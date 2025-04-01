ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

01 Апреля 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Андрей Андреевич Вознесенский

(1933–2010)

Выдающийся советский поэт Андрей Вознесенский считал себя последователем Владимира Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака . Вознесенский первым стал работать в новом жанре поэзии – видеомы. Он написал либретто к легендарному спектаклю «Антимиры» и всемирно известной рок-опере «Юнона и Авось» , а эстрадные песни с текстами Вознесенского остаются известными и сегодня.

Андрей Вознесенский родился в Москве в 1933 году. Свои первые стихи он написал в 10 лет. Спустя четыре года юный поэт отправил свои произведения на рецензию Борису Пастернаку. Через некоторое время Пастернак позвонил Вознесенскому и предложил встретиться – так началась их многолетняя дружба. Пастернак не признавал институт ученичества: считал это лишней тратой энергии поэта. Однако Андрей Вознесенский стал его единственным учеником. Они часто встречались, беседовали о жизни, судьбе, поэзии.

После школы Андрей Вознесенский поступил в Московский архитектурный институт. Поэт вспоминал: «Это Пастернак. Он запретил мне идти в Литературный институт , потому что, как он говорил: “Вас ничему там не научат, только испортят”, и я пошел в Архитектурный».

Когда Вознесенский заканчивал учебу, в Архитектурном институте случился пожар. Студентам отсрочили защиту дипломов на два месяца, а в поэтическом портфолио молодого поэта-архитектора появилось стихотворение «Пожар в Архитектурном институте» , 1957 год:

«Пожар в Архитектурном!

По залам, чертежам,

амнистией по тюрьмам –

пожар, пожар!



По сонному фасаду

бесстыже, озорно,

гориллой краснозадой

взвивается окно!

А мы уже дипломники,

нам защищать пора.

Трещат в шкафу под пломбами

мои выговора!

<…>

…Все выгорело начисто.

Милиции полно.

Все – кончено!

Все – начато!

Айда в кино!»

Вознесенский окончил Архитектурный институт в 1957 году. Свои профессиональные знания он использовал лишь дважды: разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве и создал памятную композицию на могиле родителей.

Вознесенский часто бывал на дружеских чтениях в доме Пастернака в Переделкино . Там он прочел свою первую поэму «Мастера» об ослепленных зодчих храма Василия Блаженного. В 1959 году ее опубликовала «Литературная газета».

«Я – в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро», – Борис Пастернак.

В 1960 году практически одновременно вышли два сборника стихов Андрея Вознесенского, один во Владимире , второй – в Москве. Владимирский сборник «Мозаика» сразу попал в немилость. Использованное в стихах слово «беременная» цензоры расценили как порнографию, а посвященное трагедии Великой Отечественной войны произведение «Я – Гойя» – как формализм. Со скандалом уволили редактора книжного издательства Капитолину Афанасьеву, тираж приказали арестовать и уничтожить, но решение приняли слишком поздно: все экземпляры были раскуплены. Похожая ситуация сложилась и с московским сборником «Парабола». Однако цензура не смогла остановить поэзию Вознесенского: его книги обрели библиографическую ценность, поклонники передавали сборники из рук в руки, переписывали стихи и поэмы в тетради.

Несмотря на строгую цензуру, запрета на выступления Вознесенского не было, и он вместе с другими поэтами-шестидесятниками читал свои стихи на стадионах, в концертных залах, на площадях. Вознесенский был популярен не только в СССР – он выступал на концертных площадках во Франции , Великобритании , Польши, Норвегии, Швеции, Венгрии. Читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди и кинодивой Мэрилин Монро. Стихами Вознесенского зачитывался брат американского президента Роберт Кеннеди, он переводил их на английский язык.

