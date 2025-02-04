ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

04 Февраля 2025



Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Константин Егорович Маковский

(20.06.1839–17.09.1915)

Константин Маковский родился 20 июня 1839 года в Москве в семье чиновника Егора Ивановича Маковского и Любови Корниловны Молленгауэр – дочери купца третьей гильдии, немецкого фабриканта музыкальных инструментов выходца из Померании (в настоящее время Западная Померания делится на две составляющих – часть немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, остальная часть является польской территорией). Отец будущего художника стал одним из основателей Училища живописи, ваяния и зодчества, мама была знаменитой московской красавицей, певицей сопрано, которая преподавала пение в Московской консерватории.

В семье Маковских было пятеро детей. Своих отпрысков отец учил рисовать, а мать занималась с ними музыкой. Будущий художник умел играть на фортепиано и петь.

Когда Константину исполнилось 12 лет, он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества после окончания которого, стал студентом Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. В 1862 году за картину «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова» Константин получил малую золотую медаль Императорской Академии художеств.

В основу полотна легли исторические события Смутного времени России. После смерти царя Федора Ивановича, последнего представителя семьи Рюриковичей, на трон вошел Борис Годунов, который был родным братом супруги последнего правителя и не являлся прямым наследником престола по крови, но единогласно был избран на царствие представителями родовитых аристократических семей Московского государства.

После внезапной смерти Бориса Годунова престол занял его шестнадцатилетний сын Федор и вдова Мария (дочь Малюты Скуратова), которые властвовали всего два месяца и были жестоко убиты 10 июня 1605 года московскими князьями по приказу Лжедмитрия (беглого монаха Григория Отрепьева, самозванца, выдававшего себя за волшебным образом спасенного сына Ивана Грозного, погибшего при невыясненных обстоятельствах в возрасте девяти лет).

Сложная динамичная сцена борьбы наследников с убийцами развивалась в домовом храме, воспроизведенном художником в деталях. На переднем плане картины Маковский изобразил царевну Ксению (дочь Бориса Годунова), склонившуюся над убитой матерью. За ними прямо перед иконостасом разворачивается сцена мучительного убийства юного царя, силы которого иссякли. Автор детально передал ненависть и злобу на лицах князей, которые сами выбрали царем Бориса Годунова, а потом с невероятной жестокостью расправились с наследниками престола, вверяя страну самозванцу.

Участники расправы объявили, что наследники отравились, их тела выставили напоказ. Из Архангельского собора вынесли гроб Бориса Годунова и перезахоронили на погосте Варсонофьевского монастыря в Москве. Там же захоронили и его семью – без отпевания, как самоубийц. Лжедмитрий приехал в Москву только после смерти наследников Годунова. Он безнаказанно надругался над оставшейся в живых дочерью Бориса красавицей Ксенией и насильно постриг её в монахини. После гибели наследников Годуновых Россия окончательно погрузилась в тяжелейший государственно-политический и социально-экономический кризис, который постоянно сопровождался внешней интервенцией и стихийными бедствиями.

Полотно Маковского было написано спустя более двухсот пятидесяти лет со дня жестокого убийства Годуновых и служило напоминанием о наступлении необратимых последствий для страны, когда её законных правителей беспощадно убивали подлые, лживые и безнравственные люди, кровью проложившие дорогу к власти. В настоящее время картина находится в Третьяковской галерее, она была приобретена из частной коллекции в 1939 году.

В 1863 году Маковский вошел в список лучших студентов Академии и претендовал на участие в конкурсе на большую золотую медаль, получив которую можно было рассчитывать на денежное пособие и оплачиваемую шестилетнюю жизнь, и работу в Италии (пенсионерская поездка). Однако организаторы конкурса решили изменить его условия, объединив студентов жанрового и исторического классов, запретив им самостоятельно выбрать тему работы.

8 октября 1863 года четырнадцать лучших студентов, в том числе Константин Маковский, Иван Крамской, Фирс Журавлев и Александр Литовченко подали соответствующее заявление вице-президенту Академии художеств Григорию Гагарину с просьбой пересмотреть новые условия конкурса. Однако эта просьба была отклонена. Тогда в день объявления темы конкурса (21 ноября 1863 года) тринадцать студентов класса живописи и один ученик класса скульптуры покинули Академию художеств, чем сорвали конкурс, посвященный 100-летию Академии. В прессе это событие назвали «бунтом четырнадцати», который стал первым открытым выступлением против академического направления в живописи.

