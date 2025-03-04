ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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04 Марта 2025

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.


Александр Александрович Фадеев

(1901–1956)

Александр Фадеев родился в 1901 году в селе Кимры недалеко от Твери. Его отец, Александр Фадеев, недавно вернулся из ссылки в Архангельской губернии, куда его сослали за участие в революционной организации «Народная воля». Мать, Антонина Кунц, входила в кружок социал-демократов. Александр Фадеев вспоминал: «Она была не только хорошей матерью, но и вообще очень незаурядным человеком, большой индивидуальностью. Только теперь я понимаю в полной мере, какой огромной моральной силой и опорой для меня была моя мать».

Будущий писатель стал вторым ребенком в семье: годом раньше появилась на свет его старшая сестра Татьяна. В поисках работы родители часто переезжали: они пожили в Минске, Курске, Вильне (сегодня – Вильнюс). В 1905 году родился еще один сын, Владимир. Вскоре после этого Александр и Антонина Фадеевы разошлись из-за политических разногласий. Дети остались с матерью.

В 1907 году мать вышла замуж во второй раз. Мужем стал ее коллега, фельдшер Виленской железнодорожной больницы Глеб Свитыч. Он был сыном известного польского революционера и опасался преследований со стороны властей, поэтому в 1908-м семья переехала к родственникам на Дальний Восток. Работу удалось найти только в отдаленной деревне Саровка. Там Александр Фадеев пошел в школу. Он вспоминал: «Наводнения бич этих мест, и Саровка так и осталась в моей памяти с избами в воде, со сплошным морем воды. <…> Взрослые и мы, ребята, плавали от избы к избе на лодках …плотиках или просто в корытах, в которых давался корм лошадям и скоту». Учеба давалась будущему писателю легко, он получал высокие оценки и похвалу от учителей. После уроков Фадеев с сестрой следили за домом и работали в огороде, поэтому свободного времени оставалось мало: «косили, жали, вязали снопы, пололи. <…> Я с детства умел запрячь лошадь, оседлать ее и ездить верхом».

Родители хотели дать сыну хорошее образование, однако в сельской школе это было невозможно. В 1910 году Фадеев сдал экзамены и поступил во Владивостокское коммерческое училище – одно из самых престижных в городе.

Во Владивостоке Александр Фадеев поселился у тети, Марии Сибирцевой. Она была директором прогимназии, которую сама же основала, ее муж там же преподавал литературу. Сибирцевы воспитывали двух сыновей. Будущий писатель говорил: «Я воспитан в этой семье не в меньшей мере, чем в своей собственной семье». У Сибирцевых была большая библиотека, и вскоре Фадеев увлекся творчеством Джека Лондона и Фенимора Купера. В это же время студент написал приключенческую повесть «Апачи и кумачи» о мальчиках, убежавших в Америку. Фадеев также сочинял стихи, очерки и рассказы и публиковал их в ученическом журнале «Общий внеклассный труд».

Помимо общеобразовательных предметов, в училище преподавали коммерческую арифметику и корреспонденцию, бухгалтерское дело и японский язык. Александр Фадеев справлялся с большой учебной нагрузкой и после четвертого класса получил грамоту за успехи в занятиях.

«Бледный, со светлыми льняными волосиками, этот мальчик трогательно нежен. Он живет какою-то внутреннею жизнью… Его работы, классные и домашние, по литературе были оригинальны по замыслу, обстоятельны со стороны содержания, со стремлением глубоко развернуть тему. Словесные средства мальчика не были особенно богаты, но яркие краски изумляли» (Степан Пашковский, из сборника «Фадеев. Воспоминания современников»).

В доме у Сибирцевых часто собирались гости. Большинство из них, так же как Всеволод и Игорь Сибирцевы, были революционерами. Писатель говорил: «Оба они были очень незаурядные люди, люди волевые, бесстрашные, очень преданные. Я был еще молод и стал формироваться как большевик потому, что жил всегда с ними и они влияли на меня». К 1917 году Александр Фадеев вместе с его друзьями по училищу создали «коммуну». Студенты жили в пустой казарме, обменивались одеждой и все деньги приносили в «общий кошелек», откуда каждый мог брать столько, сколько хотел.

