Однажды на сеансе медиума

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04 Февраля 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мне всегда нравилось делать сюрпризы для мамы. В детстве я мастерила для неё подарочки своими руками; став старше, хотела тайком заработать деньги, чтобы купить польские тени, о которых мама мечтала. Восьмидесятые годы прошлого века катились к своему завершению, когда школьникам стали платить за сбор папоротника и овощей, высадку саженцев деревьев и уборку мусора на прибрежных территориях рек, протекающих вдоль нашего небольшого города. Прежде за свой труд несовершеннолетние подростки поощрялись лишь картонными грамотами и благодарностями, но в преддверии эпохи рыночных отношений благодарность за работу имела денежный эквивалент. Платили немного, но даже такой доход приносил радость.

Свои первые деньги я заработала в 1990 году после сборки мусора на территории нашего парка. Мне заплатили четыре рубля. Зеленая «трешка» и желтый рубль пахли свежей краской и казались мне настоящим сокровищем. Для покупки заветных теней мне не хватало десяти рублей. Я решила на весенних каникулах следующего года поработать в цветочной оранжерее, а пока отложить свой заработок, чтобы не потратить на мороженое.

В квартире, где мы жили с мамой, мебели было немного, основной ценностью были книги, в одну из которых я спрятала свою заначку и стала ждать наступления весны. Однако 22 января 1991 года в стране была объявлена денежная реформа, согласно которой населению давалось три дня для обмена старых купюр на новые банкноты того же достоинства. При этом существовали предельные суммы такого обмена. Так, работающие взрослые могли обменять не больше одной тысячи рублей, пенсионерам было разрешено поменять не больше двухсот рублей. Если сумма накоплений была больше, решение об обмене принималось специальной комиссией, которая не справлялась со своей задачей. В пунктах обмена собирались огромные очереди, дело доходило до драк. Наличных денег в нашем доме было мало, все сбережения мама хранила на сберегательной книжке. После развода с отцом она получала алименты, но хранила эти деньги в банке для моего безбедного будущего. Вскоре она поняла, что осталась ни с чем и пребывала в угнетенном расположении духа. Мне хотелось хоть как-то порадовать отчаявшуюся женщину, я решила достать заначку, чтобы на всю сумму купить торт и любимое мороженое.

Заскочив в гостиную, я подошла к стеллажу, стала глазами искать то издание, в котором хранились заветные рубли, и обнаружила, что книги стояли по-другому. Ужас охватил мою душу, я не могла вспомнить название произведения, в голове кружился синий корешок, которым были оформлены три полки одной серии книг. Переворошив несколько изданий, я стала сомневаться, что обложка и корешок «тайника» были синими. Когда мама вернулась домой, я спросила про перестановку. Заплаканная и уставшая женщина села на диван и, безвольно глядя в одну точку, сказала, что на днях, протирая пыль с книг, поняла, что они стояли «не по росту», с нарушением последовательности дат издания, и решила восстановить историческую и визуальную гармонию, расставив всё по порядку. Понимая, что никогда не найду заначку и не успею порадовать маму, я расплакалась.

С тех пор прошло несколько лет, но, глядя на стеллаж с книгами, я всё еще испытывала грусть за свою беспечность, однако заветные купюры больше не искала. После той денежной реформы не обмененные советские купюры превратились в фантики. Следующие перемены принесли новые банкноты, на которые ничего нельзя было купить из-за очередного экономического кризиса.

Мама очень тяжело переживала потерю накоплений, она винила себя за то, что лишила меня денег, регулярно поступающих на книжку от отца. Я успокаивала безутешную женщину и сожалела, что не угостила маму сладостями, которые могла бы купить на свою заначку, потерявшуюся в одной из книг.

Когда я окончила шестой класс, в дом принесли уведомление о прекращении выплаты алиментов по причине невозможности поиска должника. Отец несколько раз менял место прописки и работы, а потом вовсе исчез.

После получения аттестата о среднем образовании мне пришлось работать и заочно учиться в институте. В личной жизни мне не везло. Мама даже не старалась устроить свою судьбу. Мы жили вдвоем в окружении старенькой мебели и огромного количества книг.

