ГОЛОСУЙ ЗА ТО, НЕ ЗНАЮ ЗА ЧТО

04 Февраля 2025



Отсутствие на Камчатке собственного цирка с лихвой возмещается курьезами, происходящими с завидным постоянством. Каждый раз думаешь, что удивить больше уже невозможно, но находятся люди, которым удается это сделать. На сей раз отличился коллектив Собрания депутатов Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района. На 42 (внеочередной) сессии, проходившей 30 января, депутаты приняли решение о вынесении предупреждения своему коллеге-депутату Асауловой Полине Григорьевне за правонарушение, которого они не поняли.

Такое впечатление сложилось у меня после того, как я несколько раз поговорила с самой Полиной Григорьевной об этой любопытной ситуации и увидела копии документов (имеются в распоряжении редакции).

Сама же удивительная сессия стала итогом длинной череды событий, начавшихся еще в декабре 2022 года. События эти стоят того, чтобы рассказать о них подробнее. Тогда депутат на неосвобожденной основе (то есть не получающий зарплату от своего представительного органа) Полина Асаулова, имеющая юридическое образование, взялась защищать в суде интересы жителей Паратунского сельского поселения, составивших с ней доверенности. На тот момент эти люди проживали в жилье, признанном аварийным, и получили на руки уведомления от паратунской администрации об изъятии у них жилых помещений. Взамен собственникам жилья предлагались «суммы возмещения». Чтобы оценить жилплощадь в рублях, поселковая администрация нанимала оценщика. Это мероприятие для жильцов изначально было провальным. Квартиры, повторюсь, на тот момент были в аварийном состоянии. Во что их могли оценить? Увидев суммы, люди отказались от них. Они захотели получить не выкуп, а новые квартиры на праве собственности, равнозначные тем, что у них изымали, решив, что имеют на это право. Соглашений с администрацией никто не заключил, и администрация поселения обратилась в суд с исками к жильцам. В исках содержались просьбы изъять у ответчиков жилые помещения в пользу истца с установлением выкупной цены и обязать жильцов освободить помещения.

В судебных решениях, находящихся в свободном доступе на сайте Елизовского районного суда, указаны денежные суммы. Так, за квартиру площадью 55,7 кв. м денежное возмещение составило 5 236 000 рублей. Поскольку Паратунка считается курортным районом, вряд ли кто-нибудь из её жителей согласился бы продать благоустроенное жилье с таким же метражом за указанную цену. Так что жильцов понять можно.

Суды длились в течение года. Всего их состоялось двадцать. Представителю ответчиков Полине Асауловой удалось сначала добиться судебных решений об отказе выполнить исковые требования администрации, а потом уже в качестве истца выиграть дела о предоставлении жильцам новых помещений на праве собственности. Администрация поселения даже не обжаловала решений судов первой инстанции в апелляции. В итоге все жильцы переселились, как они и хотели, в новые квартиры в поселке Термальный.

На мой взгляд, людям повезло. Во-первых, к тому времени в поселке Термальный достроили новый многоквартирный дом, так что аргумент о том, что переселять жильцов некуда, стал несостоятельным. Во-вторых, в Жилищный кодекс внесли поправку. Изменение расширило права собственников жилых помещений, включенных в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. У них появилось право выбора: либо другое жилье, либо выкуп. Помещения граждан, интересы которых представляла в суде Полина Асауловой, были включены в региональную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Суд счел доказанным, что положенного законом выбора жильцам не предоставляли.

Получив поздравления, в том числе от своих коллег-депутатов, за выигранные в пользу избирателей суды, депутат занялась другими делами. Время шло. И когда под конец прошлого года ей позвонили из отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Камчатского края (начальник Хмелевская Жанна Александровна) и пригласили приехать для ознакомления с результатами проверки, проведенной в её отношении, Полина Григорьевна не обеспокоилась. Во-первых, о проверке её предупреждали заранее звонком из того же отдела, пояснив, что их проводят в рабочем порядке, а во-вторых, она была уверена, что ничего противозаконного не совершала. Поэтому известие, что проверка выявила допущенное ею коррупционное правонарушение, было для неё, мягко говоря, неожиданным.

По словам Полины Асауловой, ей показали документ под названием «Доклад», подписанный начальником отдела, составлял его специалист Алексей Заколутин.

С докладом депутат ознакомилась, но ей не дали копии и не разрешили сфотографировать, пояснив, что это не предусмотрено законом. Из прочитанного Полина Григорьевна поняла, что она не приняла мер по предотвращению конфликта интересов, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции. На мой вопрос, в чём же именно выразился конфликт интересов, депутат объяснила, что (цитирую) «я принимала от жильцов денежное вознаграждение за выигранные суды, но не уведомляла об этом в письменном виде главу администрации Паратунского сельского поселения, представлявшую администрацию в суде». Я спросила Полину Григорьевну, где она на тот момент работала. Она ответила, что была в декретном отпуске и числилась сотрудником АО «Тепло земли». Во время следующего разговора она уточнила, что являлась еще председателем гаражного кооператива и директором двух ООО.