В 1917 году к власти пришли большевики. Однако уже в июле 1918 года город захватили чехословацкие, американские и японские войска и все сторонники коммунистической партии оказались в подполье. Александр Фадеев вступил в РКП(б) и стал помогать арестованным. Революционер Татьяна Цивилева вспоминала: «Надо было почти ежедневно переносить большие тюки с продовольствием и одеждой в концлагерь для наших товарищей. <…> Далее задачи углублялись: помощь бежавшим из лагеря, устройство их на квартиры, обеспечение документами, одеждой». Городской комитет партии выпускал агитационные листовки и газеты. Сначала Фадеев только распространял их, но вскоре начал писать и сам: его воззвания печатало издание «Красное знамя».

В 1919 году Александра Фадеева отправили в партизанский отряд сражаться с белогвардейцами и интервентами. В апреле этого же года будущий писатель был ранен в бою за село Спасское. Едва оправившись от ранения, он поехал на новое задание: переплавлять боеприпасы в Амурскую область. Фадеев говорил: «Рейсы по Уссури в 1920 году одно из самых счастливых воспоминаний моей юности. Я… еще хромал, но уже было ясно, что все будет хорошо. Постоянное напряжение, опасности, наши схватки с дезертирами из армии все это только бодрило душу». Вскоре Александра Фадеева назначили комиссаром Амурского полка.

«Несмотря на мою молодость – 19 лет, я уже прошел школу партизанской борьбы в Приморье, борьбы с японцами после 4–5 апреля, был ранен, имел за плечами комиссарский стаж, имел среднее образование, был относительно политически грамотен и уже был известен как агитатор-массовик»(Александр Фадеев, «За тридцать лет»).

В 1921 году Александра Фадеева избрали делегатом на X Всероссийский съезд РКП(б), который проходил в Москве. Однако повестка собрания в последний момент изменилась: моряки Балтийского флота выступили против диктатуры большевиков, и в Петрограде началось Кронштадтское восстание. Первый штурм крепости Красной армией оказался неудачным. Тогда к бойцам решили отправить делегатов съезда.

Второй штурм Кронштадта закончился победой большевиков. Во время боя Фадеева тяжело ранили в ногу. Санитары привезли его в петроградский госпиталь, где революционера лечили пять месяцев. Он вспоминал: «Никогда в жизни столько не читал. Тут тебе и утопические социалисты, и Ленин, и Мильтон, и Блок… Чего-чего только не прочел… Врач был добрый, как и вообще врачи». После выписки Фадеева освободили от дальнейшей службы. Он решил переехать в Москву и закончить свое образование.

Все лето 1921 года Александр Фадеев готовился к поступлению в Московскую горную академию и осенью стал студентом геологического факультета. От учебы его отвлекала партийная работа: будущий писатель одновременно был и секретарем парторганизации факультета, и инструктором Замоскворецкого райкома партии. А с декабря 1922 года Фадеев еще реже появлялся на занятиях: дирекция академии ввела свободное посещение для студентов, которые занимались общественной работой. Вместо лекций по геологии Александр Фадеев посещал открытые дискуссии Анатолия Луначарского или Владимира Маяковского о новой поэзии, ходил в театр и читал литературные журналы «Красная новь» и «Печать и революция».

В 1922 году Фадеев узнал о смерти двоюродного брата Игоря Сибирцева: гражданская война на Дальнем Востоке еще продолжалась, и он погиб в бою с белогвардейцами. Известие побудило Фадеева написать о родном крае и событиях, которые происходили там в 1917 году. В 1923 году он закончил свое первое литературное произведение – повесть «Разлив» о революционерах в селе Чугуевка.

«Рукопись рисовала природу необыкновенную – с высоченными кедрами, горами-сопками, долинами-падями и буйной рекой, сокрушительный разлив которой описывался в этой маленькой повести. И люди, о которых рассказывал автор, были под стать природе: сильные и смелые, страстные и правдивые», – так говорил о книге Юрий Либединский, заведующий литературным отделом журнала «Молодая гвардия».

В это же время писатель задумал рассказ «Против течения». В своем дневнике Фадеев отметил: «Очевидно, не только большое желание, но и способности к этому делу у меня есть». Писатель посвятил «Против течения» Игорю Сибирцеву. В декабре 1923 года рассказ опубликовали в журнале «Молодая гвардия». Спустя год в печать вышла и повесть «Разлив».