Однажды я вернулась с работы и обнаружила в прихожей чужую пару сапог, из кухни доносились женские голоса. Я тихонько разулась и решила подслушать разговор. Мама рассказывала о своих тяжелых отношениях с бабушкой, с которой мы не виделись много лет из-за какой-то ссоры, говорила о предательстве и тяжелом разводе с моим отцом, потом вдруг затихла, и через мгновение сквозь слезы я услышала рассказ о моей неудачной личной жизни. Незнакомый женский голос поведал о женском проклятии нашего рода, предложила «почистить» квартиру и освободить от уз безбрачия молодую особу этого жилища. Мне пришлось зайти в кухню, чтобы посмотреть на «уборщицу» нашего дома.

За столом сидела женщина средних лет, одетая в белый балахон, и водила руками над стеклянным шаром. «Здравствуйте», – тихонько произнесла я. Женщина открыла глаза, посмотрела на меня и стала что-то бубнить под нос. «Мама, кто это?» – удивленно спросила я. «Тише, доченька, это самый сильный медиум нашего города – Жанна Великая», – серьезно ответила мама. Она заставила сесть рядом и слушать слова незнакомки. После нескольких резких движений женщина снова замолчала, потом подняла глаза к потолку и сказала, что освободила нас от проклятия. Потом закрыла глаза руками и снова стала что-то шептать. Спустя четверть часа она попросила ручку с бумагой и что-то написала. Всё выглядело глупо, но мама, словно завороженная, смотрела на медиума с открытым ртом. Потом женщина решила пройтись по квартире, немного задержалась возле стеллажа с книгами и снова отправилась на кухню. Осмотр квартиры не впечатлил женщину, она, казалось, была в трансе, но, как мне показалось, обратила внимание на скромную обстановку нашего жилья. Потом быстро обулась и ушла, оставив листок бумаги на столе.

Когда дверь захлопнулась, я стала возмущаться беспечностью мамы, впустившей чужую женщину на порог собственного дома, напомнив о передачах про мошенников, шарлатанов и воров, переполнявших телевизионные эфиры того времени. В ответ я слышала только слова восхищения этой необычной женщины, спасшей лучших подруг мамы от бед и несчастий. «Ты что, ей еще и денег заплатила?» – переходя на крик, спросила я. «Совсем немного, твое счастье дороже, а воровать у нас нечего», – обиженно сказала мама и ушла в свою комнату.

Я была в ярости от маминой глупости, сбегала в свою комнату, чтобы проверить содержимое маленькой шкатулки и, обнаружив на месте сережки и кольцо, вернулась на кухню поужинать. Составить компанию мама отказалась. Накрыв на стол, я развернула листок бумаги, оставленной незнакомкой. В нём красивым почерком было написано: «Заслуженный подарок и бесполезный клад сделает тебя счастливой!» Мне хотелось избавиться от записки с этой галиматьей, но я зачем-то положила её в карман халата.

Спустя несколько месяцев наш микрорайон захлестнула волна квартирных краж. Милиционеры расспрашивали о незнакомцах, которые бывали в квартирах. Мама наотрез отказалась говорить про Жанну Великую, но я молчать не стала и поведала правоохранителям об этом визите. Великого медиума на самом деле звали Зоя Попова, она нигде не работала и нередко попадала в сводки происшествий, но к бандитам не имела отношения: мелькала фигурантом административных нарушений, связанных с проведением каких-то магических ритуалов на кладбище или общественных местах.

На очередном опросе свидетелей я познакомилась с молодым милиционером по имени Иван, который мне очень понравился. Он, окончив школу милиции, производил впечатление целеустремленного, интересного и перспективного мужчины. Молодой офицер проявил интерес ко мне, вскоре состоялось наше первое свидание. Мама утверждала, что мои новые отношения целиком и полностью являются заслугой медиума, но я утверждала, что счастлива без подарка и ненужного клада, указанного Жанной Великой. Наш бурный роман развивался стремительно, вскоре мы поженились. Иван не хотел жить с моей мамой, но своего жилья не имел. Мы стали снимать квартиру рядом с местом службы супруга.

