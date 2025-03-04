ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

04 Марта 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.





Александр Александрович Фадеев

(1901–1956)

Александр Фадеев родился в 1901 году в селе Кимры недалеко от Твери. Его отец, Александр Фадеев, недавно вернулся из ссылки в Архангельской губернии, куда его сослали за участие в революционной организации «Народная воля». Мать, Антонина Кунц, входила в кружок социал-демократов. Александр Фадеев вспоминал: «Она была не только хорошей матерью, но и вообще очень незаурядным человеком, большой индивидуальностью. Только теперь я понимаю в полной мере, какой огромной моральной силой и опорой для меня была моя мать».

Будущий писатель стал вторым ребенком в семье: годом раньше появилась на свет его старшая сестра Татьяна. В поисках работы родители часто переезжали: они пожили в Минске, Курске, Вильне (сегодня – Вильнюс). В 1905 году родился еще один сын, Владимир. Вскоре после этого Александр и Антонина Фадеевы разошлись из-за политических разногласий. Дети остались с матерью.

В 1907 году мать вышла замуж во второй раз. Мужем стал ее коллега, фельдшер Виленской железнодорожной больницы Глеб Свитыч. Он был сыном известного польского революционера и опасался преследований со стороны властей, поэтому в 1908-м семья переехала к родственникам на Дальний Восток. Работу удалось найти только в отдаленной деревне Саровка. Там Александр Фадеев пошел в школу. Он вспоминал: «Наводнения – бич этих мест, и Саровка так и осталась в моей памяти с избами в воде, со сплошным морем воды. <…> Взрослые и мы, ребята, плавали от избы к избе на лодках …плотиках или просто в корытах, в которых давался корм лошадям и скоту». Учеба давалась будущему писателю легко, он получал высокие оценки и похвалу от учителей. После уроков Фадеев с сестрой следили за домом и работали в огороде, поэтому свободного времени оставалось мало: «косили, жали, вязали снопы, пололи. <…> Я с детства умел запрячь лошадь, оседлать ее и ездить верхом».

Родители хотели дать сыну хорошее образование, однако в сельской школе это было невозможно. В 1910 году Фадеев сдал экзамены и поступил во Владивостокское коммерческое училище – одно из самых престижных в городе.

Во Владивостоке Александр Фадеев поселился у тети, Марии Сибирцевой. Она была директором прогимназии, которую сама же основала, ее муж там же преподавал литературу. Сибирцевы воспитывали двух сыновей. Будущий писатель говорил: «Я воспитан в этой семье не в меньшей мере, чем в своей собственной семье». У Сибирцевых была большая библиотека, и вскоре Фадеев увлекся творчеством Джека Лондона и Фенимора Купера. В это же время студент написал приключенческую повесть «Апачи и кумачи» о мальчиках, убежавших в Америку. Фадеев также сочинял стихи, очерки и рассказы и публиковал их в ученическом журнале «Общий внеклассный труд».

Помимо общеобразовательных предметов, в училище преподавали коммерческую арифметику и корреспонденцию, бухгалтерское дело и японский язык. Александр Фадеев справлялся с большой учебной нагрузкой и после четвертого класса получил грамоту за успехи в занятиях.

«Бледный, со светлыми льняными волосиками, этот мальчик трогательно нежен. Он живет какою-то внутреннею жизнью… Его работы, классные и домашние, по литературе были оригинальны по замыслу, обстоятельны со стороны содержания, со стремлением глубоко развернуть тему. Словесные средства мальчика не были особенно богаты, но яркие краски изумляли» (Степан Пашковский, из сборника «Фадеев. Воспоминания современников»).

В доме у Сибирцевых часто собирались гости. Большинство из них, так же как Всеволод и Игорь Сибирцевы, были революционерами. Писатель говорил: «Оба они были очень незаурядные люди, люди волевые, бесстрашные, очень преданные. Я был еще молод и стал формироваться как большевик потому, что жил всегда с ними и они влияли на меня». К 1917 году Александр Фадеев вместе с его друзьями по училищу создали «коммуну». Студенты жили в пустой казарме, обменивались одеждой и все деньги приносили в «общий кошелек», откуда каждый мог брать столько, сколько хотел.

