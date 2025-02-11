Гибель «Варяга»

11 Февраля 2025



9 февраля по григорианскому (27 января по юлианскому) календарю 1904 года на рейде порта Чемульпо (Южная Корея), ныне город Инчхон, на берегу Желтого моря во время Русско-японской войны (1904–1905 гг.) произошел неравный бой двух российских кораблей против четырнадцати японских (четырех бронепалубных крейсеров, двух броненосцев и восьми миноносцев).

Офицерский состав броненосного крейсера «Варяг» и канонерской лодки (гражданское судно, переделанное под боевой корабль) «Кореец» предпочли гибель позорной сдаче врагу. Российские корабли пытались прорваться в открытое море и приняли неравный бой. Крейсером «Варяг» командовал потомственный дворянин капитан 1 ранга Всеволод Федорович Руднев, который после боя в своём рапорте докладывал (цитирую): «…В 11 часов 45 минут с крейсера «Асама» был сделан первый выстрел из 8-дюймового орудия, вслед за которым вся эскадра открыла огонь.

Впоследствии японцы уверяли, что адмирал сделал сигналом предложение о сдаче, на которое командир русского судна ответил пренебрежением, не подняв никакого сигнала. Действительно, мною был виден сигнал, но я не нашел нужным отвечать на него, раз уже решил идти в бой.

После чего, произведя пристрелку, открыли огонь по «Асама» с расстояния 45 кабельтов. Один из первых снарядов японцев, попав в крейсер, разрушил верхний мостик, произведя пожар в штурманской рубке, и перебил фок-ванты, причем были убиты дальномерный офицер мичман граф Нирод и все дальномерщики станции № 1 (по окончании боя найдена одна рука графа Нирода, державшая дальномер)…

…Убедившись после осмотра крейсера в полной невозможности вступить в бой и не желая дать неприятелю возможность одержать победу над полуразрушенным крейсером, общим собранием офицеров решили потопить крейсер, свезя раненых и оставшуюся команду на иностранные суда, на что последние изъявили полное согласие вследствие моей просьбы…

…Ходатайство о награждении офицеров и команды за их беззаветную храбрость и доблестное исполнение долга представляю особо. По сведениям, полученным в Шанхае, японцы понесли большие потери в людях и имели аварии на судах, особенно пострадал крейсер «Асама», который ушел в док. Также пострадал крейсер «Такачихо», получивший пробоину; крейсер взял 200 раненых и пошел в Сасебо, но дорогой лопнул пластырь и не выдержали переборки, так что крейсер «Такачихо» затонул в море. Миноносец затонул во время боя.

Донося о вышеизложенном, считаю долгом доложить, что суда вверенного мне отряда с достоинством поддержали честь Российского флага, исчерпали все средства к прорыву, не дали возможности японцам одержать победу, нанесли много убытков неприятелю и спасли оставшуюся команду».

Согласно его рапорту, потери экипажа «Варяг» составили: убитыми – 31 человек (1 офицер и 30 матросов), тяжелоранеными 91 человек (6 офицеров и 85 матросов), легкие ранения получили 100 человек. Не сумев прорваться сквозь вражескую эскадру, Всеволод Руднев принял решение вернуться на рейд Чемульпо. На собрании офицеров было принято единогласное решение отправить раненых на соседние корабли союзников, остальной команде сойти на берег. Впоследствии все участники боя с российской стороны были интернированы, т. е. доставлены в Россию.

Немногие сражения, а тем более бои местного значения, проходят сквозь узкие двери истории, чтобы занять парадные места на фасадах времен. Бой броненосного крейсера «Варяг», бессмертный подвиг его команды попали прямо в душу народа как пример высокого мужества и несгибаемого духа. (И это несмотря на то, что война с Японией была проиграна!)

Не только Россия рукоплескала подвигу варяжцев. Австрийский поэт Рудольф Грейнц весной 1904 года написал свое, наверное, самое знаменитое стихотворение «Der “Warjag”» (в переводе с немецкого «Этот Варяг»), посвященное подвигу «Варяга». Буквально сразу это стихотворение было переведено на русский язык сначала поэтом Николаем Мельниковым, затем поэтессой Евгенией Студенской. Перевод последней был признан российским обществом более удачным. Текст стихотворения был положен на музыку военным музыкантом 12-го гренадерского Астраханского полка Алексеем Турищевым. У всех, кто знаком с историей написания ставшего народным марша «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», так или иначе возникает вопрос: почему стихотворение в честь героического российского крейсера написал австриец (читай: немец)? Ответ на него пришлось искать недолго. Во-первых, в Русско-японской войне немцы были нашими союзниками. Во-вторых, на Российском императорском флоте в то время, по разным данным, до двадцати процентов офицерского состава были потомками выходцев из немецкоязычных стран, осевших в России. О том, что слова одного из самых известных в России маршей написал немец, отечественные историки старались не вспоминать вплоть до середины 80-х годов прошлого века.

В апреле 1904 года российский император Николай II пригласил на торжественный обед в Зимний дворец всех матросов «Варяга» и «Корейца» и вручил им в подарок именные часы, а также медаль «За бой “Варяга”» и “Корейца”» 27 января 1904 года при Чемульпо. Свою речь Николай II начал со слов: «Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, дедов и отцов…»

В 1905 году японцы подняли крейсер «Варяг» со дна бухты близ города Чемульпо, восстановили его и стали использовать в качестве учебного крейсера под новым названием «Соя».