Спустя год после свадьбы карьера Ивана пошла в гору. Он стал чаще задерживаться на работе, но всё также трепетно обнимал меня при встрече и нежно целовал перед расставанием. Мы прожили еще несколько лет вместе, я не смогла забеременеть и решила пройти полное обследование. Когда все анализы были получены, врачи сообщили о моём абсолютном здоровье. Чтобы уговорить мужа пройти осмотр, понадобились еще два года. Молодому мужчине поставили диагноз – бесплодие, который привел супруга в ярость. Он скандалил с врачами и категорически отказывался лечиться. Я пыталась успокоить мужа словами любви и донести информацию о новых методиках восстановления здоровья. В ответ он только обвинял меня в причинах его недуга. Всеми силами я старалась делать вид, будто ничего между нами не изменилось, однако после посещения клиники Ивана словно подменили. Он стал раздражительным, охотней соглашался на ночные дежурства, на работе выпивал.

Маме я не рассказывала о своей семейной жизни, решила разузнать тайны нашей семьи, которые могли стать причиной моего несчастья. Она долго не хотела признаваться, но однажды собралась с мыслями и поведала причину своего одиночества. В семье её родителей царили странные отношения. Дедушка женился на бабушке после того, как узнал о её беременности, но так и не смог полюбить свою супругу. Всем сердцем он привязался к дочери, которая как две капли напоминала его самого. Молодой отец не спускал с рук маленькое чадо, заставляя захлебываться от ревности маму малышки. Так они и жили: от матери дочка получала гнев, ругань и затрещины, отец дарил девочке нежность и любовь, что нередко становилось причиной скандалов в семье. Когда девушка выросла, она встретила прекрасного юношу и вышла за него замуж. Как только молодые супруги стали жить вместе, отец собрал вещи и ушел к женщине, которую давно любил.

Мама вдруг замолчала, слезы, словно бусинки, покатились из её глаз. «С тех пор моя жизнь превратилась в ад», – продолжила мама. Она пыталась сохранить отношения с обоими родителями, но разъяренная и предательски униженная женщина запретила общаться с отцом. Все попытки успокоить маму сводились к скандалам, проклятьям и крикам. Вскоре молодожены узнали о беременности и решили, что новая жизнь должна объединить когда-то близких людей: пригласили всех за один стол и объявили эту радостную новость. Увидев бывшего мужа за столом, бабушка пришла в ярость и, чтобы досадить дочери, заявила зятю, что беременность его супруги нагуляна от соседского мужика. За столом разразился грандиозный скандал.

«Неужели мой папа поверил в эту гадость?» – спросила я. «Нет, не поверил, но стал подозрительным, угрюмым и вскоре увлекся другой женщиной, доставив радость твой бабушке», – вытирая слезы, сказала мама. Я не могла поверить в то, что бабушка, руководствуясь ревностью, смогла разрушить жизнь собственной дочери, оставив единственную внучку без деда и отца. «А где сейчас живет мой дедушка?» – тихо спросила я. «Он умер, когда тебе исполнилось десять лет», – ответила мама. Я быстро прибавила цифры в году своего рождения и поняла, что трагедия случилась в период той самой денежной реформы, когда многие потеряли свои сбережения. Мне казалось, мама плакала из-за них, совершенно не подозревая, что истинная причина таилась в смерти любимого отца. «Я могу узнать про бабушку?» – неуверенно спросила я. «Эта женщина жива и невредима. После развода она осталась жить в роскошной квартире центральной части нашего города и не стремилась восстановить отношения с родней», – ответила мама…

Мне хотелось посмотреть своей бабушке в глаза, чтобы узнать, за что можно так ненавидеть близких, но травмировать душу мамы не стала и, на некоторое время, забыла эту историю. Однако в скором времени она нашла свое продолжение.

Однажды мама позвонила мне и просила срочно приехать. С порога она протянула конверт со штампом нотариальной конторы, получателем письма была я (на конверте были указаны мои данные). Развернув конверт, я обнаружила приглашение на озвучивание воли усопшей. Прочитав несколько раз, я поняла, что моя бабушка скончалась и оставила мне какое-то имущество. Уточнив адрес на конверте, мы с мамой отправились к нотариусу, где узнали о квартире, которая досталась мне в наследство по завещанию…

