Однажды в командировке

Печать
PDF

21 Января 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает «Однажды…»

С юных лет меня приучали к порядку во всём: сначала воспитательный процесс касался уборки своей комнаты и бережного отношения к вещам, по мере взросления аккуратное отношение нужно было проявлять к приготовлению пищи и ведению хозяйства. Будучи молодой девушкой, я часто слышала нотации о формировании правильных отношений с противоположным полом. К последним наукам родители относили целомудренное ожидание будущего мужа, который должен был после завершения очного обучения в институте влюбиться в меня с первого взгляда и прожить в браке со мной всю жизнь. Однако судьба распорядилась иначе, разрушив представления родителей о моей жизни, разложенной ими по полочкам.

Едва окончив первый курс института, я встретила женатого мужчину, вскружившего мою голову. Не дожидаясь предложения руки и сердца, мы стали близки и поняли, что созданы друг для друга. Однако узнав о моей беременности, возлюбленный попросил время, чтобы подумать о дальнейшей судьбе своей семьи. Позже выяснилось, что обещание о разводе оказалось обыкновенным враньем. Вскоре началась череда встреч и разговоров о смертельной болезни супруги и невозможности сейчас соединить наши судьбы. Когда токсикоз и растущий живот было не утаить, мне пришлось признаться родителям, что я жду ребенка. В доме разразился грандиозный скандал. Сильнее всего лютовал отец: он метался по квартире, словно раненый зверь, и рычал от гнева. Родитель поклялся убить развратника, испортившего мою жизнь, но после уговоров мамы успокоился и согласился встретиться с потенциальным зятем.

Вскоре мне пришлось перевестись на заочное обучение и снова ждать, когда возлюбленный сделает главный выбор в своей жизни. Законной супругой этого человека я так и не стала, но после появления на свет дочери еще несколько лет терпела его ложь и наивно надеялась на создание настоящей семьи.

Жена моего избранника знала о существовании другой семьи своего супруга, но покорно принимала его измены и тоже верила, что их многолетняя совместная жизнь и двое прекрасных дочерей перевесят мимолетный роман на стороне. Нервная система этой мудрой женщины оказалась сильнее моей. Когда Машеньке исполнилось три года, я прекратила эти отношения, больше похожие на агонию, чем близость двух сердец.

Вскоре я окончила институт, но с маленьким ребенком на руках не сразу нашла приличную работу. Приходилось браться за любую халтуру и по ночам за деньги писать курсовые и контрольные работы для нерадивых студентов. Понадобилось еще несколько лет, прежде чем я нашла достойное место, сняла квартиру и встретила мужчину, с которым захотела связать свою жизнь. Отец радовался моим успехам, словно ребенок. Он перестал досаждать меня упреками, называть неудачницей и смиренно ждал дату моей свадьбы. Маме было поручено выбрать для меня самое роскошное платье и непременно уговорить жениха поспешить с празднованием самого долгожданного события в жизни отца.

Я понимала, что в моей судьбе появился порядок. Мужчина, свободный от обязательств к другой женщине, был готов стать моим супругом. Рутинная офисная работа приносила стабильный доход. Дочь радовала успехами в школе. В моей квартире, которую помог приобрести отец, было чисто и уютно. Однако душе чего-то не хватало. Отец, обратив внимание на мой унылый вид, предположил, что причиной тому усталость, накопленная за несколько лет монотонного и однообразного труда. Только мама, гладя мою голову на своих коленях, утверждала, что мне нужна настоящая любовь. Слезы невольно потекли из моих глаз, мне пришлось напомнить ей про осколки развитого сердца, которые я собирала несколько лет после этого чувства, парализующего разум, и невыносимую боль, долго жившую в моем теле. «Бедная моя девочка», – нежно сказала мама и предложила подумать об отдыхе на берегу Черного моря. «Какой отдых? Перестань баламутить дочь, никакого отдыха до свадьбы не будет. И хватит там шушукаться, идите кушать. Манюня уже стол накрыла», – вдруг послышался возмущенный голос отца из кухни. Машенька стала ругать деда – она терпеть не могла, когда он так её называл. Мы с мамой засмеялись и отправились снимать пробу с фирменного плова папы.

