Великая Отечественная Западная Украина: 1941 год, июнь

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07 Апреля 2025

В этом небольшом очерке я не ставлю перед собой задачу развернуть полную картину преступного содействия украинских националистов гитлеровским войскам в первые дни Великой Отечественной войны в западных областях УССР. Моя цель скромнее. Очерк рассказывает о нескольких эпизодах вооруженных  выступлений ОУН (организация, запрещенная в РФ) в июне–июле 1941 года, о которых сообщают недавно рассекреченные ФСБ России спецсообщения 3-х (особых. – Авт.) отделов Управления и частей пограничных войск НКВД Украинской ССР.

К борьбе с бандами националистов кроме пограничников привлекались все дислоцированные в приграничных областях УССР части и соединения Наркомата внутренних дел, в том числе 10-я дивизия войск НКВД по охране железнодорожных сооружений. Распоряжением Наркомата внутренних дел СССР 24 июня 1941 года они сведены в единую оперативную группу под командованием начальника пограничных войск Украины генерал-майора Василия Хоменко.

Тема вооруженных выступлений украинских националистов в июне–июле 1941 года в Советском Союзе хотя и не считалась закрытой, все-таки имела некоторую табуированность по соображениям укрепления межнационального  единства братских народов СССР, а также в угоду официальной концепции истории Великой Отечественной войны. Согласно ей, народ первого в мире пролетарского государства единым фронтом встретил гитлеровское вторжение. Весьма популярная в тот период песня Василия Лебедева-Кумача утверждала: «Как один человек, весь советский народ за любимую Родину встанет».

Значительного авансирования в такой формулировке я не нахожу, но определенные коррективы, отражающие реальное положение дел в западных областях Советского Союза, за последние десятилетия в прежнюю максиму внесены. Мы вспомнили о вооруженных выступлениях националистов в Прибалтике. Исследователи заинтересовались событиями в Бресте, где польские шовинисты уничтожали советских военнослужащих и членов их семей. Но самые масштабные вооруженные националистические выступления проходили все-таки на Западной Украине.

Трагические события лета 1941 года, поспешное отступление Красной армии от границы не позволяют назвать хотя бы приблизительное количество националистов, принимавших участие в вооруженной борьбе против РККА, НКВД, советских, партийных и правоохранительных органов в этот период. Но, судя по тем данным, которыми мы располагаем, вооруженные выступления имели массовый характер.

В некоторых источниках упоминается, что в довоенный период численность обеих враждовавших между собой структур ОУН, лидерами которых на тот момент выступали Андрей Мельник и Степан Бандера, составляла около 20 тысяч человек. Мне такие цифры представляются кратно заниженными, если вообще не на порядок меньше. В пользу такого вывода свидетельствует находящаяся в моем распоряжении статистика.

За шесть месяцев 1941 года, с января и до начала войны, сотрудники НКВД – НКГБ[1] обезвредили в западных областях Украины более двух тысяч активных националистов. Годом ранее наиболее результативными для советских органов безопасности стали летние месяцы, в течение которых националисты активно готовились к вооруженному восстанию с центром во Львовской области. Бандера планировал его начать в сентябре–октябре 1940 года, не без оснований надеясь на поддержку большого числа сторонников. Советские органы безопасности нанесли упреждающий удар. К августу они арестовали 1108 активных националистов и в их числе – 11 руководителей ОУН. У бандитов органы НКВД изъяли 2070 винтовок германского и польского производства, 43 пулемета, 600 пистолетов, 800 тысяч патронов.

Чекисты в 1940–1941 годах дважды ликвидировали львовский краевой провод ОУН, руководивший националистическим подпольем на всей западной Украине. Но массовые аресты, как показали дальнейшие события, не нанесли существенного урона бандеровцам и мельниковцам. Их закордонные центры всякий раз взамен уничтоженных функционеров присылали новых. Кстати, шел и массовый вывод националистов на территорию оккупированной гитлеровцами Польши для прохождения оуновцами военной и диверсионной подготовки в устроенных немцами специальных лагерях.

