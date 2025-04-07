ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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07 Апреля 2025

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Евгений Александрович Евтушенко

(1932–2017)

Евгений Евтушенко начал писать еще в детстве – первые свои стихи он посвящал спорту и праздничным датам. Произведения о проблемах и переживаниях советского человека начали печатать только в годы оттепели. В 1961 году поэт прославился резонансной поэмой «Бабий Яр», на ее стихи написал симфонию Дмитрий Шостакович. После развала СССР Евтушенко переехал в США и издал собрание русской поэзии.

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима в Иркутской области. Его отцом был геолог, поэт-любитель Александр Гангнус, а матерью  геолог, актриса и заслуженный деятель культуры РСФСР Зинаида Евтушенко. Благодаря родителям он полюбил литературу еще в детстве. Евтушенко вспоминал: «Отец часами мог рассказывать мне, еще несмышленому ребенку, и о падении Вавилона, и об испанской инквизиции, и о войне Алой и Белой роз, и о Вильгельме Оранском… Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать, залпом читал без разбора Дюма, Флобера, Боккаччо, Сервантеса и Уэллса».

В 1944 году родители развелись, и Евтушенко переехал с матерью в Москву. Там она поменяла фамилию сына на свою девичью. Однако с отцом они виделись: Александр Гангнус водил сына на вечера Анны АхматовойБориса Пастернака, Михаила Светлова, Александра Твардовского. Также Евтушенко занимался в поэтической студии Дома пионеров Дзержинского района, мать сохраняла все рукописи и даже отправляла некоторые стихи в письмах бывшему мужу. Однако школьные отметки у будущего поэта были плохими. А в 1948 году его обвинили в том, что он поджег школьные журналы, и вовсе исключили. Тогда 15-летний Евтушенко поехал к отцу в Казахстан: Гангнус возглавлял там одну из геологоразведочных экспедиций.

«Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал: “Ну, вот что… Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец”. Я стал рабочим в геологоразведочной экспедиции. Я научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя. Я вернулся к маме загорелый и возмужавший. …Распорол брюки, в которых были зашиты честно заработанные деньги, и бросил их на стол. “Как хорошо, что у нас теперь есть деньги,  сказала мама.  Мы наконец сможем сделать ремонт квартиры”. “Нет, мама,  сказал я твердо.  На эти деньги я куплю себе пишущую машинку. Эта машинка отремонтирует нам квартиру”. И, не учась нигде, я продолжал бешено писать и снова бомбардировать редакции стихами».

В 1949 году Евтушенко отнес свои стихи в редакцию газеты «Советский спорт». Он вспоминал: «Кажется, это была единственная газета, куда я еще ни разу не посылал своих опусов». Редактор Николай Тарасов напечатал стихотворение «Два спорта», где поэт сравнивал нравы советских и американских спортсменов. Произведения Евтушенко начали регулярно публиковать. Он писал стихи, посвященные футболу, волейболу, баскетболу, альпинизму, гребле, боксу, конькобежному спорту. А еще создавал произведения к праздничным датам: к Новому году, Первому мая, Дню танкиста. Такой вид газетной поэзии в те годы был популярен.

В 1952 году вышел первый сборник Евгения Евтушенко «Разведчики грядущего». Он вспоминал: «Я перечитал заново книгу и вдруг с предельной отчетливостью понял, что она никому не нужна. Кому может быть дело до красивых рифм и броских образов, если они являются только завитушками вокруг пустоты?» После этого поэт понял, что хочет писать другие стихи, с более глубоким смыслом. Однако благодаря этому сборнику его в том же году без документов об окончании школы приняли в Литературный институт им. А.М. Горького. А еще  в Союз писателей, и 20-летний Евтушенко стал самым молодым его членом.

По словам Евтушенко, в 1950-е годы были востребованы «бодрые, зовущие вперед стихи», которые поддерживали идею о светлом коммунистическом будущем. Поэтому его новые работы о сомнениях в себе и проблемах советских людей публиковать не хотели. Однако в 1953 году Иосиф Сталин умер, а новый партийный руководитель Никита Хрущев ослабил цензурные ограничения  началась оттепель. И за 1955–1957 годы у Евтушенко вышло три поэтических сборника: «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Обещание».

