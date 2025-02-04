ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

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04 Февраля 2025

Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Константин Егорович Маковский

(20.06.1839–17.09.1915)

Константин Маковский родился 20 июня 1839 года в Москве в семье чиновника Егора Ивановича Маковского и Любови Корниловны Молленгауэр – дочери купца третьей гильдии, немецкого фабриканта музыкальных инструментов выходца из Померании (в настоящее время Западная Померания делится на две составляющих – часть немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, остальная часть является польской территорией). Отец будущего художника стал одним из основателей Училища живописи, ваяния и зодчества, мама была знаменитой московской красавицей, певицей сопрано, которая преподавала пение в Московской консерватории.

В семье Маковских было пятеро детей. Своих отпрысков отец учил рисовать, а мать занималась с ними музыкой. Будущий художник умел играть на фортепиано и петь.

Когда Константину исполнилось 12 лет, он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества после окончания которого, стал студентом Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1862 году за картину «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова» Константин получил малую золотую медаль Императорской Академии художеств.

В основу полотна легли исторические события Смутного времени России. После смерти царя Федора Ивановича, последнего представителя семьи Рюриковичей, на трон вошел Борис Годунов, который был родным братом супруги последнего правителя и не являлся прямым наследником престола по крови, но единогласно был избран на царствие представителями родовитых аристократических семей Московского государства.

После внезапной смерти Бориса Годунова престол занял его шестнадцатилетний сын Федор и вдова Мария (дочь Малюты Скуратова), которые властвовали всего два месяца и были жестоко убиты 10 июня 1605 года московскими князьями по приказу Лжедмитрия (беглого монаха Григория Отрепьева, самозванца, выдававшего себя за волшебным образом спасенного сына Ивана Грозного, погибшего при невыясненных обстоятельствах в возрасте девяти лет).

Сложная динамичная сцена борьбы наследников с убийцами развивалась в домовом храме, воспроизведенном художником в деталях. На переднем плане картины Маковский изобразил царевну Ксению (дочь Бориса Годунова), склонившуюся над убитой матерью. За ними прямо перед иконостасом разворачивается сцена мучительного убийства юного царя, силы которого иссякли. Автор детально передал ненависть и злобу на лицах князей, которые сами выбрали царем Бориса Годунова, а потом с невероятной жестокостью расправились с наследниками престола, вверяя страну самозванцу.

Участники расправы объявили, что наследники отравились, их тела выставили напоказ. Из Архангельского собора вынесли гроб Бориса Годунова и перезахоронили на погосте Варсонофьевского монастыря в Москве. Там же захоронили и его семью – без отпевания, как самоубийц. Лжедмитрий приехал в Москву только после смерти наследников Годунова. Он безнаказанно надругался над оставшейся в живых дочерью Бориса красавицей Ксенией и насильно постриг её в монахини. После гибели наследников Годуновых Россия окончательно погрузилась в тяжелейший государственно-политический и социально-экономический кризис, который постоянно сопровождался внешней интервенцией и стихийными бедствиями.

Полотно Маковского было написано спустя более двухсот пятидесяти лет со дня жестокого убийства Годуновых и служило напоминанием о наступлении необратимых последствий для страны, когда её законных правителей беспощадно убивали подлые, лживые и безнравственные люди, кровью проложившие дорогу к власти. В настоящее время картина находится в Третьяковской галерее, она была приобретена из частной коллекции в 1939 году.

В 1863 году Маковский вошел в список лучших студентов Академии и претендовал на участие в конкурсе на большую золотую медаль, получив которую можно было рассчитывать на денежное пособие и оплачиваемую шестилетнюю жизнь, и работу в Италии (пенсионерская поездка). Однако организаторы конкурса решили изменить его условия, объединив студентов жанрового и исторического классов, запретив им самостоятельно выбрать тему работы.

8 октября 1863 года четырнадцать лучших студентов, в том числе Константин Маковский, Иван Крамской, Фирс Журавлев и Александр Литовченко подали соответствующее заявление вице-президенту Академии художеств Григорию Гагарину с просьбой пересмотреть новые условия конкурса. Однако эта просьба была отклонена. Тогда в день объявления темы конкурса (21 ноября 1863 года) тринадцать студентов класса живописи и один ученик класса скульптуры покинули Академию художеств, чем сорвали конкурс, посвященный 100-летию Академии. В прессе это событие назвали «бунтом четырнадцати», который стал первым открытым выступлением против академического направления в живописи.

