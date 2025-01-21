Камчатка минус здравоохранение

21 Января 2025



Католическое рождество 2025 года, впрочем, как и все новогодние праздники, было омрачено массовым заражением людей в Камчатском крае гепатитом С и В. На сегодняшний день выявлен очаг заражения – кабинет компьютерной томографии в онкологическом диспансере и сорок девять зараженных пациентов. С 2023 по 2024 год включительно через этот кабинет прошло около девяти тысяч человек. Страшно даже представить, сколько людей могло быть заражено опасными заболеваниями и сколько еще заразилось и могут заразиться от них.

Напомню читателям (цитирую с сайта Роспотребнадзора):

«Гепатит В – инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита В. Характеризуется симптомами острого поражения печени и интоксикации (с желтухой или без), отличается многообразием клинических проявлений и исходов заболевания. Может протекать в острой или хронической форме. Если иммунитет человека справился с болезнью, то после острой стадии наступает выздоровление. Если нет, гепатит В переходит в хроническую форму и может вызвать тяжелые осложнения – цирроз и рак печени.

Гепатит С – инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом гепатита С. При этом заболевании поражается преимущественно печень, однако могут повреждаться и другие важные органы, например почки или щитовидная железа. Воспаление, вызванное вирусом гепатита С, считается наиболее опасным, так как процесс долгое время протекает бессимптомно. Если после инфицирования вирусом гепатита С организм человека не смог самостоятельно или в ходе лечения с ним справиться, и вирус продолжает размножаться более шести месяцев, значит, заболевание перешло в хроническую форму. Хронический гепатит С возникает в среднем у трех из четырех человек, инфицированных гепатитом С».

Следует учитывать, что КТ-исследования в основном проходят онкобольные пациенты, у которых в связи с заболеванием ослаблен иммунитет. Следовательно, для них вирус гепатита В и С может оказаться просто смертельным. Кроме того, у онкопациентов при обнаружении гепатита прекращаются медицинские процедуры, связанные с лечением раковых заболеваний. Это обстоятельство также может послужить причиной летального исхода. Причем вспышка гепатита была обнаружена скорее вопреки действиям учреждений камчатского Минздрава и Роспотребнадзора, чем при их помощи. И, полагаю, тому есть убедительные доводы.

В газету «Вести» обратился один из пострадавших пациентов онкодиспансера, назовем его Владимир (данные в газете имеются), который рассказал, как прошел длинный путь обнаружения заболевания гепатитом С и последующего лечения. Первые признаки недомогания он почувствовал еще в апреле прошлого года и обратился в поликлинику, где был поставлен диагноз «токсичное отравление на принимаемые препараты», которые прежде ему назначили для лечения онкозаболевания. В июне в Камчатской краевой больнице у него всё-таки обнаружили гепатит С. Проходя курс лечения в конце ноября, наш пострадавший встретился со знакомым пациентом онкодиспансера, проходящим курс лечения от гепатита С в том же инфекционном отделении краевой больницы. Пообщавшись с коллегой по несчастью, мужчина рассказал своему лечащему врачу о странном совпадении диагнозов (имеется в виду гепатит С). В ответ он услышал, что зараженных гепатитом пациентов, поступивших из онкодиспансера, уже больше десятка человек, и все они проходили КТ-исследование. Даже человеку далекому от медицины стало понятно, что источник заражения нужно искать в онкодиспансере. И тогда Владимир начал действовать.

Он написал заявление главному государственному санитарному врачу по Камчатскому краю с просьбой начать проверку Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой онкологический диспансер» (ГБУЗ «ККОД»). Невнятный ответ Роспотребнадзора в начале декабря подтолкнул нашего, без преувеличения, героя, обратиться к депутату Государственной думы РФ Ирине Яровой. И вот чудо, уже в середине декабря из Москвы на Камчатку пожаловала комиссия для расследования причин инцидента. По результатам её работы местный Роспотребнадзор «родил» представление в городской суд (цитирую): «24 декабря 2024 года в 13 часов 00 минут при проведении эпидемиологического расследования причин возникновения очага острого гепатита С, острого гепатита В установлено, что при осуществлении медицинской деятельности по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 15, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой онкологический диспансер» допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов».

