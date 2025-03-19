ВОПРОС – ОТВЕТ

18 Марта 2025



В нашу редакцию обратилась читательница с вопросом о подготовке управленческих кадров из числа ветеранов СВО – направлении, которое набирает популярность в Москве и ряде регионов страны. Есть ли такая возможность у вернувшихся бойцов в Петропавловске-Камчатском? С ответа на него и открывается сегодня наша традиционная рубрика.

Следующий блок вопросов касается самой востребованной во все времена темы – городского благоустройства. И первый из них – об асфальтировании улицы Ленинской. Читателей также интересует будущее земельного участка на проспекте Циолковского, ремонт городских дорог и предстоящая очистка Култучного озера.

А в заключение мы ответим родителям, спросившим о предстоящей записи первоклассников в школы. Несмотря на то, что до нового учебного года еще далеко, побеспокоиться об этом стоит заранее.

– Читала, что в Москве и некоторых областях нашей страны ветераны СВО теперь могут бесплатно переобучиться, чтобы в будущем работать на руководящих постах в органах власти. Есть ли такая возможность в нашем городе? Ольга Крюкова, Петропавловск-Камчатский.

– В Камчатском крае с 28 февраля стартовала региональная кадровая программа «Время героев». С этого дня и по 7 апреля идет отборочный этап: по его результатам выберут 45 участников, которые получат возможность пройти профессиональную переподготовку по специальности государственного и муниципального управления. Выпускников проекта включат в резерв или трудоустроят на руководящие должности в органы государственной и муниципальной власти, краевые и муниципальные учреждения. Об этом сообщили в администрации ПКГО со ссылкой на правительство Камчатского края. «Перед нами стоит конкретная задача – отобрать 30 участников из числа ветеранов и 15 участников из числа действующих участников СВО», – уточнил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В программе могут принять участие ветераны и действующие участники СВО, имеющие высшее образование и опыт управления людьми.

Этапы программы:

28 февраля – 7 апреля – прием заявок;

15 марта – 7 апреля – онлайн-тестирование, оценка управленческих навыков;

26 мая – 26 июня – очное собеседование с экспертами.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте краевого правительства: https://svoy.kamgov.ru/regional-program.

Дополним, что подобные образовательные программы для участников СВО запустили в большинстве российских регионов как аналог федерального кадрового проекта «Время героев».

– Когда планируют положить асфальт на улице Ленинской? Ирина Зотова, г. Петропавловск-Камчатский.

– «Контракт на выполнение асфальтирования по улице Ленинская заключен. Подрядная организация приступит к работам по обустройству ливневых канализаций и линий наружного освещения, как только позволят погодные условия. В связи с тем, что зима в этом году малоснежная, актуально начать работы, не дожидаясь мая, когда начинается строительный сезон. Асфальтирование участка станет завершающим этапом работы по благоустройству центрального проезда по улице Ленинская», – сообщил мэр города Евгений Беляев.

Напомним, на улице Ленинской ресурсоснабжающие организации заменяли изношенные инженерные сети с середины прошлого года. Перекрытую для ремонтных работ дорогу открыли только с 31 января текущего года, она имеет гравийное покрытие. Ранее в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края обещали, что «уже с середины февраля подрядная организация начнет работы по устройству лотков ливневой канализации, а также замене столбов линий наружного освещения; в ходе капитального ремонта участка подрядчик уберет воздушные линии электропередач под землю».





– Что теперь будет с земельным участком на проспекте Циолковского, где губернатор вместо постройки жилых многоэтажек разрешил сделать сквер? Как я понимаю, земля все-таки предназначалась под застройку, а не под зеленую зону отдыха, как захотели жители? Павел Федорчук, Петропавловск-Камчатский.

– По информации мэрии ПКГО, «на данный момент участок, расположенный в микрорайоне “Горизонт” в районе проспекта Циолковского, предусматривает размещение многоэтажной жилой застройки, а также объектов обслуживания». (То есть изменений пока никаких нет. – Прим. ред.). Чтобы сделать там сквер, придется вносить изменения в документацию.

«Поскольку губернатором Владимиром Солодовым принято решение, что на проспекте Циолковского должен быть сквер, администрацией Петропавловска-Камчатского проводятся работы по поиску подрядчика, чтобы в рамках муниципального контракта внести соответствующие изменения в документ территориального планирования. Далее будет проведена работа по согласованию этих изменений с федеральными органами исполнительной власти Камчатского края. После этого администрацией будут организованы публичные слушания. На завершающем этапе, после утверждения всех правок, документы направят в Городскую Думу для принятия решения об изменении Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Как только эта работа будет проведена, а я доложил губернатору, что мы планируем ее завершить до конца августа этого года, – мы уже сможем двигаться по пути создания сквера на этом участке», – сказал мэр города Евгений Беляев.

