Однажды на сеансе медиума

04 Февраля 2025



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мне всегда нравилось делать сюрпризы для мамы. В детстве я мастерила для неё подарочки своими руками; став старше, хотела тайком заработать деньги, чтобы купить польские тени, о которых мама мечтала. Восьмидесятые годы прошлого века катились к своему завершению, когда школьникам стали платить за сбор папоротника и овощей, высадку саженцев деревьев и уборку мусора на прибрежных территориях рек, протекающих вдоль нашего небольшого города. Прежде за свой труд несовершеннолетние подростки поощрялись лишь картонными грамотами и благодарностями, но в преддверии эпохи рыночных отношений благодарность за работу имела денежный эквивалент. Платили немного, но даже такой доход приносил радость.

Свои первые деньги я заработала в 1990 году после сборки мусора на территории нашего парка. Мне заплатили четыре рубля. Зеленая «трешка» и желтый рубль пахли свежей краской и казались мне настоящим сокровищем. Для покупки заветных теней мне не хватало десяти рублей. Я решила на весенних каникулах следующего года поработать в цветочной оранжерее, а пока отложить свой заработок, чтобы не потратить на мороженое.

В квартире, где мы жили с мамой, мебели было немного, основной ценностью были книги, в одну из которых я спрятала свою заначку и стала ждать наступления весны. Однако 22 января 1991 года в стране была объявлена денежная реформа, согласно которой населению давалось три дня для обмена старых купюр на новые банкноты того же достоинства. При этом существовали предельные суммы такого обмена. Так, работающие взрослые могли обменять не больше одной тысячи рублей, пенсионерам было разрешено поменять не больше двухсот рублей. Если сумма накоплений была больше, решение об обмене принималось специальной комиссией, которая не справлялась со своей задачей. В пунктах обмена собирались огромные очереди, дело доходило до драк. Наличных денег в нашем доме было мало, все сбережения мама хранила на сберегательной книжке. После развода с отцом она получала алименты, но хранила эти деньги в банке для моего безбедного будущего. Вскоре она поняла, что осталась ни с чем и пребывала в угнетенном расположении духа. Мне хотелось хоть как-то порадовать отчаявшуюся женщину, я решила достать заначку, чтобы на всю сумму купить торт и любимое мороженое.

Заскочив в гостиную, я подошла к стеллажу, стала глазами искать то издание, в котором хранились заветные рубли, и обнаружила, что книги стояли по-другому. Ужас охватил мою душу, я не могла вспомнить название произведения, в голове кружился синий корешок, которым были оформлены три полки одной серии книг. Переворошив несколько изданий, я стала сомневаться, что обложка и корешок «тайника» были синими. Когда мама вернулась домой, я спросила про перестановку. Заплаканная и уставшая женщина села на диван и, безвольно глядя в одну точку, сказала, что на днях, протирая пыль с книг, поняла, что они стояли «не по росту», с нарушением последовательности дат издания, и решила восстановить историческую и визуальную гармонию, расставив всё по порядку. Понимая, что никогда не найду заначку и не успею порадовать маму, я расплакалась.

С тех пор прошло несколько лет, но, глядя на стеллаж с книгами, я всё еще испытывала грусть за свою беспечность, однако заветные купюры больше не искала. После той денежной реформы не обмененные советские купюры превратились в фантики. Следующие перемены принесли новые банкноты, на которые ничего нельзя было купить из-за очередного экономического кризиса.

Мама очень тяжело переживала потерю накоплений, она винила себя за то, что лишила меня денег, регулярно поступающих на книжку от отца. Я успокаивала безутешную женщину и сожалела, что не угостила маму сладостями, которые могла бы купить на свою заначку, потерявшуюся в одной из книг.

Когда я окончила шестой класс, в дом принесли уведомление о прекращении выплаты алиментов по причине невозможности поиска должника. Отец несколько раз менял место прописки и работы, а потом вовсе исчез.

После получения аттестата о среднем образовании мне пришлось работать и заочно учиться в институте. В личной жизни мне не везло. Мама даже не старалась устроить свою судьбу. Мы жили вдвоем в окружении старенькой мебели и огромного количества книг.

