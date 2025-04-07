ВОПРОС – ОТВЕТ

07 Апреля 2025



Сегодня наша традиционная рубрика начинается с ответа на вопрос, который мы посчитали особенно важным в свете предстоящих губернаторских выборов – о контроле за результатами дистанционного голосования.

На втором месте – тема затянувшейся снегоочистки города. За последние две недели в нашу редакцию обратилось множество читателей, которых очень интересует эта проблема. А еще апрель ознаменовался выходом в черту городского округа диких животных, которым обильный снег не помешал.

И никогда не уходят с повестки дня вопросы о благоустройстве городских объектов и территорий. Об этом расскажем в заключительной части рубрики.

– В последнее время у граждан появилась возможность голосовать дистанционно через госуслуги. А как осуществляется контроль? Что защищает избирателя от того, что кто-нибудь вскроет данные и определит как его личные данные, так и результат голосования? Олег Смирнов, Петропавловск-Камчатский.

– Как объяснили нам в администрации Петропавловска-Камчатского со ссылкой на региональную избирательную комиссию, при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) результаты волеизъявления его участников по мере их формирования незамедлительно зашифровываются. В зашифрованном виде они сохраняются в цепочке блоков информации в распределенной базе данных программно-технического комплекса системы дистанционного электронного голосования (ПТК ДЭГ). Зашифровка результатов волеизъявления производится с использованием ключа зашифрования, загруженного в ПТК ДЭГ.

Расшифровать результаты волеизъявления с использованием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования расшифровка результатов может быть произведена только с использованием ключа расшифрования.

Не позднее 18.00 по московскому времени, предшествующего дню голосования, в территориально-избирательной комиссии ДЭГ производится формированию ключа зашифрования и ключа расшифрования, разделение ключа расшифрования на отдельные части. Количество этих частей определяется решением территориально-избирательной комиссии ДЭГ.

При формировании ключей зашифрования и расшифрования и разделении последнего на отдельные части вправе присутствовать члены территориально-избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ, ЦИК России и представители средств массовой информации, указанные в пункте 1.2 статьи 30 Федерального закона № 67-ФЗ*.

Запись ключа зашифрования и ключа расшифрования осуществляется на внешний носитель информации. Части ключа расшифрования передаются на ответственное хранение лицам, определенным решением ТИК ДЭГ. Доступ иных лиц к частям ключа исключен.

(*1.2. На заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, референдума, а также при подсчете голосов избирателей, участников референдума вправе присутствовать представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума трудового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 11.2 данной статьи. – Прим. ред.).

– Был в Елизово, город после мартовского большого снегопада давно уже приведен в порядок, все вычищено. А у нас в Петропавловске власти собираются доводить уборку снега до конца или пусть сам тает? Иван Дениченко, Петропавловск-Камчатский.

– По словам главы города Евгения Беляева на аппаратном совещании 2 апреля, основная работа по ликвидации последствий циклона в Петропавловске-Камчатском выполнена. Но очистка еще не завершена.

«Не все тротуары еще почищены, продолжают работать бригады ручного труда, поэтому рассчитываю, что в ближайшее время везде обеспечим свободное передвижение пешеходов. Конечно, проблемным вопросом остается частный сектор. Придомовые проезды у нас более или менее прочищены, понятно, что там тоже есть сложности из-за положительной температуры воздуха, возобновляющихся осадков. Перед подрядчиками поставлена задача окончательно закрыть вопросы, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что все проезды прочищены и заблокированных домов нет. Дальше подрядчики будут идти по тем дорогам и участкам, где пока еще качество расчистки далеко от норматива, есть просто проезд», – сказал мэр.

Он подчеркнул, что все обращения граждан, поступающие из социальных сетей и других источников, рассматриваются и направляются на отработку подрядным организациям. В ПКГО продолжается расчистка внутриквартальных проездов, общественных и придомовых территорий, контейнерных площадок, частного сектора.

