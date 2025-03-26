Однажды в седьмом классе

26 Марта 2025



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мои родители были родом из соседних деревень. Окончив школу, вчерашние выпускники решили переехать в ближайший город для дальнейшей учёбы. После окончания разных техникумов оба пошли работать в городской автопарк. Мама устроилась младшим бухгалтером, папа – помощником автослесаря, откуда его призвали на службу в армию. Когда срочная служба осталась за плечами, отец вернулся в родной автопарк. Тогда он первый раз увиделся с мамой на коллективном собрании, посвящённом празднованию двадцатилетия создания крупнейшего автопарка нашего города. Познакомиться они решились лишь на субботнике, посвящённом девяностопятилетию со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. В трудовой колонне на первомайской демонстрации шагали вместе. Затем была демонстрация в честь празднования Дня Победы, где они впервые поцеловались, той же осенью, в день Великой Октябрьской социалистической революции, сыграли свадьбу. Искреннее отношение к советским праздникам не мешало молодой семье с удовольствием отмечать Рождество Христово и день святой Пасхи. Двери их небольшой квартиры, полученной от предприятия, всегда были открыты для друзей и близких.

Спустя несколько лет совместной жизни мои родители остались сиротами. Эти испытания позволили проверить чувства молодой пары на прочность. Умение поддержать друг друга в непростой период жизни окончательно убедили их в правильности своего выбора, сделав крепкой и любящей семьёй, в которой не хватало лишь детей. Прошло ещё несколько лет, прежде чем на свет появился мой старший брат Александр. Отец был на седьмом небе от счастья, ведь в его семье родился долгожданный первенец, продолжатель рода, носитель звучной фамилии Солнцев.

Классического комплекта детей пришлось ждать целых шесть лет. После тревожного вердикта врачей мама практически отказалась от мечты родить доченьку. Когда однажды почувствовала недомогание и жуткую тошноту, перевернула всю советскую медицинскую энциклопедию в поисках диагноза, но, не найдя нужного ответа на свои вопросы про здоровье, отправилась к врачу. Пожилой гастроэнтеролог, выслушав жалобы перепуганной женщины, посмеялся и заключил: «Деточка, да тебе в пору к гинекологу топать…» Совет доктора мама посчитала какой-то ошибкой или злым розыгрышем. Только после получения всех анализов она наконец-то поверила в свою беременность. Так через семь месяцев на свет появилась я, получив нежное прозвище «наше маленькое долгожданное солнышко».

Ещё через год счастливой семье вручили ключи от просторной квартиры в новом доме на окраине города. Тогда микрорайон только начинали развивать, построив посередине леса несколько многоквартирных домов и остов новенькой школы. Спустя год образовательное учреждение было достроено, вскоре возведён детский садик. Лишь через семь лет после переезда наш микрорайон был полностью облагорожен и вскоре стал считаться одним из самых престижных мест для проживания. Соседи с радостью стремились познакомиться друг с другом, временные бытовые неурядицы старались решать сообща. Дети быстро находили общий язык, играя в одном дворе. В этой большой компании Саша нашёл не просто приятелей, а друзей на всю свою жизнь. Ими оказались двое мальчишек-сверстников – Антон Шиловский по прозвищу Тоха и Геннадий Мокров, которого все звали Геша. Мы все жили в одном подъезде, но имели разные финансовые возможности и социальный статус.

Тоха был из семьи крепко пьющего санитара психоневрологического стационара (попросту – психушки) и скромной несчастной уборщицы (технички), работающей в нашей новенькой школе. Что касается Геши, то его семья сильно отличалась от тех, которые встречались в жизни моих родителей. Отец Геши был директором исправительного учреждения, то есть тюрьмы, мама – руководителем местного универмага. Из-за обилия красивой посуды, резной мебели, искусственного камина и ковров их квартиру Саша всегда называл музеем. Учитывая строгий нрав родителей Геши, друзья редко посещали этот эпицентр благополучия и достатка. В доме Тохи мальчишки тоже не гостили: бесконечные пьяные выходки отца и странные компании не способствовали весёлому времяпрепровождению ребят. Главным местом обитания друзей стала наша квартира. Зная привычки вечно голодных мальчишек, наша мама часто и много готовила: пекла пирожки и блинчики, лепила пельмени.