В 1924 году Александра Фадеева отправили на партийное задание на юг, и он был вынужден уйти из Горной академии. Литератор занял пост секретаря городского райкома Краснодара. Вечерами он сочинял: Фадееву пришла идея романа «Разгром» о партизанском отряде времен Гражданской войны. Писатель настолько увлекся работой над произведением, что решил отказаться от политической карьеры. В 1925 году Фадеев переехал в Ростов-на-Дону и стал журналистом газеты «Советский юг».

Роман «Разгром» Фадеев закончил в 1926 году. Он тщательно готовил рукопись к публикации: по четыре-пять раз переписывал отдельные главы, сокращал и, наоборот, добавлял детали. Писатель говорил: «Мне хотелось развить в романе мысль о том, что нет отвлеченной, “общечеловеческой”, вечной морали. Ленин требовал от каждого сознательного рабочего, каждого коммуниста и комсомольца такого понимания морального, когда все поступки и действия направлены в интересах революции, исходят из интересов рабочего класса». Сюжет романа отличался от других произведений о революции того времени. Партизанский отряд в «Разгроме» не одерживал громких побед и не состоял из одних героев. Персонажи Фадеева могли ошибаться и сомневаться, но в критический момент были готовы пожертвовать собой ради общего дела. В 1926 году «Разгром» по главам напечатал журнал «Октябрь». Роман принес Александру Фадееву литературную известность: произведение перевели на английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.

В декабре 1926 года Фадеева пригласили стать оргсекретарем Российской организации пролетарских писателей (РАПП), и он переехал из Ростова-на-Дону в Москву.

В 1927 году писатель начал работу над романом «Последний из удэге». Литератор Юрий Либединский вспоминал: «Просидев за столом восемь-десять часов, перекусив и поспав, он снова садился за работу, и опять на много часов. Так продолжалось две-три недели. К концу такой работы он доходил почти до изнурения, до общей слабости… В процессе этой работы он настолько овладевал текстом, что целые страницы мог читать наизусть». По задумке Фадеева произведение должно было состоять из шести частей. К 1929 году были готовы две. Действие романа происходило во времена Гражданской войны, однако акцент был сделан на будущем: герои, рабочие и крестьяне, рассуждали о новом, справедливом мире и коммунизме.

Литературное объединение РАПП создавалось, чтобы сплотить «всех пролетарских писателей» и сделать литературу «союзником революции». На пути к этой цели члены организации использовали разные методы, включая травлю и кампании в прессе против несогласных. Александр Фадеев как секретарь организации публично осуждал писателей Бориса Пильняка, Евгения Замятина и Андрея Платонова за критику советской системы.

Бумажной работы в РАППе было много, и Фадеев не успевал писать. В 1931 году он делился мыслями с Александром Серафимовичем: «Думал я о выходе из Секретариата, ибо работать там не имею возможности, а отвечать за его дела приходится… Дело в нашей системе работы, которая не приспособлена никак к работе с писателем. Мы меньше всего занимаемся писателем и литературой». В 1932 году РАПП была расформирована – вместо нее создали Союз писателей СССР. Александр Фадеев поддержал реформу в цикле статей «Старое и новое». На страницах «Литературной газеты» он проанализировал итоги работы РАПП и раскритиковал организацию. Это спасло литератору жизнь: многие члены Российской ассоциации пролетарских писателей были обвинены в троцкизме и репрессированы.

В 1933 году Александр Фадеев уехал на Дальний Восток. Из-за работы в РАПП писателю уже четыре года не удавалось закончить роман «Последний из удэге». Фадеев писал поэту Владимиру Луговскому: «Планы у меня большие… Надо закончить роман, написать несколько рассказов для “Правды”, засесть основательно за теорию и за науки и одолеть поначалу не менее двух языков немецкий и английский». Однако задуманное реализовать не удалось. Во Владивостоке Фадеев написал лишь третью главу романа. В 1934 году литератора пригласили в Москву и назначили заместителем председателя оргкомитета Союза советских писателей – фактически одним из руководителей организации.

В это время Александр Фадеев часто ездил в командировки: как представитель Союза писателей он присутствовал на торжественных мероприятиях в Чехословакии, Грузии, Армении, разных регионах России. В 1936 году писатель был в Испании и Франции на заседаниях Международной ассоциации писателей для защиты культуры.