В 1917 году к власти пришли большевики. Однако уже в июле 1918 года город захватили чехословацкие, американские и японские войска и все сторонники коммунистической партии оказались в подполье. Александр Фадеев вступил в РКП(б) и стал помогать арестованным. Революционер Татьяна Цивилева вспоминала: «Надо было почти ежедневно переносить большие тюки с продовольствием и одеждой в концлагерь для наших товарищей. <…> Далее задачи углублялись: помощь бежавшим из лагеря, устройство их на квартиры, обеспечение документами, одеждой». Городской комитет партии выпускал агитационные листовки и газеты. Сначала Фадеев только распространял их, но вскоре начал писать и сам: его воззвания печатало издание «Красное знамя».

В 1919 году Александра Фадеева отправили в партизанский отряд сражаться с белогвардейцами и интервентами. В апреле этого же года будущий писатель был ранен в бою за село Спасское. Едва оправившись от ранения, он поехал на новое задание: переплавлять боеприпасы в Амурскую область. Фадеев говорил: «Рейсы по Уссури в 1920 году – одно из самых счастливых воспоминаний моей юности. Я… еще хромал, но уже было ясно, что все будет хорошо. Постоянное напряжение, опасности, наши схватки с дезертирами из армии – все это только бодрило душу». Вскоре Александра Фадеева назначили комиссаром Амурского полка.

«Несмотря на мою молодость – 19 лет, я уже прошел школу партизанской борьбы в Приморье, борьбы с японцами после 4–5 апреля, был ранен, имел за плечами комиссарский стаж, имел среднее образование, был относительно политически грамотен и уже был известен как агитатор-массовик»(Александр Фадеев, «За тридцать лет»).

В 1921 году Александра Фадеева избрали делегатом на X Всероссийский съезд РКП(б), который проходил в Москве. Однако повестка собрания в последний момент изменилась: моряки Балтийского флота выступили против диктатуры большевиков, и в Петрограде началось Кронштадтское восстание. Первый штурм крепости Красной армией оказался неудачным. Тогда к бойцам решили отправить делегатов съезда.

Второй штурм Кронштадта закончился победой большевиков. Во время боя Фадеева тяжело ранили в ногу. Санитары привезли его в петроградский госпиталь, где революционера лечили пять месяцев. Он вспоминал: «Никогда в жизни столько не читал. Тут тебе и утопические социалисты, и Ленин, и Мильтон, и Блок… Чего-чего только не прочел… Врач был добрый, как и вообще врачи». После выписки Фадеева освободили от дальнейшей службы. Он решил переехать в Москву и закончить свое образование.

Все лето 1921 года Александр Фадеев готовился к поступлению в Московскую горную академию и осенью стал студентом геологического факультета. От учебы его отвлекала партийная работа: будущий писатель одновременно был и секретарем парторганизации факультета, и инструктором Замоскворецкого райкома партии. А с декабря 1922 года Фадеев еще реже появлялся на занятиях: дирекция академии ввела свободное посещение для студентов, которые занимались общественной работой. Вместо лекций по геологии Александр Фадеев посещал открытые дискуссии Анатолия Луначарского или Владимира Маяковского о новой поэзии, ходил в театр и читал литературные журналы «Красная новь» и «Печать и революция».

В 1922 году Фадеев узнал о смерти двоюродного брата Игоря Сибирцева: гражданская война на Дальнем Востоке еще продолжалась, и он погиб в бою с белогвардейцами. Известие побудило Фадеева написать о родном крае и событиях, которые происходили там в 1917 году. В 1923 году он закончил свое первое литературное произведение – повесть «Разлив» о революционерах в селе Чугуевка.

«Рукопись рисовала природу необыкновенную – с высоченными кедрами, горами-сопками, долинами-падями и буйной рекой, сокрушительный разлив которой описывался в этой маленькой повести. И люди, о которых рассказывал автор, были под стать природе: сильные и смелые, страстные и правдивые», – так говорил о книге Юрий Либединский, заведующий литературным отделом журнала «Молодая гвардия».

В это же время писатель задумал рассказ «Против течения». В своем дневнике Фадеев отметил: «Очевидно, не только большое желание, но и способности к этому делу у меня есть». Писатель посвятил «Против течения» Игорю Сибирцеву. В декабре 1923 года рассказ опубликовали в журнале «Молодая гвардия». Спустя год в печать вышла и повесть «Разлив».

