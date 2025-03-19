«Шумим, брат, шумим»

18 Марта 2025



Хроническая чрезвычайная ситуация в Камчатском театре драмы и комедии

13 марта этого года директор Камчатского театра драмы и комедии Анджей Неупокоев написал заявление об увольнении. Почти одновременно с ним 17 марта уволился главный режиссер театра Георгий Сурков.

Местные служители Мельпомены в оценке деятельности вышеупомянутых театральных деятелей разделились почти на две равные части. Как водится, в актерской среде дело дошло до написания писем на имя губернатора Камчатского края, министра культуры РФ и председателя Союза театральных деятелей РФ. Часть актеров, подписавших обращение на имя должностных лиц, поддержали бывшего директора Анджея Неупокоева. Они посчитали, что финансовые проверки в отношении его деятельности на посту руководителя театра были проведены необъективно и с одной лишь целью – отстранить от должности талантливого театрального деятеля. И дальше (цитирую дословно): «По исследованиям наших театральных специалистов и экономистов, подъем театра после долгого застоя потихоньку начинается в течение трех лет. Наш руководитель отработал чуть более полутора. Впервые за долгое время сделано очень много. Чтобы не быть голословными, прикладываем отчет руководителя».

К сожалению, отчет руководителя к письму не приложен, во всяком случае, в открытом доступе, но согласимся, что он (отчет) существует. Обращает на себя внимание безграмотно составленный текст самого обращения и изложенные в нем ошибочные сведения. Поэтому весьма сомнительно выглядит существование в главном очаге культуры Камчатского края «театральных специалистов и экономистов». Если эти специалисты участвовали в составлении текста, то грош им цена в базарный день.

Для того чтобы разобраться в ситуации, предлагаю нашей просвещенной публике вернуться во вторую половину июля 2023 года. Тогда в нашу газету пришло письмо, в котором актеры самого большого культурного объекта на полуострове жаловались на министра культуры Камчатского края Оксану Прокопенко именно за нарушения, по их мнению, допущенные в проведении конкурса на должность художественного руководителя театра в пользу Анджея Неупокоева. И в это время министр культуры отдает предпочтение человеку, который даже не имеет профильного образования и никогда не руководил профессиональными театральными коллективами. После назначения на должность главного художественного руководителя Камчатского театра драмы и комедии Анджея Неупокоева до нашего околокультурного министра наконец дошло, что ее ставленник действительно не имеет специального театрального образования. Видимо, поэтому конкурсная должность получила другое название – «директор театра», которому необязательно заканчивать соответствующий театральный вуз. Пост художественного руководителя был упразднен, а его функции теперь исполняет главный режиссер, назначаемый директором театра. Составители письма также припомнили якобы сказанные Оксаной Игоревной слова, будто она два года наблюдала, как театр летит в пропасть. По моему мнению, Оксана Игоревна не обладает достаточными профессиональными знаниями, развитым вкусом, твердыми нравственными критериями и ощущением настоящего, т.е. профессионального творчества во всех его проявлениях, чтобы давать такие оценки.

С назначением нового худрука-директора открыто не согласилась одна из ведущих актрис театра Елена Зорина. Она открыто заявила господину Неупокоеву, что он не является профессионалом в своем деле, и поэтому работать с ним не будет.

Не знаю, чем приглянулся Оксане Прокопенко кандидат из Северного народного драматического театра имени Михаила Ульянова, расположенного в поселке городского типа под названием Тара с населением 27 тысяч человек, находящегося в 285 километрах севернее Омска – областного центра. Но что-то же щелкнуло в ее голове: «Он!» Прошло всего лишь полтора года, и теперь уже другие актеры написали письмо противоположного содержания.