После школы друзья, бросая ранцы у входа, бежали на кухню, где мигом сметали мамины кулинарные изыски. Родители Тохи никогда не задавались вопросом, где кушал их сын, в отличие от родни Геши. Его мама вечно сидела на каких-то диетах и не позволяла сыну питаться мучным и жареным, кормила его исключительно отварными блюдами без соли. Отказаться от ароматных беляшей или жареной картошки нашей мамы Геша был не в силах, но, чтобы не расстраивать свою маму, кушал и её стряпню, отчего к выпускному классу приобрёл немалые габариты, чем вызывал невероятное удивление у своего домашнего диетолога.

Мальчишки были не разлей вода, хотя совершенно не походили друг на друга. Иногда я просто удивлялась, что может быть общего между ними. Огромный рыхлый Геша был ленивым отличником с хитрецой, Тоха – прыщавым низкорослым тихушником двоечником, Санёчек учился на четыре, но был задирой, борцом за справедливость, готовым сражаться со всем миром за правду, иногда известную только ему одному. Обладая разными предпочтениями в музыке и книгах, вместе они всё же производили впечатление одного целого. Я любила подслушивать их разговоры и выведывать тайны. Мне, конечно, крепко влетало от брата за свою тягу к этому развлечению, но пересилить себя было невозможно. Только так я могла обладать их секретами, с выгодой для себя. В свою компанию они меня, конечно, так и не взяли, но лишь со временем перестали обидно подшучивать и дразниться.

Когда школьная пора юных мечтателей подходила к завершению, родители начали строить грандиозные планы о будущем своих детей, не зная главной тайны, связывающей настоящих друзей вот уже несколько лет. Однажды, когда ребята заканчивали седьмой класс, они поклялись друг другу стать археологами и найти клад, который сможет сделать всех счастливыми. На вырученные деньги от находки Тоха мечтал построить кооперативную квартиру и жить без родителей, окончательно измотавших его своими пьянками. Геша планировал посвятить свою жизнь путешествиям и побывать во многих странах. Саня – купить маме кольцо с бриллиантом, о котором та мечтала всю жизнь. Со временем желания менялись, а клятва стать археологами осталась. Я знала об этой клятве, вернее, однажды подслушала, как они её произносили, и несколько лет стабильно получала мороженое за своё молчание.

Когда музыка выпускного бала отзвучала и первый рассвет после выпускного дня озарил лица будущих студентов, пришло время «вскрывать все карты». Но энтузиазм друзей-выпускников родители разделять не стали. Самый страшный скандал был в семье Геши. После развала Советского Союза меньше тюрем не стало, но охранять эти места назначили других людей. Отец Геши был лишён своего поста, но, учитывая связи, смог получить неплохую должность в местной администрации, его жена тоже не осталась без работы. Каким-то волшебным образом она смогла приватизировать часть здания универмага и развернула в нём торговлю шторами и иным текстилём. Они видели в своём сыне студента МГИМО для дальнейшего получения работы за рубежом с дипломатической миссией. Перспектива ковыряния в земле в поисках останков и глиняной посуды в эти планы не входила. Отец Тохи, впервые проявивший внимание к судьбе ребёнка, заявил, чтобы тот не дурил, а шёл служить в армию по контракту для получения стабильного заработка и пайка. Наши родители были уверены, что, судя по характеру их сына, он был просто обязан стать следователем или оперативным работником органов внутренних дел. Разочарование выбором детей на время сплотило возмущённых родителей. Но верные друзья остались преданными своей клятве и мечте. Скандалы плавно перерастали в переговоры, ультиматумы – в диалоги. В конце июня первыми сдались мои родители, следом смирилась семья Тохи, заливая своё согласие огромным количеством горячительных напитков. Самым непримиримым оставался отец Геши, в конечном итоге и он махнул рукой, но предупредил, что денег давать не будет, помогать в трудоустройстве сына после получения, на его взгляд, никчёмной, никому не нужной профессии, не станет…

Друзья ликовали и наслаждались своей победой. Но в местном учебном заведении в год выпуска ребят отделение археологии и этнографии набор не производило, им пришлось идти на второй тур переговоров с родителями, чтобы получить разрешение на переезд в другой город. На этом этапе особенное противостояние исходило от мам, не желающих расставаться со своими чадами. В ход шли слёзы и причитания про тяготы жизни на чужбине. Однако, на удивление юношей, женский бунт был подавлен отцами. Мужчины быстро пресекли все рассуждения про опеку таких самостоятельных настырных упрямцев.