В 1924 году Александра Фадеева отправили на партийное задание на юг, и он был вынужден уйти из Горной академии. Литератор занял пост секретаря городского райкома Краснодара. Вечерами он сочинял: Фадееву пришла идея романа «Разгром» о партизанском отряде времен Гражданской войны. Писатель настолько увлекся работой над произведением, что решил отказаться от политической карьеры. В 1925 году Фадеев переехал в Ростов-на-Дону и стал журналистом газеты «Советский юг».

Роман «Разгром» Фадеев закончил в 1926 году. Он тщательно готовил рукопись к публикации: по четыре-пять раз переписывал отдельные главы, сокращал и, наоборот, добавлял детали. Писатель говорил: «Мне хотелось развить в романе мысль о том, что нет отвлеченной, “общечеловеческой”, вечной морали. Ленин требовал от каждого сознательного рабочего, каждого коммуниста и комсомольца такого понимания морального, когда все поступки и действия направлены в интересах революции, исходят из интересов рабочего класса». Сюжет романа отличался от других произведений о революции того времени. Партизанский отряд в «Разгроме» не одерживал громких побед и не состоял из одних героев. Персонажи Фадеева могли ошибаться и сомневаться, но в критический момент были готовы пожертвовать собой ради общего дела. В 1926 году «Разгром» по главам напечатал журнал «Октябрь». Роман принес Александру Фадееву литературную известность: произведение перевели на английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.

В декабре 1926 года Фадеева пригласили стать оргсекретарем Российской организации пролетарских писателей (РАПП), и он переехал из Ростова-на-Дону в Москву.

В 1927 году писатель начал работу над романом «Последний из удэге». Литератор Юрий Либединский вспоминал: «Просидев за столом восемь-десять часов, перекусив и поспав, он снова садился за работу, и опять на много часов. Так продолжалось две-три недели. К концу такой работы он доходил почти до изнурения, до общей слабости… В процессе этой работы он настолько овладевал текстом, что целые страницы мог читать наизусть». По задумке Фадеева произведение должно было состоять из шести частей. К 1929 году были готовы две. Действие романа происходило во времена Гражданской войны, однако акцент был сделан на будущем: герои, рабочие и крестьяне, рассуждали о новом, справедливом мире и коммунизме.

Литературное объединение РАПП создавалось, чтобы сплотить «всех пролетарских писателей» и сделать литературу «союзником революции». На пути к этой цели члены организации использовали разные методы, включая травлю и кампании в прессе против несогласных. Александр Фадеев как секретарь организации публично осуждал писателей Бориса Пильняка, Евгения Замятина и Андрея Платонова за критику советской системы.

Бумажной работы в РАППе было много, и Фадеев не успевал писать. В 1931 году он делился мыслями с Александром Серафимовичем: «Думал я о выходе из Секретариата, ибо работать там не имею возможности, а отвечать за его дела приходится… Дело в нашей системе работы, которая не приспособлена никак к работе с писателем. Мы меньше всего занимаемся писателем и литературой». В 1932 году РАПП была расформирована – вместо нее создали Союз писателей СССР. Александр Фадеев поддержал реформу в цикле статей «Старое и новое». На страницах «Литературной газеты» он проанализировал итоги работы РАПП и раскритиковал организацию. Это спасло литератору жизнь: многие члены Российской ассоциации пролетарских писателей были обвинены в троцкизме и репрессированы.

В 1933 году Александр Фадеев уехал на Дальний Восток. Из-за работы в РАПП писателю уже четыре года не удавалось закончить роман «Последний из удэге». Фадеев писал поэту Владимиру Луговскому: «Планы у меня большие… Надо закончить роман, написать несколько рассказов для “Правды”, засесть основательно за теорию и за науки и одолеть поначалу не менее двух языков – немецкий и английский». Однако задуманное реализовать не удалось. Во Владивостоке Фадеев написал лишь третью главу романа. В 1934 году литератора пригласили в Москву и назначили заместителем председателя оргкомитета Союза советских писателей – фактически одним из руководителей организации.

В это время Александр Фадеев часто ездил в командировки: как представитель Союза писателей он присутствовал на торжественных мероприятиях в Чехословакии, Грузии, Армении, разных регионах России. В 1936 году писатель был в Испании и Франции на заседаниях Международной ассоциации писателей для защиты культуры.