– Кто и как контролирует работу подрядчиков, ответственных за снегоуборку в городе? И как быть в части оплаты этих работников, если горожане вычистили снег на участке своими силами и за свой счет? Мария Новоселова, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как сообщали в администрации ПКГО, в городском округе создали группы для контроля за качеством снегоуборки.

Заместитель главы администрации города Сергей Борискин рассказал, что основная группа контроля была организована из числа руководящего состава администрации города в количестве десяти человек. За каждым контролером закрепили определенный участок, объезд осуществляется на постоянной основе.

«Задача контрольной группы – выезд на закрепленную территорию и осуществление контроля качества проведенной подрядными организациями снегоочистки. При выявлении некачественной работы группа контроля оперативно доводит информацию до подрядчиков с целью устранения замечаний. Особое внимание уделяется качеству расчистки к объектам социальной сферы, а именно: подходам к детским садам и школам. Также особое внимание уделяется качеству расчистки контейнерных площадок для хранения ТКО», – сказал Сергей Борискин.

Выезды контрольной группы проходят ежедневно по будням в период с 5.00–6.00 до 8.00. Перечень микрорайонов: Северо-Восток, 10 км – 8 км, Силуэт – АЗС, Горизонт, Сероглазка, Кирпичики, Солнечная, Нагорный, Чапаевка, Дальний, Заозерный, 4 км – КП, Силуэт – 5 км, КП – центр, ДОФ – Садовая, СРВ – ЖБФ, Завойко, Авача – Моховая.

Помимо этого, группой контроля совместно со специалистами из регионального правительства проводится проверка адресов по конкретным обращениям граждан, которые поступили из разных источников.

Глава ПКГО Евгений Беляев заверил, что расчистка, организованная жителями за свой счет, ни в коем случае не будет оплачена городским подрядным организациям.

– Во время снегоуборки городские власти жаловались, что мешают припаркованные в неположенных местах автомобили. А вот мне интересно, куда их ставить, если в городе остро не хватает парковочных мест? Павел Бородин, Петропавловск-Камчатский.

– В Петропавловске-Камчатском личный транспорт, брошенный под сугробами и вдоль проезжей части, мешал работе снегоуборочной техники. Об этом неоднократно сообщали в городской мэрии. По данным краевой Госавтоинспекции, за первые два дня работы снегоуборочная техника повредила семь автомобилей, засыпанных снегом.

Администрация ПКГО распорядилась организовать специальные «пурговые» стоянки для личного транспорта и рекомендовала пользоваться ими, чтобы не мешать снегоуборке. Стоянки открывали по следующим адресам: на площадке перед городским судом по ул. Курчатова; ниже Арбитражного суда (заезд со стороны ЗАГС); нижняя площадка у ТЦ «Вега»; площадка на месте бывшего ДК Рыбаков (5 км); площадки ФОКов «Водник» и «Звездный»; площадка ниже дома по ул. Пономарева, 12 (заезд со стороны детской поликлиники № 2); стоянка на ул. Драбкина, 1; площадка ТЦ «Рио» (СРВ).

В мэрии уточнили, что дорожные службы рассматривают возможность расширения перечня «пурговых» площадок.

– Какие меры будут применять к виновным в некачественной и затянутой снегоуборке города или опять все спустят на тормозах? Надежда Слепнева, Петропавловск-Камчатский.

– Ответственным за снегоочистку лицам, которые не справились со своими обязанностями, грозят штрафы. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции 26 марта. Инспекторы проверили состояние трасс и тротуаров и обнаружили рыхлый снег, накаты на проезжей части, нерасчищенные пешеходные зоны, сугробы на переходах и остановках.