Александр Фадеев был женат дважды. Со своей первой супругой, писателем Валерией Герасимовой, он познакомился в 1923 году в редакции журнала «Молодая гвардия», где он пробовал опубликовать свой роман «Разгром». Герасимова вспоминала: «Нельзя сказать, чтобы этот высокий человек в гимнастерке показался мне красивым. Но во всем складе… было что-то поразившее меня… Веяло от этой фигуры не только по-настоящему мужской или спортивной, а скорее всего охотничьей хваткой». Несколько лет после встречи пара жила в разных городах: Фадеев был сначала в Краснодаре, потом в Ростове-на-Дону, а Герасимова – в Москве. В начале 1920-х годов они поженились и прожили вместе до 1929 года. В 1932 году пара оформила развод.

Второй женой писателя стала актриса Ангелина Степанова. В 1936 году, когда Александр Фадеев был с делегацией в Париже, на гастроли во Францию приехала труппа МХТ. Писатель увидел Степанову на сцене и подошел к ней после спектакля. По возвращении в Москву он сделал актрисе предложение. Фадеев усыновил сына Ангелины Степановой от первого брака, а вскоре у пары родился свой ребенок – Михаил. Литератор писал: «Жена моя… актриса очень талантливая, всю свою духовную жизнь отдающая этому своему любимому делу. В быту она мало похожа на актрису в привычном понимании, она большая семьянинка, страстно любит детей, просто одевается, штопает носки своему мужу и пилит его, если он выпьет лишнюю рюмку водки».

В годы Большого террора Александр Фадеев пытался помочь многим репрессированным писателям. В 1937 году он публично поклялся своим партийным билетом, что литератор Юрий Либединский – «честный коммунист» и не поддерживал Льва Троцкого. Это не помогло: Либединского исключили из партии. Похожая ситуация произошла и с венгерским поэтом Анталом Гидашом: несмотря на выступления Фадеева, его приговорили к четырем годам тюрьмы.

В 1938 году Фадеева выбрали генеральным секретарем Союза писателей СССР. В декабре этого же года Сталин лично пригласил писателя на празднование своего 60-летнего юбилея. В 1939 году Фадеев стал членом ЦК КПСС.

С 1941 года он работал военным корреспондентом Советского информационного бюро и газеты «Правда». В книге «Силуэты» Борис Полевой вспоминал: «Когда-то он в числе делегатов партийного съезда с винтовкой и парой гранат в руках бежал по… льду Финского залива на форты мятежного Кронштадта. И теперь он заявил, что хочет видеть подлинную войну, даже если не даст в корреспонденцию ни одной строки». Писатель побывал на Западном и Калининских фронтах, а в 1942 году Фадеев дважды прилетал в Ленинград и написал серию очерков о героях-защитниках города «Ленинград в дни блокады».

В начале 1943 года советские войска освободили украинский город Краснодон. Тогда же стало известно про молодежную подпольную организацию «Молодая гвардия», члены которой сражались против фашистов. В сентябре пять молодогвардейцев посмертно стали Героями Советского Союза, еще 45 юных бойцов были награждены боевыми медалями. Вскоре руководство комсомола обратилось к Фадееву с просьбой написать книгу на основе этой истории. Писатель вспоминал: «Тому, что я написал этот роман, я прежде всего обязан ЦК ВЛКСМ, который предоставил в мое распоряжение огромные материалы комиссии, которая работала в Краснодоне после его освобождения, задолго до того, как были эти материалы опубликованы в печати». Александр Фадеев сам был в Краснодоне: встречался с родственниками и друзьями погибших, побывал в подвале, где проходили заседания «Молодой гвардии». Он тщательно изучал материалы. На листах он оставлял пометки и складывал в отдельные стопки по темам – «речь героя»«внешность»«очень важно». История заканчивалась смертью главных героев. Незадолго до наступления советский войск немцы раскрыли организацию и убили большую часть ее членов.

В 1945 году роман был готов. «Молодую гвардию» печатали по главам в журнале «Знамя» и газете «Комсомольская правда».

«Вещь, чувствуется, масштабная, экспозиция неторопливая, широкая… Постепенное нагнетание, нарастание тревоги и беды сделано умело и сильно… Лучше стал писать Фадеев. Лучше», – вспоминал Всеволод Вишневский, писатель.