Александр Фадеев был женат дважды. Со своей первой супругой, писателем Валерией Герасимовой, он познакомился в 1923 году в редакции журнала «Молодая гвардия», где он пробовал опубликовать свой роман «Разгром». Герасимова вспоминала: «Нельзя сказать, чтобы этот высокий человек в гимнастерке показался мне красивым. Но во всем складе… было что-то поразившее меня… Веяло от этой фигуры не только по-настоящему мужской или спортивной, а скорее всего охотничьей хваткой». Несколько лет после встречи пара жила в разных городах: Фадеев был сначала в Краснодаре, потом в Ростове-на-Дону, а Герасимова – в Москве. В начале 1920-х годов они поженились и прожили вместе до 1929 года. В 1932 году пара оформила развод.

Второй женой писателя стала актриса Ангелина Степанова. В 1936 году, когда Александр Фадеев был с делегацией в Париже, на гастроли во Францию приехала труппа МХТ. Писатель увидел Степанову на сцене и подошел к ней после спектакля. По возвращении в Москву он сделал актрисе предложение. Фадеев усыновил сына Ангелины Степановой от первого брака, а вскоре у пары родился свой ребенок – Михаил. Литератор писал: «Жена моя… актриса очень талантливая, всю свою духовную жизнь отдающая этому своему любимому делу. В быту она мало похожа на актрису в привычном понимании, она – большая семьянинка, страстно любит детей, просто одевается, штопает носки своему мужу и пилит его, если он выпьет лишнюю рюмку водки».

В годы Большого террора Александр Фадеев пытался помочь многим репрессированным писателям. В 1937 году он публично поклялся своим партийным билетом, что литератор Юрий Либединский – «честный коммунист» и не поддерживал Льва Троцкого. Это не помогло: Либединского исключили из партии. Похожая ситуация произошла и с венгерским поэтом Анталом Гидашом: несмотря на выступления Фадеева, его приговорили к четырем годам тюрьмы.

В 1938 году Фадеева выбрали генеральным секретарем Союза писателей СССР. В декабре этого же года Сталин лично пригласил писателя на празднование своего 60-летнего юбилея. В 1939 году Фадеев стал членом ЦК КПСС.

С 1941 года он работал военным корреспондентом Советского информационного бюро и газеты «Правда». В книге «Силуэты» Борис Полевой вспоминал: «Когда-то он в числе делегатов партийного съезда с винтовкой и парой гранат в руках бежал по… льду Финского залива на форты мятежного Кронштадта. И теперь он заявил, что хочет видеть подлинную войну, даже если не даст в корреспонденцию ни одной строки». Писатель побывал на Западном и Калининских фронтах, а в 1942 году Фадеев дважды прилетал в Ленинград и написал серию очерков о героях-защитниках города «Ленинград в дни блокады».

В начале 1943 года советские войска освободили украинский город Краснодон. Тогда же стало известно про молодежную подпольную организацию «Молодая гвардия», члены которой сражались против фашистов. В сентябре пять молодогвардейцев посмертно стали Героями Советского Союза, еще 45 юных бойцов были награждены боевыми медалями. Вскоре руководство комсомола обратилось к Фадееву с просьбой написать книгу на основе этой истории. Писатель вспоминал: «Тому, что я написал этот роман, я прежде всего обязан ЦК ВЛКСМ, который предоставил в мое распоряжение огромные материалы комиссии, которая работала в Краснодоне после его освобождения, задолго до того, как были эти материалы опубликованы в печати». Александр Фадеев сам был в Краснодоне: встречался с родственниками и друзьями погибших, побывал в подвале, где проходили заседания «Молодой гвардии». Он тщательно изучал материалы. На листах он оставлял пометки и складывал в отдельные стопки по темам – «речь героя», «внешность», «очень важно». История заканчивалась смертью главных героев. Незадолго до наступления советский войск немцы раскрыли организацию и убили большую часть ее членов.

В 1945 году роман был готов. «Молодую гвардию» печатали по главам в журнале «Знамя» и газете «Комсомольская правда».

«Вещь, чувствуется, масштабная, экспозиция неторопливая, широкая… Постепенное нагнетание, нарастание тревоги и беды сделано умело и сильно… Лучше стал писать Фадеев. Лучше», – вспоминал Всеволод Вишневский, писатель.

