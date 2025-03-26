ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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26 Марта 2025

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трех революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Роберт Станиславович Рождественский

(1932–1994)

Первое стихотворение Роберта Рождественского появилось в газете, когда ему было 9 лет. Будущий поэт два раза поступал в Литературный институт, а когда стал студентом, сразу познакомился с будущими шестидесятниками. Его стихи легко ложились на музыку и часто становились песнями, которые звучали на эстраде и в кинофильмах. Рождественский занимался переводами и публицистикой, а в последние годы жизни издал первый поэтический сборник Владимира Высоцкого и ранее запрещенные стихи Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой.

Роберт Петкевич родился 20 июня 1932 года в деревне Косиха Западно-Сибирского края (сейчас – Алтайский край). Его отец Станислав Петкевич работал в НКВД, а мать Вера Федорова учила детей в сельской школе, а затем стала ее директором.

В 1934 году Петкевичи переехали в Омск, здесь Вера Федорова поступила в Омский медицинский институт. В 1937 году родители будущего поэта развелись, а в 1941 году ушли на войну: отец был командиром саперного батальона, а мать – военным врачом. Роберт Петкевич остался с бабушкой Надеждой Федоровой. В 9 лет, в 1941 году, он написал свое первое произведение «С винтовкой мой папа уходит в поход…». Стихотворение опубликовали в газете «Омская правда».

«Я написал тогда стихи, в которых, помню, последними словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее вырасти. Стихи были неожиданно напечатаны в областной газете (их туда отвез наш воспитатель). Свой первый гонорар (что-то около тринадцати рублей) я торжественно принес первого сентября в школу и отдал в фонд обороны. (Наверное, это тоже повлияло на благоприятный исход войны.) Клятву насчет вырасти было выполнить довольно сложно. Вырасталось медленно», – Роберт Рождественский, отрывок из автобиографии «Неправда, что время уходит».

С детства Петкевич любил литературу и музыку, много читал. В 1943 году умерла его бабушка, в феврале 1945 года в боях в Латвийской ССР погиб отец. Роберт Петкевич все это время жил в детском доме. Через несколько месяцев после окончания войны Вера Федорова вышла замуж повторно – за однополчанина, офицера Ивана Рождественского. Петкевича забрали из детского дома, а вскоре отчим усыновил его, дал свою фамилию. Семья часто переезжала, они жили в Кенигсберге, Каунасе, Таганроге, Петрозаводске и Ленинграде. Роберт Рождественский учился в разных школах, а в свободное время писал стихи и ходил на литературные вечера.

Еще в школе Рождественский решил, что хочет стать поэтом и поступить в Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. В конце 1940-х в петрозаводском журнале «На рубеже» стали выходить его первые взрослые стихотворения, посвященные природе. Нина Сипкина, которая изучала творчество Рождественского, писала: «Пейзажная лирика становится для поэта формированием идеалов и жизненных ценностей, основой утверждения природы как своего миропонимания и мирознания, основой творческой мысли».

В 1950 году юный поэт закончил школу и поехал в Москву – поступать в Литературный институт. С собой он взял несколько стихотворений, которые и показал на вступительных испытаниях приемной комиссии. Произведения получили невысокие оценки, и в Литинститут Рождественский не поступил.

«Отказали. Причина: “творческая несостоятельность”. Между прочим, правильно сделали. Недавно я смог посмотреть эти стихи в архивах Литинститута. Ужас! Тихий ужас!» – Роберт Рождественский, отрывок из автобиографии «Неправда, что время уходит».