Присланным в СССР функционерам благодаря восприимчивому к шовинистской идеологии населению удавалось быстро восстанавливать националистическое подполье на Западной Украине. Они возобновляли связи с городскими, уездными и сельскими ячейками, активно ориентируя их кроме подготовки вооруженного восстания на сбор разведывательной информации в интересах гитлеровской Германии.

Во всех организациях ОУН в массовом порядке выделялись специальные люди, которые вели постоянное наблюдение за советскими и партийными органами, руководителями промышленных и сельскохозяйственных предприятий, воинскими частями, сотрудниками НКГБ и НКВД, командирами Красной армии, членами их семей. Приходится признать успешную деятельность ОУН в этом направлении. Степан Бандера впоследствии утверждал, что немецкая военная разведка от националистов получила столь ценные сведения, что они предопределили крупный успех гитлеровцев на Украине в первые дни войны. Собрать такой объем шпионской информации малыми силами невозможно.

О массовости националистического подполья в предвоенный период свидетельствует и масштабность вооруженных выступлений ОУН против Красной Армии в первые дни гитлеровского вторжения в СССР.

Во Львове для борьбы с бандитскими выступлениями пришлось задействовать не только стрелковое вооружение, но даже артиллерию и бронетехнику, в том числе тяжелые танки КВ.

Начальник штаба дислоцированной во Львове 6-й армии Юго-Западного фронта генерал-майор Николай Иванов в начале 50-х годов прошлого века писал о начавшихся вооруженных выступлениях националистов уже в первые часы гитлеровского вторжения: «В городе [Львов] началась стрельба из некоторых домов и колоколен. Пойманными с оружием оказались националистами… В городе стрельба пятой колонны усиливалась. Передвигаться по улицам стало возможным только на бронемашинах и танках. Поэтому из 4-го механизированного корпуса к штабу армии прикомандировали до роты танков. Военный совет имел КВ, штаб – БТ-7».

О сложной обстановке в городе информирует и спецсообщение 3-го отдела пограничных войск Украины, датированное 25 июня 1941 года: «В гор. Львове участились случаи стрельбы оуновцев с крыш и из окон домов по колоннам проходящих войск и отдельным военным».

Оперативной группе генерала Василия Хоменко приходилось выделять для борьбы с националистами значительные силы. 24 июня для ликвидации «контрреволюционной банды в г. Львове, в районе оперного театра 6-м мотострелковым полком была выслана оперативная группа в составе 1 стрелкового взвода, двух пулеметных взводов, 1 орудия противотанковой артиллерии и 1 танкового взвода». К началу войны мотострелковые полки войск НКВД имели в своем составе танковую роту. В них входили, как правило, 17 легких машин БТ-7.

Еще одна оперативная группа 6-го полка, отправленная на борьбу с националистами под командованием батальонного комиссара Комарова 24 июня, также имела в своем составе артиллерию. Как минимум двумя 45-миллиметровыми орудиями располагала и третья оперативная группа старшего лейтенанта Топотикова, выехавшая в село Сокольники Львовской области, где, по сообщениям оперативных сотрудников, действовала банда националистов, насчитывавшая более трех десятков человек.

Приходилось снимать даже части с фронта для борьбы с оуновцами. «16 мотострелковый полк НКВД до 24 июня 1941 года сдерживал под гор. Броды наступление частей немецкой армии… Командир 16 полка [полковник Александр] Кирзимов ранен. Остается в строю. 24.06.41 получено распоряжение отвести полк с фронта в Тарнопольскую область для борьбы с вооруженными выступлениями бандгрупп оуновцев», – сообщает спецдонесение.