Однажды я вернулась с работы и обнаружила в прихожей чужую пару сапог, из кухни доносились женские голоса. Я тихонько разулась и решила подслушать разговор. Мама рассказывала о своих тяжелых отношениях с бабушкой, с которой мы не виделись много лет из-за какой-то ссоры, говорила о предательстве и тяжелом разводе с моим отцом, потом вдруг затихла, и через мгновение сквозь слезы я услышала рассказ о моей неудачной личной жизни. Незнакомый женский голос поведал о женском проклятии нашего рода, предложила «почистить» квартиру и освободить от уз безбрачия молодую особу этого жилища. Мне пришлось зайти в кухню, чтобы посмотреть на «уборщицу» нашего дома.

За столом сидела женщина средних лет, одетая в белый балахон, и водила руками над стеклянным шаром. «Здравствуйте», – тихонько произнесла я. Женщина открыла глаза, посмотрела на меня и стала что-то бубнить под нос. «Мама, кто это?» – удивленно спросила я. «Тише, доченька, это самый сильный медиум нашего города – Жанна Великая», – серьезно ответила мама. Она заставила сесть рядом и слушать слова незнакомки. После нескольких резких движений женщина снова замолчала, потом подняла глаза к потолку и сказала, что освободила нас от проклятия. Потом закрыла глаза руками и снова стала что-то шептать. Спустя четверть часа она попросила ручку с бумагой и что-то написала. Всё выглядело глупо, но мама, словно завороженная, смотрела на медиума с открытым ртом. Потом женщина решила пройтись по квартире, немного задержалась возле стеллажа с книгами и снова отправилась на кухню. Осмотр квартиры не впечатлил женщину, она, казалось, была в трансе, но, как мне показалось, обратила внимание на скромную обстановку нашего жилья. Потом быстро обулась и ушла, оставив листок бумаги на столе.

Когда дверь захлопнулась, я стала возмущаться беспечностью мамы, впустившей чужую женщину на порог собственного дома, напомнив о передачах про мошенников, шарлатанов и воров, переполнявших телевизионные эфиры того времени. В ответ я слышала только слова восхищения этой необычной женщины, спасшей лучших подруг мамы от бед и несчастий. «Ты что, ей еще и денег заплатила?» – переходя на крик, спросила я. «Совсем немного, твое счастье дороже, а воровать у нас нечего», – обиженно сказала мама и ушла в свою комнату.

Я была в ярости от маминой глупости, сбегала в свою комнату, чтобы проверить содержимое маленькой шкатулки и, обнаружив на месте сережки и кольцо, вернулась на кухню поужинать. Составить компанию мама отказалась. Накрыв на стол, я развернула листок бумаги, оставленной незнакомкой. В нём красивым почерком было написано: «Заслуженный подарок и бесполезный клад сделает тебя счастливой!» Мне хотелось избавиться от записки с этой галиматьей, но я зачем-то положила её в карман халата.

Спустя несколько месяцев наш микрорайон захлестнула волна квартирных краж. Милиционеры расспрашивали о незнакомцах, которые бывали в квартирах. Мама наотрез отказалась говорить про Жанну Великую, но я молчать не стала и поведала правоохранителям об этом визите. Великого медиума на самом деле звали Зоя Попова, она нигде не работала и нередко попадала в сводки происшествий, но к бандитам не имела отношения: мелькала фигурантом административных нарушений, связанных с проведением каких-то магических ритуалов на кладбище или общественных местах.

На очередном опросе свидетелей я познакомилась с молодым милиционером по имени Иван, который мне очень понравился. Он, окончив школу милиции, производил впечатление целеустремленного, интересного и перспективного мужчины. Молодой офицер проявил интерес ко мне, вскоре состоялось наше первое свидание. Мама утверждала, что мои новые отношения целиком и полностью являются заслугой медиума, но я утверждала, что счастлива без подарка и ненужного клада, указанного Жанной Великой. Наш бурный роман развивался стремительно, вскоре мы поженились. Иван не хотел жить с моей мамой, но своего жилья не имел. Мы стали снимать квартиру рядом с местом службы супруга.