В марте 1963 года на встрече первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с интеллигенцией Вознесенского обвинили в «антисоветчине», расшатывании основ социалистического строя. На что Вознесенский с трибуны заявил: «Как и мой учитель, Владимир Маяковский , я – не член коммунистической партии». Закончить речь ему не дали, а Хрущев пригрозил выслать поэта из страны.

Последовали «проработки», слежки, скандалы в Союзе писателей. В это время Вознесенский старался не появляться в Москве, не выступал в Лужниках и Политехническом музее . Он много ездил по стране, проводил встречи с читателями в регионах.

В это время в жизни поэта появилась Зоя Богуславская – писательница, критик, драматург, «Оза» из поэм Вознесенского. В 1964 году они поженились. В доме Вознесенского и Богуславской часто проводились поэтические вечера, дружеские встречи. Гостили Владимир Высоцкий , Белла Ахмадулина , Юрий Трифонов, Борис Хмельницкий, Олег Табаков , Валерий Золотухин , Людмила Максакова . Здесь бывали и друзья семьи, живущие за границей, – драматург Артур Миллер, писатель Курт Воннегут, поэты Джей Смит и Стенли Кьюниц, брат американского президента Эдвард Кеннеди с семьей.

В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в Театре на Таганке . Любимов вспоминал: «Нас познакомил Пастернак. Я спросил у Бориса Леонидовича, мол, к кому из молодых поэтов мне следует присмотреться и прочитать внимательно. Он сказал – к Андрюше Вознесенскому». Изначально Любимов планировал организовать вечер «Поэт и театр». Репетиции шли два месяца. В постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль на стихи Вознесенского «Антимиры». Его премьера состоялась 2 февраля 1965 года. Спектакль оставался в репертуаре Театра на Таганке последующие 15 лет, был показан почти 800 раз и всегда собирал аншлаги.

Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось» . Ее премьера прошла в Московском театре им. Ленинского комсомола 9 июля 1981 года. Тогда западная пресса оценила рок-оперу как антисоветский спектакль. Из-за такой характеристики театральную труппу не выпустили с «Юноной и Авось» на гастроли за рубеж, однако стараниями Вознесенского этот запрет позже был снят.

«Вознесенский сыграл громадную роль в становлении нашего театра, около 30 лет назад придумав произведение, признанное визитной карточкой труппы. Спектакль «Юнона и Авось» обрел широкую известность не только в России, но и за рубежом. И это произошло во многом благодаря дружбе Вознесенского с великим модельером Пьером Карденом, авторитет которого способствовал показу постановки в Париже, Нью-Йорке и других крупнейших городах мира», – Марк Захаров.

Намеренно затягивался выпуск аудиоверсии рок-оперы, пластинка «Юнона и Авось» увидела свет лишь в 1982 году. Спектакль до сих пор ставят в театре «Ленком». Музыкальную тему из рок-оперы «Я тебя никогда не увижу» не раз исполняли современные певцы.

Всего Андрей Вознесенский опубликовал около 20 сборников прозы и стихов, в 1983 году выпустил трехтомное собрание сочинений. Эстрадные песни на его стихи стали известными в последней четверти XX века: «Миллион алых роз», «Песня на «бис», «Начни с начала», «Плачет девочка в автомате». Также в творчестве Андрея Вознесенского появился жанр видеом – визуальной поэзии, где нет привычных строф: слова выстраиваются в геометрические фигуры, а предметы заменяют буквы или части слов. Выставки видеом Вознесенского проходили в Париже, Нью-Йорке, Берлине.

Андрей Вознесенский до конца жизни продолжал писать стихи и видеомы. Поэта не стало в 2010 году. В первую годовщину его смерти Зоя Богуславская и ее сын Леонид Богуславский основали Благотворительный фонд имени поэта Андрея Вознесенского и учредили премию «Парабола» для «художников любого вида искусства». В 2018 году в Москве на Большой Ордынке открылся Культурный центр Андрея Вознесенского с интерактивными мультимедийными экспозициями, посвящёнными произведениям поэта.

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