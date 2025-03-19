ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

Печать
PDF

18 Марта 2025

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

 

Распутин Валентин Григорьевич

(1937–2015)

В наш век современных технологий люди практически перестали читать и очень мало интересуются историей. Поэтому сразу оговоримся, что Валентин Распутин не состоит ни в каком родстве с Гришкой Распутиным. Он великий писатель-прозаик, безгранично любящий свою Родину. Основатель и самый яркий представитель направления, которое получило название «деревенская проза».

Самыми известными произведениями писателя Валентина Распутина стали повести «Уроки французского», «Прощание с Матёрой», «Пожар», «Последний срок», «Живи и помни».

Родился Валентин Распутин 15 марта 1937 года в небольшой деревеньке Усть-Уда. В те годы область называлась Восточно-Сибирской, в настоящее время это Иркутская область. Его родители Нина и Григорий Распутины были простыми крестьянами. Здесь прошли первые два года жизни мальчика, а потом семья перебралась в село Аталанка.

На берегу реки Ангары и прошло детство Валентина. Он с малых лет полюбил здешнюю суровую природу, мог часами любоваться ее красотой и могуществом. Потом, когда он уже начал писать свои произведения, то буквально в каждом из них есть описание сибирских пейзажей.

С детских лет мальчик поражал родителей умом и сообразительностью. Он рано начал читать и читал буквально все, что можно было раздобыть – книжки, журналы и даже обрывки старых газет. Он ходил в библиотеку, брал книги у соседей и проводил за чтением много времени.

Жизнь начала понемногу налаживаться по возвращении отца с фронта. Мама трудилась в сберкассе, отца поставили заведовать местным отделением почты. Но так длилось недолго, вскоре в дверь их дома постучалась нежданная беда. Во время переправы на пароходе у отца Валентина стащили сумку, в которой были государственные деньги. Искать виновного не стали, суд вынес приговор Григорию Распутину, и он отправился в лагерь на Колыме.

Мать осталась одна с тремя детьми. Этот период стал самым трудным в жизни будущего писателя, семья еле сводила концы с концами и практически голодала.

Валентин пошел в школу в Аталанке, но окончил только начальные классы. Больше в селе учиться было негде, а ему очень хотелось продолжить обучение дальше. Дальше – это пятьдесят километров от родного дома. И он поехал, причем один, без семьи и стал первым из жителей села, кто отправился на учебу в райцентр, до него этого не делал никто. Этот период жизни писателя отразился в одном из самых ярких его произведений – «Уроки французского».

Трудностей хватало, но парень старался и окончил школу с отличным аттестатом. Это помогло ему без всяких проблем стать студентом филологического факультета Иркутского университета. В те годы он читал запоем. Самыми любимыми писателями Распутина были Хемингуэй, Ремарк, Пруст.

Годы студенчества пролетели незаметно, хоть было много трудностей и хлопот. Валентин много времени посвящал учебе, но не упускал ни малейшей возможности заработать. Он знал, что должен помочь родным, поэтому не отказывался от любых подработок. Те годы стали началом его писательской биографии, первыми работами молодого автора были заметки для молодежной газеты.

Валентин еще не получил диплом вуза, а уже стал сотрудником издания «Советская молодежь» в Иркутске. С этой газеты и началась его творческая карьера. Он не очень любил журналистику, хотел заниматься чем-то более существенным, но благодаря этой работе он обрастал навыками и жизненным опытом, который потом пригодился в писательстве.

В 1962 году Распутин поселился в Красноярске. Он был уже авторитетным журналистом, мастером слова, и именно ему поручали описывать все масштабные события, происходившие в те годы в стране. А тогда было о чем писать – строилась Красноярская и Саяно-Шушенская гидроэлектростанции, прокладывалась железнодорожная магистраль, связывающая Абакан с Тайшетом, и еще много значимых для страны строек.

Однако вскоре Валентин понимает, что ему тесно в рамках газеты, она не может уместить все его впечатления, которые накапливались с каждой командировкой по просторам Сибири. Распутин сел за написание рассказа, получившего название «Я забыл спросить у Лешки» и ставшего его литературным дебютом. От него веяло юношеской романтикой, искренностью и пронзительностью, хотя до совершенства форм было далеко.

Вдохновленный первым успехом, Валентин продолжает писать очерки, которые отдает в публикацию в альманах «Ангара». Спустя некоторое время они стали основой его первой книги, получившей название «Край возле самого неба».

Распутин продолжает писать, с каждым новым рассказом крепнет его мастерство. Прошло немного времени, и его пригласили в Читу, где собирались молодые литераторы. Он привез туда свою первую пробу пера – рассказы «Рудольфио», «Василий и Василиса», «Встреча». Именно там состоялось знакомство начинающего литератора с Виктором Астафьевым, Владимиром Чивилихиным, Антониной Коптяевой, которые были руководителями этого собрания.

Благодаря протекции Владимира Чивилихина рассказы молодого автора Распутина стали печатать журнал «Огонек» и газета «Комсомольская правда». Он стал для Валентина настоящим крестным отцом и другом. Имя Распутина было вообще никому неизвестно, но с его произведениями ознакомились миллионы читателей Советского Союза.

После этих публикаций к малоизвестному сибирскому прозаику пришла первая слава и узнаваемость. У него появились первые поклонники, армия которых с каждым годом росла.

В 1967 году еженедельник «Литературная Россия» напечатал рассказ «Василий и Василиса». Это было одно из ранних произведений Валентина, но именно в нем прослеживался стиль писателя, умение без лишних слов раскрыть характер персонажей, емко и точно передать основные его черты.