Рассмотрев предложенные исследования, судья Тарас Николаевич Лошаков пришел к выводу (цитирую): «…Из представленных материалов дела не следует, что юридическое лицо предпринимало достаточные меры, направленные на предупреждение совершения административного правонарушения при вышеизложенных обстоятельствах.

Каких-либо объективных обстоятельств, препятствующих выполнению возложенных обязанностей по соблюдению Учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства, при рассмотрении дела не установлено, следовательно, юридическое лицо имело правовую и реальную возможность выполнить обязанности по его соблюдению, но не предприняло к этому соответствующих всех зависящих от него мер.

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, добытые при рассмотрении дела, считаю доказанной вину ГБУЗ «ККОД» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при изложенных в установочной части настоящего постановления обстоятельствах, – как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

Указанная квалификация (административного правонарушения, предусмотренная ч. 1 ст. 6.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях. – Прим. ред.) полностью нашла свое подтверждение при рассмотрении дела».

Далее судья Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края постановил (цитирую): «Признать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой онкологический диспансер» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности в кабинете компьютерной томографии, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 15, сроком на 30 (тридцать) суток.

Административное наказание в виде административного приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению».

Вся эта печальная история свидетельствует о том, что в камчатских учреждениях здравоохранения и соответствующего надзора налицо системный сбой в работе. Судите сами: лечащий врач инфекционного отделения краевой больницы им. А. С. Лукашевского, к которому обратились более десятка пациентов из онкологического диспансера, выявляет у них гепатит В и С. Об этой эпидемиологической вспышке он проинформировал заведующего инфекционным отделением, а тот главного врача Андрея Кислякова. Господин Кисляков, в свою очередь, должен произвести доклад министру здравоохранения Камчатского края Александру Гашкову и параллельно руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю – главному государственному санитарному врачу Яне Господарик. Главная санитарша, в свою очередь, должна известить главного врача ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер» Наталью Зиганшину, члена Общественной палаты Камчатского края и также министра здравоохранения. Любопытно узнать, на каком этапе произошел сбой в докладах? Если этого сбоя не было, тогда должностных лиц нужно привлекать к уголовной ответственности за бездействие.

О том, что проблема, которую нам «подарил» онкодиспансер, действительно нешуточная, свидетельствует обстоятельство открытия прямой линии для консультирования граждан по вопросам заболеваний вирусом гепатита В и С. Номер телефона прямой линии 8-800-141-00-00. Корреспондент нашей газеты позвонил по этому номеру. Ему разъяснили, как нужно действовать при обнаружении признаков заболевания. Однако девушка на другом конце телефонной линии затруднилась ответить, почему в группе риска находятся люди, проходившие КТ-исследование в онкодиспансере не раньше 2023 года.

О масштабах бедствия и неготовности Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора Камчатского края к развитию худшего сценария эпидемиологического бедствия свидетельствует заявление господина Гашкова (цитирую): «В настоящий момент выделено дополнительное финансирование в размере одиннадцати миллионов рублей на закупку реагентов, пробирок. Основные аукционные процедуры завершены, в ближайшие недели ожидаем поставки расходных материалов». О закупке лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом В и С наш славный министр здравоохранения промолчал. И еще он не объяснил, как наши медики собираются получить информацию о здоровье людей, проходивших КТ-исследования в онкодиспансере, тем более тех, кто находится за пределами Камчатского края. И главное, как и какими силами организована работа по выявлению людей из группы риска?

На мой взгляд, ситуацию в здравоохранении Камчатского края можно назвать одним словом – катастрофическая.

Неужели за эпидемиологическое бедствие на Камчатке накажут двух медсестер и санитарок, которые плохо помыли пробирки?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