Этот год молодой поэт проучился в Петрозаводске на историко-филологическом факультете местного университета, занимался спортом – получил первый разряд по волейболу и баскетболу, часто ездил на соревнования. В следующем 1951 году Рождественский вновь сдавал экзамены в Литинститут и в этот раз стал студентом. В то же время здесь учились Евгений ЕвтушенкоБулат ОкуджаваАндрей ВознесенскийБелла Ахмадулина. Рождественский подружился с ними. Сокурсники часто собирались вместе, обсуждали современную поэзию и творчество друг друга. Их часто отправляли в путешествия по СССР, на практику в разные части страны. Однажды Рождественский даже побывал на Северном полюсе, на советской дрейфующей станции, которая была расположена прямо на льдинах. Эта поездка произвела на поэта огромное впечатление – несколько лет спустя он выпустил книгу стихов «Дрейфующий проспект».

«Станция состояла из девяти домиков. Стояли они на льдине, образуя улицу – четыре с одной стороны, пять – с другой. Я помню общее собрание полярников – очень бурное и длинное: на нем самой северной улице в мире давалось имя. Какой-то остряк-летчик привез из Москвы номера, которые вешаются на домах в столице. Номера были торжественно прибиты к домикам, и на каждом из них мы написали название улицы: “Дрейфующий проспект”», – Роберт Рождественский, отрывок из автобиографии «Неправда, что время уходит».

В 1952 году стихотворения Роберта Рождественского начали печатать в центральных газетах Москвы – сначала в «Смене», а затем и в других изданиях. В это время он много писал. В 1955 году поэт издал первую книгу под названием «Флаги весны». Она вышла в издательстве «Карелия» в Петрозаводске. В том же году Рождественский познакомился со студентом консерватории Александром Флярковским. Они встретились на Алтае, где проходили учебную практику. Флярковский написал музыку на стихи Рождественского – так появилась первая песня поэта «Твоё окно».

В следующем 1956 году Рождественский закончил Литературный институт. Он много публиковался: в Карелии вышла поэма «Моя любовь», а в Москве – второй сборник «Испытание». Поэт стремился к изображению реальной жизни, советской повседневности, не приукрашивая ее. В своей автобиографии он писал: «А еще очень хочу написать настоящие стихи. Главные. Те, о которых думаю все время. Я постараюсь их написать. Если не смогу будет очень обидно».

В 1962 году вышла следующая книга поэта – «Необитаемые острова». В этом же году он закончил поэму «Реквием». Литературный критик Анатолий Бочаров писал: «”Реквием” Рождественского, потрясает каждого, кто прочитал его. Есть в “Реквиеме” то общечеловеческое горе, которое не может не захлестнуть, едва вы начнете читать эти строки о героях». Поэт посвятил произведение всем участникам войны. В посвящении он написал: «Памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны». В поэме он призывает никогда не забывать о войне и ее героях, в том числе простых солдатах:

«Помните!

Через века,
через года, –
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда, –
помните!»

Произведения Рождественского с незамысловатыми, близкими людям темами были популярны у советских читателей. За простоту языка и четкость образов его поэзию называли «ясной». Литературный критик Лев Аннинский писал: «Звенящий, светлый, кристально ясный мир Роберта Рождественского естественное проявление его личности, его души, его судьбы. В этом мире все можно взять в руки, ощупать».

В 1963 году Роберта Рождественского пригласили на встречу Никиты Хрущева с представителями творческой интеллигенции. На ней поэт прочитал стихотворение «Да, мальчики» – ответ на произведение Николая Грибачева «Нет, мальчики!». В нем Грибачев писал:

«Порой мальчишки бродят на Руси,
Расхристанные, – господи, спаси! –
С одной наивной страстью – жаждой славы,
Скандальной, мимолетной – хоть какой».

Рождественский посчитал произведение выпадом в сторону своего поколения. В поэтическом ответе он оправдывает своих сверстников, которые развивают науку, поднимают большие стройки и осваивают космос.

Роберт Рождественский, отрывок из стихотворения «Да, мальчики»:

«Да, мальчики,
выходим в путь негладкий!
Боритесь
с ложью!
Стойте на своем!
Ведь вы не ошибетесь
в самом главном.

В том флаге, под которым мы живем!»

