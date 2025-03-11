ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

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11 Марта 2025

Искусствоведы утверждают живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Василий Григорьевич Перов

(21.12.1833–29.05.1882)

Василий Григорьевич Перов родился в Тамбове у родителей, не состоящих в браке. Его отец был губернским прокурором, бароном Георгием Криденером (Георг Густав Фридрих фон Криденер), а мать мещанкой Акулиной Ивановой. Точная дата рождения будущего художника точно неизвестна, по некоторым данным, он родился 21 декабря, по другим – 23 декабря 1833 года. В официальных документах долгое время указывалась фамилия «Васильев», данная ему по имени крёстного отца.

Вскоре после рождения мальчика его родители обвенчались, однако Василий не имел прав на фамилию отца и его титул. Фамилия Перов появилась значительно позже и возникла из прозвища, данного мальчику в детстве. Так называл его учитель грамоты, заштатный дьячок, который хвалил ученика за усердие и умелое владение пером для письма.

Спустя несколько лет после рождения Василия его отец уволился с казенной службы и вместе с семьей переехал в Архангельск, потом в родовое имение Криденеров возле Дерпта (ныне Тарту, второй по величине город Эстонии).

В 1842 году отец Василия получил должность управляющего имением Языкова в Саблуково Арзамасского уезда Нижегородской губернии и перевез туда семью. В этом селе маленький Василий заразился оспой, осложнившей зрение ребенка на всю жизнь.

В период с 1843 по 1846 год Перов учился в Арзамасском уездном училище, где самостоятельно занимался рисованием. Потом поступил в Арзамасскую художественную школу Александра Васильевича Ступина, которую будущий живописец не окончил, по одной из версий, из-за конфликта с учениками.

В 1852 году Василий переехал в Москву, но поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества смог только спустя год. Сложное финансовое положение студента вынуждало Василия бросить обучение, но один из учителей приютил юношу в своем доме. Вскоре к молодому художнику пришел успех. Он получил сначала малую серебряную медаль за портрет младшего брата – Николая Григорьевича Криденера (1856 год), а потом большую серебряную медаль за картину «Приезд станового на следствие».

На полотне художник изобразил сцену обвинения крестьянского юноши, которого завели в избу для допроса. На стуле, спиной к зрителю, вольготно сидит становой в окружении подобострастных чиновников. Белоснежная кожа и округлые мягкие черты лица обвиняемого не похожи на образ крестьянского парня, занятого ежедневным физическим трудом на полях и в мастерских. Однако светлый и чистый образ юноши, изображенный художником, дарит ощущение его невиновности. Умоляющие о пощаде лицо и жесты провинившегося «судьям» безразличны. Внизу парня мы видим фигуру мужчины, который готовит розги, и грустную крестьянку, печально склонившую голову перед неминуемым наказанием молодого парня.

Писаря и крестьянского юношу автор рисовал с натуры, его моделями стали друзья по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества. Полотно находится в Государственной Третьяковской галере, в фонды которого оно поступило в 1965 году от Ольги Федоровны Виноградовой, коренной москвички и первой женщины-архитектора, создателя Томского общества любителей художеств.

Получив право участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль, Перов переехал в Санкт-Петербург. В 1861 году он написал картину «Сельский крестный ход на Пасхе».

На полотне автор изобразил пьяное шествие людей с образами и хоругвями после праздничной пасхальной службы, происходящее на фоне унылого, хмурого пейзажа. Убогая деревня с нищими невежественными крестьянами и безнравственными священниками вызвала в столице горячие дискуссии. Смелой работой восхищалась общественность, однако Церковь была возмущена, по ее мнению, чудовищным искажением жизни истинно верующих людей. Картина была отвергнута Академией художеств, позднее снята с выставки Общества поощрения художеств и запрещена к показу и воспроизведению. Невзирая на последствия, полотно приобрел меценат Павел Третьяков для своей коллекции. В настоящее время картина хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В том же году Перов написал работу «Проповедь в селе», получил Большую золотую медаль и право на заграничную поездку за счет Академии художеств.

На полотне изображена деревенская церковь в воскресный день. На переднем плане стоит сутулый взрослый священник и проповедует равнодушным прихожанам. В центре зала в удобном кресле спит толстый помещик. Автор с точностью передал особенности героев полотна. С одинаковой тщательностью он выписал роскошное шелковое платье молодой девушки, увлеченной не словами священника, а речью молодого мужчины, склоненного над ее головой; и рваные мужицкие кафтаны, одетые на крестьян. Судя по скучающим лицам людей, изображенных на картине, речи священника им неинтересны, только маленькая крестьянская девочка внимательно ловит каждое слово старца.

На заднем плане в темном углу стоят люди и слушают слова мужчины со свитком в руках. Год создания картины совпал по времени с подписанием императором Александром II манифеста об отмене крепостного права, оглашение которого автор решил вписать в картину перед самым завершением работы над полотном. Судя по тому, что люди на заднем плане увлечены словами чиновника, а не проповедью священника, суть долгожданного документа о свободе крестьян была значительно важней, чем речи о духовных ценностях человечества, хотя автор не стал отображать веселье и радость на их лицах.

Несмотря на то, что в целом картина изобличала невежество, в обществе ее восприняли в качестве красноречивой сатиры над человеческим неверием.

В 1862 году Василий уехал за границу. Посетив ряд городов Германии, он приехал в Париж, где прожил год. В тот период художник рисовал картины из уличной жизни простых французов. Жизнь за границей оказалась Василию в тягость, и он упросил Академию художеств разрешить вернуться домой до окончания срока пенсионерской поездки.

После возвращения в Москву Василий создавал работы на остросоциальные темы с драматическими сюжетами.