Однако поэт часто пропускал занятия, плохо учился, и на четвертом курсе его оставили на второй год. А 8 марта 1957 года Евтушенко единственный на пленуме Московской писательской организации открыто поддержал роман опального поэта Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», в котором автор раскритиковал механизм управления страной и обвинил чиновников в бюрократизме. Эту книгу лично осудил Никита Хрущев, поэтому поступок Евтушенко расценили как выпад против партийной линии. И в тот же день его исключили из Литинститута.

В 1960-е годы он вместе с Андреем ВознесенскимБеллой АхмадулинойРобертом РождественскимБулатом Окуджавой и другими поэтами-шестидесятниками выступал в московском Политехническом музее. Творческие вечера собирали множество слушателей. На одном из них Евтушенко и прочитал впервые свою резонансную поэму «Бабий Яр» о том, как нацисты массово расстреливали евреев в годы Второй мировой войны. Эти события не обсуждали публично и даже замалчивали. Поэт вспоминал: «Я давно хотел написать стихи об антисемитизме. Но эта тема нашла свое поэтическое решение только тогда, когда я побывал в Киеве и воочию увидел это страшное место, Бабий Яр».

Стихотворение напечатали в «Литературной газете»  номера раскупили в киосках за одно утро, а поэту приходили письма и телеграммы от незнакомых людей со всей страны.

Евтушенко освещал многие проблемы советской жизни. Так, в 1962 году в газете «Правда» он опубликовал стихотворение «Наследники Сталина» о том, как репрессии повлияли на страну. А через три года вышла поэма «Братская ГЭС». В ней автор рассуждал о свободе и предназначении советского человека. Фраза из вступления  «Поэт в России – больше, чем поэт» стала манифестной для Евтушенко. В то же время он выступал в защиту Андрея Синявского, Александра СолженицынаИосифа Бродского и других писателей-диссидентов, много печатался в оппозиционных журналах «Юность», «Новый мир» и «Знамя». А также критиковал ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию и войну в Афганистане в стихотворениях «Танки идут по Праге» и «Афганский муравей».

Евтушенко много путешествовал по России и побывал на всех континентах, кроме Антарктиды. Свои впечатления от поездок он описал в поэмах «Казанский университет», «Снег в Токио», «Ивановские ситцы», «Непрядва».

В 1959 году писатель опубликовал свой первый рассказ  «Четвертая Мещанская», который посвятил быту москвичей в период оттепели. Через четыре года вышел еще один  «Куриный бог». Затем он написал повести «Пёрл-Харбор» и «Ардабиола», а в 1982-м  свой первый роман «Ягодные места». В нем события то происходят в 1980-е годы в таежной геологоразведочной экспедиции, то переносятся в дореволюционную Сибирь, Петроград 1917 года и деревню времен коллективизации. Так писатель хотел показать, что люди разных профессий, стран и времен связаны, все они часть истории и народа. А в 1991 году Евтушенко написал политический роман «Не умирай прежде смерти» о путче, произошедшем в августе того же года.

В 1960-х годах поэт начал сотрудничать с композиторами. Поэма «Бабий Яр» вдохновила Дмитрия Шостаковича написать Тринадцатую симфонию для солиста, хора басов и оркестра. Также композитор использовал в ней стихотворения Евтушенко «Юмор»«В магазине»«Карьера», а «Страхи» поэт написал специально для симфонии. Она стала всемирно известной и принесла поэту мировую славу. А в 1963 году, через год после премьеры, Евтушенко номинировали на Нобелевскую премию.

Также на его стихи Шостакович создал рок-оперу «Казнь Степана Разина». Евтушенко работал и с другими композиторами: Эдуардом Колмановским, Юрием СаульскимНикитой БогословскимМикаэлом Таривердиевым. Песни на его стихи исполняли Муслим Магомаев, София Ротару, Александр Градский, Алла Пугачева, Александр Малинин, Игорь Тальков и другие звезды эстрады. А в 2007 году в спорткомплексе «Олимпийский» прошла премьера рок-оперы «Идут белые снеги», которую на стихи Евтушенко написал композитор Глеб Май.

В соавторстве с кубинским режиссером Энрике Пинедой Барнетом в 1964 году Евтушенко написал сценарий к фильму Михаила Калатозова «Я  Куба». В 1979 году поэт сыграл ученого, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского в картине Саввы Кулиша «Взлет». А затем Евтушенко по собственным сценариям снял фильмы «Детский сад» и «Похороны Сталина» и сыграл в них эпизодические роли.