Хрущев посчитал это противостоянием коммунистической партии. В стенограмме встречи было указано: «В выступлении товарища Рождественского сквозила мысль о том, что будто бы только группа молодых литераторов выражает настроения всей нашей молодежи, что они являются наставниками молодежи. Это совсем не так. Наша советская молодежь воспитана партией, она идет за партией, видит в ней своего воспитателя и вождя».

Рождественского перестали приглашать на творческие встречи, его стихотворения не публиковали полтора года – до того момента, как Хрущева сместили с поста генерального секретаря партии. Все это время поэт провел в Киргизии – переводил произведения местных писателей на русский язык.

В конце 1964 года Рождественский вернулся в Москву. Его произведения вновь начали печатать в советских журналах и газетах. Спустя год вышла его книга «Радиус действия», в которую вошла поэма «Письмо в XXX век». О ней литературный критик Лев Аннинский писал: «Мысль о венце развития, о конечном счастье, о великой цели, которая оправдает все наши труды и жертвы вот главная идея поэмы Рождественского». Поэт вновь стал популярен, а в 1966 году он даже стал первым лауреатом международного конкурса «Золотой венец», который проходил в Македонии.

В 1966 году вышел фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», для которого Роберт Рождественский совместно с композитором Борисом Мокроусовым создал композиции «Бьют свинцовые ливни», «Выглянул месяц…» и другие. Фильм посмотрели 54 миллиона человек, а песни на стихи Рождественского «ушли в народ». После успеха «Неуловимых мстителей» поэт написал стихи для песен из продолжения трилогии – картин «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

В конце 1960-х Рождественский познакомился и подружился с Муслимом Магомаевым, который не только пел песни на стихи поэта, но и писал для них музыку. В 1979 году певец исполнил «Балладу о маленьком человеке». Стихотворение о судьбе «маленьких» людей на войне Рождественский написал еще в 1969 году:

«…А когда он упал –
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!»

В 1973 году это стихотворение прочитал Валентин Карманов в фильме «Возврата нет», а спустя шесть лет музыку для «Баллады о маленьком человеке» написал и Муслим Магомаев. Всего он исполнил более двадцати песен на стихи поэта. Среди них – «Торжественная песня», «Ноктюрн», «Загадай желание». Кроме Магомаева, с песнями Рождественского выступали Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и другие советские звезды.

В 1970-х Рождественский был одним из самых популярных советских поэтов. В это время он начал вести телепрограмму «Документальный экран». Екатерина Рождественская, дочь поэта, вспоминала: «Рассказывал о документальных фильмах, их тогда было очень много, читал стихи. Передача была интересная, необычная, хотя бы тем, что ведущий не читал по бумажке, а говорил своими словами». Поэта стали узнавать на улицах, ему домой приходили письма от поклонников.

«Он считал, что не заслужил такой популярности, такого успеха. Он думал, что эта популярность – ошибка. Неуверенность в себе была огромной. «Мне кажется, я взял чужой билет», – писал он. Многие хотели, чтобы им досталось как можно больше славы, а Роберт… Он не понимал, что творится вокруг него, и как-то этого даже побаивался. Когда он оказывался в толпе, он прикрывал свое узнаваемое лицо рукой, как бы пытаясь спрятаться от любопытных взглядов», – жена Роберта Рождественского Алла Киреева, отрывок из книги «Долгая любовь моя».

«Рождественский много путешествовал по СССР, устраивал творческие вечера и встречи и несколько раз выезжал за границу. В 1979 году его пригласили в жюри Каннского кинофестиваля. Спустя год поэт вместе с композитором Давидом Тухмановым создал официальный «Олимпийский гимн», который звучал на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Москве. Поэт перевел оригинальную греческую песню на русский язык. Отрывок из «Олимпийского гимна»:

«Нужно сделать всё, чтоб вовек олимпийский огонь не погас,

Солнце стартует в небе, как в первый раз.