Вместе с другими участниками «бунта четырнадцати» Маковский в 1863 году вступил в Артель художников. Эта организация стала первым в России независимым объединением живописцев.

В этот период времени Маковский писал сцены из жизни петербургских горожан. К его работам в этом жанре относятся: «Вдовушка», «Селедочница» и «Маленькие шарманщики». За полотно «Селедочница», картину «Бедные дети», портреты генерал-лейтенанта Константина Петровича фон Кауфмана, генерала Платона Ивановича Рокоссовского в 1867 году Маковский получил звание академика.

В картине «Селедочница» автор создал тонкий поэтический образ совсем юной продавщицы селедки с легким румянцем на щеках и кротким взглядом. Мастером искусно выписаны цветастый платок, одежда, короб за спиной девушки. На шее юной продавщицы многие видели два ряда янтарных бус, стоящих огромное состояние. Однако историки утверждают, что на шее у девушки висят засушенные рыбьи пузыри, по которым можно было определить род занятий продавщицы.

Картина находится в Михайловском замке Русского музея Санкт-Петербурга. В фондах музея картина появилась из коллекции сенатора, члена Государственного совета, действительного тайного советника Дмитрия Григорьевича фон Дервиза в 1916 году после его смерти.

Спустя семь лет после образования Артель распалась. На смену этому объединению пришло «Товарищество передвижных художественных выставок». В 1869 году на выставке товарищества передвижников Маковский представил полотно «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», живо передающее атмосферу праздничных развлечений старого Петербурга, мастерски запечатленной многоликой толпы и наспех сколоченных балаганов. Картина зародилась в обстановке живых общений, молодого задора и серьезных творческих поисков. Художнику удалось привести к единому тону всю пестроту и красочность одежд, деталей обстановки, пейзажа и объединить их в золотисто-коричневатой гамме, близкой по характеру к венецианской живописи (основной художественной школы Италии).

Картина имела большой успех на Всемирной выставке в Лондоне и принесла художнику звание профессора.

Работа поступила в Русский музей в 1897 году из Гатчинского дворца, где хранится до сих пор. Эскиз полотна находится в фондах Третьяковской галереи.

В 1870-х Маковский много путешествовал по России. После поездки в Тамбовскую губернию он написал полотно «Дети, бегущие от грозы». В одной из деревень он встретил бойкую девочку, внешность которой показалась ему интересной. Художник попросил её позировать для картины. Девочка согласилась, но в нужный день не пришла. Маковскому рассказали, что накануне она пошла в лес с младшим братом, попала под сильный ливень, промокла и заболела. Художник рисовал её по памяти.

На переднем плане произведения изображена босоногая девочка в простом деревенском сарафане и бусах, несущая на спине своего младшего брата. Надвигающаяся гроза застала детей в лесу во время сбора грибов, которыми наполнен фартук, завязанный на животе девочки. На лицах детей художник отчетливо изобразил страх перед надвигающейся стихией. Деталям автор уделил особое внимание, от чего, глядя на картину, появляется ощущение ветра, способного всё смести на своём пути.

Работа поступила в фонды Третьяковской галереи из Румянцевского музея в 1925 году.

Значительные изменения в стиле Константина Маковского произошли в конце 1870-х годов во время путешествия в Египет и Балканы. Интересы художника сместились от социальных и психологических проблем к художественным проблемам цвета и формы. В 1879 году на VII выставке передвижников художник представил одно из своих самых знаменитых произведений – «Русалки выходят из воды перед Троицей».

На полотне автор изобразил прекрасных ведьм, которые кружились в причудливом танце. Каждая фигура вычурно изогнута и представлена в необычном ракурсе, а на матовой коже изображены отблески луны. Картина наполнена мистикой и тайной и дает возможность зрителю стать свидетелем таинственного танца-обряда. В Полесье (ныне территория четырех государств: Белоруссия, Россия, Украина и Польша), где писалась эта картина, русалками называли не только сказочных или демонических персонажей, но и девушек, умерших до вступления в брак.

Император Александр II приобрел картину на выставке. В настоящее время она хранится в Государственном Русском музее.

В 1880-х Константин Маковский стал всемирно известным автором исторических и мифологических картин, получил статус одного из самых высокооплачиваемых российских художников того времени и приобрел статус придворного живописца. Свои портреты у него заказывали представители императорской династии и самых знатных дворянских родов – Строгановы, Юсуповы, Волконские.

