Турецкие сериалы – боль русского мужика

26 Марта 2025



На днях лидер Общественного движения «Ветераны России» Ильдар Венерович Резяпов обратился в Роскомнадзор и Министерство культуры Российской Федерации с просьбой запретить на территории нашей страны показ турецких сериалов.

Основной причиной протеста общественник указал в негативном влиянии на восприятие российскими женщинами образа мужчины, а также в демографических последствиях таких просмотров.

«На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция: дамы, насмотревшись таких мыльных опер, начинают терять интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией. В то же время в отечественных сериалах часто создается прямо противоположный образ: русского мужчину изображают алкоголиком, деспотом и неудачником, тогда как сильная и независимая женщина вынуждена нести на себе весь груз семейных забот, пока однажды не встретит успешного и галантного иностранца. Турецкие сериалы – это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин. Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звезды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц? Весьма сомнительно», – заявил Резяпов изданию «Абзац» (https://absatz.media/news/111684-veterany-rossii-potrebovali-zapretit-tureckie-serialy-v-rf).

Жанр мыльных опер зародился в США в 1930-х годах, когда в эфире появились многочисленные радио- и телесериалы, постоянно прерываемые рекламой спонсоров показов, компаний, производящих чистящие и моющие средства, в том числе мыла.

Основной особенностью такого формата телесериала, смешанного мелодраматического и драматического жанра, является отсутствие заранее спланированной законченной сюжетной линии и обычно очень большое количество серий.

В России первой мыльной оперой, которую показали на советском телевидении, стал бразильский сериал «Рабыня Изаура» (1976–1977), выпущенный на экраны нашей страны в 1988 году. Сериал имел грандиозный успех. Следом за ним вышел сериал «Богатые тоже плачут», потом турецкая сага «Королек – птичка певчая», бразильские истории: «Просто Мария», «Дикая Роза», «Секрет Тропиканки», «Вавилонская башня», «Новая жертва» и французская молодежная многосерийная лента «Элен и ребята». Самым культовым сериалом многие годы оставался «Санта-Барбара» (1984–1993).

Начало нулевых двадцать первого столетия наша страна встретила вместе с сериалами: «Земля и любовь», «Семейные узы», «Клон».

Если первые бразильские сериалы были в диковину и приковывали внимание всех россиян необычным форматом, то со временем незамысловатые сюжеты стали постоянным моционом исключительно представительниц прекрасного пола, готовых потратить на одну киноленту порой до полугода жизни.

С экранов телевизоров на русских женщин многие годы смотрели идеально красивые люди, мечты которых непременно сбывались, одетые в роскошную одежду, живущие в потрясающих домах. Превратности судьбы героев, выдуманных плохенькими сценаристами, были основной темой для обеденных разговоров женских трудовых коллективов. В то время ни одному здравомыслящему мужчине, выросшему или сформированному на «17 мгновений весны» и «Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне» не приходило в голову запретить своим матерям, сестрам, невестам или женам смотреть по телевизору «мыльную» сказку про вечную любовь и бескрайнее счастье, о которых мечтала каждая женщина.

Российский кинематограф перенял формат мыльных опер и производил российские саги про любовь. Однако первые сериалы «Мелочи жизни», «Петербургские тайны», «Горяев и другие» не стали культовым кино. Особенное место в сердцах россиян заняли: «Бандитский Петербург» и «Бригада», где количество убитых персонажей не помещалось в титры. Долгие годы россияне отдавали предпочтение детективным сериалам: «Улицы разбитых фонарей», «День рождения Буржуя», «Каменская» и «Ментовские войны».

В настоящее время в нашей стране снимается огромное количество сериалов, которые по вкусу разной категории граждан, однако в сердцах женщин, как и много лет назад, живет надежда на вечную любовь и бескрайнее счастье, на которые хочется хотя бы с экранов телевизоров или мониторов ноутбука полюбоваться.

Первой ласточкой к возвращению истинных женских предпочтений в сериалах стал турецкий сериал «Великолепный век», который несколько лет дарил зрительницам очарование и красоту Востока. После оглушительного успеха в прокате появились ленты: «Зимородок», «Постучи в мою дверь», «Клюквенный щербет», «Жесткий Стамбул», «Спрячь меня», каждый из которых имеет свою аудиторию и поклонников.

По мнению общественного деятеля Ильдара Резяпова, рожденного в Республике Башкортостан, в которой насчитывается 67 процентов носителей мусульманской религии, именно красота восточных мужчин, их галантность и сексуальность, представленные в турецких сериалах, отталкивает женщин от русских мужчин. Откуда у голубоглазого шатена, обладающего татарскими корнями и неславянской внешностью, такая боль за православного мужика? Если все-таки представить, что Ильдар Венерович всей душой болеет за демографию в России, так какая разница, какое происхождение будет у малыша в нашей многонациональной стране? В противном случае его протесты, мягко говоря, содержат состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации, согласно которой действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, влечет уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Во все времена толпы поклонниц постоянно сопровождали известных певцов и актеров. В год, когда родился наш общественник Резяпов (1979), в Советский Союз прибыл с визитом Джо Дасен, песни которого звучали из всех проигрывателей СССР. Этот красавец-мужчина был эталоном стиля и внешности у советских женщин, которые толпой дежурили возле гостиницы «Космос», где на закрытом концерте выступал певец. Известный итальянский актер и певец Адриано Челентано побывал в Советском Союзе в 1987 году, толпы поклонниц всюду сопровождали мэтра. Однако после визитов этих мега-звезд даже пуританский Советский Союз не запретил своим женщинам наслаждаться творчеством кумиров. Однако и советские артисты не уступали зарубежным коллегам и всегда могли похвастаться своими многочисленными поклонницами.

Изобретательность фанаток для получения заветного автографа, поцелуя и даже близости с кумиром всегда удивляла менее увлеченных граждан, однако впервые стала причиной столь странной общественной инициативы.

На мой взгляд, глупый запрет только разожжет интерес женщин, которые прежде не интересовались турецкими сериалами, и принесет совершенно обратный эффект. Внимание и любовь прекрасного пола можно получить совершенно иными путями. Психологи написали несколько тон книг, как сделать женщину счастливой, но все рекомендации сходятся к нескольким советам: чаще дарите поцелуи и цветы; никогда не ссорьтесь перед сном; помогайте родителям, не делая их вершителями судеб; проявляйте заботу о своих детях; постарайтесь научиться слышать свою половинку.

Однако, судя по умозаключениям Ильдара Резяпова, вскоре он будет просить запретить женщинам России посещать источник притягательных сериалов, то есть Турцию. Ведь, по его мнению, именно там ведется идеологическая война за умы россиянок, не понимая, что своими действиями он способствует ее проигрышу.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