В 1946 году режиссер Сергей Герасимов поставил по роману «Молодая гвардия» спектакль, а вскоре начал съемки одноименного фильма. Однако творческий процесс пришлось остановить: в 1947 году в газете «Правда» вышла редакционная статья с критикой романа. Писателя обвинили в том, что он не уделил достаточное внимание роли партии. Свое недовольство романом писателю высказал и лично Иосиф Сталин. Он поручил Фадееву переписать произведение. Переработка заняла три года. Литератор говорил: «Я перерабатываю молодую гвардию в старую».

Однако исправлять Фадееву пришлось не только это. Подпольную организацию в Краснодоне разоблачили из-за показаний одного из бойцов: его пытали, и он выдал других молодогвардейцев. Это был единственный герой романа, которому Александр Фадеев придумал имя, остальные остались под своими. Личность молодогвардейца-предателя легко раскрыли – Виктор Третьякевич единственный не упоминался в романе. На семью Третьякевичей начались нападки: матери не позволяли ходить на могилу к сыну, братьев сняли с работы. Однако в конце 1940-х годов выяснилось, что предателем молодогвардеец не был: его оговорил следователь. Более того, именно Виктор Третьякевич был комиссаром всей «Молодой гвардии».

Александр Фадеев переписывал «Молодую гвардию» по вечерам. Днем он работал в Союзе писателей СССР: организовывал съезды и конференции, вычитывал новые произведения и оценивал творчество авторов. Фадеев участвовал во всех кампаниях против «неугодных» писателей. В 1946 году он по Постановлению Оргбюро ЦК КПСС «О журналах “Звезда” и “Ленинград” исключил из Союза писателей Анну Ахматову и Михаила Зощенко. В сентябре этого же года во время выступления на президиуме правления Союза писателей Александр Фадеев обвинил поэта Бориса Пастернака в «чуждом советскому обществу идеализме». В 1948 году писатель распорядился уничтожить весь тираж его сборника «Избранные стихотворения».

Однако в это же время Фадеев выхлопотал для Анны Ахматовой жилье, пенсию и пытался освободить из тюрьмы ее сына. А в разговорах со своим другом Ильей Эренбургом восхищался поэзией Пастернака и читал его стихи наизусть. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал: «В беседах со мной он часто любовно отзывался о писателях, которых был вынужден публично осуждать… Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым».

«Фадеев лично ко мне хорошо относился, но, если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком… У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются», – говорил Борис Пастернак, поэт.

В 1951 году Александр Фадеев выпустил вторую, исправленную версию «Молодой гвардии». Вскоре писателя наградили орденом Ленина. Роман сразу вошел в школьную программу и стал вторым по издаваемости произведением детской литературы.

В марте этого же года Фадеев написал письмо Сталину. Он просил руководителя государства дать ему годовой отпуск: «Они [замыслы новых повестей] заполняют меня и умирают во мне неосуществленные». Писателя отпустили, и в 1952 году он поехал в Магнитогорск и Белорецк собирать материал для своего нового романа о рабочих «Черная металлургия». В 1953 году первые главы были опубликованы в журнале «Огонек». Однако закончить работу Фадеев не успел: в течение года его шесть раз вызвали в заграничные поездки. В своем дневнике он писал: «Советская литература по своему идейно-художественному качеству, а в особенности по мастерству, за последние 3-4 года катастрофически катится вниз… А все это происходит потому, что люди, способные дать образец, перегружены по уши чем угодно, но только не творческой работой».

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС, на котором Хрущев развенчал культ личности Сталина. Доклад произвел на Александра Фадеева сильное впечатление. Он писал другу Юрию Либединскому: «Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окровавленными руками». Теперь Фадеев проводил много времени в одиночестве на даче в Переделкино. Однако он продолжал работать: составлял сборник «За тридцать лет». Туда вошли статьи, речи и письма литератора об искусстве.

13 мая 1956 года Александр Фадеев покончил жизнь самоубийством. После себя он оставил письмо к членам ЦК КПСС.

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии… Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это “партийностью”. <…> …Меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел», – подвел итог своей жизни Александр Фадеев в своем предсмертном письме в адрес ЦК КПСС.

Однако о существовании письма современники Фадеева не узнали. Причиной смерти писателя назвали алкоголизм. Впервые послание опубликовали только в 1990 году. Александр Фадеев был похоронен на Новодевичьем кладбище.

culture.ru

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."