ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

11 Марта 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Виктор Петрович Астафьев

(1924–2001)

Виктор Астафьев из той когорты писателей, которые не нуждаются в представлении. Достаточно одного его имени, и в памяти всплывают названия его книг, которые были изданы баснословными тиражами не только на Родине, но и за рубежом. Он стал одним из тех, кого еще при жизни удостоили звания классика.

Писатель и драматург Виктор Астафьев получил звание Героя Социалистического Труда, два раза награжден Государственной премией СССР и три – Государственной премией России, был членом Союза писателей СССР. Автор книг «Пастух и пастушка», «Последний поклон», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты».

Родился Виктор Астафьев 2 мая 1924 года в деревеньке Овсянка Красноярского края. Маму звали Лидия Потылицина, отца – Петр Астафьев. До Виктора в семье родились две девочки, но они умерли в раннем детстве. Мальчику исполнилось семь лет, когда отцу дали тюремный срок по статье «вредительство». Мама часто моталась к нему на свидание, для этого ей приходилось каждый раз переплывать Енисей на лодке. В тот роковой день лодка с пассажирами перевернулась, и Лидия больше не выплыла. У нее была длинная коса, которая обвилась вокруг сплавного бона. Тело удалось обнаружить только спустя несколько дней.

Пока отец сидел в тюрьме, мальчика забрали родители его мамы – Катерина и Илья Потылицины. Это время стало самым счастливым воспоминанием из детства, когда его окружали родные люди, он чувствовал их тепло и заботу. Именно эти годы описаны в произведении «Последний поклон».

После освобождения из тюрьмы Петр Астафьев снова женился и забрал Витю от бабушки и дедушки. Их семья попала под программу раскулачивания и была сослана в Игарку (город на реке Енисей, Красноярский край). На тот момент у них родился еще один сын. Виктор помогал отцу, который занимался рыбацким промыслом. К окончанию рыболовецкого сезона отец сильно заболел и оказался в больнице. Мачеха и так не питала нежных чувств к пасынку, а тут и вовсе отказалась его содержать.

Мальчик остался один, жил в каком-то брошенном доме, но в школу продолжал ходить. После очередной хулиганской выходки его отправили в детдом. Там он познакомился с Игнатием Рождественским, учителем литературы. Педагог в то время сам был автором множества стихов, поэтому разглядеть искру Божию в только что поступившем мальчишке смог безошибочно. Именно он помог юному дарованию с публикацией его первого рассказа под названием «Жив». И хоть он был напечатан всего лишь в школьном журнале, но это уже было достижение. Позже автор придумал ему другое название – «Васюткино озеро».

Окончив всего шесть классов, Астафьев поступил в школу фабрично-заводского обучения, получил профессию сцепщика и устроился работать на железную дорогу. Так началась его трудовая биография.

В 1942-м парень принял решение добровольно уйти на фронт. Сразу его направили в Новосибирск, где он обучился автомобильному делу. В 1943 году Виктор попал в действующую армию. Он выполнял обязанности шофера, связиста, артиллерийского разведчика. Получил несколько ранений и контузию. За смелость и решительность, проявленные в годы войны, Астафьев получил Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Польши», «За победу над Германией».

К моменту окончания войны у Астафьева уже была семья, поэтому ему нужно было заботиться о ее материальном благополучии. Он поменял много работ, начинал с чернорабочего, потом пошел в слесари и грузчики. Устроился на мясокомбинат на должность вахтера, потом перешел в мойщики туш. Он брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Жизнь после войны была трудной, иногда просто не было сил после напряженного трудового дня, но Астафьев чувствовал потребность в сочинительстве.

В 1951-м Виктор стал членом литературного кружка. Он присутствовал на собрании, которое так вдохновило его, что буквально за ночь родился рассказ, получивший название «Гражданский человек». И это сочинение впоследствии было переработано и получило новое название – «Сибиряк». Имя Астафьева быстро стало популярным, и его позвали на работу в газету «Чусовский рабочий». За время сотрудничества с этим изданием вышло больше двух десятков его рассказов и невероятное количество очерков.

Первая книга Виктора Астафьева увидела свет в 1953-м. Она была сборником его рассказов, которые он объединил названием «До будущей весны». В 1955 году Виктор выпустил еще одну книгу – «Огоньки», состоящую из рассказов для детей. Астафьев и дальше продолжает писать для юных читателей. В 1956-м напечатали «Васюткино озеро», спустя год вышла книга «Дядя Кузя, лиса, кот», в 1958-м – «Теплый дождь».