Я помню счастье в глазах брата, когда отец вручил ему билет на самолёт. Мне казалось, таким воодушевлённым я не видела Александра никогда. Он всё время напевал песенки, был в прекрасном расположении духа, не подозревая, какие перемены в скором времени ждали нашу семью.

До отлёта оставалось несколько недель, когда с нашим папой на работе произошёл несчастный случай. Он, как и прежде, трудился в автопарке, который вместе с большинством государственных предприятий перешёл в частные руки. Учитывая стаж работы и уровень профессионализма отца, его сокращать не стали, предложили возглавить отдел технического обслуживания, но сотрудников катастрофически не хватало, поэтому ему приходилось самому закатывать рукава и устранять неисправности изрядно постаревших автобусов. Меняя пробитое колесо, отец воспользовался домкратом, который, как выяснилось позже, был неисправен. Металлическая конструкция разлетелась на куски, свалив отца на бетонный пол, тяжёлый автобус рухнул, размозжив стопы его ног…

Хирурги попытались спасти конечности, но предупредили, что процесс реабилитации будет очень долгим и болезненным. Для нас всех эта была настоящая трагедия. На маму было страшно смотреть: она мгновенно поседела и превратилась в безмолвную мумию, по вечерам стала пить какие-то вонючие капли, глотать горстями таблетки. Я не знала, чем помочь, и находилась в отчаянии, ведь Саша должен был вот-вот уехать. Я не могла понять, как мы будет дальше жить, будет ли папа ходить, что случится с мамой, если вдруг отца не станет… Последнюю мысль я отчаянно гнала из своей головы. Ночью плакала и боялась поздних телефонных звонков.

Однажды ночью Санёчек зашёл ко мне в комнату, попытался утешить и сказал, что сдал билеты и решил остаться жить вместе с нами. В слезах я спросила: «А как же твоя мечта?» В ответ услышала, что мы с мамой не справимся без него, а он не сможет быть счастлив, зная, что его семья страдает. Мы обнялись, и я успокоилась.

Друзья очень огорчились решению Саши, пытались спорить, убеждать поехать вместе с ними. Больше всех возмущался Тоха: ему было сложно понять, что жизнь и здоровье отца может быть важнее мечты. Геша просто пожимал плечами, говорил, что клятву для того и дают, чтобы оставаться верным данному когда-то слову. Они даже немного повздорили, но это не помешало Саше поехать в аэропорт проводить друзей.

В больнице папа пролежал несколько месяцев. Операция прошла неудачно, стопы пришлось ампутировать, оставив на концах ног только культи, началось заражение крови. После ударной дозы антибиотиков отец пошёл на поправку. Осенью его выписали домой. Измученного и худого, его было трудно узнать. Директор автопарка обещал помогать нашей семье деньгами взамен отказа обращения в суд или прокуратуру. Мама была далека от юридических тонкостей и бумажной волокиты, поэтому без длинных уговоров согласилась. Руководство автопарка сдержало своё слово.

Для получения отсрочки от армии Саше необходимо было поступить в учебное заведение. Учитывая безразличное отношение ко всем другим профессиям, кроме археологии, он решил пойти учиться в техникум, который располагался ближе всех к нашему дому. Для получения профессии товароведа ему нужно было проучиться два года. Желающих поступить было немного, документы Саши приняли без труда.

