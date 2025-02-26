Однажды в автобусе

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26 Февраля 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мои родители появились на свет в самом начале пятидесятых годов, когда наша огромная страна приходила в себя после разрушительной и беспощадной войны. Оба были родом из больших деревенских семей, где к труду по хозяйству приучали почти с пелёнок. Бабушки и дедушки жили в нужде, готовили незамысловатую еду, про политику и власть на застольях не говорили, чтили память ушедших из жизни родственников, мечтали о здоровье своих детей и мирном небе над головой. На чёрно-белых фотографиях родня редко улыбалась и выглядела значительно старше своих лет.

Детей в те времена не баловали, подарки ко дню рождения не дарили, но разрешали посещать дома культуры, приспособленные под кинотеатры, где показывали ленты советских режиссеров и сценаристов дружественных стран. Мальчишки с удовольствием смотрели фильмы про войну, девчонки обожали наблюдать за любовными историями из жизни французских актёров, которые иногда крутили на небольших экранах в центрах культурной жизни односельчан.

Впитывая семейные традиции и устои жизни на периферии, молодое поколение конца шестидесятых годов делилось на две категории: тех, кто мечтал вырваться из деревни, и тех, кто не мог представить свою жизнь без малой родины. Мои родители относились к первой категории и после успешного окончания школы уехали в областной центр, где поступили в один институт, познакомились, стали встречаться и после окончания первого курса поженились. Общий быт они начали вести не сразу, поскольку в студенческом общежитии комнаты молодожёнам не предоставлялись. Когда мама узнала, что ждёт ребёнка, романтические встречи им пришлось прекратить и всерьёз задуматься о будущей жизни. Они сняли комнату у глухой бабушки, потерявшей всю семью на войне. Там на свет появился мой старший брат Максим. Маме пришлось взять академический отпуск и продлить обучение на несколько лет. Отец успешно окончил институт, но не смог получить работу в городе, где учился. Молодому родителю посоветовали переехать жить в перспективное село самого далёкого уголка нашей страны, где, по словам председателя местного совхоза, можно было сразу получить жильё. Дипломированный инженер ещё несколько раз попытался трудоустроиться в областном центре, но после того как узнал о второй беременности супруги, согласился на переезд.

Из роддома мама с братом Михаилом приехали в собственную двухкомнатную квартиру новенького дома, построенного в центре села для молодых специалистов совхоза. Когда Мишеньку устроили в детский сад, мама наконец-то окончила институт, но пошла работать нянечкой в дошкольное учреждение, куда водила обоих сыновей. По фотографиям и рассказам родителей, их жизнь и быт не отличался от других людей. Первая покупка холодильника и ковра были настоящими праздниками. У всех были одинаковые обои, мебель и посуда. В одежде тоже было мало разнообразия. Отпуска мама проводила на летней кухне частного дома родителей мужа, куда съезжалась вся родня. Когда Максиму исполнилось десять лет, а Миша отпраздновал своё восьмилетие, на свет появилась я. После рождения третьего ребенка директор совхоза выделил нашей семье пятикомнатную квартиру, в которой можно было кататься на велосипеде. Изначально это жильё предназначалось для нескольких семей, но почему-то досталось нам. Несмотря на то, что у меня была своя отдельная комната, больше всего я любила кухню, где вместе с мамой проводила много времени. Она пела мне песни, рассказывала сказки, учила готовить. Когда братья или отец нарушали нашу идиллию с требованиями скорейшего ужина, ко мне подступала злость. Однажды я даже горько заплакала, когда не успела дослушать мамин рассказ о Шахерезаде, прерванный мужской половиной нашей семьи.

Когда я стала старше, мама возила меня на автобусе в районный центр, чтобы погулять в парке, сходить в кафе-мороженое, посетить концерт или сеанс слезливого примитивного индийского кино. Дорога от нашего села до районного центра была неблизкой, автобусы – пыльными и вонючими, в них меня всё время укачивало, но я обожала наши путешествия. Чтобы отвлечься от утомительной дороги, мама усаживала меня на переднее сиденье и рассказывала сюжеты книг или фильмов, которые обожала.

Однажды в автобусе мама рассказала мне содержание фильма, который видела по телевизору, купленному на деньги, взятые в долг. Лента была посвящена женщине, которая прожила в деревне всю жизнь, вышла замуж за грубого, неотёсанного мужика, родила ему двоих детей, но в душе мечтала совсем о другой жизни. Главная героиня отправилась в гости к сестре супруга, которая после развода с мужем уехала из деревни, решила начать жизнь заново, за что в родных местах прослыла непорядочной женщиной. При встрече родственницы спорили о смысле жизни, желании любить и быть любимой, долге перед семьёй и детьми, но к общему выводу так и не пришли. Вскоре главная героиня встретила мужчину своей мечты и потеряла голову от внезапно вспыхнувшего чувства, но осталась верна супругу и семье, сохранив свою тайну в глубине души навсегда.

