ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

26 Февраля 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.





Валентин Петрович Катаев

(1897–1986)

Валентин Петрович Катаев родился 28 января 1897 года в Одессе, в семье учителя.

Дед Валентина Катаева по отцу – Василий Алексеевич Катаев (1819–1871) – сын священника, обучался в Вятской духовной семинарии, затем окончил Московскую духовную академию. С 1846 года работал инспектором в Глазовском духовном училище, был протоиереем Ижевского оружейного завода. В июне 1861 года был переведён в Вятский кафедральный собор.

Отец Пётр Васильевич Катаев (1856–1921) – преподаватель епархиального училища в Одессе. Мать Евгения Ивановна Бачей (1867–1903) – дочь генерала Ивана Елисеевича Бачея, из полтавской мелкопоместной дворянской семьи. Впоследствии Катаев дал имя своего отца и фамилию своей матери главному, во многом автобиографическому герою повести «Белеет парус одинокий» Пете Бачею.

Мать, отец, бабушка и дядя Валентина Катаева похоронены на 2-м Христианском кладбище Одессы.

Младший брат Валентина Катаева – писатель Евгений Петров (1902–1942), назван в честь матери; фамилию-псевдоним взял по имени отца.

В 1921 году Катаев женился на Людмиле Гершуни. Развелись в 1922-м.

В 1923 году Катаев женился на одесской художнице Анне Сергеевне Коваленко (1903–1980). Развелись в 1936-м. Через несколько лет Анна стала второй женой художника Владимира Роскина.

Третьим браком Катаев был женат на Эстер Давыдовне Катаевой (урожденной Бреннер, 1913–2009). «Это был изумительный брак», – сказала о нём близкая знакомая семьи Катаевых Дарья Донцова. В этом браке было двое детей – Евгения Валентиновна Катаева (названа в честь бабушки, матери Валентина Катаева, род. 1936) и детский писатель и мемуарист Павел Валентинович Катаев (1938–2019).

Зять Катаева (второй муж Евгении Катаевой) – еврейский советский поэт, редактор и общественный деятель А.А. Вергелис (1918–1999).

Племянники Катаева (сыновья Евгения Петрова) – кинооператор Пётр Катаев (1930–1986) и композитор Илья Катаев (1939–2009).

Внучка Катаева (дочь Евгении Катаевой от первого брака) – Валентина Эдуардовна Рой, журналистка.

Валентин Катаев родился в Одессе. Прожив 64 года своей жизни в Москве и Переделкине, по манерам и речи Катаев до конца жизни оставался одесситом. Русскую и украинскую литературу он узнавал с голоса родителей во время домашних чтений; на улице слышал идиш и городской мещанский жаргон, в котором были замешаны греческие, румынские и цыганские слова.

«Отрывистую речь с небольшим южным акцентом» в нём ещё в 1918 году замечала Вера Бунина. Бравший у него интервью в 1982 году (в конце жизни) одесский журналист высказался ещё определённее: «…У него был неистребимый одесский акцент».

Язык Одессы в значительной степени стал литературным языком Катаева, а сама Одесса стала не просто фоном для многих произведений Валентина Катаева, но их полноправным героем.

Отец Катаева был очень образованным человеком. Начальное образование он получил в духовной семинарии, затем окончил с серебряной медалью историко-филологический факультет Новороссийского университета и многие годы преподавал в юнкерском и епархиальном училищах Одессы. Супруги Катаевы жили счастливо, через шесть лет после рождения Валентина у них родился ещё один сын – Евгений, впоследствии ставший (под псевдонимом «Петров») одним из соавторов прославленных романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Вскоре после рождения младшего сына Евгения Ивановна Катаева умерла от воспаления лёгких, и детей помогала воспитывать её сестра, заменившая осиротевшим детям мать. Овдовевший 47-летний отец Валентина и Евгения больше не женился.

Братья Катаевы росли в окружении книг. В семье была необыкновенно обширная библиотека – полные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Тургенева, Некрасова, Лескова, Гончарова, много исторической и справочной литературы – «История государства Российского», энциклопедия Брокгауза и Эфрона, атлас Петри. Любовь к русской классической литературе с детства была привита им родителями, любившими чтение вслух.

Как позднее вспоминал сам Катаев, писать он начал с девяти лет и с детства был уверен, что родился писателем. Разграфив школьную тетрадку на две колонки, подобно однотомному собранию сочинений Пушкина, он с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. К сожалению, образцов этого самого раннего этапа творчества Катаева не сохранилось.

