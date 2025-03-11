ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ОТЕЧЕСТВА

11 Марта 2025



Искусствоведы утверждают – живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели вспомнят известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Василий Григорьевич Перов

(21.12.1833–29.05.1882)

Василий Григорьевич Перов родился в Тамбове у родителей, не состоящих в браке. Его отец был губернским прокурором, бароном Георгием Криденером (Георг Густав Фридрих фон Криденер), а мать мещанкой Акулиной Ивановой. Точная дата рождения будущего художника точно неизвестна, по некоторым данным, он родился 21 декабря, по другим – 23 декабря 1833 года. В официальных документах долгое время указывалась фамилия «Васильев», данная ему по имени крёстного отца.

Вскоре после рождения мальчика его родители обвенчались, однако Василий не имел прав на фамилию отца и его титул. Фамилия Перов появилась значительно позже и возникла из прозвища, данного мальчику в детстве. Так называл его учитель грамоты, заштатный дьячок, который хвалил ученика за усердие и умелое владение пером для письма.

Спустя несколько лет после рождения Василия его отец уволился с казенной службы и вместе с семьей переехал в Архангельск, потом в родовое имение Криденеров возле Дерпта (ныне Тарту, второй по величине город Эстонии).

В 1842 году отец Василия получил должность управляющего имением Языкова в Саблуково Арзамасского уезда Нижегородской губернии и перевез туда семью. В этом селе маленький Василий заразился оспой, осложнившей зрение ребенка на всю жизнь.

В период с 1843 по 1846 год Перов учился в Арзамасском уездном училище, где самостоятельно занимался рисованием. Потом поступил в Арзамасскую художественную школу Александра Васильевича Ступина, которую будущий живописец не окончил, по одной из версий, из-за конфликта с учениками.

В 1852 году Василий переехал в Москву, но поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества смог только спустя год. Сложное финансовое положение студента вынуждало Василия бросить обучение, но один из учителей приютил юношу в своем доме. Вскоре к молодому художнику пришел успех. Он получил сначала малую серебряную медаль за портрет младшего брата – Николая Григорьевича Криденера (1856 год), а потом большую серебряную медаль за картину «Приезд станового на следствие».

На полотне художник изобразил сцену обвинения крестьянского юноши, которого завели в избу для допроса. На стуле, спиной к зрителю, вольготно сидит становой в окружении подобострастных чиновников. Белоснежная кожа и округлые мягкие черты лица обвиняемого не похожи на образ крестьянского парня, занятого ежедневным физическим трудом на полях и в мастерских. Однако светлый и чистый образ юноши, изображенный художником, дарит ощущение его невиновности. Умоляющие о пощаде лицо и жесты провинившегося «судьям» безразличны. Внизу парня мы видим фигуру мужчины, который готовит розги, и грустную крестьянку, печально склонившую голову перед неминуемым наказанием молодого парня.

Писаря и крестьянского юношу автор рисовал с натуры, его моделями стали друзья по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества. Полотно находится в Государственной Третьяковской галере, в фонды которого оно поступило в 1965 году от Ольги Федоровны Виноградовой, коренной москвички и первой женщины-архитектора, создателя Томского общества любителей художеств.

Получив право участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль, Перов переехал в Санкт-Петербург. В 1861 году он написал картину «Сельский крестный ход на Пасхе».

На полотне автор изобразил пьяное шествие людей с образами и хоругвями после праздничной пасхальной службы, происходящее на фоне унылого, хмурого пейзажа. Убогая деревня с нищими невежественными крестьянами и безнравственными священниками вызвала в столице горячие дискуссии. Смелой работой восхищалась общественность, однако Церковь была возмущена, по ее мнению, чудовищным искажением жизни истинно верующих людей. Картина была отвергнута Академией художеств, позднее снята с выставки Общества поощрения художеств и запрещена к показу и воспроизведению. Невзирая на последствия, полотно приобрел меценат Павел Третьяков для своей коллекции. В настоящее время картина хранится в Государственной Третьяковской галерее.

В том же году Перов написал работу «Проповедь в селе», получил Большую золотую медаль и право на заграничную поездку за счет Академии художеств.

На полотне изображена деревенская церковь в воскресный день. На переднем плане стоит сутулый взрослый священник и проповедует равнодушным прихожанам. В центре зала в удобном кресле спит толстый помещик. Автор с точностью передал особенности героев полотна. С одинаковой тщательностью он выписал роскошное шелковое платье молодой девушки, увлеченной не словами священника, а речью молодого мужчины, склоненного над ее головой; и рваные мужицкие кафтаны, одетые на крестьян. Судя по скучающим лицам людей, изображенных на картине, речи священника им неинтересны, только маленькая крестьянская девочка внимательно ловит каждое слово старца.

На заднем плане в темном углу стоят люди и слушают слова мужчины со свитком в руках. Год создания картины совпал по времени с подписанием императором Александром II манифеста об отмене крепостного права, оглашение которого автор решил вписать в картину перед самым завершением работы над полотном. Судя по тому, что люди на заднем плане увлечены словами чиновника, а не проповедью священника, суть долгожданного документа о свободе крестьян была значительно важней, чем речи о духовных ценностях человечества, хотя автор не стал отображать веселье и радость на их лицах.

Несмотря на то, что в целом картина изобличала невежество, в обществе ее восприняли в качестве красноречивой сатиры над человеческим неверием.

В 1862 году Василий уехал за границу. Посетив ряд городов Германии, он приехал в Париж, где прожил год. В тот период художник рисовал картины из уличной жизни простых французов. Жизнь за границей оказалась Василию в тягость, и он упросил Академию художеств разрешить вернуться домой до окончания срока пенсионерской поездки.

