных произведений 1970-х годов. Экранизирован («Любовь земная» и «Судьба»). По итогам проката в 1975 году фильм «Любовь земная» занял 5-е место в списке наиболее кассовых фильмов.

Романы Проскурина «Судьба» (1972) и «Имя твое» (1977) представляют собой монументальное произведение необычайной широты охвата, изображающее несколько десятилетий советской истории (1 часть: 1932–1944, 2 часть: послевоенное время – начало семидесятых годов). Здесь и деревенская жизнь, и полеты в космос, и персонажи из всех слоев населения, и лично Сталин, и общественная критика, и пропаганда русского великодержавия. В своём творчестве Проскурин приспосабливает пережитое на личном опыте к некоей тогда не совсем обычной картине советской истории, он подчеркивает ответственность руководителей, роль партии. Он пишет широкими мазками, не проявляя особого интереса к форме произведения.

Изданный в 1987 году роман «Отречение» представляет собой продолжение романов «Судьба» и «Имя твое», образуя с ними трилогию. Публикация произошла во времена перестройки. От предыдущих частей это произведение отличается резкой критикой позднесоветской действительности.

wikipedia.org

Русская доля и русский путь

К 95-летию Петра Проскурина

Могучего, с огромным лбом высоким и глазами, обнявшими всю Россию, с её лесами и реками, с горами её и равнинами, где на самом древнем кургане, под синими, синими небесами мать русская стоит, седая и горькая, – таким я его помню.

Я очень горжусь своим другом Петром Проскуриным, великим писателем Родины нашей, Союза Советских Социалистических Республик! Великим.

Его романы – тяжело нагруженные составы. Они прокатились, они пророкотали, они прогудели, прокричали, они даже проплакали на русских просторах необъятных – у каждой братской могилы, перед каждым сверкающим обелиском!

Таков Петр Проскурин.

Его романы «Горькие травы», «Судьба», «Имя твое», «Отречение», «Число зверя» – уже названия диктуют смысл и глубину проскуринских дум...

Герои произведений Петра Проскурина вышли на сцены театров, на страницы газет, журналов, на экраны в сельских и в городских домах и кинозалах. Актеры, игравшие героев произведений Проскурина, – любимые у народа артисты. Герои – сильные, прочные, крылатые, летящие соколы!

Петр мальчишкой встретил фашистские танки и пулеметы, смерть, кровь, слезы – оккупацию фашистами его родного брянского края, пережил предательство отца. Отец ушел с гитлеровцами. А мать и братишку Петра вместе с ним красные бойцы повели на расстрел, вышвырнув немцев из села. Спас их от горячечного возмездия солдат-партизан известный партийный руководитель района.

Нет их вины. Предательство везде внезапно... Но каково было расти и торить путь призвания юному Проскурину, каково?..

Вспоминаю наш разговор над Окою, у есенинской серебристой реки:

– Я, Петя, слышу Россию, а ты её на руках, маму седую, несешь.

– А я, Валя, и запнусь – не уроню её. Я, Валя, и умру за неё скоро. Смотри, какие стервятники крушат нас? Мы – уникальная держава, мы – великая культура и великая цель, мы – спасение от разврата, от Хама, от грабительства, от лжи и бесправия, спущенного с цепей Запада на нас!

Ветер кружил над Окой. Березы на той стороне реки раскачивались и шумели. А на древних откосах, на древних курганах Евпатия Коловрата звенели балалайки, гармошки, оркестры. Танец и песня полонили меня:

Подарю я шаль из Хороссана

И ковер ширазский подарю.

И далее мы говорим и говорим, а в больших и умных глазах его – невыразимая скорбь и мука:

– Валя, где и как повыхолились предатели? Дом Советов казнили! Дом Советов, Валя...

И мощный, плечистый и рослый, седой и лобастый, он казался мне богатырем сказочным, которого черти перехитрили.

– Водка, телевидение, радио, газета, СПИД, цинизм, ненависть к русскому народу и полное подспудное презрение к другим народам – вот завтрашняя основа борьбы предателей СССР, Валя, с такими, как мы, с народом, Валя!..

