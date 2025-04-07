Однажды в офисе

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07 Апреля 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мир высоких технологий и прогресс захватил почти все сферы нашей жизни. Видеомагнитофоны и аудиоплееры, которые не так давно казались диковинами, окончательно исчезли из обихода вместе с домашними телефонами, компьютерными дисководами и газетными объявлениями. На место последних пришли и стали популярными электронные ресурсы, мессенджеры, чаты, боты, благодаря которым удаётся отыскать исполнителя нужных услуг, приобрести необходимый товар или избавиться от лишнего, а также найти работу. Однако каких-то двадцать лет назад с этими задачами успешно справлялись газеты. Совсем недавно соискатель необходимого товара покупал свеженький номер популярного рекламного издания и, вооружившись ручкой или цветным фломастером, внимательно изучал квадратики с текстом, отмечая нужное объявление, потом звонил на указанный номер и, приложив немало усилий, получал желаемое.

Рекламными газетами пользовались абсолютно все, но особенная популярной у читателей была рубрика «Вакансии». В моём окружении встречались приятели и знакомые, которые до завершения учёбы в институте имели протеже для получения «тёпленького» места в приличных учреждениях, мне же пришлось начинать свой трудовой путь с рекламных объявлений работодателей нашего города.

Каждую неделю я покупала свежий номер газеты, сначала тщательно изучала нужный раздел, не найдя приличного предложения, знакомилась с ценами на жильё, потом увлекалась разделом знакомств, поражалась огромному количеству массажных салонов, реклама которых сопровождалась фотографиями полуголых девиц, и откладывала номер в ящик. Родители не гнали меня из дома и не заставляли срочно найти любую работу, но спустя несколько месяцев после получения диплома юриста в доме чувствовалось напряжение и в глазах родных угадывался вопрос, когда я перестану быть иждивенкой.

Все мои попытки найти работу не приносили результатов, работодателей смущали мой молодой возраст, отсутствие опыта работы, перспектива незамедлительно выскочить замуж и непременно тут же уйти в декретный отпуск. На третий месяц безработицы я стала отмечать объявления, где отсутствовало требование к высшему образованию, спустя ещё месяц звонила в учреждения, где требовались секретари и специалисты машбюро. В трубке, словно сговорившись, кадровички задавали одинаковые вопросы о возрасте и навыках в работе, не дослушав ответы, предлагали перезвонить позже.

По вечерам родители спрашивали о моих делах, но, не услышав ничего нового, с удовольствием рассказывали об успехах детей своих приятелей и коллег. К поздней осени я окончательно захандрила и чувствовала себя настоящей неудачницей, но дома приходилось «держать» лицо, чтобы не разочаровывать родителей – ярых противников странной, по их мнению, специальности, которую я выбрала.

Они видели во мне великого музыканта и мечтали лицезреть своё чадо на большой сцене. Мама в юности хотела играть на скрипке, но в деревне, где она росла, преподавали только на аккордеоне, который она не любила. Отец хотел стать певцом. Однако их желаниям не суждено было сбыться, мама после школы получила профессию маляра, отец стал электриком. Молодая пара, отыграв свадьбу, переехала жить в ближайший город и после рождения единственной дочери приложила много усилий, чтобы я полюбила сцену. Мне нравилось играть на пианино и петь в хоре, но я понимала, что не обладаю исключительным талантом, который сделает из меня настоящую звезду, а быть посредственным исполнителем или всю жизнь стоять в третьем ряду районного хора я не хотела.

Однажды на занятиях по музыке моя учительница привела свою маленькую дочь, с которой некому было остаться дома. Девчушка всё время крутилась и напевала какую-то песенку, а потом подошла к фортепиано, глубоко вздохнула, будто устала от моих неудач, и без лишних усилий наиграла мелодию, которую я никак не могла запомнить. Педагог поругала озорницу, а я окончательно поняла, что занимаюсь не своим делом.

С тех пор как я бросила музыкальную школу, родители не интересовались моими планами на жизнь, сначала равнодушно приняли мой выбор института, но, полистав учебники и подслушав несколько телефонных разговоров с однокурсниками, в которых мы рассуждали о контрольной работе по теории государства и права, стали активно возмущаться бесполезностью будущей специальности.

