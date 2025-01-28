ОДНАЖДЫ НА ОХОТЕ

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28 Января 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Традиционно считается, что настоящий мужчина обязан иметь несколько увлечений. В пятерку лидеров принято включать: рыбалку, охоту, оружие, игру в шахматы и спорт. Мой отец не был исключением и с упоением придавался этим занятиям. После окончания школы он отучился на сварщика, отслужил в армии положенный срок, устроился работать в местный комбинат строительных материалов, где получил приличный оклад и стал завидным женихом. В местном ателье он познакомился с будущей женой, всегда зарабатывал неплохие деньги, звезд с неба не хватал, но после моего рождения мечтал, чтобы его единственный сын получил высшее образование и непременно стал «большой шишкой». Духовно мы не были близки, никогда не говорили откровенно на темы, волнующие мою душу, однако с детства занимались шахматами и легкой атлетикой, которые меня порядком утомляли. Отец заставлял меня запоминать виды оружия и рыболовных снастей. Лишь спустя много лет я осознал, что многое умел и знал именно благодаря настойчивости отца.

В спорте я не достиг особенных высот, однако стал выносливым и поджарым юношей. Шахматы не принесли мне горы кубков, но сосредоточенность и усидчивость, которые необходимы для этой игры, помогли мне успешно учиться в школе. Умение разбираться в оружии производило впечатление на девчонок. К рыбалке я был равнодушен, но иногда искренне радовался, когда, обкусанный кровожадными комарами, после нескольких часов бесполезного наблюдения за водной гладью ловил добычу на свою удочку. Только охота стала настоящим испытанием для моей юношеской души, оставив в памяти лишь чудовищные воспоминания о ней.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, отец объявил, что решил научить меня настоящей мужской забаве. Мама давно перестала вмешиваться в воспитательный процесс, поэтому для неё эта информация стала обычным сигналом для сбора нуждой одежды и припасов. К этому мероприятию готовились загодя. Друзья отца созванивались по несколько раз в день, чтобы уточнить содержимое своих рюкзаков, состояние ружей и наличие боеприпасов, перечень продуктов и объём горячительных напитков. Дядя Гена и дядя Юра вместе с отцом много лет трудились в одной бригаде. Они знали меня с рождения и немного завидовали другу за возможность воспитать в доме настоящего мужика, поскольку в их квартирах жили только представительницы прекрасного, но противоположного пола.

Всю дорогу к месту охоты друзья отца говорили о будущей добыче. Я не сразу понял, что речь шла о зайцах, так называемых «косых», но принялся внимательно слушать все особенности азартной ловли этих животных. Обладая прекрасным слухом и мощными задними лапами, зайцы в случае угрозы легко и быстро скрывались из виду.

Готовить диких зайцев жены охотников не любили – слишком много хлопот они доставляли, а кушать в них было нечего. Худое тельце животного обладало жестким и жилистым мясом, поэтому мужчины бросали жребий, кому достанутся трофеи охотников. В этот раз добыча должна была попасть в руки семьи дяди Юры. Однако мужчин не интересовала добыча в качестве еды, они хотели проявить смекалку и выносливость, чтобы доказать собственную силу и поймать этих хитрецов.

Потом между мужчинами начался спор, какую применить тактику на охоте. Засыпая в машине, я с трудом улавливал разницу между поиском следов, изучением местности, где проживают зайцы, и обустройством засады. УАЗик, в котором тряслась наша компания, ехал по дороге словно по рельсам. Первые заморозки сковали окна машины изморозью, через которую ничего не было видно. На часах было четыре утра, мне хотелось вернуться в теплую постель, закутаться в пуховое одеяло, только бы не тащиться в остывший осенний лес в поисках хитрой и пронырливой добычи. Но в тот день моему желанию не суждено было исполниться.

Спустя полтора часа жуткой дороги мы свернули на проселочную тропу, проехали еще около получаса и остановились. На улице было морозно и темно, деревья стояли в инее и от октябрьского холода словно звенели. Земля, прикрытая свежим небольшим слоем снега, вызвала бурю эмоций у мужчин, которые в унисон радовались удачным условиям для охоты, поскольку заячьи следы должны были быть видны словно на ладони.