На следующий день, когда дочка пошла в школу, я снова отправилась на работу. Октябрь уже раскрасил листья в красный и желтый цвета, сковал лужи тоненьким ледком. Солнышко всё еще ласково светило, но не грело. В офис заходить не хотелось. Зажмурив глаза, я немного постояла на крыльце, чтобы насладиться ароматом прелых листьев и немного помечтать. Полет моих мыслей прервал руководитель, который заходил в офис. Он назвал меня по фамилии и попросил срочно зайти к нему в кабинет. Глубоко вздохнув, я утвердительно кивнула и пошла вслед за ним. Однако вместо очередных дел и задач начальник сообщил мне о командировке в Ульяновск для участия в конференции, посвященной сохранению исторического облика городов. Он пытался объяснить, что сам планировал посетить это мероприятие, но внезапно был приглашен на симпозиум в Китай. Я рассмеялась в голос, чем вызвала приступ гнева у руководителя, но потом извинилась и с удовольствием согласилась на это путешествие. В бухгалтерии, где я получила деньги на командировку, живо и горячо обсуждали желание босса купить жене новую роскошную шубу под видом срочного симпозиума за границей и откровенно сочувствовали моей ссылке. Чтобы не раздражать коллег, я сокрушалась решению начальника, но в глубине души радовалась маленькому празднику свободы от бумаг, компьютера и унылого однообразного вида из офисного окна.

При покупке билетов мне объяснили, что прямых авиарейсов в Ульяновск не предусмотрено. Чтобы добраться до нужного города, сначала необходимо попасть в Москву, а через несколько часов отбыть в пункт назначения, в котором находились два аэропорта – в один я должна была прилететь, из другого улететь. Внимательно выслушав эту информацию, я снова вспомнила начальника, который «подарил» мне это путешествие. Улыбнувшись в глубине души этому хитроумному плану босса по замене Ульяновска на Китай, я отправилась собирать чемодан.

Мой отъезд в другой город все восприняли без лишних слов и возражений, только отец требовал отказаться от поездки. Он, как несколько лет назад, стал метаться по дому, кричать гадости в мой адрес. «Я тебя знаю, ты опять всё испортишь», – кричал обезумевший отец. «Папа, эта деловая поездка, а не романтичное свидание. Кроме того, поручение руководителя», – спокойным тоном отвечала я. «Таня, Таня, вразуми свою непутевую дочь. Никаких командировок до свадьбы…» – обращаясь к маме, кричал отец. «Родной, успокойся, она не собирается там крутить романы», – гладя по его руке, говорила мама. «Мамочка, а ты что, не вернешься?» – дрожащим голосом спросила Машенька. Я обняла перепуганного ребенка и потребовала у отца прекратить этот балаган. В аэропорт меня отвезли на служебной машине.

Перелет до Москвы случился по расписанию, однако потом начались задержки рейса – в Ульяновск я прилетела глубокой ночью. Аэропорт прибытия находился в активной стадии ремонта, всюду были доски, строительные материалы, защитные баннеры. На взлетной полосе меня приветливо встретили организаторы мероприятия и проводили в автобус. Трудный и длительный перелет, смена часовых поясов утомили, всю дорогу до гостиницы я проспала и не успела рассмотреть красоту ночного города.

Набравшись новых сил, утром я привела себя в порядок и отправилась на регистрацию участников семинара. Предупредив организаторов об особенностях своего отлета, я погрузилась в мир новых интересных встреч и бесед. Три дня пролетели, словно одно мгновение. Зажигательного романа не случилось, коллеги вели себя очень достойно, как и я, с удовольствием наслаждались возможностью отдохнуть от офисной мебели и горы деловой переписки.

После завершения семинара коллеги стали разъезжаться по домам. Я напомнила организаторам мероприятия название аэропорта, из которого планировала улететь на следующий день, и отправилась прогуляться по аллеям двух больших шикарных парков, усыпанных желто-красными листьями и колючими плодами каштанов.