Мои сложности с трудоустройством не радовали родителей, но иногда мне казалось, они хотели упрекнуть меня в глупом решении стать юристом. При разговоре друг с другом они нарочито громко рассуждали о важности профессий на земле, моя, естественно, была на самом последнем месте.

Мне хотелось доказать, что они не правы, но очередной отказ в трудоустройстве пошатнул и мою уверенность в правильности выбора. Молча выслушав заученные претензии про молодой возраст и отсутствие опыта работы, я положила трубку домашнего телефона, оделась и вышла на улицу, чтобы немного пройтись. Деревья во дворе давно потеряли листву и, звеня от ноябрьского холода, ждали первого снега. Побродив по улице, я замёрзла и отправилась в соседний магазинчик, в котором полгода покупала газеты с объявлениями. Румяная продавщица встретила меня широкой улыбкой и стала расспрашивать, как мои дела. Я посмотрела на малознакомую женщину и расплакалась.

«Что ты, что ты, милая, не плачь, кто тебя обидел?» – взволнованно спросила женщина. Вытирая слёзы, я рассказала о своих неудачах и готовности работать в массажных салонах. Продавщица поругала меня за гнусные мысли и пообещала помочь. Я понимала, что эти пустые слова ничего не значили, но всё равно была благодарна за проявление заботы. Она представилась тётей Мариной, записала мой домашний номер телефона и просила не отчаиваться.

Спустя несколько дней тётя Марина действительно позвонила нам домой. Она рассказала, что встретила знакомую дальней родственницы соседки и договорилась о моём собеседовании. Я попыталась уточнить, какая компания нуждалась в моих услугах, но продавщица попросила записать номер и самой уточнить все нюансы.

С трудом сдерживая волнение, я набрала нужный номер телефона и услышала в трубке женский голос. Собеседница представилась Ольгой Сергеевной и объяснила, что транспортная компания готова взять меня на работу, но за небольшую заработную плату. Я не стала уточнять круг своих обязанностей и согласить принять это долгожданное предложение.

Вечером за ужином с родителями я победоносно заявила, что получила прекрасное место, где буду трудиться с утра следующего дня. Не дождавшись их реакции, я отправилась к себе в комнату, чтобы как следует подготовиться к собеседованию с руководителем. Ночью я не сомкнула глаз…

Подскочив раньше звонка будильника, я быстро собралась и отправилась искать место будущего офиса. Пока ехала в автобусе, я не могла придумать, с чего начать рассказ о себе: в институте я была старостой группы, с удовольствием выполняла общественные поручения, была хорошисткой, отлично сдала государственные экзамены, успешно защитила диплом о становлении равноправия женщин в России, разбиралась в музыке и обожала поэзию. Выйдя на нужной остановке, я не сразу нашла будущее место работы, но благодаря прохожим отыскала необходимое здание.

Судя по внешнему облику, это сооружение сильно напоминало заброшенный склад, но, увидев свет в окнах, я поняла, что не ошиблась. Пройдя по тёмному коридору, я увидела дверь с табличкой «БУХГАЛТЕРИЯ и КАДРЫ ООО “Транснабсбыт”» и постучала в неё. «Открыто», – услышала я в ответ и вошла внутрь.

В маленьком накуренном кабинете сидела немолодая женщина и что-то усердно печатала в компьютере. Она оглядела меня с ног до головы, криво улыбнулась и представилась Ольгой Сергеевной. Я попыталась рассказать о своих достижениях в учёбе, но женщина перебила меня и спросила, как долго я искала работу. Мне хотелось перевести тему разговора, но женщина шикнула на меня, заставив выдавить слово: «Полгода». Кадровичка довольно усмехнулась и скомандовала следовать за ней. Мы прошли по коридору и наткнулись на другую дверь, за которой слышался мужской гогот. Я напряглась, но женщина, посмотрев на меня, сказала: «Не переживай, для того самого у них другие бабы, ты нужна исключительно для работы». Она толкнула дверь и завела меня в большой кабинет, в котором сидели трое мужчин возрастом около сорока лет. Мужчины, увидев меня, замолчали и, обращаясь к Ольге Сергеевне, спросили: «Это кто?»