Этот яркий день мы надолго, надолго запомним с тобой.

Будет Земля счастливой и молодой!».

Вместе с композицией «До свидания, Москва», которая прозвучала на церемонии закрытия, песня стала символом игр 1980 года. В 2014 году на зимней олимпиаде в Сочи ее исполнила Анна Нетребко.

Многие стихотворения Роберт Рождественский посвящал своей жене — литературному критику Алле Киреевой. Они познакомились в Литературном институте в 1953 году, где вместе тогда учились. В браке Рождественский и Киреева прожили больше сорока лет. Жена поэта вспоминала: «Вот мы учились на одном курсе, а потом, в один прекрасный день, что-то случилось. Сразу и на всю жизнь».

В 1982 году Роберт Рождественский написал поэму о судьбе современной женщины, которую назвал «Ожидание» («Монолог женщине») и посвятил Киреевой:

«Современная женщина, современная женщина,
Суетою замотана, но, как прежде, божественна.
Не похвалится силою, но на ней, тем не менее,
И заботы служебные, и заботы семейные.
Все на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою современная женщина».

В браке у поэта родились двое детей: Ксения и Екатерина Рождественские. Одна из них стала журналисткой, вторая – поэтом.

«Я не знаю никого, кто был так счастлив в браке, в любви, в понимании друг друга, как мы с Робертом. И когда рассказывают миф о двух половинках, я подозреваю, что это о нас. И когда говорят, что браки совершаются на небесах, я верю в это», – Алла Киреева, «Долгая любовь моя».

В 1980-х Роберт Рождественский не оставил литературу и издал 13 книг стихов, среди которых «Мои года» и «За того парня». В то же время он занялся публицистикой, печатался в журналах и газетах, а в 1980 году составил и издал первый сборник стихотворений Владимира Высоцкого.

«Началась активная переписка с Мариной Влади, все время приходили какие-то письма, документы, папки. В кабинете на полу и на кровати лежали стопочками стихи Высоцкого – в такой последовательности они должны будут идти в сборнике, и папа тасовал их, как карты, читая стихи и прислушиваясь, как все-таки лучше их расположить. Иногда застопоривался, не шло. “Вот поются они, да, а не читаются, под музыку да, гениально, без мелодии – не читаются у меня!” Долго не мог придумать название. “Нерв”, – сказала мама. Переживал, волновался, чувствовал, что в ответе. Тем не менее “Нерв” вышел, и Высоцкий там впервые поэт, а не бард», – Екатерина Рождественская, «Жили-были, ели-пили. Семейные истории».

После перестройки Рождественский готовил к публикации ранее не изданные произведения отечественных писателей. Сначала он был председателем Комиссии по литературному наследию Осипа Мандельштама и добился реабилитации поэта, а затем возглавил Комиссию по литературному наследию Марины Цветаевой. Поэт Лев Озеров писал о ее работе: «Наши с Робертом Ивановичем цели, задачи, планы были просты и ясны: добиться издания однотомника, потом двухтомника, потом массового издания. Мы совместно разрабатывали стратегию и тактику борьбы (неточное, но привычное слово) за цветаевское наследие». В Москве Рождественский помог открыть дом-музей Цветаевой.

В 1990 году поэт тяжело заболел. В стихотворении «Неотправленное письмо хирургу» он так написал о своей хвори:

«Уважаемый доктор!
Вы еще не знаете,
что будете делать мне операцию.
А мне уже сообщили,
что в мозгу у меня находится опухоль
размером с куриное яйцо, –
(интересно,
кто ж это вывел курицу,
несущую такие яйца?!..)».

В 1990-х поэт почти все время проводил в своем доме в Переделкине – работал над последней книгой стихов. Он умер 19 августа 1994 года. Рождественского похоронили на Переделкинском кладбище. Сборник под названием «Последние стихи» вышел в 1994 году уже после его смерти.

culture.ru

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."