Мама так красочно рассказывала о сердечной боли безнадёжно влюблённой женщины, что я надолго запомнила эту историю, забыв при этом название самого фильма. Спустя несколько лет по телевизору вновь показывали фильм, который нравился маме. Я решила составить ей компанию и села рядышком, чтобы увидеть воочию историю, услышанную однажды.

Примитивный образ главной героини сразу оттолкнул меня, в моей душе не появилось даже капли сострадания и жалости к этой женщине. Недалёкое, простое лицо таксиста, вскружившего голову немолодой деревенщины, вызывало улыбку. Чёрно-белая лента, наполненная обыкновенными людьми и пустыми диалогами, заставляла меня откровенно зевать. Единственным светлым моментом фильма была песня «Нежность», которая звучала в конце сюжета. Когда на экране появились титры, я захотела посмеяться над этим кино, но слёзы на глазах мамы заставили меня сдержать свой нелепый порыв. Я постеснялась спросить причину столь трогательной реакции, но ещё долго не могла понять природу слёз мамы. Лишь спустя несколько лет я поняла, чем смог заворожить мою скромную и всегда молчаливую маму этот странный фильм.

К тому времени мои братья перебрались жить в районный центр, где вместе с приятелями по спортивному залу смогли открыть мастерскую по ремонту автомобилей. Хороший заработок привлекал красивых девчонок, но жениться молодые бизнесмены не спешили. Отец не одобрял род занятий своих сыновей и постоянно упрекал их в беспечном прожигании жизни. Он мечтал видеть в своих сыновьях работников умственного труда, с окладом согласно штатному расписанию и поэтапным планом на жизнь. Но мальчишки ненавидели планы и жили под девизом: «Здесь и сейчас». За ремонт дорогих машин они могли получить выручку, которую спускали на ужин в лучшем ресторане другого субъекта. Большие деньги давались им нелегко, но молодые горячие парни умели жить на широкую ногу, не забывая о подарках любимой маме и единственной сестре.

В конце девяностых годов совхоз, в котором отец проработал больше двадцати лет, «дышал на ладан», большую часть работников сократили, тем, кого оставили, заработную плату выдавали продукцией, выращенной на безжизненных полях брошенного производства. Безработица, разруха и пьянство поглотили когда-то цветущее и развивающееся село. После долгих споров, скандалов и переговоров отец дал согласие на переезд в районный центр. Там мама смогла получить должность воспитателя детского сада, который был наполовину пуст, отец устроился работать инженером в загибающийся ЖЭК.

Сдав квартиру в селе, мы смогли получить жильё в районном центре, где сделали скромный ремонт и вскоре отпраздновали новоселье. После окончания школы я наотрез отказалась учиться в институте, окончила курсы секретарей-референтов и устроилась работать к братьям на СТО. Отец был в ярости от моего решения, он упрекал маму за бестолковое воспитание несерьёзной дочери и всё время кричал. С отцом она не спорила, лишь иногда пыталась успокоить разгневанного родителя и просила дать мне возможность самой выбрать свою судьбу. Когда братья встали на мою защиту, отец отступил, но в доме постоянно царила напряжённая обстановка.

Однажды я смогла пораньше освободиться и встретить маму после работы, чтобы немного погулять и поболтать о жизни вдвоём. Подойдя к детскому саду, я увидела её в компании мужчины. Я поздоровалась с незнакомцем. Он мило улыбнулся в ответ, спросил про мои дела, отметил наше сходство, попрощался и ушёл. Я посмотрела на маму и увидела неизвестный мне ранее блеск в глазах. «Мама, а это кто?» – спросила я. В ответ она замялась и тихонько, словно опасаясь, что нас могут услышать, произнесла: «Николай Егорович». Я стала лихорадочно вспоминать, где раньше могла видеть этого человека. Мама, будто услышав мою напряжённую работу мозга, сказала, что его младшая дочь Олеся ходила вместе со мной в детский сад. Мы не дружили с этой странной запуганной девочкой, но я вспомнила её лицо и мужчину, которого не раз видела в своей группе детского сада. Я предложила прогуляться и выслушать таинственную историю, которая, по моему мнению, связывала маму с этим мужчиной. Сначала мама отнекивалась, говорила, что я стала фантазёркой, но вскоре сдалась и ответила, что Николай Егорович является мужчиной, которого она всем сердцем любит больше десяти лет, она не видела его целую вечность и случайно встретила возле здания детского сада.