Полк действовал в составе отдельных подразделений и оперативных групп. В спецдонесении от 29.06.41 сообщается о результатах противодействия националистам 5-й роты части: «26/VI 5-я рота возвратилась из оперкомандировки. Банда ликвидирована. Убито 37 человек участников банды. Один красноармеец этой роты Кучумов Николай Федорович струсил и бежал с поля боя. Он арестован. Ведется следствие».

Активно в боях с националистами во Львове участвовал и 233-й конвойный полк. Он и 6-й МСП последними из советских частей оставили город. Когда части НКВД покидали Львов, отступая к Тарнополю, в город совместно с гитлеровцами входил сформированный из националистов батальон «Нахтигаль» численностью около 400 карателей. Во Львове они и местные «прихильники незалежноï Украïни[2]» немедленно развернули массовый террор против еврейского населения, польской и русской интеллигенции. Жертвами погромов и жестоких казней в первые дни оккупации города стали, по очень скромным оценкам, не менее 4 тысяч человек.

Массовые выступления националистов происходили и в других областях Западной Украины.

24 июня на участке 95-го пограничного отряда в районе населенных пунктов Кут и Берегамет, на стыке современных Ивано-Франковской и Черновицкой областей, гитлеровцы выбросили авиадесант в количестве 50 человек. Как сообщается в документах: одетых «в гуцульскую одежду». Разговаривали они на украинском языке. 35 человек пограничники уничтожили, «остальные скрылись в лесах».

О действиях оуновцев на территории современной Луцкой области сообщает в спецдонесении начальник 3-го отдела 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда. Документ, написанный 5 июля 1941 года от руки  карандашом на 17 страницах, вырванных из командирского блокнота, представляет собой уникальное свидетельство трагических событий начала войны человека, который являлся их очевидцем и который только каким-то чудом уцелел и сумел вырваться из окружения. Торопливыми, лаконичными строками военному контрразведчику удалось передать бешеный, как горячечный пульс, ритм июньских дней сорок первого года.

«…В тылу РККА[3] сильно действовали немецкие шпионы, из них некоторые были задержаны, которые ранее были завербованы немцами и подавали сигналы по радио или зеркалами немецким самолетам», – сообщает начальник особого отдела. – Действия диверсионных групп из оуновцев также были в тылу РККА на луцком и ковельском направлениях, которые нападали на наши тыловые части, подвозившие продукты питания и боеприпасы воинским частям».

Эти 17 страниц из блокнота содержат множество других интересных сообщений. Упоминается в них о том, что командование 90-го пограничного отряда получило точные сведения о дате начала войны накануне гитлеровского вторжения. Именно на участке этого пограничного отряда перебежал в СССР ефрейтор немецкой армии Альфред Лисков. Он переплыл пограничный Буг около 21 часа 21 июня. Вскоре после полуночи его допрашивал в своем кабинете начальник отряда майор Михаил Бычковский. Ефрейтор сообщил, что вторжение немецкой армии на территорию Советского Союза начнется через несколько часов.

Майор Бычковский, не уверенный, что слова Альфреда Лискова точно перевел один из командиров разведотдела отряда, послал во Владимир-Волынский автомобиль за учителем местной средней школы, который владел немецким языком как родным. Прибывший подтвердил правильность перевода: гитлеровцы готовы к вторжению.

Начальник отряда позвонил в штаб пограничного округа. Ответственным оперативным дежурным в ту ночь во Львове был начальник политотдела округа бригадный комиссар Яков Масловский. Михаил Бычковский сообщил о перебежчике также командующему дислоцированной на Волыни 5-й армии Киевского особого военного округа генерал-майору танковых войск Михаилу Потапову.

Во Львове и Луцке к словам перебежчика отнеслись с недоверием, и при  таком раскладе Масловский и Потапов могли и не доложить наверх об информации ефрейтора Лискова. Но, позвольте, скажет мой эрудированный читатель, по книгам и фильмам мы знаем, что нарком обороны СССР Семён Тимошенко и начальник Генерального штаба Красной Армии Георгий Жуков около полуночи 22 июня пришли к главе государства Иосифу Сталину и сообщили о немецком солдате и его предупреждении. Значит, Майский и Потапов все-таки доложили в Москву? Однако в противоречие с такой версией, изложенной в том числе в мемуарах Георгия Жукова, вступает временной фактор.