Вместе с другими участниками «бунта четырнадцати» Маковский в 1863 году вступил в Артель художников. Эта организация стала первым в России независимым объединением живописцев.

В этот период времени Маковский писал сцены из жизни петербургских горожан. К его работам в этом жанре относятся: «Вдовушка», «Селедочница» и «Маленькие шарманщики». За полотно «Селедочница», картину «Бедные дети», портреты генерал-лейтенанта Константина Петровича фон Кауфмана, генерала Платона Ивановича Рокоссовского в 1867 году Маковский получил звание академика.

В картине «Селедочница» автор создал тонкий поэтический образ совсем юной продавщицы селедки с легким румянцем на щеках и кротким взглядом. Мастером искусно выписаны цветастый платок, одежда, короб за спиной девушки. На шее юной продавщицы многие видели два ряда янтарных бус, стоящих огромное состояние. Однако историки утверждают, что на шее у девушки висят засушенные рыбьи пузыри, по которым можно было определить род занятий продавщицы.

Картина находится в Михайловском замке Русского музея Санкт-Петербурга. В фондах музея картина появилась из коллекции сенатора, члена Государственного совета, действительного тайного советника Дмитрия Григорьевича фон Дервиза в 1916 году после его смерти.

Спустя семь лет после образования Артель распалась. На смену этому объединению пришло «Товарищество передвижных художественных выставок». В 1869 году на выставке товарищества передвижников Маковский представил полотно «Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», живо передающее атмосферу праздничных развлечений старого Петербурга, мастерски запечатленной многоликой толпы и наспех сколоченных балаганов. Картина зародилась в обстановке живых общений, молодого задора и серьезных творческих поисков. Художнику удалось привести к единому тону всю пестроту и красочность одежд, деталей обстановки, пейзажа и объединить их в золотисто-коричневатой гамме, близкой по характеру к венецианской живописи (основной художественной школы Италии).

Картина имела большой успех на Всемирной выставке в Лондоне и принесла художнику звание профессора.

Работа поступила в Русский музей в 1897 году из Гатчинского дворца, где хранится до сих пор. Эскиз полотна находится в фондах Третьяковской галереи.

В 1870-х Маковский много путешествовал по России. После поездки в Тамбовскую губернию он написал полотно «Дети, бегущие от грозы». В одной из деревень он встретил бойкую девочку, внешность которой показалась ему интересной. Художник попросил её позировать для картины. Девочка согласилась, но в нужный день не пришла. Маковскому рассказали, что накануне она пошла в лес с младшим братом, попала под сильный ливень, промокла и заболела. Художник рисовал её по памяти.

На переднем плане произведения изображена босоногая девочка в простом деревенском сарафане и бусах, несущая на спине своего младшего брата. Надвигающаяся гроза застала детей в лесу во время сбора грибов, которыми наполнен фартук, завязанный на животе девочки. На лицах детей художник отчетливо изобразил страх перед надвигающейся стихией. Деталям автор уделил особое внимание, от чего, глядя на картину, появляется ощущение ветра, способного всё смести на своём пути.

Работа поступила в фонды Третьяковской галереи из Румянцевского музея в 1925 году.

Значительные изменения в стиле Константина Маковского произошли в конце 1870-х годов во время путешествия в Египет и Балканы. Интересы художника сместились от социальных и психологических проблем к художественным проблемам цвета и формы. В 1879 году на VII выставке передвижников художник представил одно из своих самых знаменитых произведений – «Русалки выходят из воды перед Троицей».

На полотне автор изобразил прекрасных ведьм, которые кружились в причудливом танце. Каждая фигура вычурно изогнута и представлена в необычном ракурсе, а на матовой коже изображены отблески луны. Картина наполнена мистикой и тайной и дает возможность зрителю стать свидетелем таинственного танца-обряда. В Полесье (ныне территория четырех государств: Белоруссия, Россия, Украина и Польша), где писалась эта картина, русалками называли не только сказочных или демонических персонажей, но и девушек, умерших до вступления в брак.

Император Александр II приобрел картину на выставке. В настоящее время она хранится в Государственном Русском музее.

В 1880-х Константин Маковский стал всемирно известным автором исторических и мифологических картин, получил статус одного из самых высокооплачиваемых российских художников того времени и приобрел статус придворного живописца. Свои портреты у него заказывали представители императорской династии и самых знатных дворянских родов – Строгановы, Юсуповы, Волконские.