Побродив по паркам и насладившись красотой, я поняла, что окончательно замерзла. Чтобы согреться и выпить чашку горячего кофе, я зашла в торговый центр. Здание внутри поразило меня своими размерами, всюду горели рекламные вывески и пахло свежей выпечкой. На втором этаже этого огромного помещения мое внимание привлекли необычные картины. Пейзажи захватили воображение, а портреты восхищали. Застыв возле очередного рисунка, я вдруг услышала приятный мужской голос за своей спиной: «А хотите, я Вас тоже нарисую?» Обернувшись, я увидела неказистого мужчину среднего роста лет пятидесяти. Бархатистый голос, красивые руки и серые глаза как будто принадлежали другому человеку. Его лицо портили длинные, как мне показалось, немытые волосы и по-детски вздернутый нос. В ответ я улыбнулась и вежливо отказалась. «Ведь вы никуда не спешите, до самолета вам еще почти целые сутки, решайтесь!» – стал настаивать незнакомец. «Откуда вы знаете?» – растерянно спросила я. «Вы не похожи на женщину из этих мест, значит, Вы приезжая. У Вас есть время разглядывать картины, значит, вы никуда не спешите и, вернее всего, отправитесь домой только завтра», – ответил художник. «Почему Вы решили, что я не местная?» – не унималась я. «Вы не бегаете судорожно по бутикам и магазинчикам, а тратите время на искусство», – хитро улыбаясь ответил мужчина. «Садитесь к свету», – почти командным тоном сказал художник, и взял лист бумаги.

Мне вдруг захотелось подчиниться, я согласилась на эксперимент, но предупредила, что не умею позировать и долго молчать. Собеседник рассмеялся и разрешил вести себя непринужденно. Правда, сам не умолкал ни на минуту. Мне удавалось вставлять лишь короткие реплики. Как оказалось, художник с детства был сиротой и мечтал о своей дружной и счастливой семье, но женился на сварливой женщине, которая не смогла родить ему детей. На огромном участке земли он сам построил большой дом, но от одиночества спасался в этом торговом центре, рисуя лица прохожих. Любимая работа приносила ему радость, но в жизни не хватало настоящей любви. Он корил себя за то, что не развелся с той женщиной еще двадцать лет назад, но до сих пор не потерял надежду закончить свою жизнь в объятиях любимой и любящей женщины. Мужчина вдруг замолчал и посмотрел на меня. Я попыталась заполнить паузу другой темой, но художник не унимался и снова стал говорить о великом чувстве, без которого жизнь даже самого отчаянного оптимиста наполнена тоской и печалью.

Казалось, что мужчина давно закончил рисовать портрет и просто смотрел на меня, но почему-то мне не хотела прерывать наш разговор. Спустя два часа мастер показал результат своего труда. На бархатистом листе бумаги на меня смотрело собственное отражение, которое художник явно приукрасил, сделав выразительнее большие и очень грустные глаза. В правом нижнем углу стояла дата и подпись автора. Я поблагодарила за работу и потянулась за деньгами, но мужчина остановил меня и сказал, что сделал мне подарок. Он хотел еще что-то сказать, но к нам подошла молодая пара, которая решила сделать заказ. Мужчина стал метаться между ними и мной. Улыбнувшись, я взяла картину, поблагодарила за проведенное вместе время и ушла.

Найдя кофейню, я присела за столик, чтобы вдоволь насладиться своим портретом и свежезаваренным кофе. Я смотрела в отражение своих глаз и удивлялась, как незнакомый мужчина всего за несколько часов смог разглядеть всю горечь и боль, жившие в моём сердце. В голову приходили воспоминания о молоденькой дурочке, без памяти влюбленной в человека, не способного на поступок, и женщине, которая пытается слепить свою жизнь без любви. Новый избранник не сумел залечить мои раны, не вдохнул в сердце нежность. Я не скучала по нему, не томилась в расставании, не задыхалась от волнения, слыша его голос в трубке телефона и не понимала, зачем обрекала себя на этот странный брак. Потом вспомнила отца, который уже выбрал себе костюм для моей свадьбы, и решила отогнать эти дурные мысли из головы, ведь рядом со мной был в сущности неплохой человек. Рассчитавшись за кофе, я решила продолжить прогулку по осеннему городу, укрытому разноцветным ковром из листьев.