Однако все это уже было в истории театра. В 2011 году губернатором Алексеем Кузьмицким был запрещен театральный капустник «Новогодний коктейль для Золушки». После четвертого представления, когда его посмотрела первая заместитель губернатора Ирина Третьякова, начался скандал. Вот как вспоминает свой разговор с госпожой Третьяковой тогдашний министр культуры Камчатского края Галина Монахова в своем «литературном» творении (дословно): «От Золушки до царицы, или Легко ли быть министром» (цитирую): «Сейчас я не помню дословно содержания разговора, но очень хорошо помню интонацию – напряженную, звенящую, явно «подогретую» спиртным. И хорошо помню ключевые слова – запретить дальнейший показ «Золушки», уволить руководство театра». Разумеется, губернатор заступился за свою интимную подругу, то бишь Третьякову, и дал соответствующие поручения министру культуры Галине Монаховой запретить спектакль к показу. Получив указание от своего руководителя, госпожа Монахова не думая передала это требование директору театра Владимиру Якимову. Актеры театра, нежно выражаясь, взбунтовались и написали обращение на имя президента Российской Федерации (в то время им был Дмитрий Медведев), полномочного представителя Президента РФ по ДФО, главного федерального инспектора по Камчатскому краю, председателя Союза театральных деятелей РФ, депутата Госдумы от Камчатского края, члена Совета федерального собрания РФ. Цитирую выдержку из этого письма: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Мы, работники театра, как никто другой верим в те чудеса, которые несут нам новогодние праздники, поскольку сами в какой-то мере стараемся дарить в эти дни людям радость. Но такого чуда, которое произошло 8 января 2011 года, мы не ожидали! Силами всех работников театра для камчатских зрителей было создано Новогоднее шоу по сказке Ш. Перро «Золушка». Четыре представления прошли с успехом, при полном аншлаге, пока на шоу, проходившем 7 января 2011 г., не появилась заместитель губернатора Камчатского края Третьякова И.А. На следующий день в театре появилась Министр культуры Камчатского края Монахова Г.В. Сразу после ее визита директор театра Якимов B.C. и и.о. главного режиссера Таратынов В.П. непосредственно под давлением министра культуры края объявили нам о том, что шоу не состоится по техническим причинам (была предложена версия – авария на электрических сетях). Причиной отмены послужили реплики, использованные в шоу, а в частности:

– шутка о переводе королем стрелок часов – король в сказке Шварца перевел часы на час назад, что совпало с изменением времени в Камчатском крае (по данному поводу в городе проходил митинг);

– шутка про некачественно сделанный ремонт во дворце – ремонт в здании театра действительно сделан с большими недоработками: поворотный круг на сцене находится в аварийном состоянии, крыша здания протекает (до подвалов), акустика в театре нарушена (до реконструкции наш театр являлся одним из лучших зданий на Дальнем Востоке в этом отношении), фойе театра в результате «грамотного и умелого вложения средств» в народе окрестили «шашлычкой», что само по себе негативно сказывается как на нас, артистах, так и на зрителях, которые в первую очередь оценивают работу и артистов, и нашего правительства, под чьим непосредственным патронажем мы и находимся. Данные шутки были интерпретированы региональными властями, как «подрыв устоев и авторитета государственной власти».

После того как нами, работниками театра, было принято решение играть шоу при любых обстоятельствах, со стороны руководства нашего учреждения поступило настоятельное требование о внесении цензурных корректировок, которые заключались в исключении или замене вышеуказанных неугодных шуток. На данное требование мы также ответили отказом. При всем этом нам не оставалось другого выбора, как выйти в прямой радиоэфир с информацией о ситуации, сложившейся с Новогодним шоу (попытки руководства его отменить, внести корректировки в сценарий) и объявить о том, что шоу состоится, и никаких поправок в сценарий внесено не будет.

После того как данная ситуация была вынесена на всеуслышание, руководство Министерства культуры и нашего театра не решилось на применение каких-либо мер по недопущению показа Шоу восьмого января. Шоу прошло при полном аншлаге, без изменений, на которых настаивали представители властей и руководство театра.

Ситуация была настолько противозаконна и нелепа, что не сообщить о ней во всеуслышание мы не могли, поэтому мы и обратились в средства массовой информации за поддержкой».

Средства массовой информации, в первую очередь газета «Вести», поддержали камчатских актеров. Информация о запрете спектакля про Золушку на Камчатке докатилась даже до иностранных СМИ, и на Камчатку прибыл специальный корреспондент газеты «Вашингтон пост», чтобы разобраться в ситуации. Даже ему не верилось, что кому-то придет в голову запретить показ представления по всемирно известной сказке Шарля Перро «Золушка».

Губернатор Алексей Кузьмицкий вместе со своим министром культуры Галиной Монаховой выставили Россию на всеобщее посмешище.

Пожалуй, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения президента РФ Дмитрия Медведева в отношении губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого, тогда к нему накопилось уже немало претензий со стороны президента. Прошло всего два месяца, и господин Кузьмицкий подал в отставку, следом за ним ушла рыжая бестия Ирина Третьякова и далекая от какой-либо культуры (особенно театральной) Галина Монахова, и, что называется, прицепом уволился директор театра Владимир Якимов. С тех пор Галина Монахова получила прозвище «Золушка».