Для меня эта информация стала настоящим потрясением. Мои родители не производили впечатления романтичных влюбленных, но в их простых отношениях, лишённых нежности, жарких поцелуев и объятий, я видела обыкновенный семейный крепкий союз. Мама объяснила, что встретила отца, когда была очень молодой, неопытной девчонкой. О взрослой жизни она ничего не знала, со своей мамой откровенные разговоры не вела, всего стеснялась и думала, что, прочитав пару романов, узнала о мире мужчины и женщины абсолютно всё. Со временем в семье появились дети, за которых она благодарила отца, скрепив союз двух абсолютно разных людей навсегда. Вспоминая раннюю потерю своих родителей, она снова говорила слова признательности отцу за поддержку, но, переступив тридцатилетний рубеж, мама почувствовала пустоту в своём сердце. Когда мне исполнилось четыре года, в село приехал жить молодой ветеринарный врач. Он был женат, воспитывал двух дочерей и переехал из большого города только из-за квартирного вопроса. Молодому специалисту тут же дали жильё, детям предоставили место в школе и детском саду, супруге предложили работать в местной библиотеке.

Новая семья стала центром внимания и обсуждения для односельчан. Супруга врача работать отказалась, детьми не занималась, из квартиры не выходила, никогда не здоровалась при встрече, знакомств не искала, что вызывало у всех огромное удивление. Только местный фельдшер смог объяснить причину такого странного поведения женщины, поскольку один раз был вызван на дом для оказания первой медицинской помощи. По его мнению, женщина страдала каким-то умственным расстройством, впадала в глубокую депрессию и могла причинить себе и своим близким вред.

Молодой ветеринар обладал прекрасным чувством юмора и привлекательной внешностью, своими проблемами ни с кем не делился, но однажды открылся маме, которая работала в детском саду в моей группе. Они потянулись друг к другу, но разрушить свои семьи не решились, боялись сделать несчастными супругов и детей. Мама глубоко вздохнула и замолчала, но я захотела услышать продолжение истории и напомнила, что все дети в двух семьях давно выросли, дав возможность подумать о своей любви. Мама грустно улыбнулась и ответила, что, по словам Николая Егоровича, старшая дочка увлеклась алкоголем и стала настоящей проблемой для своего несчастного отца, младшей дочери поставили диагноз – эпилепсия, а сумасшедшая супруга хоть и перестала выбрасываться из окна, но её судьба до сих пор вызывала опасение. «Неужели ничего нельзя изменить?» – вдруг воскликнула я. От неожиданности мама вздрогнула, остановилась и ответила: «Нет, девочка моя, видимо, не судьба…»

Мы ещё немного погуляли в парке и отправились домой, где нас ждал разъярённый отец. Он снова решил завести свою старую шарманку про моё дальнейшее образование и отсутствие перспективы работы на СТО. После рабочего дня, наполненного документацией и отчётами, истории мамы, которая потрясла меня, я безумно устала. Спорить с отцом у меня не было сил, я переобулась в тапочки и, не произнеся ни единого звука, отправилась в свою комнату. Мне захотелось разузнать, где сейчас работает возлюбленный мамы, как на самом деле относится к ней, но я понимала, что любые разговоры об этом человеке для неё будут болезненными. Нужно было придумать, как отыскать необходимую информацию. Сначала я хотела обратиться к братьям, ведь они наверняка должны были знать старшую дочь Николая Егоровича, но судьба сама подарила мне сведения, которые меня интересовали.

Спустя несколько дней после нашего откровенного разговора с мамой к нам на станцию техобслуживания заехала шикарная иномарка, за рулём которой сидел тот самый мужчина в сопровождении взрослой ухоженной женщины. Они вышли из авто и направились к мастерам, чтобы обговорить объём работы на транспорте. Пара обращалась друг к другу по имени отчеству, но по ужимкам и кокетству было понятно, что между ними существовали не только деловые отношения. Николай Егорович обсудил условия оказания услуг и, взяв под руку спутницу, вышел из бокса. Я выскочила к братьям, чтобы уточнить все детали разговора. Максим объяснил, что заказчиком была крупная шишка из районной администрации в сопровождении своего подчинённого, мелкого клерка, который вызвался помочь неопытной, но очень богатой леди. Потом брат упомянул, что знал семью мужчины, мило общающегося со своей начальницей, поскольку его старшая дочь училась с Максимом в одном классе. Я не могла поверить своей удаче и решила выпытать все подробности жизни этого балагура.

Старший брат задумчиво помолчал и ответил, что Ленка была отличницей, после школы поступила в МГУ, чем до сих пор вызывала гордость у всего деревенского класса и учителей, в Москве она удачно вышла замуж и теперь ждёт первенца. Он упомянул про сложный характер мамы Лены, но о сумасшествии ничего не знал, только посмеялся над моим предположением. Напоследок вспомнил, что на встрече выпускников Ленка говорила про младшую сестру, которая нашла по переписке жениха и умотала жить к нему в Турцию. Эти новости меня окрылили, в тот же вечер я всё рассказала маме. Она мне не поверила и сказала, что Максим ошибся. Я настаивать не стала, решила сама всё разузнать и попросила Макса доверить мне выдачу документов после проведения ремонта авто.

