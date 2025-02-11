ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

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11 Февраля 2025

Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Николай Николаевич Ге

(15.02.1831-01.06.1894)

Николай Ге родился 15 февраля 1831 года в Воронеже в семье помещика французского происхождения. Прадед будущего художника был французским дворянином Matieu de Gay, бежавшим в Россию из страха перед Великой французской революцией. В России его стали называть Матвей Ге. Дед Осип Матвеевич служил в чине прапорщика в Конно-гренадерском Военного ордена полку. Отец, Николай Осипович, после начального образования в частном пансионате был зачислен в Дворянский полк, окончил военное училище, принимал участие в заграничном походе русской армии и брал штурмом Париж, чем окончательно закрепил за собой статут гражданина России. Он женился на дочери ссыльного польского дворянина, проживавшего вместе с семьей в Воронеже на поселении, Елене Садовской, которая позже родила ему троих сыновей. Спустя три месяца после рождения Николая, младшего ребенка, она скончалась от холеры.

Воспитанием детей занималась их бабушка и крепостная женщина, которую все называли няня Наташа. Спустя несколько лет отец женился во второй раз, после отставки приобрел имение в селе Попелюхи Могилевского уезда Подольской губернии, где усердно занялся сельским хозяйством.

В 1840 году Николая отправили жить и учиться в киевский частный пансионат Гедуэна. Спустя год он поступил в Первую киевскую гимназию (мужское среднее учебное заведение в Киеве), где впервые проявил способности к рисованию. Однако практичный отец настоял, чтобы сын после окончания гимназии поступил на физико-математический факультет Университета Святого Владимира (г. Киев). Проучившись в университете год, Николай перевелся в Императорский университет на ту же специальность и переехал в Санкт-Петербург, где к тому времени жил его старший брат. Тягу к точным наукам Николай никогда не испытывал и, поселившись в столице, начал упорно учиться рисованию.

В 1850 году Ге бросил университет и поступил в Императорскую Академию художеств. После пяти лет обучения Николай получил Малую золотую медаль за картину «Ахиллес оплакивает Патрокла», в основу которой легла поэма Гомера «Илиада».

Согласно сюжету троянец Гектор обратился за помощью к Аполлону, чтобы убить Ахиллеса, но вместо него жизни лишил Патрокла, надевшего доспехи лучшего друга. На картине изображен погибший Патрокл с полуобнаженным телом без доспехов, которые забрали троянцы в качестве трофеев. Над ним склонился убитый горем Ахиллес. Рядом стоит его мать Федита с новыми золотыми доспехами, выкованными Гефестом. Среди скорбящих изображен воин, скрывающий лицо, облитое слезами.

Темный фон работы передает общее настроение драматического сюжета. Однако яркие и сочные краски одеяний героев, подобранных автором, гармонично сочетаются друг с другом.

Работа выполнена на холсте маслом, в настоящее время хранится в Национальном художественном музее Республики Беларусь (г. Минск).

За выпускную работу «Саул у Аэндорской волшебницы» в 1857 году Николай получил Большую золотую медаль, дающую право на поездку за границу, проживание в Европе за счет Академии и звание классного художника 1-й степени.

В основе полотна лежал библейский сюжет, согласно которому первый израильский царь Саул перед важным походом решил узнать свою судьбу. Аэндорская волшебница вызвала тень пророка Самуила, который предсказал правителю и его сыновьям страшную гибель, поскольку однажды Саул не исполнил предписаний Бога.

Картина выполнена в мрачных тонах с использованием цветовых контрастов: белого одеяния духа и красной мантии Саула, лежащего на земле. Автор сумел передать отчаяние, запечатленное на лице иудейского царя после неутешительного предсказания Самуила.

Согласно библейской истории, на следующий день после встречи с тенью пророка состоялась битва, в ходе которой сыновья Саула были убиты, а сам царь, поняв, что он наказан за обращение к волшебнице, покончил с собой.

Полотно поступило в фонды Государственного русского музея в 1923 году, в настоящее время экспонируется в Михайловском дворце Санкт-Петербурга.

После окончания Академии Николай уехал за границу. Он побывал в Германии, Швейцарии, Италии и Франции. В Риме Ге посещал картинные галереи и создавал этюды. В 1861 году мастер приступил к работе «Тайная вечеря», которую привез в Петербург в 1863 году и представил её на осенней выставке в Академии художеств.

На картине изображена последняя трапеза Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками, во время которой он предсказал предательство одного из них. На ней Ге нарушил привычную каноничность трактовки евангельского сюжета, представляющего собой торжественное застолье. Он изобразил реальную психологическую драму, наделив персонажей работы человеческими качествами, где Христос пребывал в глубоком огорчении, а его ученики – гневе и удивлении.