В отношении ответственных за содержание дорог лиц возбуждены дела по ч. 1 ст. 12.34. КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). В случае признания вины нарушителям грозят штрафы в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Также по поручению прокурора региона, в связи с истечением нормативных сроков устранения последствий циклона, организованы проверки на полноту и достаточность мер, принимаемых органами власти в рамках предоставленных им полномочий, в том числе по безопасности дорожного движения. Подрядчиков проверят на предмет исполнения контрактов, наличия необходимой техники и работников. По результатам надзорных мероприятий виновных привлекут к ответственности, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

– В соцсетях появились видео с рысью, утверждают, что снято на днях в окрестностях нашего города. А есть ли комментарий от городских властей? Елена Шмакова, Петропавловск-Камчатский.

– Информацию о появлении рыси в микрорайоне Сероглазка опубликовал в соцсетях житель Петропавловска-Камчатского. В мэрии напомнили, что это не единичный случай.

«Несмотря на то, что за последние дни на территории города выпало большое количество осадков, участились случаи обращений, когда жители в различных районах города видели рысей. В других муниципалитетах есть информация о том, что встречались следы медведей. Хочется обратиться к гражданам и напомнить, что дикие животные всегда останутся дикими. Ни в коем случае не приближайтесь, не пытайтесь ее подкормить и самостоятельно принять какие-то меры. Помните, что чем быстрее эта информация дойдет до оперативных служб, тем быстрее будет организовано реагирование», – сказал начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловска Анатолий Ковнацкий.

В мэрии напомнили: в случае обнаружения диких животных горожан просят обязательно передавать эту информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 303-111 (круглосуточно) либо звонить на номер вызова экстренных служб – 112.

– Какие площадки для общего пользования жителей планируют обустроить в нашем городе в этом году и какие в следующем? Мария Лончакова, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как пояснили в администрации ПКГО, в этом году в городе запланировано благоустроить две общественные территории – переход от микрорайона «Нижний Горизонт» до парка Победы и смотровую площадку в районе ул. Батарейной. Эта работа будет проведена по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта.

Территорию для благоустройства в следующем 2026 году предстоит выбрать самим жителям путем онлайн-голосования. Для выбора утверждено две территории: одна расположена на улице Кирдищева, другая – на улице Кроноцкой. В мэрии уточнили, что они были определены на заседании муниципальной общественной комиссии. Территорию на улице Кирдищева выбрали из списка, предложенного самими жителями ПКГО через систему «Платформа обратной связи» – такой способ применялся в этом году впервые. Пространство на улице Кроноцкой было предложено по результатам инвентаризации территорий.

Сделать выбор между ними можно будет с 21 апреля по 12 мая на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru. Участникам необходимо выбрать вкладку «Голосовать», указать муниципалитет «Петропавловск-Камчатский», ознакомиться с проектами, пройти авторизацию на портале «Госуслуги» и оставить голос.

В мэрии напомнили, что в рамках указанного проекта в список вошло также девять дворовых территорий.

– С месяц назад городская мэрия объявила, что собирается выявлять самовольные врезки в канализацию возле Култучного озера, чтобы устранить их и летом приступить к очистке водоема. На какой стадии находится работа? Алексей Литвинов, Петропавловск-Камчатский.

– По информации администрации ПКГО, в настоящее время определен подрядчик и мероприятия по обследованию ливневой канализации в районе Култучного озера начались.

«Обследование по врезкам в первую очередь начнется с улиц Советская, Ленинская, Набережная и пл. Ленина. Основной целью данной работы является выявление несанкционированных врезок в ливневую систему водоотведения. Информация, полученная по результатам обследования, будет передаваться в различные органы власти и станет объектом работы специалистов для устранения незаконных врезок в систему ливневых канализаций. Не исключены меры административного характера в отношении нарушителей», – сообщили в городской мэрии.

Городские власти призывают граждан и юридических лиц, имеющих такие врезки и сбросы отходов в систему ливневых канализаций, устранить их и переподключить сети в соответствии с санитарными и природоохранными требованиями, обратившись в специализированные организации.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

по материалам, предоставленным

администрацией

Петропавловск-Камчатского городского округа