В 1958-м Астафьев стал автором своего первого романа, вышедшего под названием «Тают снега». Тогда же его приняли в Союз писателей СССР. В 1959-м он по направлению отбыл в столицу, где поступил на курсы литераторов, которые проводились в Литературном институте. В 50-е годы произведениями Астафьева зачитывалась вся страна. В те годы он стал автором повестей «Перевал», «Стародуб», «Звездопад».

В 1962-м семья Астафьевых переселилась в Пермь. Это время стало началом создания миниатюр, которые издавались в самых разных журналах. Они получили название «Затеси», а в 1972-м вышла книга под таким же названием. Его истории очень близки советскому человеку, они о войне, о жизни и патриотизме.

В 1967-м писатель представил на суд читателей свое новое детище – повесть «Пастух и пастушка. Современная пастораль». Задумка родилась у него давно, но ее абсолютно не хотели брать в печать, множество текста не прошло цензурную проверку и просто было удалено. В 1989-м Астафьев снова вернулся к этому произведению и начал восстанавливать его первозданный вид.

В 1975-м Виктор получил Государственную премию РСФСР. Этой высокой награды он удостоился за ряд своих работ – «Перевал», «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка».

Спустя год, в 1976-м, Виктор Астафьев издал свою самую известную книгу – «Царь-рыба». Цензура снова принялась вносить свои коррективы и отредактировала ее так, что довела автора до сердечного приступа. Он даже оказался в больнице и долго отходил от этого стресса. Виктор больше не стал переделывать свою повесть, хотя именно благодаря ей удостоился Государственной премии СССР.

В 1991 году писатель приступил к написанию книги «Прокляты и убиты». Читатели увидели ее только спустя три года, в 1994-м, и отреагировали неординарно. Некоторые высказывали свои критические замечания, некоторые поражались смелостью Астафьева, и все были поражены правдой, отраженной на страницах этого произведения. Виктор задел очень актуальную тему для наших соотечественников – репрессии в военное время, которые почувствовали на себе очень многие. Он смело и открыто написал об их бессмысленности. В том же году Астафьев удостоился Государственной премии РФ.

Свою единственную жену Марию Корякину Виктор встретил во время войны. Она работала в госпитале медсестрой. После победы молодые люди расписались и поселились в городе Чусовой, недалеко от Перми. Мария вслед за мужем тоже взялась за перо.

Весной 1947-го они стал родителями первенца – дочери Лидии, но в возрасте 6 месяцев девочка умерла. Причиной стала диспепсия. Виктор считал виноватыми в случившемся докторов, а Мария была уверена, что это произошло по вине мужа. В то время он зарабатывал очень мало и не смог обеспечить семью самым необходимым. В 1948-м в семье снова родилась дочка, ее назвали Ириной. В 1950-м Виктор забрал супругу из роддома с новорожденным сыном Андреем.

Супруги были разными людьми. Виктор имел талант, и его произведения рождались от необходимости поделиться увиденным, донести до читателя что-то важное, им двигало веление сердца. Мария начала писать, чтобы как-то достойно выглядеть на фоне знаменитого мужа. Их союз длился 57 лет. В 1984-м не стало их дочери Ирины, которую сразил сердечный приступ. У нее осталось двое детей – Витя и Полина, которых взяли на воспитание Виктор и Мария Астафьевы.

В апреле 2001-го у Астафьева случился инсульт. Он был госпитализирован, но после двух недель лечения выписан домой. Писатель почти оправился, мог самостоятельно читать прессу. Но той же осенью наступило резкое ухудшение самочувствия Астафьева, и он снова оказался в больнице. Врачи поставили ему диагноз – заболевание сердечных сосудов. За неделю до смерти Виктор полностью ослеп. Великий писатель скончался 29 ноября 2001 года.

Местом его упокоения стало кладбище в родной Овсянке. Спустя год там появился музей Астафьевых.

В 2009-м Виктору Астафьеву посмертно дали премию Александра Солженицына, в размере 25 тысяч долларов. Диплом и деньги получила вдова. Марии Астафьевой не стало в 2011-м, она пережила любимого супруга на десять лет.

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