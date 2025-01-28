ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

28 Января 2025



Черноморские волны продолжают выносить сгустки мазута, вылившегося из разбитых штормом двух танкеров в Керченском проливе, на прибрежную линию. С каждым днем выявляют всё новые участки загрязнения. На прошлой неделе, 24 января, из-за утечек нефтепродуктов режим ЧС федерального значения ввели в Севастополе. С такой просьбой обратился к властям губернатор субъекта Михаил Развожаев.

Севастопольцам пришлось, пожалуй, хуже всех. В этом городе только галечные пляжи с крупными камнями и скалами, технологий по уборке топочного мазута с такой поверхности не существует. Запачканные токсичными выбросами мелкую гальку и водоросли собирают в мешки и вывозят для утилизации. А вот скалы и крупные валуны приходится очищать на местах вручную. Люди зачастую работают в воде, потому что основная масса нефтепродуктов скопилась на прибрежных валунах и под ними, на обрывках старых канатов и прочем хламе, на который набегают волны. Приходится использовать ломы, чтобы поднимать большие валуны и другие предметы, доставая из-под них скользкие мазутные комья. Для очистки поверхности скал в ход идут шпатели и другие подручные средства.

По последним данным, город, где с 4 января действовал региональный режим ЧС, потратил около 78 миллионов рублей на ликвидацию последствий экологической катастрофы. Городские власти надеются, что федеральный статус для режима ЧС поможет привлечь дополнительные силы и средства и оказать финансовую помощь из фонда Правительства РФ.

Сейчас в Севастополе ждут решения Агентства стратегических инициатив, которое должно определить, какие реагенты можно использовать, чтобы смыть мазут с камней без вреда для природы.

Напомним, что этот город стал третьим субъектом после Краснодарского края и Крыма, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в акватории. Масштабы экологического бедствия впечатляют: в момент крушения на двух танкерах было больше девяти тысяч тонн топочного мазута. Попадая в воду, это вещество частично оседает на дно, а частично плавает в толще воды и выносится течениями на берег. Кроме каменистых побережий Севастополя, загрязнены лучшие песчаные пляжи Анапы, Евпатории и окрестностей Феодосии, особенно популярные у туристов. Теперь здесь круглосуточно убирают и вывозят грязный песок и спасают водоплавающих птиц, попавших в нефтяные пятна.

Впереди февраль – месяц самых сильных ветров и штормов в этих местах. Чтобы защитить побережье от повторных выбросов мазута, в Анапе делают защитный ров и вал протяженностью 42 километра. Вдоль вала укладывают пропиленовую сеть, надеясь, что она удержит загрязнения. В том, что мазут вынесет еще, сомневаться не приходится. Откачка нефтепродукта с севшего на мель в районе порта Тамань танкера «Волгонефть-239» завершилась буквально на днях. Работу выполнили сотрудники Морспасслужбы. По данным ведомства, с 19 по 25 января с танкера откачали 1 488 тонн топочного мазута. Ранее сообщали, что судно на момент крушения имело на борту 4 тысячи 300 тонн этого токсичного вещества. Значит, только с него одного в море попало более двух тысяч восьмисот тонн нефтепродуктов. Сколько мазута вытекло в море с двух танкеров и циркулирует теперь в акватории, пока сказать не может никто.

Работа по уборке черноморского побережья проводится за счет федеральных средств, местных бюджетов и пожертвований граждан. В ней задействовано более пяти тысяч человек, 680 единиц техники и 28 плавсредств. В устранении последствий разлива мазута заняты как работники официальных структур, так и волонтеры со всей страны. Но вот кого не заметили в ликвидации загрязнений ни лично, ни финансовым участием – это собственников танкеров, виновных в экологической катастрофе.

Владельцем танкера «Волгонефть-212» является ООО «Кама Шиппинг», принадлежащая Виктору Селькову и двум его сыновьям – Константину и Александру. Второй танкер – «Волгонефть-239» в собственности ЗАО «Волгатранснефть». Его конечным бенефициаром, скорее всего, является бизнесмен Игорь Шавва.