Светом озарены лица Христа, полулежащего на низком ложе, коленопреклоненного Иоанна, самого молодого его ученика, апостола Петра, стоящего с другой стороны, и учеников, столпившихся за спиной учителя. В темном углу полотна на переднем плане виден почти черный силуэт Иуды Искариота, которому Христос сказал, что знает о его предательстве. В основе цветового решения автор применил образный подход, сочетающий светлые и глубокие темные оттенки, символизирующие борьбу света и тьмы.

Картина произвела на зрителей сильное впечатление. За полотно Академия художеств удостоила Ге звания профессора, минуя звание академика. Картину приобрел император Александр II за десять тысяч рублей серебром и передал её в музей Академии, однако против картины выступила Церковь и некоторые представители общественности. Они видели в работе ссору обыкновенных людей, собравшихся поужинать, и считали недопустимым и оскорбительным для верующих такое упрощение судьбоносного события.

Полотно находится в фондах Русского музея и экспонируется в Михайловском дворце.

Существует несколько уменьшенных авторских повторений этого полотна. Одно из них, датированное 1864 годом, находится в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева. Другое уменьшенное повторение, датированное 1866 годом, принадлежит коллекции Государственной Третьяковской галереи. Оно было написано по заказу известного предпринимателя и коллекционера Козьмы Солдатёнкова. После его смерти в 1901 году коллекция согласно завещанию была передана Румянцевскому музею, а после расформирования музея в 1925 году картина поступила в Третьяковскую галерею.

После непродолжительного пребывания в России Ге уехал во Флоренцию, где написал много портретов и сюжетов на евангельскую тему. В конце 1869 года художник вернулся в Россию, где принял активное участие в создании Товарищества передвижных художественных выставок.

Для Первой передвижной выставки в 1871 году Ге написал картину «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Работа над ней началась в преддверии двухсотлетия со дня рождения императора. Грядущий юбилей активизировал споры вокруг личности самодержца и его реформ. Алексей был старшим сыном Петра, который родился в первом браке с Евдокией Лопухиной. Петр стремился создать из боярской Руси мощное европейское государство, а сын был приверженцем старых устоев. Когда конфликт с отцом, намеревавшимся отстранить Алексея от наследования, обострился, царевич тайно бежал в Вену, где начал переговоры со шведами об интервенции в Россию.

Царевича удалось вернуть на родину обещанием простить государственную измену. В России он был арестован. На допросах Алексей выдал имена своих сообщников и заговорщиков. Сенат с согласия отца приговорил Алексея Петровича к смертной казни. Однако незадолго до исполнения приговора царевич умер при невыясненных обстоятельствах. Официально было объявлено, что Алексей скончался от душевных мук, осознав содеянное. Знающие же люди утверждали, что царевича до смерти жестоко запытали для получения признательных показаний. В народе шептались, будто сына отравил сам отец, надолго присвоив ему звание «сыноубийцы».

На полотне автор изобразил поникшую фигуру царевича с бледным удлиненным лицом, опущенным к полу взглядом, безвольно висящими вдоль тела руками. Напротив него сидит император, гневный взгляд которого обращен на сына.

Перед созданием картины Николай Ге изучал портреты Петра I и царевича Алексея, костюмы, интерьеры ХVIII века. Однако главной задачей автора была необходимость передать эмоциональную и психологическую достоверность конфликта между отцом и сыном. Строгая геометрия белых и черных плиток пола выглядит, словно шахматная доска, на которой разыгрывалась финальная партия, проигранная государственным изменником.

Картина произвела сильное впечатление на современников и была куплена известным меценатом и коллекционером Павлом Третьяковым для своей коллекции. В настоящее время полотно хранится в Третьяковской галерее. В Михайловском дворце Русского музея экспонируется повторение одноименной картины, выполненное автором спустя год.

За шесть лет жизни и работы в Санкт-Петербурге Николай написал портреты известнейших интеллигентов России, в том числе писателя Ивана Тургенева, поэта Николая Некрасова, писателя-сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина, историка Николая Костомарова, скульптора Марка Антокольского. В этот же период написаны две потрясающие работы на исторические темы: «Екатерина II у гроба Елизаветы» (1874 год) и «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском» (1875 год), в основу которой легли реальные исторические события.

В центре сюжета автор изобразил визит к ссыльному Пушкину его лицейского друга Ивана Пущина. Тогда навещать опального поэта было опасным занятием, но в январе 1825 года друг не послушался предостережений родных и отправился в Михайловское.

На полотне Александр Пушкин читал другу вслух комедию Александра Грибоедова «Горе от ума», привезенную Пущиным с собой. Пьеса привела поэта восторг, поэтому он декламировал её стоя. На заднем плане изображена няня Арина Родионовна, которая оторвалась от вязания, чтобы послушать любимого и талантливого воспитанника.