На выходе из торгового центра меня догнал художник: «Слава богу, я успел. Только не смейтесь. Вы забрали мое сердце, теперь оно принадлежит Вам. Если Вы не улетите, я буду ждать Вас здесь каждый день». От неожиданности я даже растерялась и ответила: «Не мучайте себя напрасно, я еду домой к своей семье». «Милая моя очаровательная незнакомка, у Вас будет новый дом и новая семья, только согласитесь остаться», – задыхаясь от волнения, сказал художник.

Никогда прежде я не видела таких порывов у мужчин по отношению к себе и почувствовала прилив нежности и тепла. «Спасибо Вам, трепетный художник, за всё», – ответила я и погладила его по щеке. Он взял мою руку,  приложил к своим губам и отпустил.

Я вернулась в гостиницу и собрала чемодан, наполнив его до краев подарками для родных и копчеными морскими дарами. Снова посмотрела на свою картину и уложила ее в багаж.

Перед отъездом из гостиницы я решила позавтракать в номере. Он был оборудован весьма скромно – питьевую воду и кипяток нужно было брать в коридоре. Кулер находился рядом с моим номером. После душа я набросила халат и вышла в коридор за водой. Оставив дверь открытой, я подошла к агрегату и вдруг услышала резкий хлопок. Сильный порыв ветра и сквозняк сделали своё коварное дело, закрыв дверь моего номера. Я стала шарить по карманам халата и поняла, что ключ оставила внутри.

Неприятный холодок пробежался по моей спине, но я не растерялась и стала искать горничную на этаже. Пробежав длинный коридор, я не нашла ни души. Спускаться к дежурному администратору в неглиже было стыдно, но страх опоздать на собственный рейс оказался сильнее приличий. В одноразовых тапочках и халате, наброшенном на голое тело, я заскочила в лифт и молила Бога, чтобы в него больше никто не входил. Когда двери распахнулись, словно шпион, я сначала высунула голову, оценила обстановку и только потом решилась переступить порог лифта.

За стойкой регистрации отеля стояла молодая девушка. Увидев меня в таком виде, она даже не удивилась, видимо, за время работы она научилась не удивляться по пустякам, мило спросила, чем могла помочь, и, услышав просьбу, начала искать дежурную по этажу. Пышногрудую хохотушку искали более тридцати минут. Когда мне снова удалось попасть в номер, я забросила последнюю мелочевку в чемодан, несостоявшийся завтрак в пакет и пулей выскочила из гостиницы, где меня уже ждала машина организатора мероприятия. Посмотрев на часы, я поняла, что успевала к самолету впритык. Мужчина за рулем уверил, что знает, куда ехать, и мы отправились в путь.

Спустя полчаса наш автомобиль пронесся по огромному мосту, который носил гордое название «Императорский». Водитель нудно и долго рассказывал мифы и легенды о чудном техническом сооружении, соединяющем берега матушки-Волги, а я слушала его вполуха и мечтала поскорее попасть в аэропорт. Мужчина не обращал на меня внимания и продолжал повествовать о главном предназначении моста, он стал центром проведения фотосессий на свадьбах и вечеринках, в связи с чем после обеда на нём всегда были жуткие пробки. Учитывая раннее утро, водитель радовался относительно пустой дороге.