Бычковский сообщает, что допрос Лискова он завершил около часа ночи. А Тимошенко и Жуков докладывают Сталину о перебежчике незадолго до полуночи. Следовательно, еще до того, как начальник пограничного отряда позвонит Майскому и Потапову. Но в этой истории меня удивляют даже не перечисленные выше противоречия. А факт того, что нарком обороны и начальник Генерального штаба, имеющие в подчинении мощный аппарат разведывательного управления с развернутой сетью закордонной агентуры, докладывают главе государства о начале вторжения, основываясь на сведениях, полученных от случайного перебежчика.

Стоит ли после этого удивляться, что наркомат и Генштаб уже в первый день войны утратили контроль обстановки на фронте…

Начальник особого отдела 90-го пограничного отряда сообщает, что заставы на Волыни ждали врага. И вторжение началось: «В 400 22.6.41 г. немцы прямой наводкой артиллерийским огнем внезапно начали обстрел 1-й и 4-й погранкомендатур (Устилуг и Сокаль), а также всех застав 1, 2, 3 и 4-й п/к[4]».

Во всех других спецдонесениях неизменно упоминается о проявлениях трусости, панических настроениях, дезертирстве бойцов и командиров. В 90-м отряде «за все время из среды пограничников измены родине зарегистрировано не было, настроение здоровое, желание воевать с врагом до полного его разгрома, и не думали отступать, ждали подкрепления, в особенности авиации, которая почти не оказывала помощь, и враг действовал в воздухе как хотел и безнаказанно. В начале военных действий, 22.6, в г. Владимире-Волынском действовала только одна зенитная артбатарея (где были 87 стрелковая дивизия, мотомех дивизия (41-я танковая дивизия 22-го механизированного корпуса. – Авт.), штаб УРа, УНС, п/о[5]), которая сбила до 10 самолетов противника, но после была подавлена. Вначале действовали смело наши самолеты до звена (не более), которыми сбито несколько немецких самолетов, а после погибли и сами».

Пограничники Владимир-Волынского пограничного отряда действительно сражались храбро. 13-я застава лейтенанта Алексея Лопатина 11 дней в полном окружении вела бой с гитлеровцами. Помощник политрука 7-й заставы Василий Петров несколько часов, ведя огонь из станкового пулемета, не давал гитлеровцам переправиться через Буг. Когда застава получила приказ отойти, он остался прикрывать отход подразделения. Последней гранатой пограничник подорвал себя и окруживших его врагов.

Подвиг Василия Петрова в аналогичной ситуации 5 августа 2024 года повторил в Курской области майор-пограничник Юрий Смолкотин.

Имена Героев Советского Союза Алексея Лопатина и Василия Петрова до развала СССР носили заставы Львовского пограничного отряда. На современной Украине о подвигах советских пограничников знать не желают.

В июне 1941 года мы оставили западные рубежи СССР. Через три года граница Советского Союза на Украине была восстановлена. В состав тех, кто принял ее под охрану, вошли и участники первых боев. Пограничникам и органам безопасности вновь пришлось вступить в борьбу с беспощадным, лютым и непримиримым врагом, каким активные сторонники украинского национализма предстают перед нами и сегодня.

Владимир СЛАБУКА,
полковник в отставке

[1] НКГБ из состава НКВД выделен 3 февраля 1941 года и просуществовал в этот период до 20 июля того же года.

[2] Сторонники независимой Украины.

[3] Рабоче-крестьянская Красная армия.

[4] Погранкомендатур.

[5] Укрепрайона, управление начальника снабжения, политотдел.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."