Справедливости ради напомню, что наш театр постоянно сотрясали скандалы, связанные с его руководителями. В 2014 году конфликт между художественным руководителем Антоном Коваленко и труппой театра также закончился увольнением худрука. Вкратце напомню, господин Коваленко прибыл к нам из Санкт-Петербурга, имея за плечами опыт работы звукооператора, осветителя, монтировщика, актера и режиссера на сценах Москвы, северной столицы и других городов России. Молодой, горячий и дерзновенный руководитель, полагаю, переоценил свои творческие и организаторские способности. Градус творческого напряжения был настолько высок, что молодое санкт-петербургское дарование нередко срывалось на истеричную площадную брань. Актеры, как люди творческие, сначала заподозрили, что это какой-то хитрый столичный приемчик. А отсутствие организаторских способностей списывали на полную душевную самоотдачу, когда нет сил сначала думать, а потом делать. Однако Антон Александрович не собирался отступать, а напрасно! Труппа главного камчатского театра на своем первом собрании выплеснула в лицо главному художественному руководителю все, что о нем думает. Худруку предоставили срок для исправления ошибок, которые он так и не исправил. На повторное собрание творческого коллектива был приглашен губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Выслушав все стороны конфликта, он предложил главному художественному руководителю Театра драмы и комедии написать заявление об увольнении по собственному желанию. Предложение губернатора было встречено долгими и продолжительными аплодисментами почти всего коллектива. В своем последнем слове Антон Коваленко обратился к губернатору со словами: «Надеюсь, что вы, Владимир Иванович, спасете театр».

Театр был спасен, на смену господину Коваленко пришла бывшая актриса Анна Савельева. Ей удалось поддерживать огонь в самом большом очаге культуры Камчатки, который не вызывал бурления в коллективе, и скандалы, как пена, не выплескивались через край. После ее ухода в ноябре 2020 года на вахту художественного руководителя заступил Олег Степанов. Он отметился, мягко говоря, постановкой бездарных спектаклей «Август 1854. Русский флаг. Хроника камчатской обороны» и «Свидетельские показания». Через два года Олег Степанов по собственному желанию уволился с занимаемой должности и покинул Камчатку, как он сам объяснил, по семейным обстоятельствам.

Сменивший его уже упомянутый выше Анджей Неупокоев сумел сделать то, что до сих пор не удавалось никому. С его благословения и одобрения министра культуры Оксаны Прокопенко на театральных подмостках камчатского театра прошел спектакль под названием «Памятник «Слава», вызвавший единодушную бурю негодования зрителей. Это, с позволения сказать, произведение театрального искусства посчитали идеологической диверсией против России. После чего госпожа Прокопенко заявила (цитирую): «Постановка вызвала значительный интерес и обсуждение в профессиональном сообществе ученых, историков и краеведов. В связи с этим министерство культуры Камчатского края решило провести служебную проверку в отношении руководства театра. Мы намерены выяснить, были ли допущены ошибки в постановке спектакля».

Наша газета по этому поводу тогда высказалась вполне определенно: «Госпожа Прокопенко, являясь представителем заказчика этого спектакля, выделив средства на его постановку, прочитав сценарий задолго до воплощения его на театральных подмостках и согласившись с прочитанным, вдруг очнулась и решила провести служебную проверку! Что, интересно, она собирается проверять? Себя на вменяемость и адекватность или насколько художественный руководитель Анджей Неупокоев не соответствует занимаемой должности? И главное, кто будет проводить эту служебную проверку? Неужели сама госпожа Прокопенко? Боюсь, для этого у нее не хватит, как принято сейчас говорить, компетенций».

Разумеется, никакой проверки не проводилось, и комиссия если и была, то ее состав был так засекречен, что об участии в ее работе не знали даже члены самой комиссии. Однако спектакль сняли с проката. Главный куратор камчатской культуры Александра Лебедева больше не отвечает за культуру в регионе. По версии нашей газеты, госпожа Прокопенко должна была выбирать: либо увольняться самой, либо принести в жертву директора театра. Уволить Анджея Неупокоева за неправильный спектакль попахивало явной цензурой и очередным творческим скандалом от постановщиков, и главное, объяснить, в чем заключалась идеологическая диверсия (по другому к этому творению относиться трудно), она не могла, предположу – в силу своего деградирующего общего образования (Читать надо больше!). Тогда Оксана Игоревна нашла самый легкий и беспроигрышный путь – найти в деятельности директора финансовые нарушения. Что и было сделано.

Полагаю, одно лишь угадала министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко – при ней театр действительно полетел в пропасть.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