Картина «Проводы покойника», написанная в 1865 году, принесла автору победы и премии в конкурсах, организованных Императорским обществом поощрения художеств и Московским обществом любителей художеств.

На полотне изображена повозка, запряженная лошадью, которая везет крестьянскую семью на погост. В поникшей фигуре извозчика угадывается женский силуэт. Ее голова и плечи опущены, лица не видно, но даже со спины чувствуется боль утраты. На повозке сидят двое маленьких детей. Мальчик, одетый в тулуп с чужого плеча, по всей вероятности его отца, смотрит в серое небо и молчит. Девочка укрывает гроб с отцом шалью и обнимает деревянный ящик, словно старается согреть бездыханное тело родителя.

Композиционное и цветовое решение позволяют зрителю ощутить щемящую боль и горе, которые испытывает семья, потеряв кормильца и родного человека. Вдалеке автор изобразил синее небо, дающее надежду на светлое будущее, но над головой главных героев темные тучи, символизирующие тяжесть испытаний, с которыми столкнулась крестьянская семья.

Картину купил меценат Козьма Терентьевич Солдатенков, после его смерти по завещанию она была передана в Румянцевский музей (до 1861 года находился в Санкт-Петербурге, затем переехал в Москву). Когда реорганизация музея была завершена, полотно поступило в Третьяковскую галерею, где хранится до сих пор.

Год спустя Перов написал картину «Тройка», которую он посвятил детскому труду. На полотне трое детей тянут обледеневшую бочку с водой по крутой дороге, словно тройка запряженных лошадей. Они выбились из сил, но не бросают злосчастную тяжеленную ношу. Темные цвета полотна передают трагичность сцены.

Для героев своей работы автор искал подходящих натурщиков. Для крайнего мальчика и девочки они быстро нашлись, однако для центрального ребенка Перов никак не мог подобрать нужную модель. Однажды на рынке он встретил женщину, она держала за руку сына, лицо которого автор посчитал идеальным для завершения своего полотна. Женщина не сразу согласилась, чтобы сын позировал художнику, но поддалась уговорам мастера. В процессе работы мальчик рассказал трагичную историю своей семьи, в которой он остался единственным живым ребенком у бедной крестьянской вдовы. Так лицо обыкновенного ребенка стало центром великой работы Перова.

Картина имела грандиозный успех. Полотно было куплено меценатом Павлом Третьяковым. В настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Спустя несколько лет мать мальчика нашла художника и сообщила, что ее сын, который позировал Василию, умер. Женщина хотела оставить на память картину с изображением лица ребенка и просила продать полотно, но Перов объяснил, что картина принадлежит другому человеку. Для безутешной вдовы он по памяти написал портрет мальчика, который крестьянка забрала с собой.

В 1869 году Перов стал организатором московской группы Товарищества художественных передвижных выставок и оставался членом его правления семь лет.

Картина «Птицелов», написанная Перовым в 1870 году, принесла ему звание профессора.

На первой выставке передвижников Василий представил работу «Охотники на привале» (1871 год), на которой изображены трое мужчин, уставших от погони за добычей и решивших немного отдохнуть. Слева – пожилой опытный охотник, который яростно рассказывает о своих приключениях и добыче, попавшейся в его руки. Мужчина посередине средних лет, он недоверчиво улыбается, но в спор не вступает. Справа – хорошо одетый молодой новичок, он с трепетным интересом слушает собеседника и внимает его советам.

События в картине происходят поздней осенью, поэтому работа выполнена в коричнево-желтых оттенках.

Мнение критиков по поводу картины были противоречивыми. Одни не приняли чересчур наигранные лица героев полотна, знатоки охоты выявили ряд несоответствий предметов, изображенных автором. Так, рожок, применяемый для псовой охоты, когда зверя загоняют собаками, не используется на охоте с оружием, нарисованным Перовым. Ценители искусства считали недопустимым слияние в одной картине пейзажа и натюрморта. Однако полотно было куплено Павлом Третьяковым и стало одним из самых известных работ Перова. В настоящее время оно хранится и экспонируется в Государственной Третьяковской галерее.

Шесть лет спустя Перов написал вторую картину с тем же названием. Это полотно находится в фондах Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург).

Продолжая портретную живопись, в 1871–1872 годах по заказу Павла Третьякова Перов написал ряд портретов русских писателей и ученых.

В последние годы жизни Перов обратился к исторической живописи. Он планировал написать три полотна, посвященных Пугачевскому восстанию, но успел лишь завершить несколько этюдов для последней части трилогии – «Суд Пугачева». Остальные полотна остались на стадии набросков.

Василий Перов умер 29 мая 1882 году от чахотки в возрасте 48 лет. Эта болезнь мучала художника восемь лет, но тиф и воспаление легких ускорили его кончину. В последние месяцы жизни он сильно задыхался от кашля и даже умолял лишить его жизни. Перов умер в подмосковной больнице в деревне Кузьминки. Могила живописца располагается на кладбище Донского монастыря. Ее украшает памятник, созданный Алексеем Елецким.

Василий Перов был дважды женат. Первой супругой стала племянница профессора Елена Шейнс. В браке родилось трое сыновей. Спустя пять лет счастливого союза супруга художника умерла. Та же участь постигла двух старших сыновей Василия. Перов женился во второй раз через пять лет после потери супруги. Его избранницей стала Елизавета Егоровна Друганова, которая была с ним рядом до последнего дня его жизни.

В декабре 2024 года в Арзамасе Нижегородской области открыли первый памятник Великому художнику Отечества, которого современники называли истинным певцом скорби.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ
(по материалам российских изданий)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."