Этот рассказ просто пропитан любовью к природе, ее красоте и величию. И в каждом из его последующих произведений описание природы будет неотъемлемой частью повествования. Но самое главное место в его творчестве занимает человек, а именно сила духа русского человека, могущество и несгибаемость славянского характера.

1967 год стал по-настоящему переломным в биографии писателя. Он выпустил свою первую повесть «Деньги для Марии» и после ее публикации стал членом Союза писателей СССР. И как результат – популярность и слава. Имя самобытного и талантливого сибиряка узнали все, о его творчестве много говорили, спорили и каждый раз ставили высокие оценки его произведениям.

Распутин очень требовательно относился к себе и своему творчеству, поэтому не стал разрываться на две части. Он уходит из журналистики, и занимается исключительно писательской деятельностью.

В 1970 году один из самых «толстых» журналов – «Наш современник» напечатал вторую работу Распутина, повесть «Последний срок». Это произведение принесло автору славу не только на Родине, но и за рубежом, его издали на десятках языков. По мнению многих критиков, это был «костер, отогревающий душу».

В этой повести речь о матери, о настоящих ценностях и несущественности того, что современному городскому жителю кажется важным и значимым. О том, что нужно помнить свои истоки, возвращаться к ним хоть иногда, чтобы остаться человеком.

В 1976 году писатель издал свое самое значимое произведение, которое стало его визиткой – повесть «Прощание с Матёрой». Рассказ о том, как одну из деревень должны затопить водой, потому что на этом месте намечено строительство большой ГЭС.

Какая-то обреченность сквозит из каждой строчки этого произведения, горе и тоска коренных жителей, которые должны оставить родную деревеньку, где родились, выросли и собирались умереть. Они никого не винят, не причитают и не проклинают, просто тихо скорбят по месту, где каждую кочку и колоду привыкли считать родной.

Критики и простые читатели считают Распутина продолжателем лучших традиций отечественного классицизма. Все его произведения можно охарактеризовать знаменитой цитатой: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Главное, чего хочет добиться писатель своими произведениями – это чтобы мы все не стали «Иванами, не помнящими родства».

Не менее значимым был для Валентина Распутина и 1977 год. Он выпустил повесть под названием «Живи и помни», за которую получил Государственную премию СССР. И снова на первом плане человечность, сила русского характера, любовь и страдания. А еще трагедия целого народа, пережившего Великую Отечественную войну.

Распутин не боялся затрагивать темы, которые многие литераторы обходили десятой дорогой. В повести «Живи и помни» речь идет о простой русской женщине Настёне, которая вместе со всеми проводила на фронт мужа. Он получил три ранения и чудом остался жив. Он выжил, но в душе у него что-то сломалось, он стал дезертиром. Он понимает, что не дождется победы, если снова окажется на передовой. Драма просто поражает воображение читателя, в таком контексте о войне еще никто не писал. После прочтения этой повести понимаешь, что в жизни, кроме черного и белого, есть масса цветов и оттенков.

Перестроечное время оказалось для Распутина самым тяжелым. Он не согласен с «либеральными ценностями», которые рвут корни и уничтожают все, что является истинными ценностями. Речь об этом идет в его новых рассказах «Пожар» и «В больнице».

Попробовал Распутин свои силы и в политике. Он был избран депутатом парламента, вошел в Президентский совет в годы правления Михаила Горбачева. Но сам писатель считает, что это было напрасно, после того, как его избрали, его голос ничего не решал.

Много времени и сил ушло у писателя на войну с либералами и защиту озера Байкал. В середине 2010 года Распутин вошел в Патриарший совет по культуре и представлял в нем Русскую православную церковь.

В 2012-м Валентин Григорьевич приветствует открытие уголовного дела против Pussy Riot и клеймит позором тех деятелей культуры, которые не видят в действиях феминисток состава преступления.

В 2014 году Распутин выразил поддержку президенту Путину в отношении действий России по Крыму и Украине и вместе с другими деятелями искусств подписал соответствующее обращение.

Валентин Распутин всегда отличался постоянством, это касалось и его личной жизни. Еще в молодости он женился на девушке Светлане, дочери известного прозаика Ивана Молчанова-Сибирского. Они прожили долгую счастливую жизнь, в лице Светланы Валентин обрел не только жену, но еще и единомышленницу и соратницу. В этом браке родилось двое детей – сын Сергей и дочь Мария.

Счастливая жизнь закончилась страшным летом 2006-го, когда в аэропорту Иркутска потерпел крушение аэробус, на борту которого была дочь писателя – Мария, музыкант-органист. Ей было 35, она работала преподавателем в столичной консерватории. Супругам удалось справиться с утратой, но здоровье их сильно пошатнулось.

В 2012-м умерла жена писателя – Светлана. Теперь его смыслом жизни стали сын и внучка Тоня.

Валентин Распутин прожил без жены всего три года. Перед самой смертью он впал в кому и умер 14 марта 2015-го. Он не дожил до своего 78-го дня рождения несколько часов.

Согласно часовому поясу в его родном селе, там уже наступило 15-е число, поэтому земляки считают, что он умер в собственный день рождения.

Местом упокоения писателя стал Знаменский монастырь в Иркутске. Провести в последний путь Валентина Распутина пришли пятнадцать тысяч его земляков. Отпевание покойного совершил сам Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.

biographe.ru

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."