Охотники, не сговариваясь, стали устанавливать палатку и готовиться к походу. «Наступление» было решено начать с первыми лучами солнца. Мне выдали ружье, проследили, чтобы я правильно его зарядил. Учитывая многолетние навыки обращения с оружием, это задание далось мне легко. Первые лучи солнца стали командой «на старт». Взволнованные и возбужденные охотники отправились на поиски добычи. Несколько часов мы бесполезно бродили по полям, пока отец не обнаружил запутанные следы зайца. Он ликовал, словно победитель, которому вручили долгожданный кубок, и в одночасье превратился в сосредоточенного гончего пса, готового зубами схватить свою жертву. Несчастное животное попыталось скрыться, но отец метко стрелял. Среди утренней осенней лесной тишины я вдруг услышал крик и плач маленького ребенка. Вначале я перепугался, но подоспевшие друзья отца объяснили, что так кричит раненый, но еще не убитый заяц. Чтобы закончить его мучения, животное нужно было добить. Эту миссию поручили мне.

Я подошел к перепуганному, залитому кровью животному и увидел слезы в его глазах. Мне нужно было избавить «косого» от мучений, я сделал глубокий вздох и выстрелил. Мужчины радостно улюлюкали и поздравляли меня с первым поступком настоящего мужчины, но вместо гордости я испытал презрение к себе за убийство беспомощного животного. В тот день нам больше не везло. Спустя несколько часов мы вернулись к палатке, где мужчины принялись отмечать мой первый выстрел. За столом охотники пытались подбодрить меня давними историями из сельской жизни, где домашняя скотина содержалась для дальнейшего употребления в пищу, а охота на зверя нужна была для выживания, но вместо поддержания диалога я замкнулся и не проронил ни единого слова. В моих ушах звучал почти человеческий крик боли и страха затравленного зайца, с которым я так беспощадно расправился.

Следующий день не принес охотникам трофеев, чему я был несказанно рад. Мы собрали импровизированный лагерь и отправились домой. Всю дорогу обратно я прятал слезы, чтобы не разочаровывать отца, и пообещал себе никогда не охотиться ради забавы.

Мама, увидев мой измученный вид, расспрашивать ни о чём не стала, но заступилась за меня, когда спустя полгода я наотрез отказался ехать с отцом на охоту. Он несколько раз пытался поведать обо всех прелестях добычи диких уток, но, услышав мой зарок, отступил и предлагал составить ему компанию только на рыбалке.

После окончания школы я поступил в институт, чтобы стать маркетологом. Моя будущая профессия родителям была не понятна, но сама мысль, что в семье сварщика и закройщицы ателье появится дипломированный специалист, вызывала у них невероятную гордость. Всё новое, чему меня учили специалисты нашего вуза, давалось мне легко. К третьему курсу я успешно прошел дополнительную подготовку, обучился компьютерным программам, созданным для рекламной деятельности, и вскоре получил приглашение на работу в компанию по «раскрутке» товаров и услуг. Наша молодая, энергичная команда быстро заняла свою нишу на рынке. Мы брались за любые заказы. Нашими услугами пользовались рестораны и обычные пельменные, «челноки», желающие поскорее растолкать товар, и новомодные бутики с косметикой. Когда компания достигла успеха, к нам обратился очень влиятельный и богатый человек для необычного заказа, который поручили мне.

Прохор Петрович в советское время был заведующим производственной базы, имел огромные связи, смог приватизировать складские помещения и организовать в них продажу строительных материалов. Спустя несколько лет процветающего бизнеса он оттяпал заброшенные земли в разных частях города и промышленной зоне, захватил бесхозный карьер по добыче песка, за бесценок выкупил тяжелую технику и стал монополистом по строительству дорог в нашем регионе. Амбициозность этого богатого человека не давала ему покоя, желание безграничной власти совсем лишило сна, поэтому он решил подключить молодую команду творческих людей, чтобы показать всему региону плоды своего труда, дающие право стать руководителем области.

Знакомство с этим человеком произвело на меня удручающее впечатление. Прохор Петрович говорил протяжно и очень надменно. В своём кабинете долго и уныло хвастался трофеями, полученными на охоте в разных частях планеты, коллекцией роскошных кинжалов и ножей, приобретенных у златоустовских мастеров и гениев кубачинского серебра, упивался рассказом о нефритовых шахматах, полученных в дар от китайского ювелира. Лишь одна мысль примеряла мою душу с этим чванливым богатеем – предвкушение гонорара за работу, который должен был освободить меня от долгов за недавно купленную квартиру. Оставалось только набраться терпения и поскорее выполнить заказ.

Однако я столкнулся с непосильной задачей. Каждое слово лозунга предвыборной кампании заказчика подвергалось критике, не говоря о фотографиях и цвете баннеров на рекламных проспектах. Любые творческие идеи искоренялись до основания. Прохор Петрович был недоволен абсолютно всем, даже собственной биографией, которую сам надиктовал мне при встрече. Переговорив с коллегами, я решил отказаться от заказа, как вдруг мой мучитель объявил, что примет концепцию его «раскрутки», но только после охоты на лося, которую он организовал для нашей фирмы.