«Вот тебе и заслуженный подарок», – вдруг подумала я, вспоминая записку медиума. Мне казалась, эта новость приведет супруга в восторг, и мы снова попробуем стать счастливыми, но вместо поздравлений в мой адрес посыпались претензии и обвинения. Иван сообщил, что много лет стоял в какой-то очереди и вот-вот должен стать обладателем своего жилья. Однако квартира в моей собственности могла помешать этим планам. Сначала он требовал отказаться от наследства, но спустя несколько дней вдруг успокоился, повеселел и предложил развестись. После получения положенного ему жилья он пообещал снова жениться и закатить свадьбу лучше предыдущей. Эта странная идея мне не понравилась, но и терять подарок совсем не хотелось. После нескольких дней раздумий я дала согласие на развод. Учитывая отсутствие детей и общего имущества, наш брак расторгли очень быстро, но оформления документов на квартиру, полученную в наследство, пришлось ждать еще четыре месяца. Сначала наша жизнь снова приобрела яркие краски былой страсти. На вечеринках и автобусных остановках мы притворялись незнакомцами, а потом жадно целовались на глазах удивленных прохожих, назначали друг другу свидания и старались порадовать сюрпризами. Впервые в жизни я поверила словам медиума, ведь заслуженный подарок действительно сделал меня счастливой женщиной.

После долгожданного получения документов на квартиру мы начали делать ремонт в нашем новом огромном гнездышке. Однако Иван быстро потерял интерес к этому утомительному занятию и вновь погрузился в работу, заставляя коротать вечера без него. Свою квартиру он так и не получил, поэтому мы жили как любовники, без штампа в паспорте. Ремонт квартиры «съел» все мои сбережения, деньгами в этом вопросе Иван отказался помогать, поэтому мне пришлось искать другое место работы. Я устроилась в крупную фирму, в основном состоящую из мужчин, и сразу попала в поле зрения коварных обольстителей мужского пола. Чем лучше я справлялась с работой, тем хуже складывались мои отношения в семье. Иван вновь получил повышение и увлекся горячительными напитками. Ночи мы стали проводить в разных комнатах, которых было много в нашей квартире.

Отблески невостребованной любви вскоре привлекли моего коллегу Стаса. Он стал за мной ухаживать. По понедельникам приносил цветы, чтобы они всю рабочую неделю радовали своей красотой. Старался делать уместные комплименты, вечерами задерживался, чтобы провести немного времени наедине. При каждом его появлении я начинала чувствовать легкое волнение. Если мы не виделись больше суток, начинала скучать. По фирме поползли слухи о нашей связи. Я не хотела расставаться с Иваном, все еще веря в свадьбу и семейное благополучие, поэтому попросила Стаса прекратить отношения, которые могли испортить мою жизнь. Молодой мужчина оказался не из робкого десятка и сообщил, что после командировки продолжит свое наступление.

Всю неделю я не могла найти себе место, всё валилось из рук. Я пыталась сблизиться с Иваном, рассказать о своей работе, но тот, не чувствуя моих сомнений, вместо нежности и любви проявлял равнодушие и холод. Спустя шесть-семь дней расставания со Стасом я поняла, что окончательно пропала. Одеваясь на работу, я выбрала самое красивое платье, чтобы порадовать своего кавалера. Иван нехотя скользнул глазами в мою сторону и отправился в спальню, чтобы выспаться после ночного дежурства.

Я вышла из подъезда и обнаружила Стаса, сидящего в машине. Мое лицо мгновенно озарилось улыбкой, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Он вышел из машины и галантно открыл переднюю дверь своего авто, я подошла к нему и поздоровалась. «Стас, зачем ты вьешься возле замужней женщины?!» – нарочито грубо спросила я. В ответ мужчина наклонился и тихонько прошептал: «Я тоже по тебе скучал, кроме того, в отделе кадров сказали, что ты не замужем», – и нежно поцеловал в щеку. Легкое волнение пробежало по моему телу, я прижалась к нему, но вдруг пришла в себя, отстранилась и посмотрела на окна своего дома. В спальне за шторой я увидела Ивана и поняла, что он наблюдал за нами. Мне вдруг стало стыдно, но выяснять отношения не хотелось, разговоры я оставила на вечер. Поднимаясь по лестнице, я представляла, какой скандал меня ожидал, но, переступив порог дома, увидела абсолютно равнодушные глаза Ивана.

Словно ничего не произошло, он оделся и отправился на работу. Спустя несколько дней я намекнула о появившемся в моей жизни поклоннике, но Ваня ухмыльнулся и сказал, что не видит в этом препятствий, ведь я была свободной женщиной. В моей голове все помутилось. «Как свободной!» – вдруг зашипела я. Меня возмутили слова некогда любимого мужчины. Между нами начался скандал. Иван обвинял меня в своих проблемах, считал алчным человеком, готовым ради наследства разрушить семью, требовал вернуть деньги, частично потраченные им на мебель для моей квартиры. Я слушала взбесившегося мужчину и не могла понять, когда пропустила эту жуткую трансформацию любящего человека в злобного, завистливого кредитора.