И с раннего детства же в характере Катаева можно разглядеть авантюристическую жилку, соединенную с организаторскими способностями:

«Как вспомнишь теперь то легкомыслие, ту внезапность, неожиданность для самого себя, с которой в голове моей вдруг, ни с того ни с сего, рождались самые поразительные идеи, требующие немедленного претворения в жизнь, то не можешь не улыбнуться, а отчасти даже пожалеть, что уже нет в тебе той дьявольской энергии, той былой потребности немедленного действия, пусть даже подчас и весьма глупого, но всё же действия!»

Первой публикацией Катаева стало стихотворение «Осень», напечатанное в 1910 году в газете «Одесский вестник» – официальном органе одесского отделения Союза русского народа. В ближайшие два года в «Одесском вестнике» было опубликовано более 25 стихотворений Катаева. Интерес представляет, что дважды: в феврале 1912 и январе 1913 года Катаев публиковал в «Одесском вестнике» одно и то же стихотворение, посвящённое юбилею Союза русского народа, но в первом случае шестилетнему, а во втором случае семилетнему.

В 1912 году в «Одесском вестнике» публикуются первые небольшие юмористические рассказы Катаева. В этом же году отдельными изданиями выходят в Одессе два более объёмных рассказа Катаева «Пробуждение» и «Тёмная личность». В первом из них описывался отход молодого человека от революционного движения под влиянием вспыхнувшей в нём любви к девушке, а во втором сатирически изображались Александр Куприн, Аркадий Аверченко и Михаил Корнфельд.

Незадолго до начала Первой мировой войны Катаев знакомится с А.М. Фёдоровым и И.А. Буниным, ставшими первыми литературными учителями начинающего писателя. В эти же годы начинается дружба Катаева с Юрием Олешей и Эдуардом Багрицким, положившая начало знаменитому кружку молодых одесских литераторов.

Образование Катаева из-за участия в Первой мировой войне, Гражданской войне, необходимости скрывать своё участие в Белом движении и необходимости физического выживания ограничилось неоконченным гимназическим (5-я одесская гимназия, 1905–1914).

Не окончив гимназию, в 1915 году Катаев вступил добровольцем-вольноопределяющимся в действующую армию. Начал службу под Сморгонью рядовым в артиллерийской батарее, затем произведён в прапорщики. Дважды был ранен и отравлен газами. В декабре 1916 года был принят в Одесское военное училище, перейдя из артиллерии в пехоту. Летом 1917 года после ранения в бедро в «керенском» наступлении на румынском фронте, был помещен в госпиталь в Одессе.

Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел и в октябре был демобилизован прапорщиком.

«Теперь я был свободен, и мне не угрожала ежеминутная смерть. Мои руки стыли в лайковых офицерских перчатках, полученных мною совсем недавно, при производстве в офицеры. Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее, мне было грустно».

Награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». С первым офицерским чином получил не передающееся по наследству личное дворянство.

На фронте Катаев не оставляет занятия литературным творчеством. В прессе появляются рассказы и очерки Катаева, посвящённые фронтовой жизни. Рассказ «Немчик», опубликованный в 1915 году в журнале «Весь мир», стал первым выходом Катаева на страницы столичной печати.

Единственным и главным своим учителем среди писателей-современников Катаев считал Ивана Бунина. «Дорогой учитель Иван Алексеевич» – обычное обращение Катаева к Бунину в письмах.

С Буниным Катаева познакомил живший в то время в Одессе писатель Александр Митрофанович Фёдоров.

В эмиграции Бунин никак публично своё учительство по отношению к советскому писателю не подтверждал, но в 2000-е годы вдова Катаева Эстер рассказала об их с мужем встрече в конце 1950-х годов с вдовой Бунина:

«…Бунина он называл своим учителем с полным правом – Симонов привёз от него в сорок шестом году «Лику» с надписью, подтверждающей, что он следил за Катаевым внимательнейшим образом. А в конце пятидесятых мы посетили Веру Николаевну, вдову Бунина, – были у неё в гостях в Париже, и я видела, как она обняла Валю… Она была вся выплаканная. Купила меренги, которые он обожал, – помнила даже это! И встретила его так ласково… И даже знала, что я – Эста, сразу назвала по имени! Она рассказала: Бунин читал «Парус» вслух, восклицая – ну кто ещё так может?! Но вот в одно он никогда не мог поверить: что у Вали Катаева – дети. Как это у Вали, молодого Вали, – может быть двое взрослых детей? Муж попросил показать любимую пепельницу Бунина в виде чашечки – она принесла её и хотела Вале подарить, но он сказал, что не смеет её взять. «Ладно, – сказала Вера Николаевна, – тогда её положат со мной в гроб».

