ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

28 Января 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Виль Владимирович Липатов

(1927–1979)

Виль Владимирович Липатов родился 10 апреля 1927 года в Чите. Его отец, Владимир Липатов, тоже был писателем и журналистом.

В 1939 году с матерью он переехал в Томскую область, где в 1952-м окончил исторический факультет Томского педагогического института. Будучи студентом, он начал публиковаться в местных газетах. С 1951 по 1956 год проработал журналистом и заведующим промышленным отделом районной газеты «Красное знамя». Писал в основном прозу и очерки о случаях на небольших производствах (в леспромхозах, рыболовецких бригадах, у лесосплавщиков) в деревнях и рабочих поселках.

«Деревенщик и производственник», – говорил о нём писатель Александр Бурьяк. Тогда он ещё не знал, что Липатов находится в начале большого пути к всероссийской известности. Не знал он, что экранизации прозы Липатова будут собирать тысячи зрителей.

Виль Владимирович после учебы вернулся работать в Читу и стал корреспондентом газеты «На боевом посту». Около 10 лет он прожил в Забайкалье, за это время написав семь повестей («Своя ноша не тянет» (1959), «Глухая мята» (1960), «Стрежень» (1961), «Зуб мудрости» (1961), «Юноша и машина» (1962), «Смерть Егора Сузуна» (1963), «Чужой» (1964)). В этой прозе Липатова чувствуется больше романтики – о трудовых подвигах, героизме, верности.

В 1967 году он переехал в Москву и работал специальным корреспондентом газет «Известия», «Правда», «Литературная газета». Со временем романтик в нём начинает угасать, лирика становится тусклее к концу 1960-х. Начиная с цикла (1967–1968) рассказов «Деревенский детектив» автор исследует тему воровства, корысти, подлости.

Одной из самых тяжелых повестей Виля Липатова стала «Серая мышь» – произведение о похождениях четырех сельских мужиков, которые пьют и не могут остановиться, занимают деньги у селян, ругаются, оправдываются. Никаких романтических настроений здесь уже нет. К сожалению, Виль Липатов и сам не избежал этого недуга. Лежал в больницах, но это не помогло. Он умер 1 мая 1979 года в Москве после отрыва тромба, ему было всего 52 года.

Через 10 лет после смерти Виля Липатова было опубликовано его последнее произведение – роман «Лев на лужайке». Эта история о журналисте, который строит карьеру сначала в Сибири, а потом в Москве. Это рассказ не о человеке, а о печатном производстве в целом – о конвейере, работающем в привычном порядке вещей. Название «Лев на лужайке» говорит само за себя. Талантливый писатель оказался в плену удобной и комфортной жизни – беззубый и аккуратный путь. При этом сам Липатов никогда яро не протестовал против установленных порядков, но в его прозе со временем неизменно проглядывало разочарование, грусть, несогласие.

Экранизировано 12 повестей («Деревенский детектив», «Мистер-Твистер», «Инженер Прончатов», «Развод по-нарымски», «Анискин и Фантомас», «Иван и Коломбина», «Три солнца», «И это всё о нём», «И снова Анискин», «Еще до войны», «Игорь Саввович», «Серая мышь») и романов Виля Липатова, сам он лично написал сценарий фильма «И это всё о нём». Сомнительно, что молодежь знает Виля Липатова – его книги почти не переиздаются. Но наши бабушки и деды его хорошо помнят.

chita.ru

Его книги были очень популярны в семидесятые, и почти все его произведения были экранизированы. Перу Виля Владимировича Липатова принадлежат такие произведения, как «Глухая Мята», «Деревенский детектив», «Сказание о директоре Прончатове», «И это всё о нём» и «Игорь Саввович».