Когда нашему самодержцу императору Николаю II доложили о том, что символ российской доблести и славы крейсер «Варяг» превращен в учебный корабль и ходит под японским флагом, самодержец отдал распоряжение выкупить легендарный крейсер у японцев и ввести в состав российского императорского флота. Переговоры тянулись больше десятка лет и, наконец, в 1916 году крейсер «Варяг» был выкуплен и включен в состав Российского Военно-морского флота. Напомню, в это время шла Первая мировая война (1914–1918), в которой Япония стала союзницей России. Именно это обстоятельство ускорило процесс выкупа крейсера. В начале 1917 года «Варяг» отправился на ремонт в Великобританию. После Великой Октябрьской социалистической революции или Великого переворота новое советское правительство отказалось оплачивать ремонт крейсера, тогда британское правительство конфисковало его в счет погашения долга. Желая сильнее уязвить национальную гордость Советской России, британцы продали «Варяг» на металлолом бывшему врагу Российской империи – Германии. Но судьба управила всё по справедливости. Ставший ненужным советскому правительству символ доблести царской России – крейсер «Варяг» при буксировке попал в шторм и затонул в Ирландском море.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!

Кипящее море под нами!

Не думали, братцы, мы с вами вчера,

Что нынче умрем под волнами!

Море его породило, вознеся на пьедестал чести, долга, мужества, и вернуло себе, вопреки переменчивым идеологическим ветрам, людскому коварству и неблагодарности. Казалось, что слова марша стали пророческими: «Не скажут ни камень, ни крест, где легли Во славу мы русского флага! Лишь волны морские прославят в веках Геройскую гибель «Варяга»!».

Однако в 2003 году российские исследователи отыскали место гибели легендарного крейсера «Варяг» Российского императорского флота. И в сентябре 2007 года в шотландском поселке Ленделфут ему был установлен памятник.

В Советском Союзе вспомнили о героическом корабле в начале 60-х годов прошлого века. 9 февраля 1964 года был принят в состав Военно-морского флота ракетный крейсер «Варяг» проекта 58. В том же году ему было присвоено звание «гвардейский». Через 26 лет службы в ВМФ крейсер отправили на утилизацию или, как принято говорить во флотской среде, порезали на иголки.

К этому времени на стапелях Николаевского (Украина) судостроительного завода возводился ударный тяжелый авианесущий крейсер (авианосец) «Варяг». Пусконаладочные работы были выполнены на 60 процентов, когда было принято решение о прекращении строительства авианосца и отправке его на металлолом. Больше крейсеров на судостроительном горизонте новой России не наблюдалось. Но военное руководство Минобороны РФ понимало, что в составе ВМФ должен быть крейсер с названием «Варяг». Это имя на флоте наиболее ярко символизирует такие понятия, как мужество, верность воинскому долгу, преемственность поколений в беззаветном служении Отечеству.

Новые крейсера, как упоминалось выше, после 1992 года Россия не строила, поэтому руководство ВМФ предложило простой выход из ситуации: присвоить крейсеру «Червона Украина» (в просторечии «Червонец») проекта 1164 новое имя – «Варяг».

Кстати сказать, «Червона Украина» базировалась на Камчатке, в бухте Петра Ильичева на полуострове Завойко с 1989 по 1995 годы. В сентябре 1995 года корабль перевели к новому месту базирования – на 33 причал бухты Золотой Рог во Владивостоке.

9 февраля 1996 года в торжественной обстановке крейсер «Червона Украина» получил новое имя – «Варяг» с присвоением звания «гвардейский». Это событие приурочили к 92-й годовщине со дня героического неравного боя двух кораблей Российского императорского флота с японской эскадрой во время Русско-японской войны, а также к 300-летию создания Российского флота. Хотя на закладной корабельной доске (при строительстве её укладывают в киль корабля) так и осталось название «Червона Украина». Удивляться тут нечему: после Октябрьской революции 1917 года практически все корабли (и не только корабли) Военно-морского флота Советской России были переименованы. Некоторых сия участь постигла несколько раз. По замыслу большевиков (коммунистов) нужно было стереть из памяти имена императоров и членов их семей, а также имена тех, кто им служил. Правда, новые правители России предпочли не учитывать, что прежние великие российские государственные и военные деятели исправно служили не только царю, но и Отечеству. После 1991 года обновленная Российская Федерация тоже взялась активно переименовывать боевые корабли. Например, тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Юрий Андропов» стал называться «Петром Великим», ТАРК «Фрунзе» получил новое имя – «Адмирал Лазарев», ТАРК «Киров» переименован в «Адмирала Ушакова», ТАРК «Калинин» – в «Адмирала Нахимова», большой противолодочный корабль проекта 1134Б «Таллин» переименовали во «Владивосток» и т.д. и т.п.

В настоящее время гвардейский ракетный крейсер «Варяг» является флагманским кораблем Тихоокеанского флота России.

«Наверх вы, товарищи, все по местам…»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