ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

28 Января 2025



Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Александр Андреевич Иванов

(16.07.1806 – 03.07.1858)

Александр Иванов родился 16 июля 1806 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Андрей Иванов, был живописцем, адъюнкт-профессором исторического класса Императорской Академии художеств. Он воспитывал сына как своего преемника и рассчитывал, что тот пойдет по его стопам. Начальное образование мальчик получал дома, уроки ему давали профессора Академии.

В одиннадцать лет юный Александр поступил «посторонним» учеником в Императорскую Академию художеств. Учился при поддержке Общества поощрения художников под руководством своего отца.

Получив за успехи в рисовании две серебряные медали, был награжден в 1824 году малой золотой медалью за написанную по программе картину «Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 году получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару». События из жизни Иосифа нередко привлекали внимание живописцев. Согласно святоотеческому толкованию Иосиф Прекрасный являлся прообразом Иисуса Христа.

Сюжет для картины был взят художником из Библии, из книги Бытия. Виночерпий и хлебодар были вельможами египетского фараона, заключенными в темницу, где томился Иосиф. Однажды они попросили его истолковать свои сны, и тот предсказал одному смерть, а второму свободу. На картине мы видим юного Иосифа в центре, а рядом с ним фигуры виночерпия и хлебодара. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что лица узников похожи. Художник писал этих персонажей с одного натурщика, но сделал это не случайно, поскольку он хотел передать состояние одного человека, находящегося в унынии или надеющегося на спасение.

В этой работе Иванов раскрыл талант блестящего колориста. Сочетание ярко-красного и белого цвета вместе с приглушенными коричневато-серыми тонами придали контраст тепла и холода, света и тени.

Несмотря на высокую оценку произведения, в Академии художеств не утихали слухи, что картины Иванову помогал писать отец, именно поэтому полотна получались столь высокого художественного мастерства.

Общество поощрения художников решило отправить Александра Иванова за границу, однако до отъезда он должен был создать еще одну картину. Сюжет выбрали из греческой мифологии – «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Друг Иванова Михаил Боткин предположил, что таким образом художника решили еще раз проверить, не помогал ли ему в работе отец.

Сюжетом для картины послужила древнегреческая легенда о подвиге сына коринфского царя Главка Беллерофонта. Находясь у царя Ликии Иобата, герой должен был исполнить его повеление и сразиться с трехглавой огнедышащей Химерой. Боги подарили ему крылатого коня Пегаса. Напав на Химеру с воздуха, воин уничтожил чудовище, опустошавшее страну.

На полотне автор изобразил момент прощания отправляющегося на подвиг Беллерофонта с царем Иобатом. Герой по академической традиции представлен обнаженным. Рядом чудный конь, полный готовности к полету. За ними видна летящая богиня Афина – покровительница воина. Слева за сидящим царем, отвернувшись от происходящего, стоит царевна Дилоноя – она горько переживала разлуку с любимым. В торжественной атмосфере картины звучала главная тема – прославление подвига идеального героя-воина.

Выполнив это требование, Иванов в 1830 году отправился в Европу, и через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, прибыл в Рим, где художник проживет 28 лет.

В Италии первые работы Иванова состояли в копировании «Сотворения человека» Микеланджело в Сикстинской капелле и в написании эскизов на разные библейские сюжеты. Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу. Но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы над менее масштабным произведением. С этой целью в 1834 году он написал «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения».

На картине художник изобразил момент, когда Мария Магдалина узнала воскресшего Христа. Порывистое движение восхищенной Марии останавливается величественным жестом Христа, чья фигура напоминает совершенные пропорции и формы Аполлона Бельведерского. Острота трактовки сюжета состояла в немом диалоге двух фигур, в контрасте их пластики и динамики.

Наиболее выразительным необходимо было изобразить лицо Марии. В нём, по замыслу автора, должно было угадываться сложное эмоциональное состояние женщины: следы печали, удивление, даже испуг и слезы радости и восторга. Для достижения своей задачи художник предлагал натурщице припомнить все свои беды, затем, утешая, он смешил её и держал перед ней луковицу.

Когда картина была закончена, она с успехом экспонировалась сначала в Риме, а затем, в середине 1836 года, в Санкт-Петербурге. Общество поощрения художников преподнесло картину императору Николаю I, и она была помещена в Русскую галерею Эрмитажа. За полотно Иванову было выплачено 1 500 рублей серебром. В 1897 году картина была передана из Эрмитажа в создаваемый в то время Русский музей императора Александра III (ныне – Государственный Русский музей), где она и находится до сих пор. За неё Императорская Академия художеств присвоила Александру Иванову звание академика.

В Государственном Русском музее также хранится одноименный эскиз картины «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения», ранее принадлежавший помощнику хранителя картинной галереи Императорского Эрмитажа Корицкому, а затем – художнику и коллекционеру Михаилу Боткину. Эскиз поступил в Русский музей в 1917 году из собрания Боткина.