Добравшись до аэропорта, мужчина высадил меня возле автобусной остановки и, пожелав удачного полета, тут же уехал. Я вытащила ручку чемодана и покатила его к главному входу, который находился метров в пятистах от остановки. Я стала крутить головой по сторонам и обнаружила строительный мусор, разбросанный по сторонам. «Какие молодцы, подумала я, сразу два аэропорта ремонтируют». Меня даже не смутило соревнование мужчин в форме, которое проходило на соседнем поле. Я достала документы и радостно протянула их женщине, которая стояла на входе и мило мне улыбалась. Она посмотрела на билет и сказала, что я приехала слишком рано, потому как рейс на Москву планировался через шесть часов, а потом снова заглянула в проездной документ и сообщила, что я приехала не в тот аэропорт.

После окончания конференции я выбросила все бумажки, где были написаны номера организаторов; в памятных буклетах никаких сведений, необходимых для связи, не было; мужчина, который привез меня не туда, давно уехал; в связи с ремонтом авиагавани таксисты здесь не работали; расстояние между воздушными портами составляло более ста километров; в Москве меня ждал стыковочный рейс домой – от страха и безысходности моё сердце оборвалось в пропасть…

Я поплелась на автобусную остановку и вдруг увидела машину, из которой выходила девушка. Выскочив наперерез транспорту, я стала умолять отвезти меня в другой аэропорт. Таксист стал что-то невнятно мямлить о пробках на мосту, но предложенные деньги отбросили его сомнения. Я прыгнула в машину, и мы помчались в другой аэропорт, который оказался в чистом поле. Я видела свой самолет, который стоял на взлетной полосе, но на рейс меня не пустили, поскольку регистрация на него была уже завершена и запущена работа бортовых самописцев. Под гул взлетающего самолета я рыдала на скамейке возле входа в злосчастный аэропорт.

Таксист, увлеченный моим рассказом о неудачном путешествии, пытался вместе со мной уговорить сотрудников аэропорта взять меня на борт, а потом, сидя на лавочке рядом, всё время курил и пытался утешить. Когда приступ истерики отступил, я поблагодарила мужчину за участие и попросила отвезти меня к организаторам мероприятия. Всю обратную дорогу мужчина пытался шутить и намекал, что всё произошедшее случилось вовсе неслучайно. Он всё время подмигивал и глупо улыбался, но я сделала вид, что не поняла его странных намеков, и за время в пути смогла дозвониться в авиакомпанию, чтобы перенести бронь московского рейса на следующий день. Сотрудники аэропорта рассказали, что до столицы можно было добраться вечерним поездом, билет на который я планировала попросить приобрести у организаторов конференции.

Мужчина подвез меня к историческому зданию, написал номер своего телефона и предложил встретиться, если я решу остаться жить в этом городе. «Второе предложение за сутки…» – подумала я, улыбнулась, попрощалась и вышла из машины.

Зайдя в здание, я услышала радостный смех, веселье, звон бокалов, не характерный для чаепития. «Добрый день», – хриплым от рыдания голосом сказала я, когда зашла в шумный кабинет. В кабинете наступила гробовая тишина. «Вы что, не улетели?» – спросила женщина, которую я несколько раз предупреждала о маршруте своего возвращения домой. «Как видите, меня отвезли не туда», – шмыгая носом, ответила я. «А мы здесь немного отмечаем окончание семинара. Такая нагрузка, все так устали… Присоединяйтесь к нам», – бодро предложила другая женщина. «Если вы не возражаете, я бы хотела попасть домой», – с трудом скрывая злость сказала я.

Организаторы немного посовещались и купили мне билет на поезд, который прибывал в Москву рано утром. До отправления было еще много времени, но я решила не рисковать и отправилась на железнодорожный вокзал, слава богу, в этом городе он был один. Побродив немного по территории, я почувствовала усталость и решила расположиться в зале ожидания.

Когда напряжение схлынуло, я вспомнила, что забыла позавтракать, достала из пакета кусочек колбаски, коробочку с творогом и вдруг услышала слабенькое мяуканье. Покрутив головой, я обнаружила меленького серого котенка с голубыми глазами. Он жалобно смотрел на меня и явно просил еду. «Пускай сегодня хоть кому-то повезет», – подумала я и отдала ему свой завтрак. Пушистый комочек скромничать не стал, а когда доел последние крошки творога, расположился возле меня и заснул. Так мы с ним и просидели до первых вечерних сумерек.