Так началась наша новая жизнь, которая была наполнена уходом за больным отцом, учёбой и надеждой, что со временем мы сможем купить ему протезы, чтобы он сам выходил на улицу. Но последствия несчастного случая с каждым месяцем приносили всё больше тяжёлых испытаний. Плохая свёртываемость крови не давала возможности зажить ранам. Подсаженные сильными лекарствами сердце, почки и печень выводили организм из строя. Отец таял на глазах и через год после трагедии умер…

На похоронах было около ста человек. Я даже не предполагала, что у моего отца было столько приятелей и друзей. Для нас это была огромная потеря, но, видя, как отец страдал перед смертью, приходилось лишь смириться с тем, что он отмучился.

Почти сразу после похорон мама раздала одежду отца соседям, часть отнесла в храм, построенный несколько лет назад, и уволилась из автопарка, где отработала больше двадцати лет. Пока отец болел, она хранила надежду, что когда-нибудь снова увидит супруга в своём маленьком кабинете, куда он каждый день приходил, чтобы перед обедом поцеловать её. Но после смерти отца находиться в автопарке ей стало невыносимо.

Лучшие друзья Александра, окончив первый курс института, приехали домой, чтобы навестить родителей. Саша с нетерпением ждал с ними встречи. Когда в доме раздался звонок, я побежала открывать дверь и застыла от изумления. Передо мной стояли два красивых, стройных, подтянутых красавца. Всего за год Геша смог похудеть до неузнаваемости, а Тоха избавиться от прыщей и вырасти сантиметров на пятнадцать. Мальчишки громко приветствовали меня и требовали позвать друга. Ребята обнялись и решили прогуляться. Им было о чём поговорить.

Санёчек вернулся домой под утро. По разбросанной обуви и вещам мы с мамой поняли, что ребята кутили всю ночь. Мама ругаться не стала, только тихонько сказала: «Сыночек, наверное, теперь уедет с друзьями учиться на своего археолога». Мне стало больно от этой мысли, ведь за этот год мы с братом очень сблизились. Но наши страхи оказались напрасными. Когда Александр проснулся, он всем заявил, что уезжать никуда не собирается. Учёба в институте, по словам друзей, оказалась не такой увлекательной и чудесной, как ребятам представлялось в юности, а будущая профессия – вовсе не приносящая доход. Геша решил перейти на факультет банковского дела, Тоха подал документы на факультет по направлению, связанному с туризмом. За год ребята освоились в неизвестном ранее городе, подружились с девчонками, нашли вечернюю подработку и попытались убедить Сашу поехать с ними, но брат снова отказался. Детская клятва была всеми нарушена, профессия археолога перестала быть мечтой. В реальной жизни брат понимал, что теперь является опорой своей семьи, её защитником. После окончания техникума он решил получить высшее образование в сфере торговли и постараться найти работу, приносящую стабильный высокий доход.

С того дня судьба развела друзей по разным сторонам. Новости друг о друге они узнавали из писем. Тоха перестал приезжать в дом к родителям, так и не изменившим образ жизни. Летом подрабатывал проведением экскурсионных маршрутов. Геша вскоре женился на сокурснице из состоятельной семьи и окончательно осел на чужбине. Каждый жил своей жизнью, но в душе всё же не терял надежду когда-нибудь встретиться всем вместе. Это случилось через десять лет после их встречи за поминальным столом по случаю внезапной и скоропостижной смерти Санечки…

После окончания техникума брат поступил в университет и, успешно отучившись, смог «откосить» от армии и возглавить небольшую сеть продуктовых магазинов. Он много работал, был ответственным и очень аккуратным с бумагами. Девчонки крутились возле него стаями, некоторых он даже приводил знакомить с мамой. Но если девушки настойчиво требовали замужества, резко прекращал общение. Последней его привязанностью была красавица Гюльнара из казахской семьи, приехавшей к нам в город на заработки. При внешней невероятной привлекательности девушка оказалась страшно ревнивой скандалисткой. После неприглядной сцены ревности в магазине Санёчек решил расстаться с ней. Но девушка предупредила, что не собирается отпускать любимого мужчину. Она обрывала телефоны, писала краской на асфальте рядом с домом гадкие слова, требовала вернуться к ней, пыталась найти поддержку у нашей мамы. Стала врать, будто беременна, в итоге подожгла входную дверь и на весь подъезд проорала, что проклинает свою любовь.

