ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

04 Марта 2025



Искусствоведы утверждают – живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Василий Андреевич Тропинин

(19.03.1776–03.05.1857)

Василий Тропинин родился 19 марта 1776 года в селе Корпово Новгородской губернии в семье крепостного Андрея Ивановича, принадлежавшего графу Антону Сергеевичу Миниху. Отец Василия был старостой, а потом управляющим поместьем. За добросовестную и верную службу граф подарил Андрею Ивановичу вольную грамоту, освободив от крепостной зависимости. Однако этот документ не распространялся на супругу и детей. Поэтому, когда дочка графа вышла замуж за военачальника Ираклия Ивановича Моркова, маленький Василий Тропинин вместе с поместьем, селом и другими крепостными крестьянами был передан в собственность зятя графа.

Несмотря на крестьянское происхождение, Василию было разрешено получить начальное образование в Новгородском народном училище. Способности Василия к рисованию были замечены отцом и барином Морковым с детства, тем не менее, давать юноше профессиональное образование живописца они не собирались, поскольку считали это несерьезным занятием. Барин хотел, чтобы Василий стал кондитером, и отправил его на обучение в Санкт-Петербург.

В столице юноша жил под присмотром двоюродного брата барина – Алексея Ивановича Моркова. В свободное от основной учебы время Василий тайком посещал лекции в Императорской Академии художеств, где с упоением увлекся анатомией и копированием гравюр. Узнай о тайном увлечении Василия, его могли наказать за непослушание и вернуть в поместье. Однако картины юноши так впечатлили кузена барина, что он просил брата разрешить продолжить обучение Василия в Академии и сам оплатил все необходимые расходы.

В 1799 году Василий стал вольнослушателем Академии художеств, где изучал искусство в гипсовом и живописном классах. В 1804 году он принял участие в академической выставке, где представил свою работу «Мальчик, тоскующий об умершей птичке». Выставку посетила императрица Мария Федоровна (супруга Императора Александра I) и восхитилась полотном молодого студента. Работа была высоко оценена именитыми художниками и критиками. Орест Адамович Кипренский, который тоже был участником этой выставки, узнав, что Василий Тропинин являлся крепостным крестьянином, попросил президента Академии художеств – графа Александра Сергеевича Строганова похлопотать за талантливого ученика для получения вольной грамоты.

Однако, когда Морков узнал об интересе к его крестьянину высокопоставленных господ, он отозвал Василия из Петербурга в свое новое имение, которое находилось на Украине в селе Куковка Винницкой области, где Василий одновременно стал слугой, пастухом, архитектором и художником барина.

Вскоре Василий женился на Анне Ивановне Катиной. Она была моложе супруга на десять лет и была вольной селянкой. По закону того времени супруги должны были иметь равный статус, однако вместо свободы для своего крестьянина барин сделал крепостной жену Василия. Спустя год у пары родился сын Арсений, который так же стал собственностью Моркова. В селе Куковка Василий построил церковь и сам расписал ее. Он продолжал рисовать и в этот период сделал несколько копий работ известного голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

Когда началась война в 1812 году, Морков был вызван в Москву, чтобы возглавить ополчение. Тропинина с семьей барин взял с собой. Пока барин защищал Отечество, его верный слуга обустраивал жизнь семьи хозяина в Москве. В его доме у Тропинина появилась своя мастерская, где он рисовал портреты Морковых, а после окончания войны – дворян, близких друзей и знакомых хозяйской семьи. Вскоре о творчестве живописца заговорила вся Москва.

В 1818 году Тропинин написал портрет Николая Михайловича Карамзина для типографии, где издавался очередной литературный труд историка. К моменту создания портрета Карамзиным было издано восемь томов из двенадцати «Истории государства Российского», он был официально назначен на должность историографа страны и являлся самым ярким представителем творческой элиты того времени.

На полотне Карамзин представлен крупным планом. Его взгляд полон решительности и достоинства. Приятные черты лица вызывают симпатию. Осанка и одежда по последнему писку моды, детально прописанная автором, выдает в Карамзине педантичность, собранность и вкус. Мягко прописанные детали портрета гармонично сочетаются с коричневато-зеленоватыми оттенками фона работы, акцентируя внимание на лице историка. Портретный образ полон романтической одухотворенности и вдохновения.

Картину гравировали, ею открыли новое собрание сочинений Николая Карамзина.

Работа была приобретена коллекционером Павлом Третьяковым у дочери купца Антона Адамовича Гизетти Евгении Антоновны Селивановской в 1880 году. В настоящее время работа хранится в Третьяковской галерее.

После московского пожара во время Отечественной войны 1812 года, уничтожившего три четверти деревянных построек города, древняя столица страны восстанавливалась более двадцати лет. Дворяне стали постепенно возрождать портретные галереи полотен, утраченных в огне. Тропинина стали приглашать в соседние дома, чтобы писать портреты именитых москвичей. Среди них встречались благородные люди, которые, узнав о крепостном статусе художника, требовали у Моркова дать Тропинину вольную грамоту.

Барин не спешил расстаться с Василием, но под давление общественного мнения 18 мая 1823 года вручил талантливому художнику вольную грамоту в качестве пасхального подарка. Так в сорок семь лет Тропинин стал свободным человеком, однако был вынужден остаться в поместье, поскольку его супруга и сын сохранили свой статус крепостных.

Морков предложил Тропинину со временем получить место в военном ведомстве, но Василий в сентябре того же года вернулся в Санкт-Петербург, чтобы приобрести звание художника.