В голове моей кружились мысли о том, как странно сложился этот день. Такое чувство, будто этот город не отпускал меня домой. «Может, художник, способный разжечь любовь в сердце, был моей судьбой?» – думала я, но снова гнала от себя эти крамольные мысли прочь. Стабильность и порядок во всём – вот что нужно любой женщине. Во всяком случае меня к этому приучили родители и горькие уроки из личной жизни. Попрощавшись с котенком, городом и своими мыслями, я зашла в свой вагон.

В купе меня ждал новый «сюрприз». На полу стояли две пары стоптанных ботинок, на столе недопитая бутылка дешевой водки и кусок докторской колбасы. Постели были не заправлены, в воздухе витал устойчивый запах нестираных мужских носков. На нижних полках сидели двое крепких подвыпивших мужчин сорока и тридцати лет. Лица их не были измучены душевными терзаниями героев Шекспира, Бунина или Куприна. Мужчины были одеты в растянутые спортивные штаны и застиранные майки. У того, что постарше, через всю лысую голову проходил свежий багровый шрам. Поздоровавшись с попутчиками, я захотела забраться на верхнюю полку, на которую был приобретен билет, но мужчины стали возмущаться такой несправедливостью и предложили поменяться местами с молодым незнакомцем. Мне пришлось подчиниться, сесть на нижнюю полку и всю ночь слушать рассказы попутчиков про их жизни. Они пили, ржали как кони и неуклюже пытались ухаживать за мной. Парни возвращались домой из длительной командировки, где работали вахтовым методом на добыче нефти. Оба везли приличные суммы денег и мечтали предаться земным утехам с хорошенькими девицами. Последнее желание здоровых мужиков окончательно лишило меня сна, я решила не переодеваться, закуталась в одеяло и умоляла Бога доехать невредимой.

Свои травмы и шрамы добытчики нефти объясняли производственными издержками, которые не влияли на все остальные органы. Чтобы «переключить» собеседников на другой лад, я поделилась историей своего неудачного путешествия и получила сразу двоих помощников, готовых проводить меня до самолета. Я поблагодарила за помощь и предложила немного поспать. Мужчины уснули, а я не смогла сомкнуть глаза. Утром сон всё же сморил меня, но я проснулась от взгляда молодого попутчика, который смотрел на меня с верхней полки. «Доброе утро», – шепотом сказал мужчина. В ответ я кивнула. «Я проснулся от запаха Ваших духов и перевесил Ваш плащ ближе, чтобы дышать ими», – с придыханием сказал парень. Посмотрев на часы, я поняла, что скоро мы прибудем в Москву, сбросила одеяло и предложила всем просыпаться. Мужчина постарше завошкался и закряхтел, я пошла в туалет.

Когда мои попутчики умылись, побрились, привели себя в порядок, оделись в приличные костюмы, они выглядели очень достойно. Каждый из них украдкой вручил мне листок с номером телефона и предложением встретиться. Они проводили меня до выхода на аэроэкспресс, который шел в сторону аэропорта, и вручили расписание маршрутных автобусов, двигающихся из Москвы до Рыбинска – на случай, если я захотела бы приехать в их родной город.

Распрощавшись со своими попутчиками, я шагнула на перрон другого вокзала, без приключений добралась до воздушной гавани и почувствовала, как сильно устала. Я боялась, что за сутки в пути моя ульяновская копченая рыба испортилась, но открывать чемодан не решилась, запаковала в транспортировочную пленку и отдала в багаж. Избавившись от тяжести, я прошла предполетный досмотр, нашла кафе рядом с выходом на посадку, заказала бокал вина с легкой закуской и стала перебирать в голове события минувших четырех дней. За это время я испытывала восторг, радость, страх, но не чувствовала тоски от расставания с мужчиной, которому дала согласие стать его женой. Я пыталась понять, что меня связывало с ним, и не могла найти причины, кроме неудержимого желания отца выдать меня замуж. Эта командировка открыла во мне притягательность и женскую силу. За столь короткое время я стала объектом обожания мужчин, разных по возрасту, социальному положению и внешним данным. Возможно, их предложения были несерьезными, основанными на мимолетном увлечении, но они интуитивно тянулись к теплу и желанию любить, что, безусловно, трогало мою израненную душу…