Спустя несколько дней после этого события Сашу насмерть сбила машина. Мама обратилась в милицию, требовала найти виновных, но злополучный транспорт и свидетелей происшествия найти так и не удалось, а убитая горем несостоявшаяся невеста, рыдая, клялась жизнью своей матери, что не имела отношения к гибели мужчины всей её жизни…

К тому времени я успешно окончила школу, поступила в тот же вуз, где учился Санёчек, встретила настоящую любовь, с нетерпением ждала предложения стать женой прекрасного мужчины по имени Денис, не догадываясь, какой огромной силы удар ждал меня впереди…

Тоха и Геша бросили свои дела и на следующий день после известия о смерти их друга пришли в нашу квартиру. Возмужавшие красивые мужчины пытались найти слова для утешения, гладили меня по голове и пообещали помочь во всём, что нужно. Благодаря их поддержке мы с мамой смогли достойно проводить нашего защитника в последний путь. Я до сих пор не могу вспомнить детали похорон. Чтобы не умереть от горя, приходилось пить какую-то микстуру, затуманивавшую разум и чувства. Ребята были рядом со мной каждую минуту, в отличие от Дениса, который сказался больным и на похоронах не появился. Через несколько дней он виновато признался, что просто не любит посещать похороны, кладбище вообще обходит стороной. Услышав эти слова, я решила расстаться с Денисом, не подозревая, что до конца своих дней буду связана с ним судьбой. Через неделю после нашего разговора я узнала, что беременна…

Увидев две полоски на тесте, безумно расстроилась, ведь с Денисом я не хотела иметь ничего общего, но вскоре поняла, что только новый маленький человечек поможет нам с мамой пережить это горе, дна которого не было видно. Новость о будущем ребёнке Денис встретил морщась. Он стал невнятно мямлить про отсутствие денег, неготовность стать отцом, намекать о щадящих методах избавления от нежелательной беременности. Последние слова привели меня в ярость, я влепила когда-то любимому человеку пощёчину и потребовала больше не искать меня. Денис удерживать меня не стал и до рождения сына не появлялся.

Спустя восемь месяцев на свет появился прекрасный мальчик. Сына я решила назвать в честь брата, но мама была против. Когда-то на рынке она слышала разговор двух женщин, которые утверждали, что называть детей в честь умерших родственников категорически запрещено, потому как наречённый ребёнок обязательно должен повторить судьбу своего тёзки. Это суеверие звучало глупо, ведь в нашем роду Александры встречались достаточно часто, однако имели разные судьбы, из жизни все ушли по-разному. Придя в роддом, Денис попытался настоять на другом имени, стал извиняться за своё поведение, обещал стать хорошим отцом. Его слова меня вовсе не трогали, после всех его поступков я не хотела даже думать о том, что буду жить с этим человеком. Так в моей судьбе снова появился маленький Александр со звучной фамилией Солнцев. Для нас с мамой он действительно стал настоящим солнышком, озарившим наши тёмные дни. Забота о малыше погрузила нас в совершенно другой мир. Денис предпринял ещё несколько попыток наладить отношения, но его речи и поступки были мелкими, неспособными разжечь в душе давно потухшую любовь.

Перейдя на заочное отделение, через год я закончила институт. Устроив Санёчка в детский сад, я отправилась к матери Геши с просьбой помочь мне с трудоустройством. Помня и зная историю нашей семьи, она тепло отзывалась о брате и взяла меня к себе на работу младшим менеджером. К тому времени бизнес в области торговли у неё процветал, волшебным образом она получила земельный участок в центре города и начала строительство крупнейшего торгово-развлекательного центра.

Из разговоров с мамой Геши я узнала, что её сын Геннадий Мокров после окончания университета смог сделать неплохую карьеру в банковском бизнесе, в браке воспитывал дочь, редко навещал родителей и снова сильно располнел, Антон Шиловский был женат, но оказался брошенным супругой, которая, будучи беременной от него, увлеклась другим мужчиной.