И я помогал, помогал ему отодвинуть от сердца приступ негодования и обиды. Я возвращался к шестидесятым годам, когда мы учились в Москве на Высших литературных курсах. Представил его, Петра Проскурина, того молодого, худого, долговязого, лобастого и с такими печальными глазами, карими, но по-есенински цепкими, ничего не упускающими из общения с человеком, с другом, с людьми...

Родная серединная Россия родила и вырастила Петра Проскурина. А недоля семьи его, недоля народа русского помыкала и покрутила его по бескрайним просторам Сибири и Дальнего Востока.

Петр Проскурин не водил пером по бумаге. Он – жил, навстречу России, навстречу народу своему нёс багряный кусок пламени, да, сердце свое – нам, живущим, протянул руку, ну на ладони протянул, и отдал!..

Звени, звени, златая Русь,

Волнуйся, неуемный ветер!

Учеба – поездки к Есенину, Толстому, Тургеневу, Пушкину, Лермонтову, Бородино, Куликово поле, Мамаев курган, Курская дуга...

Русская речь, язык русский, история русской литературы, религий братских народов, зарубежная литература, иностранный язык, живопись, музыка, экономика и философия, театры и музеи, блистательные судьбы, трагические судьбы особо выдающихся писателей – вот школа, которая давала и дает мужество и вдохновение молодому литератору.

Не всегда был Петр Лукич Проскурин доверчив: через такие страшные канавы бед и напастей перейти, выдюжить, отодвинуть их и вырасти в одного из самых любимых писателей – воля и отвага бессмертных!

Не случайно Зоя Космодемьянская и Александр Матросов – его святые и его постоянные спутники в раздумьях о прошлом и в надеждах будущего.

Часто наизусть читал Есенина:

Жизнь – обман с чарующей тоскою,

Оттого так и сильна она,

Что своею грубою рукою

Роковые пишет письмена.

Смерть свою он слышал. Знал её, смерть. Очень спокойно беседовал с нею, поясняя:

– Валь, а я не боюсь её, не боюсь!..

Талантливый писатель не станет лакейски крутиться между олигархами и чиновниками, теряя гордость и совесть. Талантливый не станет выклянчивать себе медальку или званьице: талант – мудростью оберегаем и независимостью крылат! Поддержат – спасибо, нет – без них не погибнет.

На многих своих ровесниках – собратьях по призванию я убедился: трусость – удел малоодаренных, жестокость – удел самонадеянных, бытовая и творческая хитрость – стезя понявших быстро личную творческую бездарность. Одаренный поэт – почти Христос!.. Как вел себя, что говорил? Красота какая в мыслях и фразах? А глубина и мощь какая в образе Иисуса Христа и тысячелетнем пути Его?

Робкий – не вырастет в Анатолия Иванова. Лживый – не станет Василием Федоровым. Жестокий – не явится Петром Проскуриным. А хитрый – не затмит мудрость и боль Александра Твардовского.

Сильного человека не изменяет дорога жизни, а лишь приникает к нему своим ветром тяжелым, крыльями широкими своими и, жестокая и мудрая, растит и утверждает его: к будущим временам готовит его. Дни летят, годы движутся, а время вспыхивает кометой и на бетонных трассах сгорает, светом нас озаряя и пеплом нас овевая...

Петр Проскурин – сильный человек и писатель сильный. Вот читаешь его романы и удивляешься слитности натуры героев с натурою природы, с натурою и глубиною мира сущего.

Ничего сверхзапретного и ничего сверхжесткого писатель не открывает нам в книгах своих, но раскаленная русским горем душа его нас ведет и в мире житейском нашем, как та комета во Вселенной, трагически горит впереди нас, мучаясь, и муками собственными пытается заслонить от гибели удел и уют русских. Но как заслонить?..

Я не смогу назвать более русского писателя из поколения Проскурина. Его судьба, как великая книга Библия, вся подчинена единому замыслу и единому смыслу – построению неуничтожимого храма в человеке, озвученного преклоненной молитвою человека перед Богом, перед вселенскою истиной Христа, омытой слезами страданий, очищенной огнем ран и вещим светом скорби. Петр Проскурин религиозен высшей мукой религиозности: «Зачем, зачем, Господи, я мучаюсь нищетою и ложью мира сего, грехами и кровью подданных твоих?..»

