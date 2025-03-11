СОБАЧЬИ ЗУБЫ – НАШИ СЛЕЗЫ

11 Марта 2025



Пошел третий год, как на Камчатке совершенствуют региональное законодательство в сфере обращения с животными. Доклады об успехах и «положительной динамике» на этом поприще публикуются регулярно, и так же регулярно собаки кусают людей, чаще всего детей.

В последний раз пес покусал восьмилетнюю девочку на детской площадке в ПКГО. Ребенку понадобилась госпитализация. Это случилось 5 марта на улице Старицына – хозяин оставил свою собаку на площадке на привязи, видимо, решив, что там ей самое место. Как оказалось, хозяину 83 года и его собака не маркирована. Учитывая возраст владельца, спрашивается, что с него взять?

До этого, 16 февраля, бездомная дворняга укусила за ногу семилетнюю девочку в Усть-Большерецке, во дворе многоквартирного дома.

Как раз накануне бывшая главная «собачница» Камчатки Оксана Герасимова, возглавлявшая комитет по природопользованию Законодательного Собрания Камчатского края (теперь она трудится вице-губернатором в краевом правительстве), отчиталась, как хорошо работают у нас новые «собачьи» законы. Главным достижением Оксана Владимировна назвала то, что бродячих псов стали отлавливать меньше. «Если в 2023 году было отловлено около трех тысяч животных, то в 2024-м – около двух тысяч. Это говорит о сокращении популяции бездомных животных. Причина – стерилизация, которая естественным путем препятствует росту численности уличных собак», – сказала она. А может, ловцы собак просто стали хуже работать?

Из отловленных в прошлом году «около двух тысяч» бродячих собак 539 вернули обратно на улицы, как того требует закон. Данные привел тот же природоохранный комитет. Это значит, что теперь эти животные снова сбиваются в стаи, только уже с бирками в ушах. Почему чипированные псы должны перестать кусаться, не знает никто, особенно сами законодатели.

Что касается домашних четвероногих питомцев, то здесь, по словам Оксаны Герасимовой, успех не менее очевиден. Он заключается в том, что «на законодательном уровне появились нормы, касающиеся маркирования животных».

Как известно, упомянутые нормы требуют, чтобы хозяин собаки сам привел ее к ветеринарам для маркировки, замечу, платной. Как быть с теми, кто от этой обязанности уклонился, Оксана Владимировна не пояснила. Впрочем, она и раньше не могла сказать ничего внятного на этот счет, как бы наша газета ни пыталась получить ответ.

Словно понимая всю уязвимость этого пункта, докладчица дополнила, что «были внесены поправки в краевые законы, устанавливающие новые требования к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, со штрафами для нарушителей».

Действительно, с сентября 2023 года владельцы собак не должны оставлять их без присмотра в местах общего пользования, за исключением кратковременного пребывания (но тогда животное должно быть на привязи и в наморднике). Самовыгул (когда пса выпускают на улицу одного) тоже запрещен, как и выгуливание собак пьяным хозяином. Наказание поистине сурово: сначала предупреждение, а потом штрафы в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Так что дело за малым: во-первых, под страхом штрафов добиться, чтобы нерадивые владельцы животных выучили свои обязанности, а во-вторых, чтобы привыкли их неукоснительно исполнять. До сих пор такого не произошло. Да и кто будет за этим следить?

Напомню, что 2024 год ознаменовался целой серией нападений домашних и бродячих собак на людей. Самым резонансным стал случай, когда стаффордширский терьер откусил ребенку фалангу одного пальца и разорвал другой. Это произошло в подъезде многоквартирного дома в Петропавловске, причем хозяйка держала своего мощного пса на поводке, но не смогла оттащить его от ребенка. Мальчика сумел отбить его старший брат. Выяснилось, что женщина и раньше «забывала» надеть на стаффорда намордник в подъезде, невзирая на замечания соседей.

К слову, в прошлом же году, в мае, был торжественно награжден одиннадцатиклассник из ПКГО, который в нашем городе спас от американского бульдога подростка. Юноша сумел схватить разъяренную собаку, успевшую нанести несколько укусов, за ошейник и удерживал ее около двадцати минут, пока не прибежали хозяева. Они тоже были уверены, что их «милый песик» не кусается, а значит, не нуждается в наморднике.

В 2023 году собаки нападали на детей в Петропавловске, Елизово, поселке Ключи и других населенных пунктах Камчатки. В Елизово, возле детской площадки, бродячая дворняга покусала девочку за лицо. Ребенку потребовалась хирургическая помощь. Другим детям повезло больше, животных успевали отогнать прохожие, а в одном случае своего сына отбила мама, встречавшая его из школы.

В прежние времена, когда в деревне или в городе собака кусала человека, тем паче ребенка, жители действовали жестко. Если пес был домашний, его ликвидировал сам хозяин. Если бездомный, неприятную обязанность брали на себя местные власти, нанимавшие для этого работников. Теперь же главный принцип – гуманность, причем по отношению к животным. Попасть «в зубы и когти» зоозащитникам и прослыть чудовищем, покусившимся на собачек, не хочет никто.

Так что теперь бегающих по улицам чипированных псов, видимо, полагается считать безопасными. Заодно придется поверить в то, что все хозяева четвероногих питомцев спешат их маркировать и стерилизовать. А выброшенных на улицы щенков и бывших домашних собак считать миражом, который пополнить стаи бродячих псов никак не может.

В противном случае все попытки творцов местного «собачьего» закона доказать населению, насколько безопаснее стало теперь на улицах, убедить не смогут. Как и приведенная Оксаной Герасимовой статистика.

Наталья МАКСИМИШИНА