Рейс был выполнен точно по расписанию. Утром следующего дня я приземлилась в родном городе. Выходя из багажного отделения, я услышала звонкий детский крик: «Мамочка!» Стала глядеть по сторонам и увидела Машеньку, которая пробиралась сквозь толпу взрослых людей. Она прижалась ко мне и стала тараторить, что очень соскучилась. Слезы невольно потекли из моих глаз. Родители стояли поодаль и о чём-то говорили с будущим зятем. Он, опустив голову, только мотал головой. Мы обнялись, я посмотрела на своего избранника и, почувствовав резкий запах алкоголя, увидела на его лице все признаки трехдневной попойки. Родители предложили отметить мой приезд у себя в квартире. Сначала я хотела отказаться – слишком длиной и утомительной была дорога домой, но потом согласилась, чтобы в красках рассказать обо всех приключениях, которые со мной случились. За праздничным столом мы пробовали ульяновские деликатесы. Они, как и я, стойко перенесли все трудности нашего путешествия. Машенька расспрашивала про осенние парки, отец интересовался архитектурой города, в котором родился вождь пролетариата Владимир Ульянов (Ленин), мама, рассматривая мой портрет, просила подробнее рассказать про художника, только мой избранник зевал и откровенно скучал. Я смотрела на него и чувствовала растущее отвращение к человеку, с которым когда-то хотела связать жизнь.

Спустя несколько дней я рассталась с этим мужчиной. Он пытался выяснить отношения, требовал объяснений моему поступку и признаний в измене. Не найдя других аргументов, я сказала, что не любила его. Однако в ответ услышала только нервный смех. Он крутил у виска и говорил, что любовь – это чувство для малолеток, а взрослая жизнь должна быть основана на уважении друг к другу. Потом начались упреки в мой адрес о чрезмерной увлеченности работой и плохом воспитании дочери. Но слушать его мне больше не хотелось, я прекратила разговор и наше общение навсегда.

Папа помог повесить мой портрет на стену. Он не ругался, но всё время тяжело вздыхал и сетовал на мою «дырявую» судьбу. Я успокаивала его и благодарила за помощь.

Моя душа словно пробудилась ото сна, после этой странной командировки я будто снова захотела дышать полной грудью и мечтать о любви. Мои желания вскоре сбылись, и я полюбила. В своем избраннике я нашла всё то, что искала в мужчине. Но он был женат.

Перемены в моих глазах первой увидела мама, она стала пытать меня, но свою тайну я не открыла – не хотела снова делать больно родным мне людям и слушать обвинения в том, что в моей жизни снова один беспорядок. Я решила оставить всё как есть, не ожидая от мужчины судьбоносных решений, без ультиматумов и надрыва, но вскоре он сам сделал свой выбор, оставшись со мною навсегда.

Мы венчались в маленькой, но очень красивой церкви нашего города. Всю церемонию я очень волновалась, всё происходящее казалось мне сном. Когда батюшка закончил обряд, он предложил родственникам поздравить молодых с праздником. Я повернулась к родным и увидела лица моих родителей. Самым заплаканным стоял отец. За праздничным столом он чаще всех говорил тосты и громе остальных кричал: «Горько!..»

Вскоре мы купили новую квартиру, но муж наотрез отказался брать с собой мой портрет, выполненный художником в той самой командировке. Сначала супруг утверждал, что работа выполнена топорно и неумело. И лишь спустя несколько минут спора признался, что не хотел видеть в своём доме работу мужчины, который был увлечен мной. Картину в новом доме я не повесила, спрятала её в дальнем углу темнушки. Я не смогла избавиться от полотна навсегда, ведь на нём стояла дата того удивительного дня, когда мне захотелось изменить свою жизнь и снова влюбиться…

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."