Я находился в отчаянии, ведь мне пришлось несколько месяцев с утра до ночи писать и рисовать его буклеты и баннеры, ездить на все склады и карьер, чтобы познакомиться с сотрудниками этого невыносимого человека, перечитывать многочисленные контракты, писать аналитические записки, связанные с достижениями его организаций. Однако теперь мой гонорар зависел от того, смогу я нарушить свой зарок или нет.

С той злополучной охоты прошло около пятнадцати лет. За это время я возмужал и повидал всякое на своём пути, но только воспоминания о том несчастном зайце до сих пор вызывали ощущение комка, подступившего к горлу. На следующее утро я позвонил Прохору Петровичу и заявил об отказе ехать на охоту и требовал полного расчета по всем оговоренным ранее обязательствам.

Мой собеседник немного помолчал, потом назвал меня трусом и отказался платить за работу. Я был взбешен поведением этого зазнавшегося морального урода и предложил генеральному директору взыскать положенную сумму в судебном порядке, но тот лукаво прятал глаза и объяснил, что с такими влиятельными людьми спорить, а тем более судиться запрещено. Хитрый начальник просил меня успокоиться и отдать все материалы по заказу для повторных переговоров с заказчиком.

Спустя несколько дней город был завешен рекламными баннерами и засыпан листовками Прохора Петровича, выполненными по моим эскизам. Я понял, что начальник смог получить от заказчика деньги, и отправился в офис за причитающимся гонораром. Генеральный директор отнекиваться не стал, но сообщил, что по требованию заказчика выплатил премию участникам охоты, от которой я отказался. Спустя несколько дней шеф приехал к офису на роскошной машине, коллеги обзавелись новой оргтехникой. Тот, кто купил самый современный ноутбук, особенно упоенно рассказал детали охоты и погони за лосем, возбудившей в душах охотников животный азарт.

После шестичасового преследования коллеги настигли животное. Тот, услышав шаги преследователей, поднял голову. Между его ветвистых рогов вдруг очутилось солнце, придавая грациозному животному сказочный вид. Все вдруг затаили дыхание и не смогли пошевелиться, только Прохор Петрович выпустил пулю из своего дорого ружья, инкрустированного золотом, и сразил животное наповал. В лесу наступила гробовая тишина, лишь победитель ликовал и радовался своему успеху. На пышном застолье «хозяин мира» объяснил присутствующим правила своего успеха, состоящие из необходимости брать всё, что плохо лежало, и наказывать трусов и лохов. Коллеги с ним спорить не стали и без зазрения совести взяли деньги за работу, выполненную мной.

Предательство людей, которые казались мне друзьями, я не смог простить, уволился и почти сразу получил предложение работать в новой типографии. Во избежание прежних ошибок всю работу фиксировал в документах, за проекты требовал стопроцентный аванс, с коллегами держался на расстоянии, но не смог пройти мимо прекрасной художницы-оформителя Софии, мгновенно вскружившей мою голову. Я тонул в её темно-синих глазах и понимал, что впервые в жизни влюбился по-настоящему. Почувствовав взаимный интерес, я стал действовать и вскоре завоевал сердце прекрасной девушки.

Спустя несколько месяцев после той самой охоты, на которую я не поехал, в прессе появилась информация, что Прохор Петрович умер от сердечного приступа. Вскоре я узнал, что компания, где я раньше работал, развалилась. Генеральный директор, взяв большую сумму денег в кредит, был найден в офисе без признаков жизни, оставив бывших коллег без зарплаты, арендаторов – без платежей, а государство без налогов. Убийство «сказочного лося» не имело никакого отношения к череде роковых событий, случившихся с участниками беспощадной расправы над животным, каждый из них получил по заслугам за свою подлость и предательство. Однако я до сих пор убежден, что в современном мире, переполненном разнообразной едой на любовь вкус, варварская охота на диких животных ради забавы не может принести удачу.

Мне пришлось много трудиться, чтобы освободиться от долгов, но я не пожалел, что ради денег не нарушил слово, данное себе однажды на охоте.

Заядлые охотники, которые встречались на моём пути, эту теорию не признают. Они рассказывают о своей счастливой жизни и называют такую философию атрофией истинно мужских инстинктов. С ними я не спорю, но до сих пор уверен, что до конца своих дней не буду охотиться на животных ради развлечения. Надеюсь, этого не придется делать и для того, чтобы прокормить свою семью…

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."