КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В МАРТЕ

04 Марта 2025



С 1 марта 2025 года в российском законодательстве вступили в силу разные изменения, часть из которых касается повседневной жизни граждан. В основном это новшества для владельцев земельных участков, хозяев строящихся жилых домов, заемщиков и лиц со статусом иноагента. В Камчатском крае тоже появились новые правила, они касаются продажи алкоголя. Подробности – в нашей подборке.

ТРИ ГОДА НА ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон № 307-ФЗ

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 23 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон дает владельцам земельных участков три года для их освоения. Это относится к территориям, расположенным в границах населенных пунктов, а также садовым и огородным участкам.

Для участков, которые купят или подарят после 1 марта, сроки освоения посчитают с момента регистрации прав на них. Для тех земель, что уже находятся в собственности, три года исчисляются с 1 марта 2025 года.

Данная норма прежде всего касается участков, которые захламлены, заросли сорняками или заболочены. Три года даны для того, чтобы привести землю в порядок и подготовить к дальнейшему использованию. В течение этого времени хозяина нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку он к нему еще не приступал. По истечении трех лет владелец должен использовать землю по назначению.

Например, на участке, предназначенном для строительства, через три года начнется отсчет пятилетнего срока, в течение которого собственник должен построить и оформить здание.

Ранее землю могли изъять, если ее не использовали по назначению в течение трех лет.

ПРИДЕТСЯ ОТМЕЖЕВАТЬ

С 1 марта отсутствие данных о местоположении границ земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сделает невозможным его продажу, дарение или обмен. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или какой-либо недострой, расположенные на таком участке. Применение новых требований не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования, подчеркивают в Росреестре. Это означает, что межевание земельного участка становится обязательным для тех, кто планирует совершать сделки с землей.

Проверить, внесены ли в ЕГРН границы участка, можно в выписке из ЕГРН или на публичной кадастровой карте Росреестра.

ПОСТРОИЛ – ОФОРМИ

С 1 марта 2025 года оформлять индивидуальные жилые дома надо будет сразу после завершения строительства. Ранее регистрация зданий и сооружений на кадастровом учете обязательной не была.

Теперь же введен принцип «построил – оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их регистрации.

Кроме того, эксплуатация зданий должна соответствовать их целевому назначению и разрешенному использованию земельных участков. Это должно исключить случаи, когда на участке, например, для возведения частного дома появляется гостиница или автомойка.

САМОЗАПРЕТ НА КРЕДИТЫ

С 1 марта можно самому себе установить запрет на выдачу кредитов во всех банках и микрофинансовых организациях страны, согласно Федеральному закону № 31-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».

Самозапрет устанавливается бесплатно и распространяется как на выдачу кредита дистанционно, так и при очном посещении офиса банка. Ограничение можно фиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» (не позже 1 сентября такая возможность должна появиться и в МФЦ) через типовое заявление.

Если, несмотря на установленный самозапрет, кредитор заключит договор, он не сможет потребовать от заемщика возврата денег, – уточнили в Центральном банке России.

Предполагается, что мера поможет защититься от мошенников и собственного расточительства.

Самозапрет не применяется к ипотеке, автокредитованию, кредиту на образование и поручительство.

СПЕЦСЧЕТА ДЛЯ ИНОАГЕНТОВ

С 1 марта 2025 года все выплаты иноагентам должны будут поступать на специальные счета, открытые в российских уполномоченных на то банках. Новое требование закреплено Федеральным законом № 520-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

На спецсчета будет поступать доход от продажи или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, вознаграждения и иные платежи (в том числе неустойки) за результат интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и дивиденды.

Иноагент обязан сообщить о своем статусе лицам, выплачивающим ему деньги. Затем он должен открыть спецсчет, на это отводится 15 рабочих дней со дня возникновения оснований для получения платежей. Если иноагент этого не сделает, то счет должен создать на его имя сам плательщик. При отсутствии спецсчета банк сможет открыть его сам без личного присутствия иноагента или его представителя. Получать деньги другим способом, минуя спецсчет, нельзя.

Распоряжаться поступившими деньгами станет возможно только после снятия с лица статуса иноагента. До этого списание денег со спецсчета допускается только для взыскания штрафов, пеней или иных обязательных платежей.

Если человека исключат из реестра иноагентов, спецсчет можно будет закрыть. В этом случае имеющиеся на нем средства выдадут в течение 15 рабочих дней либо перечислят на другой банковский счет.

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ

В Камчатском крае с 1 марта вступили в силу дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя. Они устанавливают запрет на продажу спиртных напитков в розницу в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах на территориях ПКГО и Елизовского муниципального района.

Кроме того, спиртное не разрешили продавать в зданиях, где работают государственные и муниципальные учреждения, и в студенческих общежитиях. Запрет распространяется и на торговые залы, где наряду с розничной продажей алкоголя осуществляется продажа спиртных напитков при оказании услуг общественного питания. Также увеличился перечень праздников, когда запрещено продавать гражданам алкоголь. К ним добавилось 8 июля – День семьи, любви и верности.

В краевом правительстве объяснили, что данные ограничения призваны сократить потребление алкоголя населением.

По материалам российских СМИ