Дед Виля Владимировича потомок польских евреев, высланных в Сибирь после восстания в 1864 году. Он владел пароходством, женился на бурятке. От неё Липатов и унаследовал восточную внешность. Позже дед купил землю в Палестине, а когда началась Первая мировая война, отправил туда своих детей, в том числе и мать будущего писателя. Во время революции она вернулась домой к отцу, в дороге познакомившись с молодым коммунистом – отцом Виля. В конце двадцатых годов его отправили в лагерь, а мать – в сибирское село. После реабилитации отец в семью не вернулся. Виль ему этого не простил и больше никогда не общался. А мать Липатов боготворил. Эта маленькая хрупкая женщина имела над сыном безграничную власть.

В первый раз Виль женился на женщине, которую рекомендовала ему мать, хотя до этого встречался с другой. К жене Александре писатель относился хорошо и после расставания и был благодарен за дочь Татьяну, которую он также боготворил.

Вторая жена, Ирина Мазурок, сценарист, дочь легендарного летчика Ильи Мазурука (он был полярным летчиком и являлся одним из «сталинских соколов», снявших со льдины папанинцев). Также Ирина падчерица известного писателя Вадима Кожевникова – автора романа «Щит и меч».

Девятнадцатилетняя Ирина Мазурок познакомилась с Олегом Ефремовым, который был официально женат на бывшей сокурснице Лилии Толмачевой. В загсе Ефремов с Ириной так и не побывали, в 1957 году у них родилась дочь Анастасия, которую Ефремов официально признал, когда девочке было семь лет.

Познакомившись с Мазурок, Виль Липатов в 1967 году переехал из Сибири в Москву и поселился в квартире жены вместе со своей дочерью от первого брака. Ирина написала несколько сценариев к художественным картинам, одна из них «Деревенский детектив». Фильм снят по произведению супруга. Прожили Мазурок и Липатов вместе бурных десять лет с выяснением отношений, даже их развод сопровождался скандалами.

Виль переехал в свою квартиру, но жить и работать в окружении трех женщин было сложно, и он кочевал по домам творчества. А осенью 1976 года писатель обосновался в Переделкино. Там писатель познакомился с Ларисой Меньшиковой (фамилия по второму мужу), старшим научным сотрудником.

Виль Владимирович даже хотел жениться на Ларисе, но мать писателя резко отреагировала на желание сына. Тем не менее писатель купил квартиру в писательском кооперативе и собирался там жить с Ларисой. Но позже прописал там дочь Татьяну, а с Ларисой хотел жить на даче и уже начал подыскивать варианты покупки.

У Липатова всегда были проблемы с алкоголем. Впервые «он попробовал водку в девятнадцать лет, и отсюда и началась его печальная длинная история с алкоголем». В браке с Ириной, когда был нетрезвым, то «грешил рукоприкладством». Но в момент знакомства с Ларисой писатель уже четыре года не притрагивался к спиртному. В трезвом состоянии Липатов «выглядел абсолютно адекватным, умным, чутким человеком», делилась позже Лариса. Через некоторое время Липатов сорвался. В таком состоянии это был «страшный и агрессивный человек».

В состоянии сильнейшего алкогольного отравления Липатов в очередной раз попал в больницу. Врачи рекомендовали сделать операцию на сосуды, иначе он может потерять ногу. После операции Виль Владимирович долго был в тяжелом состоянии. Однажды он резко поднялся, швы разошлись и открылась рана. Писатель умер в реанимации 1 мая в возрасте пятидесяти двух лет.

Липатова похоронили на Кунцевском кладбище. Первая жена Александра и дочь в 1984 году выпустили собрание его сочинений. С тех пор писателя не переиздавали, и имя его постепенно забывается.

Татьяна Липатова много раз была замужем, детей не родила. По профессии она художник-конструктор театральных кукол. Знающие люди говорят, что куклы, сделанные её руками, настоящие шедевры. Некоторые из них хранятся в Московском музее игрушки, организованном вдовой Булата Окуджавы Ольгой.

Последние годы у Татьяны Липатовой очень ослабло зрение, кукол она уже не делает и почти не выходит из дома.

dzen.ru,

частично использованы материалы

из журнала «Караван историй» 2018 г.