Кадровичка назвала моё имя и сказала, что приняла меня работать в нашу дружную команду. В ответ мужчины стали смеяться ещё громче. «Ну-ка, цыц, я сказала!» – скомандовала грозная женщина. – Вы что думаете, я одна здесь должна корячиться?!» – перешла на крик Ольга Сергеевна. «Тише, тише, гром-баба, хочешь, бери, но нянчиться сама будешь», – ответил лысый мужчина, сидящий в глубине кабинета. «Ну, вот и славно», – ответила женщина и попросила меня выйти и подождать возле её кабинета.

Переступив порог, я снова оказалась в тёмном коридоре, побоялась потеряться и решила подождать кадровичку рядом с кабинетом мужчин. Дверь оказалась тонкой, и я смогла услышать, о чём говорила Ольга Сергеевна. После моего ухода она вдруг стала заискивать перед незнакомцами и нежным голосом просила оставить молодую юристочку в компании. Мужчины спорили, утверждали, что такая сопля как я вовсе не помощник, но Ольга Сергеевна пообещала, что быстро адаптирует молодого специалиста. «Ребятушки, ну вы же видели, как она плохо одета? К тому же давно ищет работу. Поэтому платить можно немного, а работу валить как из ведра. Да и “крыши” у неё нет, будет сидеть и помалкивать, не то что любовницы влиятельных особ. Да, Пал Иваныч?» – спросила женщина. В кабинете начался шум и требования прекратить напоминать про какую-то истеричку. Потом все замолчали и почти хором согласились рискнуть.

Женщина победоносно выскочила из кабинета, увидела меня и спросила: «Слышала?» «Да», – опуская голову, сказала я. «На правду обижаться не стоит, главное у тебя теперь есть работа», – резюмировала женщина и отвела в свой кабинет, чтобы уладить бумажные формальности.

С того дня я приступила к своим многочисленным обязанностям. Компания, где я заняла место юрисконсульта, занималась морскими грузоперевозками, мне пришлось погрузиться в особенности кодекса торгового мореплавания, сопроводительных документов на товар и прочих не известных ранее направлений. Спустя три месяца руководители, которые числились в разных компаниях, но делали общее дело, привыкли к моему присутствию и выучили моё имя. Я узнала их имена, стала подмечать черты характеров, но держалась особняком, не привлекая внимания.

Однажды мне позвонили поздно вечером и попросили срочно приехать в офис. В ту ночь я впервые в жизни принимала участие в подготовке документов для получения огромного займа в банке. Все заметно нервничали, но не объяснили причину общего психоза. Ольга Сергеевна просила не задавать лишних вопросов, я не вникала в сомнительные схемы работы компаний. Спустя год мне многое доверяли, но платили всё ту же маленькую заработную плату, которой не хватало, чтобы снять отдельное жильё и уехать от родителей. Себе руководители покупали новые машины, меняли любовниц, сорили деньгами, но не любили расставаться с накоплениями ради якобы дружной команды. В случае проблем и судебных тяжб с партнёрами они привлекали дорогостоящих адвокатов, которые, не моргнув глазом, брали огромные гонорары, но от меня требовали подготовку всех документов и письменной позиции по делу.

Спустя ещё год я получила право присутствовать на обсуждениях планов по развитию их бизнеса, но мой голос никогда не учитывался, а мнение вызывало смех. Я многому научилась, многое умела, но так и не воспринималась всерьёз. Все мои предложения, связанные с поиском новых клиентов, изменений условий договоров поставки, обновления и ремонта оборудования, повышения заработной платы грузчиков, сводились к нескольким фразам типа: «Если ты такая умная, почему ты такая бедная?», «Зачем с такими пышными формами рассуждать о морали?», «Без тебя разберёмся». В ответ я не огрызалась, замолкала и наблюдала, как горе-коммерсанты без малейших знаний основ экономики и юриспруденции пытались строить свой бизнес.

Для получения достойного места работы мне необходимо было три года отработать по специальности, терпеть своих руководителей я должна была меньше шести месяцев, когда однажды в офисе мне дали самое трудное задание в жизни.

За два с половиной года работы мне предлагали сходить в отпуск, но ничтожные выплаты не позволяли планировать поездку на море, сидеть дома без дела мне не хотелось, поэтому я брала мизерную компенсацию и снова приступала к своему труду.