За романами Петра Проскурина «Камень сердолик», «Имя твое», «Судьба», за героями писателя народ русский движется – по тропам и трассам, сквозь деревенские сутулые избы и каменные особняки, движется русский народ через собственные обелиски и кресты, через кремлевские икряные отрыжки и голодные колымские пайки, сухарями и свинцом приправленные.

Сейчас модно Сталина показывать неоднозначным. Модно за Мавзолеем Ленина высматривать египетскую пирамиду. Модно в казни царской семьи казненную Россию чувствовать. Великой державы нет – уже нет. Великая страна-труженица и защитница рухнула, преданная негодяями, облизывающими украдкой в роскошных западных туалетах поскрипывающие долларовые купюры...

Почитайте повнимательнее Петра Проскурина – в сердце его давно перекипела и закаменела «русским сердоликом» боль за Россию: он, как библейский пророк, упрямо, ратоборчески проламывая цензурные крепости и цэковские железоидейные ворота, открыто говорил родному народу о катастрофе, катящейся на нас. Русский уклад и русская суть в произведениях Петра Проскурина всегда оказывались под недреманным оком «цивилизованной Европы», её правительственно-планетарных закулис и лож...

В книге «Отречение» дед и синеглазый внук его чистят колодец, а выкапывают вместе с засоренною глиной – грозные смертельные реликвии Гражданской войны: дед вспоминает – а ведь он такого же синеглазого, такого же золотоволосого, как внук, в давней схватке саблею зарубил, белогвардейца. Разве – не «Библия», разве – не память, разве – не страдание? Распятие... И его роман «Седьмая стража» – о распятии нас, людей русских.

Власть и её цель. Народ и выразители власти. Путь к цели и её цена. Истина и ложь. Готовность к самопожертвованию и предательство. Страх. Дух Иуды. Неизбежность, как результат насилия, отвержения пути, ненависть к власти, измена идее, проклятие самой цели личностью, поднимающейся по хребтам страданий: вот – Куликово Поле Петра Проскурина...

Проскурин слишком реален, его прозрения и его философия – он сам, с четырех сторон взятый ветрами судьбы и времени, но не предавший время и защитивший судьбу – на кресте памяти и таланта уцелевший и далеко от себя отшвырнувший мастеров заупокойного дела. Его роман «Число зверя» незыблем: весь материал героев романа, их дела и судьбы, всё содержание книги – из уст, страданий и памяти народной. Та же тема, тема нашей русской жизни, та же боль автора, та же безутешная задача – почему и зачем разрушен великий национальный мир огромного и знаменитого народа на земле?..

Петр Проскурин – писатель страстей и противоречий: извивы человеческих троп, дорог, ошибок, тайн, самопобед и самосовершенствований, самоупреков и самоосуждений – от самоунижения и до самоохранного сознания. В героях произведений Проскурина работает свеча истины, заложенная в их души при рождении матерью, а зажженная историей и смыслом существования народа русского.

Русская доля – горькая рябина русская качается и качается под голубыми окошками грустных избенок русских… Защиты просит? Слово о Петре Проскурине, друге моём замечательном, я завершаю собственным стихотворением о доле русской.

Русский путь

Петру Проскурину

Отрады нет, успокоенья нет,

В тумане колыбель великороссов...

Взлети, взлети на стремя, Пересвет,

Взбеги, на холм возмездия, Матросов!



Не молод я, давно седоволос,

А всё никак страдать не обессилю, –

Ты помоги нам уберечь, Христос,

Мою широкоглазую Россию.



Ей имя святозарное твое

Нести через огонь путем далеким,

Ты среди звезд, Спаситель, без неё

Намного больше станешь одиноким.



Мы разучились презирать, Христос,

Изменников

и воевать с врагами,

Матросов Саша на Урале рос,

А слышал Пересвета за веками!..



И нам ты распрямиться помоги,

Спаситель, перед отчими крестами,

За нашей тенью прячутся враги,

След, заметая рысьими хвостами.



Гнетет меня страданье, а не прыть,

Умны враги, не опрокинешь сдуру, –

Ты помоги мне, Господи, закрыть

Стреляющую в русских амбразуру!

Project: Moloko

Author: Валентин Сорокин

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