Я с теплом вспоминала лучших друзей моего брата, в душе благодарила их за помощь в организации похорон Александра, а также деньги, которые они передали на установку достойного памятника для него, но не надеялась увидеть их когда-нибудь снова…

Несколько лет прошло, прежде чем судьба решила столкнуть нас друг с другом. Первым на моём пути появился Геша, я встретила его в детской поликлинике. Мы оказались в одной очереди на приём к педиатру. Он брал направление для прохождения какого-то обследования своей новорождённой второй дочери, я с Санёчком планировала записаться на плавание, для чего пришла получить справку о его безупречном здоровье. Увидев друга юности, я громко закричала: «Геша!», потом опомнилась, ведь передо мной стоял взрослый заматерелый мужчина в дорогом костюме, и продолжила: «Геннадий Григорьевич, здравствуйте!» Он обернулся, приветливо поздоровался, обнял меня и сказал: «Ты что, Солнышко, какой я тебе Геннадий Григорьевич? Геша – и точка». Он недавно переехал в родной город, где ему предложили место управляющего в крупном банке. Его родители купили себе огромный дом, а свою квартиру уступили Геше с семьёй, чтобы не тратить деньги на покупку нового жилья. После ремонта он должен был вернуться в родной подъезд.

Вскоре один за другим умерли родители Антона Шиловского. Ему тоже пришлось вернуться, сначала для организации похорон матери, потом отца, после – для вступления в права наследования квартиры родителей. Этот бичёвник сложно было назвать пригодным местом для проживания, но Тоха проявил все свои столярно-штукатурные навыки, приобретённые на строительстве туристической базы, и, за шесть месяцев сделав отличный ремонт, переехал жить в место, где провёл своё детство. Он устроился работать в местную туристическую фирму, редко появлялся дома, но, когда случайно встречал меня на улице, был доброжелателен, но почему-то очень скован в общении.

Однажды перед началом холодов я решила навестить могилы отца и брата. Купила два искусственных букетика гвоздик и отправилась на кладбище. Убрав последние опавшие осенние листья, я присела на лавочку рядом с могилой Александра и мысленно стала делиться с ним последними новостями из своей однообразной и давно потерявшей яркие краски жизни. Слёзы невольно катились из моих глаз, оставляя солёные дорожки на щеках. Мне так хотелось повернуть свою жизнь вспять и очутиться в нашем доме в те времена, когда все были живы. Я представляла нашу жизнь без этих трагедий и видела, как постарел бы мой отец за эти годы, в какую женщину по-настоящему смог бы влюбиться брат, какими были бы его дети. Фантазии захватывали моё воображение, даря секунды искусственного счастья, но ледяной ветер вернул меня в реальность, в которой с фотографии на могильных камнях на меня смотрели отец и брат, ушедшие из жизни много лет назад…

Я уже собиралась уходить, как вдруг услышала мужские голоса. Обернувшись, увидела стоящих рядом Тоху и Гешу. Ребята были немного навеселе и несли в руках пакет с выпивкой и едой. Увидев мой заплаканный вид, они попытались успокоить меня, как тогда, в день похорон. Потом объяснили, что сегодня Тоха празднует свой день рождения и решил пригласить Гешу, после оба отправились навестить лучшего друга. Я ещё немного постояла у могил и решила вернуться домой, оставив друзей наедине. Перед расставанием Геша предложил всем вместе встретиться, чтобы немного повспоминать нашу юность. Я согласилась, обещая при этом найти старые фотографии мальчишек, выросших в нашем доме.

Встреча состоялась у Тохи через неделю. Геша познакомил нас с женой и детьми, но супруга быстро потеряла интерес к нашей беседе и почти сразу вернулась в свою квартиру. Я не хотела брать Санёчка в компанию взрослых людей, но ребята просто заставили привести маленького Солнцева на вечеринку, где он стал центром всеобщего внимания. Мужчины подкидывали ребёнка под потолок, чему он был невероятно рад, его заливистый смех был слышен даже на улице. Ребята задарили моего сына подарками, сладостями, и оба в один голос сказали, что сделают из него настоящего археолога. Позже друзья сокрушались, что проявили слабость и отказались от мечты. В материальном смысле они крепко стояли на ногах, но оба утверждали, что в душе чувствовали пустоту. Они знали, что только мой брат был способен сплотить и заставить их окончить вуз, получить заветную профессию, но судьба распорядилась иначе, о чём оба сожалели до сих пор.