Июнь того года выдался на удивление жарким, приходя на работу, я распахивала окно своего крохотного кабинета, который получила после завершения испытательного срока, и наблюдала, как природа оживала после продолжительных холодов и снега. В обед старалась немного прогуляться по территории нашего нелюдимого склада, ставшего офисом. После работы – гуляла в парке, чтобы как можно дольше не появляться дома. С тех пор как я нашла работу, родители несколько раз пытались расспросить о моих обязанностях, но быстро теряли интерес и меняли тему разговора. С подругами детства я встречалась редко, в личной жизни мне не везло, поэтому я много времени проводила одна и могла сполна насладиться мечтами о головокружительной карьере, собственной квартире, поездке на Средиземное море и чудесном мужчине, который должен был украсить мою жизнь.

Вернувшись однажды в кабинет после обеденной прогулки, меня вызвали к себе руководители. Я думала, что должна буду очередной раз сидеть несколько часов и слушать их «гениальные» идеи про новый кредит, но ошиблась. Мужчины сидели, молчали и смотрели в пол. «Что-то случилось?» – спросила я. Самый болтливый посмотрел на меня и сказал, что на его базе отдыха, о которой мне не было известно, погиб молодой охранник, тело которого смогут доставить не сразу. Лесная заимка была создана для организации знатной охоты и рыбалки, располагаясь за тысячу километров от города, была обеспечена кадрами и всем необходимым, кроме нормальной дороги. Весенняя распутица затянулась, лишив базу отдыха связи с «большой» землёй, оплачивать услуги вертолёта мои работодатели не хотели. Мне досталась миссия сообщить родным парня о его гибели и сложностях в транспортировки тела.

Впервые за время работы я стала сопротивляться их воле, требовала взять ответственность на себя, поговорить и поддержать мать сотрудника. Мужчины разговаривать не стали, протянули листок с адресом и данными родственников, дали поручение водителю отвезти меня в нужное место. Напоследок пригрозили увольнением и разошлись по своим делам. Я забрала сумочку, закрыла кабинет и поплелась к машине. По дороге встретила бодрую Ольгу Сергеевну и расплакалась, однако вместо слов утешения она отмахнулась от меня и пошла к себе в кабинет.

Я села в машину и никак не могла успокоиться, слёзы текли по моим щекам. Водитель попытался меня подбодрить, но вскоре замолчал и отвёз в пункт назначения. Во дворе многоквартирного дома гуляла детвора, молодёжь сидела на лавочке и громко смеялась, женщины развешивали постиранное бельё на верёвки. Выйдя из машины, я нашла нужный подъезд, поднялась на второй этаж и постучала в дверь, которую мне открыла немолодая и некрасивая женщина в махровом халате.

Женщина поздоровалась и спросила о цели моего визита. Я стояла словно вкопанная и никак не могла подобрать нужные слова. Молчаливая пауза затянулась, но мне удалось собраться, чтобы спросить имя хозяйки квартиры и уточнить наличие взрослого сына. «Ой, вы, наверное, из фирмы, где Коленька работает? Что же я вас на пороге держу, заходите скорей, весточку от моего кормильца принесли? Что-то мой хлопец давно не писал, неужели мать с родненькой сестричкой забыл? Вот приедет, я ему всыплю», – длинным речитативом выпалила мать. Я переступила порог квартиры и, заикаясь, сказала: «Ваш Коленька, он… он… он не приедет, ваш сын погиб», – и с опаской посмотрела на женщину. Будто не слыша эти страшные слова, хозяйка квартиры стала просить передать письмо от сына и побежала на балкон, чтобы позвать дочь. Я попыталась повторить свою жуткую новость, но женщина стала мотать головой и снова потребовала письмо. Спустя несколько минут в квартиру зашла весёлая девушка лет пятнадцати, она посмотрела на меня и спросила: «Вы невеста нашего Колясика?» «Нет, милая, я пришла сообщить, что твой брат погиб», – ответила я. Девушка резко нахмурилась, посмотрела на растерянную мать, стала тяжело дышать и вдруг резко закричала в голос. Женщина попыталась объяснить, что я ошиблась и Коля вот-вот должен вернуться, но убитая горем сестра стала орать ещё громче. Ногами она разбросала скромную мебель в коридоре, а потом накинулась на меня. «Ты, это ты его убила, тварь!» – не своим голосом зашипела разъярённая девушка. Я попыталась закрыться от ударов и объяснить, что даже не знакома с парнем. Мать откинула дочь в сторону, но она успела расцарапать мне лицо и шею. На летнее платье брызнула кровь. Девушка упала на скрипучую тахту и зарыдала. Говорить про сложности с транспортировкой тела я не стала, оставила номер телефона офиса, извинилась и вышла из квартиры.