Впрочем, сам Бунин в отношении Катаева высказывался резко отрицательно. Из дневников Ивана Бунина за 1919 год:

«Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…»

Точно об участии Валентина Катаева в Гражданской войне известно мало. По официальной советской версии и собственным воспоминаниям («Почти дневник»), Катаев с весны 1919 года воевал в Красной армии. Однако существует и другой взгляд на этот период жизни писателя, заключающийся в том, что он на добровольной основе служил в Белой армии генерала А.И. Деникина, об этом свидетельствуют некоторые намёки в произведениях самого автора, представляющиеся С.А. Шаргунову автобиографическими.

В 1921 году работал в харьковской прессе вместе с Юрием Олешей. Снимал квартиру с ним в доме номер 16 на пересечении улиц Девичьей (позднее была переименована в ул. Демченко, но в 2016 году улице вернули историческое название) и Черноглазовской (улица Маршала Бажанова) («Живу в Харькове на углу Девичьей и Черноглазовской – такое невозможно ни в одном другом городе мира» – «Алмазный мой венец»).

В 1922 году переехал в Москву, где с 1923 года начал работать в газете «Гудок», и в качестве «злободневного» юмориста сотрудничал со многими изданиями. Свои газетные и журнальные юморески подписывал псевдонимами «Старик Саббакин», «Ол. Твист», «Митрофан Горчица».

Катаев дружил с Есениным. «Однажды они подрались, в драке Катаев победил», – с юмором напоминает Захар Прилепин.

В заявлении секретаря Союза писателей СССР В. Ставского 1938 года на имя наркома НКВД Н.И. Ежова предлагалось «решить вопрос о О.Э. Мандельштаме», его стихи названы «похабными и клеветническими», вскоре поэт был арестован. И.Л. Прут и Валентин Катаев названы в письме как «выступавшие остро и открыто» в защиту Осипа Мандельштама. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях рассказывает, что летом 1937 года Катаев помогал Мандельштамам деньгами, а осенью того же года он на своей квартире организовал встречу нелегально приехавшего в Москву Мандельштама с Фадеевым.

В годы Великой Отечественной войны Катаев был военным корреспондентом, написал большое число очерков, рассказов, публицистических статей, стихотворных подписей к плакатам. Один из рассказов Катаева тех лет – «Отче наш» – следует по праву отнести к русской литературной классике.

В самом конце войны, в канун Победы, он пишет одну из своих самых «солнечных» повестей – «Сын полка». Её герой – мальчик Ваня Солнцев – с недетской судьбой, но одновременно с чистотой и поэтичностью восприятия мира.

В соответствии с инициированным М. Горьким постановлением Совнаркома «О строительстве „Городка писателей“» (19 июля 1933) через два года в подмосковном Переделкине за государственный счёт были построены 30 деревянных писательских дач по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. Одно- или двухэтажные дома имели просторные светлые террасы и обширные участки, на которых писатели устраивали сады. Каждая дача закреплялась за писателем пожизненно и бесплатно. После его смерти семья должна была освободить дачу в течение полугода.

Весной 1940 года Литфонд разрешил Валентину Петровичу, его жене и детям «временно» занять переделкинскую дачу Ильи Эренбурга, которой тот не пользовался более двух лет. Когда Эренбург вернулся из Франции, то приобрёл себе дом на Истре. В итоге дача, которую, согласно решению Литфонда, Валентин Петрович должен был освободить после возвращения хозяина, была закреплена за Катаевыми. Валентин Катаев, по воспоминаниям его внучки Тины, начал обживать дачу в Переделкине по соседству с К. Чуковским в 1941 году, вернулся из эвакуации в 1944-м, с 1959 года жил там постоянно с супругой Эстер. Катаев заботился о сыновьях своего брата Евгения Петрова, погибшего на фронте, также на даче жили сёстры Эстер, их дети и внуки. Для них Катаевы купили корову, за которой ухаживала прислуга, жившая на даче в сторожке. Они также держали огород и клубничные гряды.