Николай Егорович приехал к назначенному времени один. Я доброжелательно встретила мужчину и предложила пройти в небольшой кабинет, чтобы подписать необходимые документы. Он был в хорошем расположении духа, напевал какую-то песенку и с лёгкостью оставил свой автограф на бумагах, которые даже не удосужился прочитать. Тянуть с разговором было нельзя, и я в лоб спросила про Олесю, с которой когда-то ходила в детский сад. Мужчина пристально посмотрел на меня и ответил, что всё в порядке, но отступать я не собиралась и задала главный вопрос: «А вы любили мою маму?» В кабинете повисла тишина, с мужчины моментально слетела улыбка, он стал озираться по сторонам, опасаясь свидетелей. «Конечно любил, – вдруг каким-то блеющим тоном ответил он, – но нас разлучила судьба», – глубоко вздыхая, продолжил мужчина. «Или куча детей?» – дерзко спросила я. «Да что ты понимаешь, соплячка! Не каждый мужчина решит взять женщину с детьми в количестве трёх штук», – грубо ответил Николай Егорович и с налётом цинизма объяснил, что просто нуждался в хорошей воспитательнице для дочери и приятном флирте на стороне. Он откровенно смеялся над маминой деревенской наивностью, её колхозном отношении к жизни и верными, словно собачьими, глазами. От этих слов мой рассудок будто помутился, я вскочила с кресла и врезала мерзавцу пощёчину. Мужчина схватился за щёку и с криком: «Дура!» выскочил из кабинета. Я опустилась в кресло, закрыла лицо руками и горько заплакала. Мне было жалко маму, которая много лет безнадёжно любила этого гадкого и подлого человека, она всю жизнь мечтала любить и быть любимой, но сохранила семью, чтобы не лишать детей отца. На шум прибежали братья, они наперебой стали спрашивать, чем меня обидел этот старый козёл. Я успокоила своих защитников и попросила пораньше отпустить меня домой. Мне нужно было решить, рассказать об этом разговоре маме или нет.

Тянуть с правдой я не стала, но горько пожалела о своём поступке: ночью у мамы случился обширный инфаркт, она умерла в реанимации спустя несколько дней после приступа. Врачи объяснили, что стенки сосудов сердца мамы были сильно истощены, втайне от нас она стояла в кардиологическом диспансере на учёте, давно страдала от недуга этого органа и горстями пила таблетки, которых никто не видел, но в её смерти я всё равно винила только себя.

После внезапной потери мамы отец стал много и часто пить, потерял работу, в пьяном угаре распорол себе ногу ржавым гвоздём и в скором времени умер от заражения крови. Моя жизнь погрузилась в слёзы, депрессию и отчаяние, из которых меня спасали только братья. Во имя памяти мамы я решила никогда не влюбляться, ради отца – поступила в университет. Когда я получила диплом, тому самому фильму, прошедшему роковой нитью по судьбе моей семьи, дали вторую жизнь, проведя колоризацию – покрасили чёрно-белую ленту, сделав цветной. Мне не хотелось его смотреть, но родня Максима и Миши, которую братья приобрели, женившись на своих возлюбленных, пригласила меня на званый ужин по случаю первомайских праздников и буквально заставила посмотреть отреставрированное кино.

Весь сеанс слёзы текли по моим щекам. Тёщи Макса и Миши успокаивали меня, объясняли, что тогда все женщины жили одинаково: в труде, без ласки и разговорах о душевных муках, обязательствах и вечных терзаниях о лучшей жизни. Тести наперебой утверждали, что всегда были идеальными любовниками и мужьями для своих жён. Женщины старшего поколения хихикали, мужчины не на шутку возмущались таким пренебрежительным отношением. Невестки кричали, что сразу разведутся, если разлюбят молодых супругов, братья подмигивали друг другу, перешёптываясь на тему «если что, найдём других и получше», только я грустила о маме, которая, однажды полюбив, не захотела жить без надежды на женское счастье.

Я давно отказалась от запрета на любовь, перестала ненавидеть фильм, сюжет которого однажды услышала в автобусе, больше не виню себя в смерти мамы и научилась верить в то, что счастье когда-нибудь меня отыщет. Теперь я понимаю, какой наивной, простой и впечатлительной женщиной была моя мама, надеюсь, от неё мне в наследство достанется лишь доброе большое сердце, способное окружить любовью моих детей и мужчину, который когда-нибудь подарит мне любовь и настоящую семью.

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."