Водитель стоял возле машины и курил. «Ну что, живая? Бабский крик на улице был слышан», – ухмыляясь, спросил верный «пёс» моих руководителей. «Почему не помог? А если бы меня убили?» – раздражённо спросила я, вытирая кровь на лице. «Ну, не убили же», – гогоча, ответил водитель. Несколько минут мы ехали молча, а потом мужчина признался, что Николай был случайно застрелен на турбазе, ходили слухи, что он получил пулю в голову за свой агрессивный характер, но очевидцы утверждали, будто никакого конфликта не было, просто несчастный случай на охоте. Я не хотела знать подробности этой истории, не подозревая, что она не оставит меня в стороне.

Спустя сутки мать погибшего Николая пришла в себя и стала требовать тело мёртвого сына. Руководители «кормили» её завтраками, но женщина оказалась не из робкого десятка. Каждый день она приходила в офис, требовала справедливости и оплату вертолёта. Мужчины неохотно шли на контакт и «футболили» женщину то ко мне, то к Ольге Сергеевне. Та откровенно захлопывала дверь перед лицом женщины, мне приходилось часами слушать истории из жизни чудаковатого Николая и успокаивать безутешную мать. Спустя две недели визиты женщины стали невыносимыми, я устала от её бесконечных слёз и жадности своих боссов. Задержавшись на работе, я зашла в кабинет начальников и устроила грандиозный скандал. В своей жаркой речи я вспомнила все обиды и унижения, которые терпела от придурковатого и откровенно тупого начальства, упрекала за мизерную заработную плату и потребовала прекратить эту ежедневную пытку несчастной женщины. Мужчины слушали меня молча, а когда я успокоилась, очень удивились моей наглости. Спустя сутки тело Николая, которое всё время хранилось на турбазе в огромном ларе для мяса, перевезли на вертолёте в городской морг. Когда мать опознала сына, она заметила рану на его голове и стала требовать наказать виновных, её визиты возобновились…

Криминалист сделал заключение о несчастном случае, следователи, опросив свидетелей, подтвердили доводы экспертизы, уголовное дело возбуждать не стали. Руководители оплатили похороны и попросили больше их не беспокоить. Женщина взяла деньги, но ходить в офис не перестала, превращая мои будни в ад. Она была уверена, что её сына жестоко убили, подкупили правоохранителей, и требовала денег на содержание своей семьи, которая осталась без кормильца по вине зажравшихся богатеев. Каждый день, она приходила ко мне в кабинет, долго плакала, потом бухалась на колени и умоляла помочь разоблачить злоумышленников.

Сначала руководители пытались спокойно доказать женщине свою невиновность, но вскоре поставили охрану, которая не пускала убитую горем мать в офис. Тогда она подкараулила меня возле автобусной остановки и стала требовать справедливости. На следующий день я написала заявление об увольнении…

Меня держать не стали, выдали скромный расчёт и отпустили. Спустя несколько дней я узнала, что имущество шефов было арестовано и возбуждены уголовные дела. Благодаря женщине, которая своей назойливостью вынудила меня уволиться, я избежала проблем и негативных последствий, поскольку непременно была бы привлечена по всем делам в качестве свидетелей или того хуже – соучастницей незаконных махинаций с банковскими счетами моих руководителей. Я захотела помочь несчастной женщине и встретилась со следователем, который вёл дело Николая и был частым гостем нашего офиса. Внимательно выслушав мои сомнения, он предложил не «совать» свой нос в мутные дела и забыть эту тему. «Парнишка действительно был странным, кидался с ножом на мужиков, никогда не пил, но всегда был навеселе и курил какую-то вонючую дрянь, состоял на учёте в психдиспансере и мог сам свести счёты с жизнью. Твои боссы действительно ни при чём, они просто жадные и убогие люди, которые сдали друг друга в ОБЭП, затеяв борьбу за своё первенство в делах», – ответил мужчина, попрощался и уехал на машине по своим делам.