Писатели жили дружно, открытыми домами. Эстер Катаева поддерживала перенятую во время жизни в Лондоне традицию пятичасового чаепития, на который могли зайти соседи и угоститься специально испечёнными к этому времени ватрушкой, слоёными пирожками или английским пирогом.

Писатели и поэты, открытые Катаевым в журнале «Юность», могли приезжать к мэтру без звонка, и не в одиночку, а с компаниями. Летом Катаев устраивал литературные встречи на открытом воздухе, подавая сухое вино и купленные в Центральном доме литераторов импортные мартини и коньяк.

После войны Катаев был склонен к многодневным запоям. В 1946 году Валентина Серова рассказывала Буниным, что Катаев «иногда запивает на 3 дня. То не пьёт, не пьёт, а затем, кончив повесть, статью, иногда главу, загуливает». В 1948 году это едва не привело Катаева к разводу с женой. Сын писателя, П.В. Катаев, так описывает эту ситуацию:

«Потом мне мама рассказала, как она твёрдо и спокойно поставила в известность папу, что забирает детей и уходит, потому что устала и не желает больше терпеть многодневные загулы, непонятных гостей, пьяные скандалы.

– А тебе и не надо никуда уходить, – сказал папа. – Я больше не пью».

Катаев стал основателем и первым главным редактором (1955–1961) нового журнала «Юность». Журнал публиковал много произведений, отличающихся стилем и содержанием от сложившихся литературных стереотипов «социалистического реализма», и часто подвергался критике со стороны консервативных органов.

Катаев делал ставку на молодых и неизвестных прозаиков и поэтов. В опубликованных на страницах «Юности» повестях Анатолия Гладилина, Василия Аксёнова и других, описывались поиски молодым поколением своего пути на «стройках века» и в личной жизни. Герои привлекали искренностью и неприятием фальши.

После редакторства в «Юности» секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов рассматривал Катаева на должность главного редактора «Литературной газеты», но назначения ему добиться не удалось.

В 1966 году Катаев подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу против реабилитации Сталина.

В 1973 году Катаев подписал письмо группы советских писателей, осуждающее Солженицына и Сахарова.

В конце жизни Валентин Петрович перенёс операцию по удалению раковой опухоли:

«…Спокойно за свою жизнь, хотя и с нескрываемым восхищением работой хирурга, он рассказывал о тяжёлой операции, которую пережил на пороге старости. Раковую опухоль вырезали, но возникла проблема – хватит ли оставшейся здоровой ткани для того, чтобы шов не разошёлся. Ткани хватило. Отец в лицах передавал разговор двух хирургов, спорящих по его поводу: расползётся шов или не расползётся. И восторгался филигранной работой оперирующего хирурга, решительной и умелой женщины, участницы войны, которая осталась его доброй знакомой до конца жизни».

Валентин Петрович Катаев умер 12 апреля 1986 года, на 90-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Дебютировал в печати в 1910 году. В 1920-е писал рассказы о гражданской войне и сатирические рассказы. С 1923 года сотрудничал в газете «Гудок», журнале «Крокодил» и других периодических изданиях.

Борьбе с мещанством были посвящены его повесть «Растратчики» (1926; одноимённая пьеса, 1928) и комедия «Квадратура круга», написанная в 1928 году и тогда же поставленная Н. Горчаковым во МХАТе. В 1930 году А. Попов в Театре имени Е. Вахтангова поставил пьесу Катаева «Авангард». «Тема, – писала Н. Зоркая, – была злободневной… Но почему-то пьеса казалась читанной-перечитанной, сочинённой. …При всей своей внешней живописности и литературной культуре она напоминала жанр „агитки“ 20-х годов, где материал революционной действительности наскоро укладывался в старые драматургические схемы».

Катаев стал автором одного из первых «производственных» романов – «Время, вперёд!» (1932), экранизированного в 1965 году Михаилом Швейцером. В школьную программу советского времени входила повесть «Белеет парус одинокий» (1936; экранизация, 1937).

Небольшая по объёму повесть «Я, сын трудового народа…» (1937) рассказывала о трагической истории, которая произошла в одном из украинских сёл во время гражданской войны. Повесть была издана, экранизирована, на её основе была написана пьеса «Шёл солдат с фронта», которая ставилась в Театре имени Е.Б. Вахтангова и на других сценах страны.