В 1946 году режиссер Сергей Герасимов поставил по роману «Молодая гвардия» спектакль, а вскоре начал съемки одноименного фильма. Однако творческий процесс пришлось остановить: в 1947 году в газете «Правда» вышла редакционная статья с критикой романа. Писателя обвинили в том, что он не уделил достаточное внимание роли партии. Свое недовольство романом писателю высказал и лично Иосиф Сталин. Он поручил Фадееву переписать произведение. Переработка заняла три года. Литератор говорил: «Я перерабатываю молодую гвардию в старую».

Однако исправлять Фадееву пришлось не только это. Подпольную организацию в Краснодоне разоблачили из-за показаний одного из бойцов: его пытали, и он выдал других молодогвардейцев. Это был единственный герой романа, которому Александр Фадеев придумал имя, остальные остались под своими. Личность молодогвардейца-предателя легко раскрыли – Виктор Третьякевич единственный не упоминался в романе. На семью Третьякевичей начались нападки: матери не позволяли ходить на могилу к сыну, братьев сняли с работы. Однако в конце 1940-х годов выяснилось, что предателем молодогвардеец не был: его оговорил следователь. Более того, именно Виктор Третьякевич был комиссаром всей «Молодой гвардии».

Александр Фадеев переписывал «Молодую гвардию» по вечерам. Днем он работал в Союзе писателей СССР: организовывал съезды и конференции, вычитывал новые произведения и оценивал творчество авторов. Фадеев участвовал во всех кампаниях против «неугодных» писателей. В 1946 году он по Постановлению Оргбюро ЦК КПСС «О журналах “Звезда” и “Ленинград” исключил из Союза писателей Анну Ахматову и Михаила Зощенко. В сентябре этого же года во время выступления на президиуме правления Союза писателей Александр Фадеев обвинил поэта Бориса Пастернака в «чуждом советскому обществу идеализме». В 1948 году писатель распорядился уничтожить весь тираж его сборника «Избранные стихотворения».

Однако в это же время Фадеев выхлопотал для Анны Ахматовой жилье, пенсию и пытался освободить из тюрьмы ее сына. А в разговорах со своим другом Ильей Эренбургом восхищался поэзией Пастернака и читал его стихи наизусть. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал: «В беседах со мной он часто любовно отзывался о писателях, которых был вынужден публично осуждать… Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым».

«Фадеев лично ко мне хорошо относился, но, если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком… У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются», – говорил Борис Пастернак, поэт.

В 1951 году Александр Фадеев выпустил вторую, исправленную версию «Молодой гвардии». Вскоре писателя наградили орденом Ленина. Роман сразу вошел в школьную программу и стал вторым по издаваемости произведением детской литературы.

В марте этого же года Фадеев написал письмо Сталину. Он просил руководителя государства дать ему годовой отпуск: «Они [замыслы новых повестей] заполняют меня и умирают во мне неосуществленные». Писателя отпустили, и в 1952 году он поехал в Магнитогорск и Белорецк собирать материал для своего нового романа о рабочих «Черная металлургия». В 1953 году первые главы были опубликованы в журнале «Огонек». Однако закончить работу Фадеев не успел: в течение года его шесть раз вызвали в заграничные поездки. В своем дневнике он писал: «Советская литература по своему идейно-художественному качеству, а в особенности по мастерству, за последние 3-4 года катастрофически катится вниз… А все это происходит потому, что люди, способные дать образец, перегружены по уши чем угодно, но только не творческой работой».

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС, на котором Хрущев развенчал культ личности Сталина. Доклад произвел на Александра Фадеева сильное впечатление. Он писал другу Юрию Либединскому: «Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окровавленными руками». Теперь Фадеев проводил много времени в одиночестве на даче в Переделкино. Однако он продолжал работать: составлял сборник «За тридцать лет». Туда вошли статьи, речи и письма литератора об искусстве.

13 мая 1956 года Александр Фадеев покончил жизнь самоубийством. После себя он оставил письмо к членам ЦК КПСС.

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии… Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это “партийностью”. <…> …Меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел», – подвел итог своей жизни Александр Фадеев в своем предсмертном письме в адрес ЦК КПСС.

Однако о существовании письма современники Фадеева не узнали. Причиной смерти писателя назвали алкоголизм. Впервые послание опубликовали только в 1990 году. Александр Фадеев был похоронен на Новодевичьем кладбище.

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