Спустя год после свадьбы карьера Ивана пошла в гору. Он стал чаще задерживаться на работе, но всё также трепетно обнимал меня при встрече и нежно целовал перед расставанием. Мы прожили еще несколько лет вместе, я не смогла забеременеть и решила пройти полное обследование. Когда все анализы были получены, врачи сообщили о моём абсолютном здоровье. Чтобы уговорить мужа пройти осмотр, понадобились еще два года. Молодому мужчине поставили диагноз – бесплодие, который привел супруга в ярость. Он скандалил с врачами и категорически отказывался лечиться. Я пыталась успокоить мужа словами любви и донести информацию о новых методиках восстановления здоровья. В ответ он только обвинял меня в причинах его недуга. Всеми силами я старалась делать вид, будто ничего между нами не изменилось, однако после посещения клиники Ивана словно подменили. Он стал раздражительным, охотней соглашался на ночные дежурства, на работе выпивал.

Маме я не рассказывала о своей семейной жизни, решила разузнать тайны нашей семьи, которые могли стать причиной моего несчастья. Она долго не хотела признаваться, но однажды собралась с мыслями и поведала причину своего одиночества. В семье её родителей царили странные отношения. Дедушка женился на бабушке после того, как узнал о её беременности, но так и не смог полюбить свою супругу. Всем сердцем он привязался к дочери, которая как две капли напоминала его самого. Молодой отец не спускал с рук маленькое чадо, заставляя захлебываться от ревности маму малышки. Так они и жили: от матери дочка получала гнев, ругань и затрещины, отец дарил девочке нежность и любовь, что нередко становилось причиной скандалов в семье. Когда девушка выросла, она встретила прекрасного юношу и вышла за него замуж. Как только молодые супруги стали жить вместе, отец собрал вещи и ушел к женщине, которую давно любил.

Мама вдруг замолчала, слезы, словно бусинки, покатились из её глаз. «С тех пор моя жизнь превратилась в ад», – продолжила мама. Она пыталась сохранить отношения с обоими родителями, но разъяренная и предательски униженная женщина запретила общаться с отцом. Все попытки успокоить маму сводились к скандалам, проклятьям и крикам. Вскоре молодожены узнали о беременности и решили, что новая жизнь должна объединить когда-то близких людей: пригласили всех за один стол и объявили эту радостную новость. Увидев бывшего мужа за столом, бабушка пришла в ярость и, чтобы досадить дочери, заявила зятю, что беременность его супруги нагуляна от соседского мужика. За столом разразился грандиозный скандал.

«Неужели мой папа поверил в эту гадость?» – спросила я. «Нет, не поверил, но стал подозрительным, угрюмым и вскоре увлекся другой женщиной, доставив радость твой бабушке», – вытирая слезы, сказала мама. Я не могла поверить в то, что бабушка, руководствуясь ревностью, смогла разрушить жизнь собственной дочери, оставив единственную внучку без деда и отца. «А где сейчас живет мой дедушка?» – тихо спросила я. «Он умер, когда тебе исполнилось десять лет», – ответила мама. Я быстро прибавила цифры в году своего рождения и поняла, что трагедия случилась в период той самой денежной реформы, когда многие потеряли свои сбережения. Мне казалось, мама плакала из-за них, совершенно не подозревая, что истинная причина таилась в смерти любимого отца. «Я могу узнать про бабушку?» – неуверенно спросила я. «Эта женщина жива и невредима. После развода она осталась жить в роскошной квартире центральной части нашего города и не стремилась восстановить отношения с родней», – ответила мама…

Мне хотелось посмотреть своей бабушке в глаза, чтобы узнать, за что можно так ненавидеть близких, но травмировать душу мамы не стала и, на некоторое время, забыла эту историю. Однако в скором времени она нашла свое продолжение.

Однажды мама позвонила мне и просила срочно приехать. С порога она протянула конверт со штампом нотариальной конторы, получателем письма была я (на конверте были указаны мои данные). Развернув конверт, я обнаружила приглашение на озвучивание воли усопшей. Прочитав несколько раз, я поняла, что моя бабушка скончалась и оставила мне какое-то имущество. Уточнив адрес на конверте, мы с мамой отправились к нотариусу, где узнали о квартире, которая досталась мне в наследство по завещанию…