В этот период Маковский увлекся историей и коллекционированием. Он собирал старинные вещи: украшения, одежду, статуэтки, предметы быта. Прежде чем приступить к написанию картины, он устраивал у себя в квартире театральные костюмированные представления, а после «наряжал» в старинные одежды героев своих картин. Так в 1883 году на свет появилась картина «Боярский свадебный пир», которую хотел приобрести Павел Третьяков. Однако автор запросил за полотно 20 000 рублей, коллекционеру цена показалась завышенной, от покупки он отказался. Полотно было куплено американским коллекционером, который уплатил за неё тройную цену. В настоящее время работа хранится в Музее Хиллвуда, Вашингтон, округ Колумбия, США.

Особенно хорошо Маковскому удавались портреты прекрасных женщин в праздничных старинных облачениях. Таких портретов у художника было много, они пользовались большой любовью современников и очень хорошо продавались. Поэтому автор с удовольствием их повторял, используя разные лица и предметы одежды. Одной из любимых работ автора в этом стиле стало полотно «Чашка меду», написанное им в 1890 году. На нём изображен собирательный образ необыкновенно красивой девушки в расшитом жемчугом головном уборе и праздничном сарафане. В руках у девушки небольшой фигурный поднос с маленьким кувшинчиком. По замыслу художника, юная красавица по традиции поднесла гостю приветственный крепкий напиток, сделанный на основе меда. В настоящее время работа находится в частной коллекции, репродукции картины до сих пор пользуются невероятным спросом.

Константин Маковский был привлекательным мужчиной, обожал красивых женщин и обладал влюбчивой натурой. К моменту его первого брака у него родилась внебрачная дочь – Наталья Лебедева, появившаяся на свет в результате студенческого увлечения.

В 1866 году он женился на актрисе Елене Бурковой, внебрачной дочери графа Владимира Адлерберга, министра двора и уделов при Николае I. Спустя пять лет счастливого брака в семье появился сын Владимир, однако через год мальчик заболел и умер, вскоре от чахотки умерла жена художника.

Второй раз Маковский женился спустя два года на юной красавице Юлии Летковой. Девушка хотела поступить в консерваторию и стать певицей, но от мечты шестнадцатилетняя красавица отказалась ради художника. Она стала моделью и музой супруга. Спустя год Юлия родила дочку, которая вскоре заболела скарлатиной и умерла. В 1877 году в семье появился сын Сережа, который почти с пеленок стал моделью отца. Спустя несколько лет в семье родилась дочь Елена и еще один сын, которого назвали Владимиром. Крестным мальчика стал брат императора Александра III великий князь Алексей Александрович.

В 1889 году Константин Маковский отправился на Всемирную выставку в Париж, где экспонировал свои полотна и познакомился с 20-летней Марией Матавтиной. Вспыхнул бурный роман, благодаря которому на свет появился внебрачный сын Константин. Художник признался жене в измене и попросил дать согласие на развод. Обманутая супруга не простила предательства Маковского, запретила общение с детьми и потребовала солидное пожизненное содержание.

Официальный развод состоялся спустя десять лет, когда у художника и Марии было трое детей. После регистрации брака дети Маковского получили фамилию отца, вскоре в семье появился четвертый ребенок – сын Николай. Мария не была ослепительной красавицей, как предыдущая супруга Константина, но впечатлила художника, назвав их первенца в честь отца. Она восхищалась Маковским и считала его гением. Спустя семнадцать лет после свадьбы художник умер в результате несчастного случая.

Маковский ехал в мастерскую на своём экипаже, но лошади, услышав гудок трамвая, испугались и рванули вперед, перевернув коляску. Константин Егорович упал и сильно ударился головой о мостовую. Ему сделали операцию, однако сердце не выдержало огромной порции хлороформа. 17 сентября 1915 года в возрасте семидесяти шести лет Константина Маковского не стало.

Художника похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. После смерти супруга Мария Матавтина продала значительную часть его картин и старинных предметов. На вырученные деньги весной 1916 года она приобрела имение, где хотела устроить семейный склеп и перенести останки Маковского. Однако этим планам не суждено было сбыться: началась революция. Во время беспорядков могила Великого художника Отечества была уничтожена.

Мария пережила любимого супруга на четыре года и умерла в возрасте пятидесяти лет. Дети от второго и третьего брака после революции эмигрировали из России.

Вторая супруга художника, Юлия Леткова, больше не вышла замуж. Она прожила до глубокой старости и скончалась в Париже в 1954 году в возрасте девяноста пяти лет.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ
(по материалам российских изданий)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."