В этот период Маковский увлекся историей и коллекционированием. Он собирал старинные вещи: украшения, одежду, статуэтки, предметы быта. Прежде чем приступить к написанию картины, он устраивал у себя в квартире театральные костюмированные представления, а после «наряжал» в старинные одежды героев своих картин. Так в 1883 году на свет появилась картина «Боярский свадебный пир», которую хотел приобрести Павел Третьяков. Однако автор запросил за полотно 20 000 рублей, коллекционеру цена показалась завышенной, от покупки он отказался. Полотно было куплено американским коллекционером, который уплатил за неё тройную цену. В настоящее время работа хранится в Музее Хиллвуда, Вашингтон, округ Колумбия, США.

Особенно хорошо Маковскому удавались портреты прекрасных женщин в праздничных старинных облачениях. Таких портретов у художника было много, они пользовались большой любовью современников и очень хорошо продавались. Поэтому автор с удовольствием их повторял, используя разные лица и предметы одежды. Одной из любимых работ автора в этом стиле стало полотно «Чашка меду», написанное им в 1890 году. На нём изображен собирательный образ необыкновенно красивой девушки в расшитом жемчугом головном уборе и праздничном сарафане. В руках у девушки небольшой фигурный поднос с маленьким кувшинчиком. По замыслу художника, юная красавица по традиции поднесла гостю приветственный крепкий напиток, сделанный на основе меда. В настоящее время работа находится в частной коллекции, репродукции картины до сих пор пользуются невероятным спросом.

Константин Маковский был привлекательным мужчиной, обожал красивых женщин и обладал влюбчивой натурой. К моменту его первого брака у него родилась внебрачная дочь – Наталья Лебедева, появившаяся на свет в результате студенческого увлечения.

В 1866 году он женился на актрисе Елене Бурковой, внебрачной дочери графа Владимира Адлерберга, министра двора и уделов при Николае I. Спустя пять лет счастливого брака в семье появился сын Владимир, однако через год мальчик заболел и умер, вскоре от чахотки умерла жена художника.

Второй раз Маковский женился спустя два года на юной красавице Юлии Летковой. Девушка хотела поступить в консерваторию и стать певицей, но от мечты шестнадцатилетняя красавица отказалась ради художника. Она стала моделью и музой супруга. Спустя год Юлия родила дочку, которая вскоре заболела скарлатиной и умерла. В 1877 году в семье появился сын Сережа, который почти с пеленок стал моделью отца. Спустя несколько лет в семье родилась дочь Елена и еще один сын, которого назвали Владимиром. Крестным мальчика стал брат императора Александра III великий князь Алексей Александрович.

В 1889 году Константин Маковский отправился на Всемирную выставку в Париж, где экспонировал свои полотна и познакомился с 20-летней Марией Матавтиной. Вспыхнул бурный роман, благодаря которому на свет появился внебрачный сын Константин. Художник признался жене в измене и попросил дать согласие на развод. Обманутая супруга не простила предательства Маковского, запретила общение с детьми и потребовала солидное пожизненное содержание.

Официальный развод состоялся спустя десять лет, когда у художника и Марии было трое детей. После регистрации брака дети Маковского получили фамилию отца, вскоре в семье появился четвертый ребенок – сын Николай. Мария не была ослепительной красавицей, как предыдущая супруга Константина, но впечатлила художника, назвав их первенца в честь отца. Она восхищалась Маковским и считала его гением. Спустя семнадцать лет после свадьбы художник умер в результате несчастного случая.

Маковский ехал в мастерскую на своём экипаже, но лошади, услышав гудок трамвая, испугались и рванули вперед, перевернув коляску. Константин Егорович упал и сильно ударился головой о мостовую. Ему сделали операцию, однако сердце не выдержало огромной порции хлороформа. 17 сентября 1915 года в возрасте семидесяти шести лет Константина Маковского не стало.

Художника похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. После смерти супруга Мария Матавтина продала значительную часть его картин и старинных предметов. На вырученные деньги весной 1916 года она приобрела имение, где хотела устроить семейный склеп и перенести останки Маковского. Однако этим планам не суждено было сбыться: началась революция. Во время беспорядков могила Великого художника Отечества была уничтожена.

Мария пережила любимого супруга на четыре года и умерла в возрасте пятидесяти лет. Дети от второго и третьего брака после революции эмигрировали из России.

Вторая супруга художника, Юлия Леткова, больше не вышла замуж. Она прожила до глубокой старости и скончалась в Париже в 1954 году в возрасте девяноста пяти лет.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)