«Вот тебе и заслуженный подарок», – вдруг подумала я, вспоминая записку медиума. Мне казалась, эта новость приведет супруга в восторг, и мы снова попробуем стать счастливыми, но вместо поздравлений в мой адрес посыпались претензии и обвинения. Иван сообщил, что много лет стоял в какой-то очереди и вот-вот должен стать обладателем своего жилья. Однако квартира в моей собственности могла помешать этим планам. Сначала он требовал отказаться от наследства, но спустя несколько дней вдруг успокоился, повеселел и предложил развестись. После получения положенного ему жилья он пообещал снова жениться и закатить свадьбу лучше предыдущей. Эта странная идея мне не понравилась, но и терять подарок совсем не хотелось. После нескольких дней раздумий я дала согласие на развод. Учитывая отсутствие детей и общего имущества, наш брак расторгли очень быстро, но оформления документов на квартиру, полученную в наследство, пришлось ждать еще четыре месяца. Сначала наша жизнь снова приобрела яркие краски былой страсти. На вечеринках и автобусных остановках мы притворялись незнакомцами, а потом жадно целовались на глазах удивленных прохожих, назначали друг другу свидания и старались порадовать сюрпризами. Впервые в жизни я поверила словам медиума, ведь заслуженный подарок действительно сделал меня счастливой женщиной.

После долгожданного получения документов на квартиру мы начали делать ремонт в нашем новом огромном гнездышке. Однако Иван быстро потерял интерес к этому утомительному занятию и вновь погрузился в работу, заставляя коротать вечера без него. Свою квартиру он так и не получил, поэтому мы жили как любовники, без штампа в паспорте. Ремонт квартиры «съел» все мои сбережения, деньгами в этом вопросе Иван отказался помогать, поэтому мне пришлось искать другое место работы. Я устроилась в крупную фирму, в основном состоящую из мужчин, и сразу попала в поле зрения коварных обольстителей мужского пола. Чем лучше я справлялась с работой, тем хуже складывались мои отношения в семье. Иван вновь получил повышение и увлекся горячительными напитками. Ночи мы стали проводить в разных комнатах, которых было много в нашей квартире.

Отблески невостребованной любви вскоре привлекли моего коллегу Стаса. Он стал за мной ухаживать. По понедельникам приносил цветы, чтобы они всю рабочую неделю радовали своей красотой. Старался делать уместные комплименты, вечерами задерживался, чтобы провести немного времени наедине. При каждом его появлении я начинала чувствовать легкое волнение. Если мы не виделись больше суток, начинала скучать. По фирме поползли слухи о нашей связи. Я не хотела расставаться с Иваном, все еще веря в свадьбу и семейное благополучие, поэтому попросила Стаса прекратить отношения, которые могли испортить мою жизнь. Молодой мужчина оказался не из робкого десятка и сообщил, что после командировки продолжит свое наступление.

Всю неделю я не могла найти себе место, всё валилось из рук. Я пыталась сблизиться с Иваном, рассказать о своей работе, но тот, не чувствуя моих сомнений, вместо нежности и любви проявлял равнодушие и холод. Спустя шесть-семь дней расставания со Стасом я поняла, что окончательно пропала. Одеваясь на работу, я выбрала самое красивое платье, чтобы порадовать своего кавалера. Иван нехотя скользнул глазами в мою сторону и отправился в спальню, чтобы выспаться после ночного дежурства.

Я вышла из подъезда и обнаружила Стаса, сидящего в машине. Мое лицо мгновенно озарилось улыбкой, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Он вышел из машины и галантно открыл переднюю дверь своего авто, я подошла к нему и поздоровалась. «Стас, зачем ты вьешься возле замужней женщины?!» – нарочито грубо спросила я. В ответ мужчина наклонился и тихонько прошептал: «Я тоже по тебе скучал, кроме того, в отделе кадров сказали, что ты не замужем», – и нежно поцеловал в щеку. Легкое волнение пробежало по моему телу, я прижалась к нему, но вдруг пришла в себя, отстранилась и посмотрела на окна своего дома. В спальне за шторой я увидела Ивана и поняла, что он наблюдал за нами. Мне вдруг стало стыдно, но выяснять отношения не хотелось, разговоры я оставила на вечер. Поднимаясь по лестнице, я представляла, какой скандал меня ожидал, но, переступив порог дома, увидела абсолютно равнодушные глаза Ивана.

Словно ничего не произошло, он оделся и отправился на работу. Спустя несколько дней я намекнула о появившемся в моей жизни поклоннике, но Ваня ухмыльнулся и сказал, что не видит в этом препятствий, ведь я была свободной женщиной. В моей голове все помутилось. «Как свободной!» – вдруг зашипела я. Меня возмутили слова некогда любимого мужчины. Между нами начался скандал. Иван обвинял меня в своих проблемах, считал алчным человеком, готовым ради наследства разрушить семью, требовал вернуть деньги, частично потраченные им на мебель для моей квартиры. Я слушала взбесившегося мужчину и не могла понять, когда пропустила эту жуткую трансформацию любящего человека в злобного, завистливого кредитора.