Ближе к вечеру Санёчка я отправила к бабушке, чтобы немного отдохнуть душой. Мы смеялись и грустили, вспоминали наше детство, рассказывали, как сложились наши судьбы. Спустя пару часов жена Геши настоятельно потребовала, чтобы он вернулся домой. Мы остались вдвоём с Тохой. В воздухе вдруг возникла неловкая пауза, я решила тоже вернуться к себе, но Антон вдруг взял меня за руку и попросил остаться. Воспоминания, тёплая атмосфера, окружение близких людей и хорошее вино сделали своё дело: я подошла ближе и крепко прижалась к мужчине, которого знала без малого двадцать лет. Его огромное сильное сердце билось с невероятной скоростью, будто пыталось выпрыгнуть из груди. Я посмотрела в синие как небо глаза и поняла, что тону в них. Антон погладил меня по голове и нежно поцеловал в губы. Где-то в глубине души я понимала, что поступаю неправильно, но оттолкнуть этого притягательного мужчину, который с возрастом приобрел невероятный шарм, не смогла или не захотела. Эту ночь мы провели вместе.

Я ушла на рассвете, до того как проснулся Антон, мне не хотелось чувствовать неловкое молчание или слышать нелепые слова типа: «Давай останемся друзьями». За годы одиночества я научилась держать свои эмоции при себе и не фантазировать на пустом месте, хотя в душе понимала, что это была необыкновенная ночь.

Бесшумно юркнув в свою комнату, я поцеловала сладко спящего сына, легла в постель и стала думать, что делать дальше. Убедив себя в допущенной ошибке, я на минуточку закрыла глаза и тут же уснула. Всю следующую неделю я пыталась не попадаться на глаза своему соседу, на телефонные звонки не отвечала, входную дверь не открывала…

В дом настойчивого мужчину впустила мама, она поняла, что нам нужно объясниться и предложила Санечку сходить за мороженым в магазин. Растерянный и разъярённый Антон заскочил в мою комнату и с порога стал требовать объяснения моего детского поведения. Я попыталась успокоить Антона и объяснила, что избавила его от неловкости, которая могла возникнуть с рассветом. «Какая неловкость?! – вдруг зарычал Антон. – Я мечтал о тебе с тех пор, как умер лучший друг!» – выпалил он. Он рассказал, что, встретив меня на похоронах, почувствовал прилив нежности, но не решился продолжить общение. Узнав о беременности, Антон понял, что опоздал, и только теперь, когда я осталась одна, стал надеяться на взаимность. Ощутив моё тепло, совсем потерял голову. Я смотрела на него и не могла поверить этим словам. Моё счастье всю жизнь кружилось где-то рядом и никак не могло меня отыскать. Я попросила больше не шуметь и поцеловала взволнованного возлюбленного в губы. Крепкие руки заключили меня в свои объятия, и я поняла, что той ночью не ошиблась. Волнение и страсть охватили моё тело, мы снова были близки. Деликатная мама вернулась из магазина лишь спустя час, дав нам возможность определиться с выбором на всю оставшуюся жизнь.

Следующим летом мы с Антоном поженились, вскоре на свет появилась наша дочка, которую мы назвали в честь моей мамы, так тяжело прожившей свою жизнь. Мамы не стало, когда Санёчек выпускался из школы. Мы все потеряли близкого родного человека, но теперь я верила, что на небесах она наконец-то воссоединилась со своими родителями, горячо любимыми мужем и сыном, который при жизни был настоящим солнышком.

Когда Санёчек заявил, что станет археологом, мы с мужем и Гешей долго смеялись. Антон, став настоящим отцом для моего сына, сразу после свадьбы усыновил его, дав свою фамилию и отчество. Теперь друзья дали новую клятву – помочь Александру Солнцеву, ныне Шиловскому, стать настоящим археологом, чтобы исполнить мечту. Надеюсь, в этот раз судьба позволит им сдержать данное слово, ведь его давали взрослые, умудрённые опытом мужчины, а не молоденькие мальчуганы, которые однажды учились в одном седьмом классе…

Ариша ЗИМА,

член Союза писателей России