Я смотрела вслед уходящему транспорту и точно знала, что мужчина меня обманул. По словам матери, Николай был замкнутым, но очень добрым парнем, который из-за проблем с сердцем не пил и не курил. Он брался за любую работу, чтобы прокормить семью, но не терпел унижений и хамства. Возможно, на той злосчастной лесной заимке действительно произошёл несчастный случай, но я точно знала, что руководители приложили много усилий для сохранения именно этой версии и нарочно не стали искать других причин гибели парня.

Я больше не знала, чем помочь Николаю, зашла в небольшую церковь, поставила свечку за упокой его души и начала поиски новой работы, отправившись за газетой в магазинчик к тёте Марине. Судьбы бывших руководителей меня больше не интересовали.

С тех пор прошло семнадцать лет. За это время я похоронила родителей, которые так и не признали во мне талантливого юриста. Вышла замуж за успешного адвоката, подарившего сына и возможность развиваться в профессии, переехала жить в красивый дом и практически забыла тех людей и офис, с которого начинался мой трудовой путь, пока однажды не встретила Ольгу Сергеевну. Я с трудом узнала в ней ту бесшабашную, наглую кадровичку. В очереди за молоком стояла плохо одетая пожилая женщина, которая давно махнула на себя рукой. Мне нужно было пройти мимо, но я решила остановиться и разузнать, как сложилась её жизнь.

Женщина узнала меня не сразу, она, как и прежде, оглядела меня с головы до ног и отметила мой безупречный вкус. Взяв пакет молока, Ольга Сергеевна предложила немного пройтись до хлебного ларька. Она молчала несколько секунд, а потом сказала, что после той истории со смертью парня её жизнь полетела под откос. Деньги и власть стали основными причинами ссоры наших боссов, которые несколько лет «отжимали» друг у друга имущество, в конечном итоге разорились на взятках и откатах и умерли с разницей в несколько лет. Причём каждый ушёл из жизни по странной случайности, один – утонул в реке, второй захлебнулся рвотными массами, третий поранился ножом, занёс инфекцию и умер от заражения крови. Всё это время Ольга Сергеевна работала на них. Скандальная репутация компании не дала возможности Ольге Сергеевне устроиться на приличную работу. Несколько лет после смерти последнего шефа она трудилась у каких-то странных предпринимателей, а потом пошла работать в детский сад. Сейчас пыталась прожить на мизерную пенсию и переживала по поводу болезненного развода с мужем, который ушёл к молодой секретарше. Потом она сказала, что часто вспоминала сопливую юристочку, которая мечтала о справедливости. Она точно знала, что судьба должна была непременно одарить меня за чистые мысли и добрую душу, однако это предположение звучало из уст Ольги Сергеевны неискренне и очень наигранно.

Я сказала, что добилась всего, о чём мечтала, и сейчас была счастливым человеком, но мои слова не понравились собеседнице. Она заметно погрустнела и опустила глаза. Пожелав крепкого здоровья, я хотела избавиться от общения с бывшей коллегой, но Ольга Сергеевна попросила не спешить, протянула мне листочек, на котором написала свой номер телефона. Она предложила общаться, встречаться и дружить. Взяв бумажку, я пообещала позвонить, но, как только мы расстались, выбросила её в ближайшее мусорное ведро. В моей душе вдруг снова возникла боль и горечь от тех трёх самых сложных лет в моей трудовой практике, которую я решила окончательно забыть. Весть о гибели тех подлых людей подарила моему сердцу покой и уверенность в земной справедливости.

Вечером, когда муж пришёл с работы и заметил грусть в моих глазах, я ответила, что встретила человека из прошлого, который напомнил о том времени, когда моё сердце стучало без любви. Он обнял меня и не стал пытать расспросами. Понадобилось ещё немного времени, что избавиться от неприятных воспоминаний.

Спустя несколько дней я снова встретила Ольгу Сергеевну, но сделала вид, будто не увидела её. Она меня тоже не окликнула. Думаю, мои успехи ранили завистливую женщину, повторные встречи и разговоры нам обеим оказались ни к чему…

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."