В 1940 году были написаны и опубликованы сказки «Дудочка и кувшинчик» и «Цветик-семицветик». «Написал сказку „Цветик-семицветик“, думая о том, как надо жалеть людей. Написал, узнав, что умер светлый и талантливый человек – Борис Левин (погибший на финской войне писатель)».

После войны продолжил «Белеет парус одинокий» повестями «За власть Советов» (1948; другое название «Катакомбы», 1951; одноимённый фильм – 1956), «Хуторок в степи» (1956; экранизация, 1970), «Зимний ветер» (1960–1961), образующими тетралогию с идеей преемственности революционных традиций. Позднее все четыре произведения («Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер» и «За власть Советов» («Катакомбы») выходили как единая эпопея «Волны Чёрного моря», также экранизированная в виде сериала.

В 1964 году принял участие в написании коллективного детективного романа «Смеётся тот, кто смеётся», опубликованного в газете «Неделя».

Автор публицистической повести о Ленине «Маленькая железная дверь в стене» (1964). «Не думаю, что Катаев был верным ленинцем, хотя „масштаб осознавал“», – считает З. Прилепин. Начиная с этого произведения, сменил писательскую манеру и тематику. Свой новый стиль назвал «мовизмом» (от фр. Mauvais – «плохой, дурной»), неявно противопоставляя его гладкописи официальной советской литературы.

В этой манере написаны лирико-философские мемуарные повести «Святой колодец» (1966), «Трава забвенья» (1967), «Кубик» (1969), «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972), «Кладбище в Скулянах» (1974), повесть «Уже написан Вертер» (1979), «Юношеский роман моего старого друга Саши Пчёлкина, рассказанный им самим» (1982), «Сухой лиман» (1984), «Спящий» (1985).

Широкий резонанс и обильные комментарии вызвал роман «Алмазный мой венец» (опубликован в журнале «Новый мир» № 6 1978, написан в 1975-77). В романе Катаев вспоминает о литературной жизни страны 1920-х годов, не называя практически никаких подлинных имён (персонажи укрыты прозрачными «псевдонимами»).

В 1980 году в июньском номере «Нового мира» была опубликована с санкции покровительствовавшего Катаеву секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова его «антисоветская» повесть «Уже написан Вертер», которая вызвала большой скандал. В ней (когда писателю уже было 83 года) он открыл тайну о своём участии в белом движении и аресте. Повесть о зверствах ЧК в Одессе была воспринята как антисоветская и антисемитская, а описанные в ней события отчасти повторяли сюжет его же рассказа «Отец» 1922 года. 2 сентября 1980 года председатель КГБ Юрий Андропов направил в ЦК КПСС записку, оценив повесть как политически вредное произведение, которое «в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции». Результатом стал запрет на упоминание повести в печати.

Произведения Катаева неоднократно переводились на иностранные языки.

Начав как поэт, Катаев всю жизнь оставался тонким ценителем поэзии. Некоторые его прозаические произведения названы строками из стихотворений русских поэтов: «Белеет парус одинокий» (М.Ю. Лермонтова), «Время, вперёд!» (В.В. Маяковского), «Уже написан Вертер» (Б.Л. Пастернака). Его вдова Э.Д. Катаева вспоминала:

Он долго продолжал писать стихи и в душе, думаю, считал себя поэтом, – и Асеев, и сам Мандельштам относились к нему именно так.

В конце жизни Катаев собрал все свои сохранившиеся стихотворения и переписал от руки в семь блокнотов. Ни одного стихотворного сборника у Катаева никогда не вышло. «Может быть, он и не очень-то сильно стремился к этому», – заметил по этому поводу его сын и добавил:

«Во всяком случае, однажды он высказался в том смысле, что в окружении плеяды сильных поэтов, рождённых в двадцатом веке в России, можно и не заниматься поэзией. Поэтические сборники отец не выпускал, стихотворения не печатал, но поэтом остался».

В последнее время значение Катаева-поэта пересматривается. Так, поэт и исследователь жизни и творчества Катаева Александр Немировский включает Валентина Катаева во вторую десятку самых главных для себя русских поэтов XX века.

Валентин Катаев принадлежал к великому поколению одесситов, что в начале XX века, словно поток свежего ветра ворвались в русскую литературу и расцветили её новыми красками. Несмотря на быстро завоеванную известность и репутацию большого писателя, лучшие свои произведения Катаев написал после 60 лет. Именно тогда он обрел глубину и чуткость, поразившие современников и вынудившие даже скептиков признать за писателем большой талант.

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