В 1955 году Евгений Евтушенко увидел в журнале «Октябрь» строчки Беллы Ахмадулиной«Голову уронив на рычаг, / Крепко спит телефонная трубка». Он позвонил редактору Евгению Винокурову и узнал, что она десятиклассница и посещает литературный кружок при ЗИЛе. Евтушенко вспоминал: «Я немедленно заявился в это литобъединение, где впервые увидел ее и услышал ее самозабвенное чтение стихов. Белла тогда была чуть полненькая, но непередаваемо грациозная, не ходившая, а буквально летавшая, едва касаясь земли, с дивно просвечивающими сквозь атласную кожу пульсирующими жилочками… Равных соперниц, во всяком случае молодых, у нее не было ни в поэзии, ни в красоте. Она была воплощением артистизма в каждом жесте и движении». В 1957 году они поженились, но союз продлился всего три года.

Второй раз писатель женился в 1961 году на Галине Лукониной  бывшей жене своего друга Михаила Луконина. Однако Евтушенко говорил, что «ни разу не перешагнул черты, пока их брак с Мишей и мой брак с Беллой не начали разваливаться…» В 1968 году пара усыновила мальчика Петю. Однако вскоре поэт ушел от жены.

В 1974 году писатель познакомился в ресторане с ирландкой Джан Батлер, переводчицей в издательстве «Прогресс». Через четыре года они поженились, вскоре в семье появились два сына  Александр и Антон. После рождения второго, тяжелобольного ребенка Батлер не могла сопровождать мужа в творческих командировках, они стали видеться реже и в 1986 году развелись.

Свою четвертую спутницу жизни поэт встретил летом того же года в Петрозаводске. Мария Новикова, 25-летняя выпускница медучилища, попросила у него автограф для мамы. 31 декабря они поженились. У супругов родились сыновья Евгений и Дмитрий. Новикова и Евтушенко прожили вместе 30 лет, до самой кончины поэта.

Евтушенко не только писал, но и занимался общественной жизнью. С 1986 по 1991 год он был секретарем правления Союза писателей СССР, затем  секретарем правления Содружества писательских союзов. В 1988 году поэт вступил в правозащитное общество «Мемориал», а через два года стал сопредседателем писательской ассоциации в поддержку перестройки «Апрель». Также в 1989 году Евтушенко баллотировался на пост народного депутата СССР от Дзержинского округа города Харькова  за него проголосовало 74% избирателей. В этой должности поэт пробыл полтора года  до развала СССР в декабре 1991 года.

После этого события Евтушенко заключил контракт с американским университетом в городе Талса и переехал с семьей в США. Последние годы он жил там и вел курсы по русской поэзии, в том числе в Королевском колледже в Квинсе и Питтсбургском университете. Евтушенко продолжал писать, а также был редактором книг, публиковал статьи, составлял радио- и телепрограммы. Иногда поэт приезжал на родину и выступал на творческих вечерах. В 2011 году он выпустил антологию в пяти томах «Поэт в России больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии». Евтушенко построил сборник хронологически  от старинного фольклора до современного поэта Николая Глазкова. Его научным редактором стал Владимир Радзишевский. 18 июля 2010 года, в свой день рождения, Евтушенко открыл в подмосковном Переделкине музей. В нем он собрал личную коллекцию картин Марка ШагалаПабло Пикассо, Макса Эрнста и других известных художников, многие из которых дарили ему полотна сами. Евгений Евтушенко завещал галерею государству.

12 марта 2017 года в США поэта госпитализировали: он тяжело болел последние годы. Евгений Евтушенко умер 1 апреля 2017 года во сне от остановки сердца в окружении родных в Медицинском центре Хиллкрест в Талсе. Согласно последней воле, его похоронили на Переделкинском кладбище рядом с поэтами Борисом Пастернаком и Виктором Боковым.

culture.ru


Бабий Яр

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.

Мне кажется сейчас 
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне  следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус 
это я.
Мещанство 
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется 
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!» 
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! 
Я знаю  ты по сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло, что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется  я  это Анна Франк,
прозрачная, как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много 
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся  это гулы
самой весны 
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет  это ледоход…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я  каждый здесь расстрелянный старик.
Я  каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому 
я настоящий русский!

1961 г.

 

Идут белые снеги…

Идут белые снеги,
как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.

Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.

Идут белые снеги…
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.

И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?

А любил я Россию
всею кровью, хребтом 
ее реки в разливе
и когда подо льдом,

дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.

Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.

И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.

Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,

Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

1965 г.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."