В Академии художеств он представил три работы, одна из которых была картина «Кружевница». На ней изображена миловидная девушка, которая занята кропотливым трудом, держа тонкую нить и палочку-коклюшку, создающую узоры на белом изделии. Молодая мастерица кокетливо смотрит на зрителя, но не прекращает трудиться. Поза молодой кружевницы, поворот головы, взгляд и нежная легкая улыбка выглядят абсолютно естественно. Сложно представить, что натурщица могла несколько часов сидеть в подобной позе. Скорее всего, художник написал этот портрет по памяти, когда однажды увидел прелестную девушку за рукоделием.

За это полотно и работы: портрет Егора Осиповича Скотникова и картину «Старик-нищий» автор получил звание «назначенного академика».

Оригинал «Кружевницы» хранится в Третьяковской галерее, варианты – повторения – в Нижегородском государственном художественном музее, Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева, музее В.А. Тропинина и московских художников его времени.

Для получения звания действительного академика портретной живописи Василий успешно прошел экзамен в Академии художеств, где весной 1824 года написал портрет профессора-медальера Карла Александровича Леберехта.

Морков несколько раз пытался вернуть Тропинина в имение и предлагал устроить его на преподавательскую должность, но Василий переехал в Москву, где продолжил писать портреты московских дворян.

В 1827 году Василий Андреевич написал портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина по заказу его друга Сергея Александровича Соболевского.

Для написания портрета живописец и поэт встретились только один раз в мастерской Тропинина. Все детали одежды и выразительные черты лица Пушкина художник отразил по памяти. На портрете автор изобразил поэта в домашней спокойной обстановке. Работа понравилась заказчику, современники отмечали поразительное сходство изображенного на портрете поэта с живым Пушкиным.

Перед длительной командировкой за границу Соболевский оставил полотно у друзей на сохранение, однако, вернувшись в Россию, обнаружил копию любимого портрета. Судьба оригинал была неизвестна до середины 1850-х годов. Портрет обнаружили в антикварной лавке. Он был приобретен директором Московского архива Министерства иностранных дел Михаилом Андреевичем Оболенским. В 1909 году полотно было передано в Государственную Третьяковскую галерею наследниками Оболенского, откуда после экспонирования появилось на Всероссийской Пушкинской выставке в Москве, а в 1937 году поступило в фонды Всероссийского музея Пушкина, где хранится до сих пор.

Вместе с работой Ореста Кипренского это полотно является одним из двух наиболее известных портретов великого поэта.

Год спустя Морков освободил супругу художника и его сына от крепостной зависимости и вручил им вольные грамоты. Семья Тропининых окончательно поселилась в Москве.

В 1833 году Василий Андреевич стал преподавателем публичного художественного класса, созданного в Москве для обучения живописи представителей малоимущих сословий: небогатых мещан и крестьян (впоследствии Московское училище живописи, ваяния и зодчества). В 1843 году Тропинин стал почетным членом Московского художественного общества.

В 1846 году Василий Андреевич завершил работу над автопортретом на фоне окна с видом на Кремль. Он был написан в мастерской автора, расположенной на улице Ленивка, недалеко от Большого Каменного моста. Тропинин изобразил себя крупным планом в рабочем костюме. В его правой руке находится муштабель*, в левой – кисти и развернутая в сторону зрителя палитра. На фоне полотна изображен старинный ансамбль Кремля. Виднеющиеся за окном стены, башни, купола церквей, озаренные нежным теплым светом приближающегося вечера, написаны автором с любовью к Москве, городу, который сделал Тропинина поистине знаменитым портретистом.

Полотно находилось в частной коллекции московского предпринимателя, коммерции советника, текстильного фабриканта и крупного книгоиздателя Козьмы Терентьевича Солдатёнкова. В 1925 году полотно поступило в фонды Третьяковской галерее, где хранится до сих пор.

В Москве Тропинин продолжал писать портреты московских дворян, но позже создал серию работ, посвященных людям из низших слоев общества. На полотнах он изображал нищих, куртизанок, отставных солдат-ветеранов, стариков и старух.

Смерть горячо любимой супруги Анны Ивановны в 1855 году, с которой они вместе прожили пятьдесят лет, стала настоящим ударом для художника. Он забросил живопись и переехал в другой район Москвы. Художника не стало спустя два года после смерти жены. Он умер 3 мая 1857 года в возрасте восьмидесяти одного года. Василия Андреевича Тропинина похоронили на Ваганьковском кладбище города Москвы.

В 1969 году в историческом районе Замоскворечье, между улицами Большая Ордынка и Полянка в Москве был основан музей Василия Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, 10, стр. 1). Открытие музея как филиала Останкинского дворца-музея творчества крепостных состоялось 11 февраля 1971 года, а после 1991 года он стал функционировать как независимое учреждение.

Владельцами усадьбы, ставшей впоследствии музеем, с 1885 года являлась купеческая семья Петуховых, вхожая в творческие круги Москвы. После революции 1917 года советские власти оставили дом в собственности семьи за заслуги перед Отечеством. После смерти Николая Петухова усадьба и более двухсот полотен частной коллекции семьи по завещанию были переданы в дар Феликсу Вишневскому (потомку крупного рода московских купцов и русско-польских дворян, последнему председателю Московского художественного общества и коллекционеру), который подарил бесценное наследство государству и стал основателем музея.

Помимо многочисленных работ Василия Тропинина в коллекцию музея вошли работы Ивана Айвазовского, Александра Бенуа, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Константина Коровина и Василия Поленова.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)

* Справка от «Вестей»:

Муштабель – приспособление, напоминающее деревянную указку с шариком на конце. Живописцы используют муштабель для поддержки руки при работе над мелкими деталями картины, чтобы обеспечить ее твердость и не касаться еще не высохшей краски.