Потом Иван выпалил еще кучу гадостей и выскочил из дома, громко хлопнув дверью. Этот скандал и собственные мысли окончательно расстроили меня, выбив из колеи. От переживаний у меня резко поднялась температура, и утром я вызвала участкового врача на дом. В мою дверь постучала милая девушка в белом халате и с порога стала щебетать про счастливую случайность и нашу встречу. Затуманенная хворью, я не поняла, чему радовалась докторша, и предложила пройти в квартиру. Терапевт быстро осмотрела меня и сказала, что безумно рада знакомству с сестрой её любимого Ванечки.

Девушка, не обращая внимания на мой изумленный вид, рассказала, что несколько лет работала в поликлинике, подведомственной управлению внутренних дел, где она познакомилась со своей судьбой. Она несколько раз пыталась устроиться в других городах, но поняла, что сердце навсегда оставила рядом с любимым.

Девушка тараторила без умолку и в подробностях рассказала об их отношениях с Ваней. На вопрос, почему он не женился на ней, девушка опустила глаза и сконфуженно ответила: «Из-за Вас». Иван рассказал глупенькой девчонке, что живет под одной крышей с родной сестрой, которой негде жить. По легенде моего бывшего мужа, он не мог выселить сестричку из дома, поэтому ждал собственное жилье для создания полноценной семьи. Девушка пожелала мне скорейшего выздоровления и отправилась на другой вызов, совершенно лишив меня дара речи.

В то время, когда я понапрасну испытывала чувство стыда, прижавшись в мужчине, о котором тайно мечтала, Иван несколько лет подряд снова и снова предавал меня с милой докторшей, а может, и еще с кем-нибудь. Эти мысли, словно волшебный эликсир, моментально восстановили мое здоровье. Я подскочила с постели и начала судорожно собирать вещи заботливого «братца». После вызвала мастера и заменила замки от входной двери. Позвонила маме и рассказала эту гадкую историю. «Неужели медиум не помогла», – еле сдерживая слезы, говорила мама. Я посмеялась в ответ и предложила встретиться в ближайший выходной день.

В тот же вечер Иван пытался мне всё объяснить, но чемоданы, стоящие на лестничной клетке, были красноречивее любых диалогов. Еще несколько недель «братец» искал со мной встречи и даже сделал мне предложение стать его женой. Я не поняла, зачем он так унижался, когда его ждала молоденькая красавица в беленьком халате, но уточнять причины его неуместных порывов не стала. Я выбросила всё, что напоминало о нём, переклеила обои в спальне и купила новую двуспальную кровать.

Мама, вдохновленная моим порывом и желанием перемен, попросила помочь сделать перестановку в её квартире. Вместо стеллажа она купила роскошный шкаф, мы вместе принялись перекладывать книги, которым не было счета. Одно издание выпало из моих рук: зеленая «трешка» и желтый рубль высыпались под ноги. Я подняла «тайник» и прочитала: Александр Дюма «Граф Де Монте-Кристо». «Господи, конечно, Дюма, именно эту книгу мне вручили вместе с деньгами после уборка парка», – хлопая по лбу, сказала я. Мама, увидев купюры в моих руках, вдруг сказала: «О, бесполезный клад», – оглушив меня и воскресая в памяти слова того самого медиума, у которого мы были на сеансе. «Заслуженный подарок и бесполезный клад сделает тебя счастливой», – вслух задумчиво сказала я и бросилась к телефону, чтобы позвонить Стасу.

После окончательного разрыва с бывшим мужем я была не готова строить новые отношения и пресекла все попытки пылкого влюбленного сблизиться со мной. Однако теперь, найдя старые деньги, мне захотелось вновь стать счастливой. Мама убеждена, что всему причиной стало предсказание Жанны Великой. А мне кажется, забытые клады всегда обладают магией и до сих пор многим поколениям дарят теплые воспоминания из прошлого, погружая нас в волшебный мир теплых воспоминаний, словно открывая сердце для новой любви и надежд.

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."