А теперь вернемся к упомянутой 42-й сессии. На повестку дня было вынесено четыре вопроса. Страсти разгорелись вокруг последнего (цитирую): «О результатах проверки отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Камчатского края в отношении Асауловой Полины Григорьевны, направленных председателю Собрания депутатов Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края губернатором Камчатского края 20.12.2024 № 37-206».

В первый раз Полина Григорьевна рассказывала, что с докладом по вопросу выступила председатель Собрания депутатов Паратунского сельского поселения Шестопалова Валентина Евгеньевна. Она сказала, что пришло письмо губернатора с пометкой «для служебного пользования», которое она показать не может, и объяснила, что депутат Асаулова совершила коррупционное правонарушение, выразившееся в конфликте интересов. Затем, по словам Полины Асауловой, один из депутатов попросил объяснить ему, в чём именно выразился конфликт, так как не понял этого. На заседании присутствовал представитель прокуратуры, и, как говорила Полина Григорьевна, по её впечатлению, депутат ждал ответа от этого представителя, как и все остальные. Она уточнила, что ей тоже хотелось услышать мнение прокурорского работника. Мне показалось странным, что пояснений почему-то ждали от того, кто не докладывал и вообще находился на сессии по другому вопросу.

Однако в следующем разговоре Полина Григорьевна вспомнила подробности. По новой версии, Шестопалова после объяснения, что письмо не может быть показано, зачитала перечень судебных дел, в которых участвовала депутат, и перечислила статьи, по которым усматривается нарушение. Затем она сказала, что депутат Асаулова вправе сама пояснить Собранию, в чём заключается её провинность. Полине Григорьевне дали слово, и она пояснила, что ознакомлена с докладом о своём правонарушении. Затем она сказала (цитирую): «Я получила денежное вознаграждение от жильцов за выигранные мною первые дела. Мне дали вознаграждение шесть жильцов. Но личной заинтересованности у меня не было, потому что деньги, которые я взяла, были затрачены мною на расходы, связанные с работой по всем делам, в том числе безвозмездным. После этих слов я спросила у Шестопаловой, может ли она привести суммы вознаграждений, которые, как я помню, были указаны в докладе. Она ответила, что нет. Тогда один из депутатов сказал, что он не понимает, в чём именно заключался конфликт интересов, и попросил создать комиссию, чтобы она разобралась в ситуации. Насколько я знаю, комиссию не создавали».

Согласитесь, уточнения существенные. Я думаю, что депутат ждал пояснений совсем не от представителя прокуратуры. Скорее всего, он ждал пояснений от самой Полины Григорьевны.

Я спросила её, считает ли она себя виноватой. Депутат ответила: «В данном конкретном случае, по моему мнению, я не допускала коррупционного правонарушения».

А дальше начинается самое удивительное. Депутаты, несмотря на то, что не получили объяснений, а значит, до конца не понимая, в чём вина их коллеги, приняли решение (цитирую): «Применить к депутату Собрания депутатов Паратунского сельского поселения Асауловой Полине Григорьевне меру ответственности в виде предупреждения. Рекомендовать Асауловой П. Г. принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции. Направить принятое решение губернатору Камчатского края В. В. Солодову».

Полина Григорьевна, не считающая себя виноватой, вынесение предупреждения одобрила. Она сказала, что «рада решению, потому что по закону о коррупции меня могли наказать вплоть до исключения из депутатских рядов». Однако в другой раз её версия прозвучала несколько иначе. Она пояснила, что (цитирую) «за допущенное правонарушение закон предусматривает только исключение». Получается, у депутатов было два варианта: они могли не усмотреть конфликта интересов (они этого не сделали) либо усмотреть и тогда принять решение об исключении (этого они тоже не сделали). В результате родилось «предупреждение».

Полина Григорьевна передала редакции выписку, которую сделала после ознакомления с докладом отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Там указано (цитирую): «Отдала предпочтение защите прав избирателей на возмездной основе путем предоставления интересов граждан в суде с возможностью получения дохода».

Пришла пора посмотреть, что же такое «конфликт интересов». Федеральный закон «О противодействии коррупции» гласит: «Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». Далее в законе перечислено, в чём может выражаться личная заинтересованность. Один из пунктов указывает: «Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег».

Скорее всего, вынесением предупреждения ситуация не закончится. Не удивлюсь, если прокуратура оспорит принятое депутатами решение в суде. И тогда останется только гадать, как повернется дело. Потому что объяснения, которые дает Полина Асаулова, на мой взгляд, запутаны и нелогичны.

Наталья МАКСИМИШИНА