Напомним, построить многоэтажные жилые дома в микрорайоне «Горизонт» в районе проспекта Циолковского планировала компания «Новые регионы». Однако жильцы близлежащих домов активно запротестовали: они опасались нехватки парковочных мест, переполненности детских учреждений, недостатка солнечного света в квартирах и других неудобств. Вместо стройки под окнами они хотели получить благоустроенную зеленую зону отдыха и просили проверить законность будущего строительства. Несмотря на то, что проверка прокуратуры не выявила нарушений, губернатор поддержал предложение жителей, а мэрии ПКГО было поручено подыскать «Новым регионам» другой земельный участок для застройки.

«Администрацией города совместно с застройщиком проводится работа по поиску альтернативного участка под жилищный комплекс… Эта работа будет проведена конструктивно и будет согласована с жителями близлежащих домов. Надеюсь, в ближайшем будущем в нашем городе появятся новые комфортные, сейсмоустойчивые и безопасные дома, в которых так остро нуждается город», – отметил Евгений Беляев.



– Сколько дорожных участков будут ремонтировать в городе в этом году? Виктор Каримов, Петропавловск-Камчатский.

– По данным городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском в этом году запланировано отремонтировать 12 основных дорожных участков.

Кроме улицы Ленинской, предстоит выполнить большой объем работ по благоустройству внутриквартальных и придомовых проездов в микрорайоне Мишенный-3. В мэрии уточнили, что контракт с новым подрядчиком заключен в декабре прошлого года, работа начнется, как только позволит погода.

Еще порядка десяти дорожных участков планируют асфальтировать в этом году по программе «Город 20/30», проект которой сформирован на основании предложений жителей. В их числе ремонт асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги по ул. Петропавловское шоссе от магистральной дороги к жилому дому № 18, такой же ремонт на придомовых проездах вдоль жилых домов № 2, 4, 8 по ул. Пономарева, ремонт проезда с устройством тротуара и ливневой канализации по ул. Академика Королева, 51, ремонт внутриквартального проезда по ул. Дзержинского вдоль лицея № 21 и другие.

Остается открытым вопрос о дороге, соединяющей улицу Ларина с улицей Ак. Королева и примыкания к федеральной трассе, которую не могут открыть уже восемь лет.

«Здесь мы ждем финансирования от Министерства транспорта Камчатского края. Как только средства будут доведены до администрации города, мы готовы искать потенциального подрядчика, заключать контракт и, конечно, вести контроль за качеством выполнения работ. Объект очень важный и долгожданный не только для жителей микрорайона, но и для всего города, поскольку существенно разгрузит движение в этом направлении», – сказал мэр ПКГО Евгений Беляев.

– В прошлом году горожанам пообещали начать чистить Култучное озеро этим летом. В это озеро десятилетиями стекает городская грязь, в том числе через неучтенные стоки. Без их ликвидации очистка не имеет смысла. Как городская мэрия собирается выявлять такие стоки? Алексей Литвинов, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как сообщили в администрации ПКГО, выявление незаконных врезок в систему «ливневок», конечными точками сброса которых является Култучное озеро, началось с прошлой осени. Чтобы продолжить эту работу, МКУ «Служба автомобильных дорог» подготовила аукционную документацию для определения подрядчика в марте. Ему предстоит провести обследование для выявления незаконных врезок и определить техническое состояние систем придомовой, внутриквартальной, ливневой канализаций в бассейне озера.

Полученная информация послужит для последующего устранения незаконных врезок.

Параллельно с этой работой выполняется проектирование системы ливневой канализации очистных сооружений бассейна Култучного озера.

«Администрация ПКГО во избежание административных наказаний убедительно просит граждан и юридических лиц при наличии самостоятельных врезок и сбросов хозяйственно-бытовых отходов в систему ливневых канализаций обратиться в специализированные организации для их устранения и переподключения сетей в соответствии с санитарными и природоохранными требованиями», – призвали в мэрии.

– Когда начнется запись в первые классы в школы Петропавловска по месту жительства? Семья Василенко, Петропавловск-Камчатский.

– Набор первоклассников начнется с 1 апреля. А с 17 марта на портале «Госуслуги» можно заполнять черновик заявления и сохранять его в личном кабинете. Об этом сообщили в Управлении образования мэрии ПКГО.

Предварительно рекомендуется заблаговременно проверить в личном кабинете персональные данные, а также добавить сведения о детях. Для этого нужно зайти на портал gosuslugi.ru и набрать в поисковой строке «Запись в 1 класс». Робот-помощник подскажет все дальнейшие шаги.

Заявление можно подать и в школе. Для этого потребуется принести оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие право на льготу и место жительства (справка о регистрации или временной регистрации на закрепленной за школой территории).

Заявление на запись ребенка могут подать только родители или законные представители.

Зачисление в первый класс произойдет с 1 по 5 июля.

Подробнее о порядке подачи заявления и приёма детей говорится в инструкции, опубликованной на городском образовательном портале, по ссылке: https://edu.pkgo.ru/school/uslugi_po_OO.

В Управлении образования уточнили, что для зачисления детей в первый класс не по месту жительства необходимо в период с 5 июля по 5 сентября прийти в выбранную школу с оригиналами документов. Ребенка зачислят в школу при наличии свободных мест.

Ответы подготовила

Наталья Максимишина

по материалам,

предоставленным администрацией

Петропавловск-Камчатского городского округа