Согласно историческим сведениям Пущин успел рассказать другу о тайном обществе и своих планах, направленных на государственный переворот и устранение самодержавия. В декабре того же года он вместе с группой дворян-единомышленников и солдатами вышли на Сенатскую площадь для участия в восстании, которое позже назовут Восстанием декабристов. Император Николай I сумел подавить восстание, его организаторов приговорили к смертной казни, соучастники событий были арестованы, осуждены и приговорены к наказанию. Иван Пущин получил 25 лет каторги. Встреча в Михайловском оказалась последней для друзей.

Картина «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском» не произвела впечатления на критиков и общественность. Разгромные рецензии подорвали уверенность автора в своём таланте. Вскоре он покинул Петербург и переехал в Черниговскую губернию (ныне территория Украины), где на время отказался от искусства и всерьез увлекся вопросами религии и морали. Однако крайняя нужда заставила художника вернуться к творчеству. Он стал писать портреты на заказ, за которые брался неохотно.

Одной из последних работ автора стала картина «Что есть истина?» (1890 года). На ней художник изобразил Понтия Пилата и Иисуса Христа. В основе картины лежал евангельский сюжет.

В работе Ге решил отказаться от многовековой традиции изображать Христа как человека, красивого духом и телом. На его картине Христос среднего роста, измученный, худой и тщедушный. Пилат изображен спиной к зрителям, но даже в такой позе в нём угадывается чувство внутреннего достоинства, осознание своей правоты и превосходства над Христом. Подняв руку, Пилат вопрошает: «В чём есть истина?», но ответ оборванного нищего ему явно не нужен. Таинственный мужчина в полумраке смотрит на собеседника взглядом, наполненным силой духа, и молчит. Прежде Христос тщетно пытался объяснить, что Бог и есть истина, а он Его посланник – проводник истины на земле.

Картина экспонировалась на 18-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок, но была осуждена обществом. Критики обвинили автора в несоответствии полотна смыслу евангельского рассказа, который являлся главным критерием оценки мастерства того времени. Вскоре отзывы на полотно стали похожими на травлю художника. По приказу Санкт-Петербургского градоначальника картина была снята с выставки и запрещена к экспонированию.

Скандальная судьба картины заставила Павла Третьякова воздержаться от её приобретения, он опасался последствий нарушения запрета. К тому же полотно не понравилось коллекционеру. Однако писатель Лев Толстой, который считал картину гениальной, заступился за автора и смог убедить Павла Михайловича изменить мнение. Положившись на авторитет Толстого, Третьяков купил эту работу. В настоящее время картина находится Третьяковской галерее.

Существует предположение, что созданию образа Иешуа Га-Ноцри в романе «Мастер и Маргарита» предшествовало знакомство Михаила Булгакова с полотном Николая Ге «В чём есть истина?», вдохновившим писателя.

После разгромных статей и отрицательных отзывов на свое творчество Николай Ге купил поместье на Черниговщине и уехал из Санкт-Петербурга. Картины на библейские темы, написанные в последние годы жизни: «Выход с Тайной вечери» (1889 год), «Иуда» (Совесть) (1891 год), «Суд Синедриона. «Повинен смерти» (1892 год), «Распятие» (1894 год) постигла та же участь, что и предыдущие работы автора. Его обвиняли в кощунстве, богохульстве, осквернении символов веры.

За два года до смерти Николай Николаевич написал автопортрет, который впоследствии стал считаться лучшим произведением художника. С картины на зрителя смотрит взрослый мужчина, его глаза наполнены мудростью прожитых лет и вселенской грустью человека, творчество и размышления которого не оценили современники. Отчаяние во взгляде отсутствует, есть только печаль и предчувствие неминуемой смерти. Полотно хранится в Киевской картинной галерее.

В личной жизни художник оказался однолюбом. Его единственной избранницей стала сестра лучшего друга Пармена Забелло, с которым в юности они вместе учились в Киевской гимназии, после учебы в Императорской Академии художеств несколько лет снимали квартиру и носили один фрак на двоих. Девушку звали Анной, она жила в родительском поместье на Черниговщине и писала брату нежные письма. Николай, случайно причитав одно из них, вскоре сам стал писать юной незнакомке и обнаружил сходство их вкусов в литературе, философии и общественной мысли. За год до окончания Академии художеств пара обвенчалась. В браке родилось двое сыновей – Петр и Николай. Супруга во всём поддерживала художника, была рядом в период творческих кризисов и первым критиком его работ.

В браке супруги прожили тридцать пять лет. Анна Петровна Ге умерла в 1891 году и была похоронена в саду своей усадьбы. Художник пережил супругу всего на три года. Николай Николаевич Ге умер 1 июня 1894 года и был погребен рядом с супругой.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ
(по материалам российских изданий)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."