Еще один одноименный эскиз картины был приобретен Павлом Третьяковым в 1877 году. В настоящее время он находится в Государственной Третьяковской галерее.

Успех этой картины позволил художнику продлить срок его пребывания в Италии, и она послужила важным подготовительным этапом на пути к созданию главного произведения его жизни – полотна «Явление Христа народу», над которым Иванов трудился двадцать лет.

Сюжет полотна размером 5,4 на 7,5 метров связан с событием, описанным в первой главе Евангелия от Иоанна – явлением Иисуса Христа во время крещения людей у реки Иордан. В центре композиции находится фигура Иоанна Крестителя (Предтечи), указывающего на приближающегося Христа. Содержание картины раскрывается не через образ Христа, а через реакцию людей на его появление.

На первом плане картины изображена группа людей, образы которых, по замыслу художника, воплощают всю гамму переживаний и отношение к проповеди Пророка. Они радуются, сомневаются, надеются на явление Спасителя. Особой находкой художника явился образ воспрявшего раба, ставший настоящим откровением в русской живописи. В библейской легенде художник увидел возможность выразить мечту о свободе.

В процессе создания картины были написаны многочисленные эскизы и этюды, ставшие для многих поколений художников единственной в своём роде школой живописного реалистического мастерства.

Весной 1857 года в мастерской Иванова побывали вдовствующая императрица Александра Федоровна и великая княгиня Ольга Николаевна, прибывшие в Рим. Они первыми посмотрели завершенную картину.

Осенью того же года Иванов показал картину великой княгине Елене Павловне (супруге Великого князя Михаила Павловича Романова – четвертого сына императора Павла I и Марии Федоровны), которая обещала всяческое содействие художнику и приняла на себя все расходы по перевозке полотна в Санкт-Петербург.

В январе 1858 года Александр Иванов еще раз организовал показ полотна «Явление Христа народу» в своей мастерской в Риме и спустя несколько месяцев вместе с полотном отправился в утомительное путешествие на Родину через Францию и Германию.

Иванов прибыл в Санкт-Петербург в мае 1958 года после 28 летнего отсутствия в России. Началась подготовка к демонстрации полотна в Академии художеств.

Несмотря на то, что многие отдавали должное мастерству художника, не все отзывы о полотне были однозначно положительными. В ожидании решения о дальнейшей судьбе картины Иванов заболел холерой и 3 июля 1958 года скончался. Через несколько часов после его смерти поступило известие о том, что император Александр II купил полотно за 15 тысяч рублей серебром, а также решил наградить художника орденом Святого Владимира.

Александра Андреевича Иванова похоронили на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в 1936 году. Останки и надгробие были перенесены в Александро-Невскую лавру на Тихвинское кладбище – Некрополь мастеров искусств.

В марте 1861 года полотно было отправлено в Москву для участия в выставке Общества любителей художеств. В августе того же года вышел указ Александра II, в котором он сообщил, что передал картину в дар картинной галереи Московского Румянцевского музея. В 1924 году было принято решение о расформировании Румянцевского музея и передаче картин художников русской школы в Третьяковскую галерею. Однако «Явление Христа народу» было перемещено туда только в 1932 году, после завершения строительства пристройки со специальным залом, где хранится в настоящее время.

Малый вариант картины, служивший художнику эскизом, хранится в Русском музее.

Летом 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, многие экспонаты из собрания Государственной Третьяковской галереи были эвакуированы в Новосибирск. «Явление Христа народу», свернутое на вал, не удалось поместить в товарный вагон, и его пришлось перевозить на двух открытых платформах, защитив сверху брезентом вместо папиросной бумаги и мягкой фланелевой ткани, предназначенной для защиты красочных слоев. Полотно хранилось в свернутом виде в недостроенном здании Новосибирского театра оперы и балета. Возвращено в Третьяковскую галерею в ноябре 1944 года.

Александр Андреевич никогда не был женат и после себя оставил лишь эскизы и работы. Однако в архивах сохранились сведения о том, что до отъезда в Италию он был влюблен в молоденькую дочь учителя музыки. По правилам обучения, женившись, Иванов автоматически терял право на командировку, поскольку женатые воспитанники Академии за границу не отправлялись. Александр склонился к тому, чтобы положить к ногам невесты свою карьеру художника и мечты о блестящем будущем, но отец и друзья художника смогли убедить Александра не совершать этот безрассудный поступок. Он закончил работу над полотном «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры» и отправился в Рим.

В 41 год Александр Андреевич встретил очаровательную соотечественницу, проживающую вместе с семьей в Италии. Он захотел сделать ей предложение руки и сердца, но любимая девушка неожиданно объявила, что выходила замуж за другого – молодого мужчину её круга. Это предательство подкосило Иванова. Он стал недоверчивым, мрачным и болезненным. В нём развилась мнительность, начались приступы тревоги и страха. Художник стал подозрительным, боялся быть отравленным, поэтому не принимал пищу в незнакомых местах, приятелей сторонился, вел замкнутый образ жизни и умер в одиночестве.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)