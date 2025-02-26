ВОПРОС-ОТВЕТ

26 Февраля 2025



Сегодня наша традиционная рубрика начинается с ответа на вопрос читательницы о мерах поддержки для участников СВО и их семей, который мы посчитали самым актуальным среди других. Кроме того, в преддверии весны людей все чаще интересует тема городского благоустройства: состояние улицы Ленинской, вывоз брошенных авто, уборка наледей с кровель и объекты будущего ремонта и обустройства. Не менее важным является вопрос о городских памятниках, нуждающихся в реставрации.

– Участникам СВО обещали выделять бесплатные земельные участки для постройки домов в черте Петропавловск-Камчатского городского округа. Сколько таких участков было выделено и где? Также интересно узнать, какая еще поддержка предусмотрена для участников СВО и их семей в нашем городе? Надежда Чеботарева, Петропавловск-Камчатский.

– По информации главы города Евгения Беляева, в 2024 году в результате работы по изменению законодательства Камчатского края совместно с Заксобранием начал работать механизм по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) участникам специальной военной операции и членам их семей в черте городского округа. Для комплексной малоэтажной жилищной застройки выбран микрорайон Долиновка – территория, ранее принадлежавшая военным ведомствам.

Всего администрацией Петропавловска-Камчатского образованы и поставлены на государственный кадастровый учет 164 земельных участка для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Долиновка.

С момента начала реализации закона предоставлен 41 земельный участок. На учете стоят 33 гражданина с правом получения 32 земельных участков, из них 29 для ИЖС и три для садоводства.

Дополним, что право на получение такого участка закреплено региональным законом «О предоставлении земельных участков в собственность военнослужащих, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членов их семей в Камчатском крае».

В первой редакции этого закона право на бесплатное получение земли в собственность имели ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги, проявленные в ходе СВО.

В декабре 2024 года депутаты камчатского парламента приняли поправку, дающую право на бесплатное получение земельных участков также участникам СВО, награжденным знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом.

Также в городской мэрии пояснили, что участники специальной военной операции получили внеочередное право на получение жилья по коммерческому найму, а также на субсидию для ремонта выданных помещений. Приоритетное право на получение жилищной субсидии теперь есть и у молодых семей участников СВО.

В образовательной сфере в число мер социальной поддержки семей участников специальной военной операции включены: освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих дошкольные образовательные учреждения; внеочередное зачисление в детские сады и школы; предоставление бесплатного горячего питания детям участников СВО в школах.

– В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 285-летие Петропавловска-Камчатского – города воинской славы. Какие памятники в нашем городе отреставрируют к этим знаменательным датам? Виктор Фролов, г. Петропавловск-Камчатский.

– В списке «Планируемые к реализации мероприятия в 2025 году в рамках программы развития «Город 20/30», опубликованном на сайте администрации ПКГО, перечислены, в частности, следующие пункты: выполнение ремонтно-реставрационных работ сооружения (объекта культурного наследия регионального значения. – Прим. ред.) «Танк Т-34» и ремонтные косметические работы памятника экипажу подлодки Л-16. Там же указан ремонт памятника воинам Советской армии – освободителям Курильских островов в 1945 году, который тоже является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее в городской мэрии отчитались о проведении депутатского часа, где говорили о предстоящем праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечалось, что «присутствующие обсудили запланированный ремонт и благоустройство памятников и памятных мест на территории Петропавловска-Камчатского, установку типовых мемориальных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны и Курильского десанта на улицах краевой столицы, состояние объекта культурного наследия по ул. Красноармейской, 12, а также увековечивание имен героев, проявивших мужество и героизм в СВО, на городских объектах, в том числе в новых строящихся микрорайонах. Отдельной темой для обсуждения стал проект создания Мемориального парка на кладбище 4 км в Петропавловске-Камчатском и благоустройство прилегающей территории».

Дополним, что объект культурного наследия «Танк Т-34» уже реставрировали пять лет назад. После этого на нем исчез гвардейский знак, а вместо номера «030» появился номер «111». Именно номер «030» и гвардейский знак были на танке, когда его ставили на государственный учет как объект культурного наследия. Откровенный «ляп» заметили многие, в том числе газета «Вести». Подробно об этом можно прочесть в публикации «Выстрел из будущего» («В» от 18.05.2021 года) и в редакторской колонке («В» от 21.01.2025 года).

Особенно странным было то, что реставрации предшествовала историко-культурная экспертиза, проведенная специализированной организацией из Санкт-Петербурга. Ее славные специалисты почему-то не удосужились взглянуть на фото с изначальным изображением памятника. Обсуждение допущенной ошибки состоялось на заседании Комиссии по рассмотрению предложений об установке, демонтаже памятников и памятных знаков, а также о признании объектов памятниками и памятными знаками на территории ПКГО. В июне 2020 года тогдашнему руководителю Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края Ирине Заиграевой единогласно было рекомендовано исправить досадную неточность.

Чтобы принять решение об исправлении цифр на башне танка и нанесении гвардейского знака, т. е. восстановить историческую справедливость, Службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края понадобилось пять лет.

– Когда уже закончат прокладку труб по улице Ленинской? Алексей Ворсин, Петропавловск-Камчатский.

– По информации городской мэрии, ООО «Трест» продолжит прокладку сетей канализации через автомобильную дорогу по улице Ленинской в районе дома № 22 (развилка ул. Ленинской и ул. Советской) по 1 марта 2025 года. Работы проводятся в рамках капитального ремонта магистрального коллектора без перекрытия проезда автотранспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и временные знаки дорожного движения, регулирующие движение автотранспорта на этом участке.