Советский писатель Виль Липатов был известным в литературной среде человеком. Его имя ассоциируется у читателей с придуманными им и ставшими популярными героями Столетовым и Анискиным. Примечателен тот факт, что образы отрицательных персонажей он часто срисовывал с реально существовавших людей. Самые яркие произведения автора были экранизированы, за что автор не единожды получал премии.

Биография Липатова началась в городе Чите, где он родился весной 1927 года. Его родители были людьми образованными: мать работала в местной школе, преподавала русский язык, отец трудился в газете «Забайкальский рабочий».

После школы Виль планировал построить карьеру военного, для этого отправился в Новосибирск, поступил в военный институт, но на 1-м курсе понял, что душа не лежит к этому делу. Уже тогда он увлекался писательством и решил перевестись на историческое отделение Томского педагогического университета.

Личная жизнь Липатова не сразу сложилась удачно. Его первой женой была Александра Липатова. У пары родилась дочь Татьяна. Повзрослев, она, как и отец, стала проявлять себя в творчестве, правда, в другом направлении: работала художником-графиком и создавала куклы.

Второй избранницей Виля стала падчерица писателя Вадима Кожевникова Ирина Мазурук. Ее родным отцом был известный генерал-майор авиации Илья Мазурук.

Работа появилась в карьере Липатова еще в студенческие годы, когда он устроился в местную газету, впоследствии там и были опубликованы первые рассказы писателя. Получив образование, Виль вернулся в родную Читу и в издательстве «На боевом посту» сразу получил место литературного секретаря.

Первой в библиографии автора появилась книга «Шестеро» в 1958 году. Она написана в жанре советской прозы, в центре сюжета – смелые водители, которые не побоялись во время сильной вьюги доставить в леспромхоз требуемое оборудование. Для этого им пришлось пройти через тайгу.

В следующих произведениях («Глухая мята», «Черный яр», «Стержень») автор поднял тему трудового подвига и взаимоотношений между людьми. В 1964 году Виль перевелся в газету «Советская Россия», где сразу занял место специального корреспондента, в этой должности пробыл 2 года. Одновременно с тем писатель опубликовал повесть «Чужой», которая принесла ему литературную славу.

Самый популярный цикл рассказов Липатов опубликовал позднее. В 1967 году он переехал в Москву. Там вышла его повесть «Деревенский детектив», главный герой сюжета – оперуполномоченный Федор Анискин. Дебютная экранизация писателя была сделана именно по этой книге, первый одноименный фильм вышел в 1968 году, второй – «Анискин и Фантомас» – в 1974-м, а художественная кинолента «И снова Анискин» завершила трилогию в 1978-м.

В книгах «Сказание о директоре Прончатове» и «Лида Вараксина» автор показал социальные проблемы людей, которые можно решить коллективным трудом и использованием верного подхода. В других произведениях Виль не боялся открыто говорить о неблагополучии общества на примерах своих героев. Несмотря на это, его повести продолжали публиковаться.

В последующие годы зрители видели и другие фильмы, снятые по романам Липатова. В 1969 году вышла лента «Мистер-Твистер», в 1972-м – «Инженер Прончатов» и «Развод по-нарынски», в 1976 году режиссер Арья Дашиев представил киноленту «Три солнца». Сценаристом к последней выступал Липатов.

Липатов был членом Союза писателей СССР, где значился секретарем правления.

До последних дней Виль Владимирович жил в Москве. Умер писатель весной 1979 года, причина смерти не уточняется. Могила Липатова расположена на Кунцевском кладбище. Вместо привычного фото надгробие украшает закрытая книга с фамилией писателя.

В память о талантливом авторе в трех городах его именем названы улицы, а также на здании городской библиотеки в Асино установлена мемориальная доска. В 1982 году была учреждена литературная премия имени Виля Липатова.

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