После возвращения в Москву Василий создавал работы на остросоциальные темы с драматическими сюжетами.

Картина «Проводы покойника», написанная в 1865 году, принесла автору победы и премии в конкурсах, организованных Императорским обществом поощрения художеств и Московским обществом любителей художеств.

На полотне изображена повозка, запряженная лошадью, которая везет крестьянскую семью на погост. В поникшей фигуре извозчика угадывается женский силуэт. Ее голова и плечи опущены, лица не видно, но даже со спины чувствуется боль утраты. На повозке сидят двое маленьких детей. Мальчик, одетый в тулуп с чужого плеча, по всей вероятности его отца, смотрит в серое небо и молчит. Девочка укрывает гроб с отцом шалью и обнимает деревянный ящик, словно старается согреть бездыханное тело родителя.

Композиционное и цветовое решение позволяют зрителю ощутить щемящую боль и горе, которые испытывает семья, потеряв кормильца и родного человека. Вдалеке автор изобразил синее небо, дающее надежду на светлое будущее, но над головой главных героев темные тучи, символизирующие тяжесть испытаний, с которыми столкнулась крестьянская семья.

Картину купил меценат Козьма Терентьевич Солдатенков, после его смерти по завещанию она была передана в Румянцевский музей (до 1861 года находился в Санкт-Петербурге, затем переехал в Москву). Когда реорганизация музея была завершена, полотно поступило в Третьяковскую галерею, где хранится до сих пор.

Год спустя Перов написал картину «Тройка», которую он посвятил детскому труду. На полотне трое детей тянут обледеневшую бочку с водой по крутой дороге, словно тройка запряженных лошадей. Они выбились из сил, но не бросают злосчастную тяжеленную ношу. Темные цвета полотна передают трагичность сцены.

Для героев своей работы автор искал подходящих натурщиков. Для крайнего мальчика и девочки они быстро нашлись, однако для центрального ребенка Перов никак не мог подобрать нужную модель. Однажды на рынке он встретил женщину, она держала за руку сына, лицо которого автор посчитал идеальным для завершения своего полотна. Женщина не сразу согласилась, чтобы сын позировал художнику, но поддалась уговорам мастера. В процессе работы мальчик рассказал трагичную историю своей семьи, в которой он остался единственным живым ребенком у бедной крестьянской вдовы. Так лицо обыкновенного ребенка стало центром великой работы Перова.

Картина имела грандиозный успех. Полотно было куплено меценатом Павлом Третьяковым. В настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Спустя несколько лет мать мальчика нашла художника и сообщила, что ее сын, который позировал Василию, умер. Женщина хотела оставить на память картину с изображением лица ребенка и просила продать полотно, но Перов объяснил, что картина принадлежит другому человеку. Для безутешной вдовы он по памяти написал портрет мальчика, который крестьянка забрала с собой.

В 1869 году Перов стал организатором московской группы Товарищества художественных передвижных выставок и оставался членом его правления семь лет.

Картина «Птицелов», написанная Перовым в 1870 году, принесла ему звание профессора.

На первой выставке передвижников Василий представил работу «Охотники на привале» (1871 год), на которой изображены трое мужчин, уставших от погони за добычей и решивших немного отдохнуть. Слева – пожилой опытный охотник, который яростно рассказывает о своих приключениях и добыче, попавшейся в его руки. Мужчина посередине средних лет, он недоверчиво улыбается, но в спор не вступает. Справа – хорошо одетый молодой новичок, он с трепетным интересом слушает собеседника и внимает его советам.

События в картине происходят поздней осенью, поэтому работа выполнена в коричнево-желтых оттенках.

Мнение критиков по поводу картины были противоречивыми. Одни не приняли чересчур наигранные лица героев полотна, знатоки охоты выявили ряд несоответствий предметов, изображенных автором. Так, рожок, применяемый для псовой охоты, когда зверя загоняют собаками, не используется на охоте с оружием, нарисованным Перовым. Ценители искусства считали недопустимым слияние в одной картине пейзажа и натюрморта. Однако полотно было куплено Павлом Третьяковым и стало одним из самых известных работ Перова. В настоящее время оно хранится и экспонируется в Государственной Третьяковской галерее.

Шесть лет спустя Перов написал вторую картину с тем же названием. Это полотно находится в фондах Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург).

Продолжая портретную живопись, в 1871–1872 годах по заказу Павла Третьякова Перов написал ряд портретов русских писателей и ученых.

В последние годы жизни Перов обратился к исторической живописи. Он планировал написать три полотна, посвященных Пугачевскому восстанию, но успел лишь завершить несколько этюдов для последней части трилогии – «Суд Пугачева». Остальные полотна остались на стадии набросков.

Василий Перов умер 29 мая 1882 году от чахотки в возрасте 48 лет. Эта болезнь мучала художника восемь лет, но тиф и воспаление легких ускорили его кончину. В последние месяцы жизни он сильно задыхался от кашля и даже умолял лишить его жизни. Перов умер в подмосковной больнице в деревне Кузьминки. Могила живописца располагается на кладбище Донского монастыря. Ее украшает памятник, созданный Алексеем Елецким.

Василий Перов был дважды женат. Первой супругой стала племянница профессора Елена Шейнс. В браке родилось трое сыновей. Спустя пять лет счастливого союза супруга художника умерла. Та же участь постигла двух старших сыновей Василия. Перов женился во второй раз через пять лет после потери супруги. Его избранницей стала Елизавета Егоровна Друганова, которая была с ним рядом до последнего дня его жизни.

В декабре 2024 года в Арзамасе Нижегородской области открыли первый памятник Великому художнику Отечества, которого современники называли истинным певцом скорби.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)