– Город захламлен брошенными сломанными автомобилями, которые есть, наверное, на каждой улице. Интересно, какая служба должна их вывозить и сколько таких машин убрали в прошлом году и в этом? Илья Лукьяненко, г. Петропавловск-Камчатский.

– С начала года в Петропавловске-Камчатском было выявлено и оформлено для последующего вывоза 15 разукомплектованных автотранспортных средств. Несколько машин владельцы убрали самостоятельно после уведомления об эвакуации. В прошлом году с улиц города убрали 24 транспортных средства. Об этом сообщили в администрации ПКГО, уточнив, что вывоз авто осуществляет Служба благоустройства, а информацию о брошенных автомобилях принимают специалисты Контрольного управления городской администрации.

«Вывозу подлежат транспортные средства, у которых отсутствуют предусмотренные конструкции: капот, дверь, запор горловин цистерн, крышка топливного бака, одно или несколько стекол, колес, шин, а также сгоревшие автомобили», – пояснили в мэрии.

Там уточнили, что вернуть собственность владельцы могут, обратившись по адресу: Владивостокская, 29. Чтобы забрать со спецстоянки автомобиль, необходимо предъявить документы на автомобиль и оплатить затраты на его вывоз и хранение.

Сообщить о брошенном транспортном средстве можно в Контрольное управление по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , указав точный адрес местонахождения авто, свои контактные данные, а также фото с одного или разных ракурсов и другую сопутствующую информацию, например, как давно стоит автомобиль, кто его владелец и т. д.

– Кто должен убирать снег и лед с крыш зданий? Мария Шлыкова, г. Петропавловск-Камчатский.

– Обязанность по своевременной очистке от снега и наледи кровель возложена на хозяйствующие субъекты всех форм собственности, в том числе на предпринимателей, управляющие организации и ТСЖ, – проинформировали в администрации ПКГО.

«При обнаружении на крыше дома ледяных образований или снежных масс, представляющих потенциальную опасность, горожанам нужно обращаться в свою управляющую компанию. Телефоны экстренных и диспетчерских служб управляющих организаций размещены на досках объявлений в подъездах многоквартирных домов. Если управляющая компания бездействует, информацию о наледи можно передать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 303-111», – напомнили в мэрии.

Очистка кровель должна выполняться после каждого обильного снегопада, согласно решению Городской думы от 26.04.2019 № 170-нд «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

– В последнее время горожанам предлагают самим выбирать, что должно быть благоустроено в городе. Сколько предложений внесли жители и что вошло в список благоустройства на этот год? Нина Рябинина, г. Петропавловск-Камчатский.

– По информации городской мэрии, в этом году запланировано благоустроить 30 объектов, предложенных жителями в ходе дворовых встреч, которые мэр города проводил осенью прошлого года, а также направленных через единый кол-центр края и специализированный сайт.

В списке, опубликованном на сайте администрации ПКГО, перечислены нуждающиеся в срочном обустройстве детские спортивные площадки, скверы (в том числе возле школы № 26), дворовые территории и внутриквартальные проезды. Запланирован ремонт асфальтобетонных покрытий на участках автомобильных дорог и придомовых проездов, укрепление разрушившейся подпорной стенки по улице Академика Курчатова, 21 и иные требующие обустройства объекты.

В числе запланированных на текущий год мероприятий значится также капитальный ремонт зданий четырех школ: №№ 26, 27, 35 и 40, ремонт асфальтобетонного покрытия на территории семи школ: №№ 7, 9, 11, 36, 42, 43 и 45, снос тринадцати ветхих домов, расположенных на улицах: Дзержинская, Морская, Гагарина, Фрунзе, Декабристов, Тундровая, Осипенко, Челюскинцев, Стеллера, Рябиковская и Океанская, и проведение ремонта семнадцати фасадов многоквартирных домов.

Мэр города Евгений Беляев призвал горожан принять активное участие во встречах по сбору и обсуждению дальнейших предложений. Они будут проходить в рамках проекта программы развития «Город 20/30» в течение двух месяцев в каждом микрорайоне города каждый вторник и четверг. По последним данным сайта город2030.рф., от жителей ПКГО поступило 2605 предложений.

– Будут ли в этом году проводить конкурс на лучшую семью Камчатки? Если да, то как принять в нем участие? Виктория Лапина, г. Петропавловск-Камчатский.

– Такой конкурс на Камчатке состоится в рамках Всероссийского конкурса «Семья года-2025». В городской мэрии объявили, что заявки на участие будут приниматься с 20 февраля по 14 апреля 2025 года. Для конкурсантов предлагается пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья-хранитель традиций».

Подведение итогов конкурса пройдет 18 апреля. Поздравление победителей и участников состоится на мероприятии, приуроченном к Международному дню семьи, который ежегодно отмечают 15 мая.

Победителей наградят дипломами и памятными подарками, также они примут участие во Всероссийском конкурсе. Семьи-участники, не занявшие призовые места, будут отмечены благодарностями.

Заявки для участия принимаются по адресу: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 28, кабинет № 1а. Телефоны: 8 (415-2) 42-71-50, 42-72-99; электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или в отделах социальной поддержки муниципальных образований в Камчатском крае по месту жительства участников конкурса.

Согласно положению, размещенному на сайте краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ», участники конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Камчатского края и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или воспитавшими) детей.

Ответы подготовила

Наталья Максимишина

по материалам,

предоставленным

администрацией

Петропавловск-Камчатского

городского округа