23 января «Известия» опубликовали расследование, касающееся владельцев этих танкеров. Выяснилось, что Сельков-старший в прошлом работал в пароходстве, владевшем пассажирским теплоходом «Булгария». Когда в 2011 году теплоход затонул на Волге из-за перегруза, непрофессионализма экипажа и плохого технического состояния судна, погибло 122 человека, из них 28 несовершеннолетних. Владельцы «Булгарии» никакого уголовного наказания за это не понесли. Видимо, собственник ООО «Кама Шипинг» учел этот опыт и построил свой бизнес в том же духе.

К его компании предъявлялись претензии в неуплате налогов, её временами отстраняли от госзакупок за несоответствие требованиям, а бывшие партнеры обвиняли Селькова в возможных хищениях. ЗАО «Волгатранснефть» отличали те же характеристики. К тому же обе компании не соблюдали требования Минтранса к перевозке опасных грузов (дизельного топлива и бензина), их суда зачастую ходили перегруженными. Тем не менее они продолжали получать контракты на миллиарды рублей, перевозя при этом нефтепродукты на изношенных танкерах и, как выяснилось, в нарушение сезонных ограничений для судов такого класса.

Последней каплей в этом безумии стал шторм, случившийся в Керченском проливе 15 декабря, о котором были предупреждены капитаны и администрации морских портов. Тем не менее суда вывели в пролив, где их разбило волнами. Два капитана, принявших такое решение, по-прежнему являются единственными арестованными в рамках уголовного дела. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан Леонид Волегов, в экипаже которого погиб матрос, сидит в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по более тяжкой части статьи, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Капитану второго танкера, где погибших нет, грозит до двух лет заключения. Он находится под домашним арестом.

А вот об уголовном преследовании собственников разбитых танкеров пока не слышно. По отношению к ним звучат претензии лишь в части возмещения экологического и экономического ущерба. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксёненко, сегодня он оценивается в 33 миллиарда рублей. Признанные виновными лица должны будут его возместить и оплатить мероприятия по восстановлению природы. Если уголовное наказание понесут только капитаны, а недобросовестные собственники останутся на свободе, как это случилось после крушения «Булгарии», новых экологических катастроф будет не миновать.

Оптимистичнее всех в этой сложнейшей ситуации настроен, пожалуй, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он почему-то считает, что пляжи черноморских курортов будут «приведены в нормативное состояние к летнему сезону». То есть на них не должно быть мазута. Об этом он заявил на выездном совещании правительственной комиссии по ликвидации последствий происшествия на прошлой неделе. По словам Козлова, новые технологические способы решения проблем рождаются каждый день. Впрочем, он не уточнил, какие. Ранее глава Минприроды обещал, что для восстановления пляжей Анапы будут завозить кварцевый песок с месторождений возле города. О галечных пляжах Севастополя министр предпочел не распространяться.

Обещания Козлова вызывают большие сомнения. Даже если чистый песок привезут на анапские пляжи, природу это не восстановит. Каждый шторм будет грозить выбросами новых комьев мазута, пусть и не в таких количествах, как после крушения танкеров. Потенциальным туристам придется смириться с этим, как и с возможностью вымазаться в нефтепродуктах во время заплыва. Заявления представителей местного туристического бизнеса, что к лету весь мазут унесет течениями к берегам других стран, неосновательны. Танкеры продолжают оставаться в воде.

На первых порах доставать суда оттуда обязали было судовладельцев. Им дали на эти работы срок шесть месяцев, то есть до 16 июня. Затем здравый смысл всё-таки возобладал, и после откачки мазута сразу же началась подготовка танкера к утилизации. Разделить судно на части и полностью убрать его из воды должны до 31 марта. Делать это будут на федеральные средства и силами ведомств.

Обследования фрагментов затонувших танкеров на глубинах до двадцати метров продолжаются. Под ними водолазы МЧС и Морспасслужбы обнаружили огромные скопления мазута. Вязкое вещество сконцентрировалось на дне в виде небольших комьев, застывших в холодной воде. Какая именно площадь покрыта этими комьями, еще не определено. Для этого требуются дополнительные исследования. Когда с наступлением лета вода прогреется, мазут начнет разжижаться и подниматься со дна в толщу воды. Поэтому говорить о том, что летом черноморские пляжи будут свободны от загрязнений нефтепродуктами, по меньшей мере преждевременно.

Наталья МАКСИМИШИНА

(По материалам российских СМИ)