Потом Иван выпалил еще кучу гадостей и выскочил из дома, громко хлопнув дверью. Этот скандал и собственные мысли окончательно расстроили меня, выбив из колеи. От переживаний у меня резко поднялась температура, и утром я вызвала участкового врача на дом. В мою дверь постучала милая девушка в белом халате и с порога стала щебетать про счастливую случайность и нашу встречу. Затуманенная хворью, я не поняла, чему радовалась докторша, и предложила пройти в квартиру. Терапевт быстро осмотрела меня и сказала, что безумно рада знакомству с сестрой её любимого Ванечки.

Девушка, не обращая внимания на мой изумленный вид, рассказала, что несколько лет работала в поликлинике, подведомственной управлению внутренних дел, где она познакомилась со своей судьбой. Она несколько раз пыталась устроиться в других городах, но поняла, что сердце навсегда оставила рядом с любимым.

Девушка тараторила без умолку и в подробностях рассказала об их отношениях с Ваней. На вопрос, почему он не женился на ней, девушка опустила глаза и сконфуженно ответила: «Из-за Вас». Иван рассказал глупенькой девчонке, что живет под одной крышей с родной сестрой, которой негде жить. По легенде моего бывшего мужа, он не мог выселить сестричку из дома, поэтому ждал собственное жилье для создания полноценной семьи. Девушка пожелала мне скорейшего выздоровления и отправилась на другой вызов, совершенно лишив меня дара речи.

В то время, когда я понапрасну испытывала чувство стыда, прижавшись в мужчине, о котором тайно мечтала, Иван несколько лет подряд снова и снова предавал меня с милой докторшей, а может, и еще с кем-нибудь. Эти мысли, словно волшебный эликсир, моментально восстановили мое здоровье. Я подскочила с постели и начала судорожно собирать вещи заботливого «братца». После вызвала мастера и заменила замки от входной двери. Позвонила маме и рассказала эту гадкую историю. «Неужели медиум не помогла», – еле сдерживая слезы, говорила мама. Я посмеялась в ответ и предложила встретиться в ближайший выходной день.

В тот же вечер Иван пытался мне всё объяснить, но чемоданы, стоящие на лестничной клетке, были красноречивее любых диалогов. Еще несколько недель «братец» искал со мной встречи и даже сделал мне предложение стать его женой. Я не поняла, зачем он так унижался, когда его ждала молоденькая красавица в беленьком халате, но уточнять причины его неуместных порывов не стала. Я выбросила всё, что напоминало о нём, переклеила обои в спальне и купила новую двуспальную кровать.

Мама, вдохновленная моим порывом и желанием перемен, попросила помочь сделать перестановку в её квартире. Вместо стеллажа она купила роскошный шкаф, мы вместе принялись перекладывать книги, которым не было счета. Одно издание выпало из моих рук: зеленая «трешка» и желтый рубль высыпались под ноги. Я подняла «тайник» и прочитала: Александр Дюма «Граф Де Монте-Кристо». «Господи, конечно, Дюма, именно эту книгу мне вручили вместе с деньгами после уборка парка», – хлопая по лбу, сказала я. Мама, увидев купюры в моих руках, вдруг сказала: «О, бесполезный клад», – оглушив меня и воскресая в памяти слова того самого медиума, у которого мы были на сеансе. «Заслуженный подарок и бесполезный клад сделает тебя счастливой», – вслух задумчиво сказала я и бросилась к телефону, чтобы позвонить Стасу.

После окончательного разрыва с бывшим мужем я была не готова строить новые отношения и пресекла все попытки пылкого влюбленного сблизиться со мной. Однако теперь, найдя старые деньги, мне захотелось вновь стать счастливой. Мама убеждена, что всему причиной стало предсказание Жанны Великой. А мне кажется, забытые клады всегда обладают магией и до сих пор многим поколениям дарят теплые воспоминания из прошлого, погружая нас в волшебный мир теплых воспоминаний, словно открывая сердце для новой любви и надежд.

Ариша ЗИМА,

член Союза писателей России