ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ» – 35 ЛЕТ!

07 Апреля 2025



Газета «Вести» родилась, т.е. вышел ее первый номер, 8 апреля 1990 года. Изначально она называлась «Народный депутат» и стала первым печатным органом областного Совета народных депутатов Камчатской области. В конце того же года газета поменяла учредителя и свое имя на «Вести». В то время редакция газеты находилась на пятом этаже нынешнего дома Правительства Камчатского края по адресу площадь Ленина, 1. Первым главным редактором газеты был Дмитрий Спицын.

В 1991 году редакция переехала в цокольный этаж дома № 74 на улице Ленинградской в помещение, где некогда размещался отдел юстиции Камчатской области. Затем редакция нашего печатного издания переместилась на улицу Лукашевского, дом 5, а с 2006 года по сегодняшний день «Вести» располагаются на улице Владивостокской, дом 37. За тридцать пять лет газета сменила семь учредителей.

Первоначально, на заре своего рождения, коллектив газеты сформировался из журналистов изданий «Камчатская правда» и «Камчатский комсомолец». «Вести» в то время были самой массовой и популярной газетой с явным демократическим уклоном. После Дмитрия Спицына газетой руководил Геннадий Субботин. С 1992 года главным редактором «Вестей» стал Искандер Хакимов. Он руководил редакцией вплоть до 2001 года. Под его руководством газета пережила самые трудные – постперестроечные времена. С 20 июля 2008 года главным редактором является Вячеслав Геннадьевич Скалацкий. Из «стен» редакции вышли известные камчатские писатели – Александр Смышляев (почти 15 лет возглавлявший Камчатское отделение Союза писателей России), Владимир Лим, Ирина Оснач, Ариша Зима.

Сегодня газета предоставляет слово двум журналистам. Диалог будет построен между главными редакторами, бывшим – Искандером ХАКИМОВЫМ и нынешним – Вячеславом СКАЛАЦКИМ.

В.С: Искандер, мы с тобой уже встречались на страницах «Вестей» ровно десять лет назад, когда нашему изданию исполнилось 25 лет, это было 8 апреля 2015 года, и на вопрос, когда было сложнее работать – тогда или теперь, ты ответил, что работать было всегда сложно, но тогда интереснее. Прошло десять лет, ты остался при своем мнении?

И.Х.: Став редактором (тогда в «Вестях» не было «главного»), я быстро убедился в двух вещах. Первое: очень большая разница между руководителем и даже его первым замом. Второе: оказывается, действительно есть вещи, которые лучше не знать. А в те достаточно лихие времена иногда важно было, чтобы никто не знал, что ты их знаешь.

С огромным уважением и благодарностью вспоминаю тех, с кем я практически десять лет (с перерывом) работал рядом. Это Владимир Лим, Григорий Беккер, Ольга Павлова, Ирина Оснач, Ирина Дронова, Ирина Белашева, Олег Эппорт и другие. Это благодаря им газета быстро завоевала авторитет и популярность. «Вести» познакомили и нас с тобой, Слава. Я всегда говорил, что главный в редакции тот, кто может быстрее всех узнать новость и рассказать о ней, кто может найти самую актуальную тему, кто может разговорить самого молчаливого собеседника. Залог успеха любой газеты – это хорошие журналисты. Я сам работал с увлечением, старался максимально выкладываться.

Но сейчас, спустя многие годы, признаюсь: я сделал большую ошибку, не послушавшись губернатора Владимира Афанасьевича Бирюкова, у которого я работал пресс-секретарем. Он не отпускал меня до последнего, настойчиво советовал не идти в «Вести». Конечно, история не признает слов «что было бы, если бы…» Но точно знаю, что моя жизнь сложилась бы совершенно по-другому.

В.С.: Согласишься ли ты со мной, что появление социальных сетей понизило уровень журналистского мастерства и теперь любой активный пользователь может обратить на себя внимание какой-нибудь экстравагантной или вульгарной информацией либо рассуждениями, не имеющими ничего общего с журналистикой?

И.Х.: К сожалению, ты прав. Более того, в большинстве своем нынешнее поколение молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет вообще не приучено к чтению любого вида печатной продукции объемом больше двухсот предложений. Основную информацию они получают с помощью интернета, заглядывая лишь в экран своего мобильного телефона. И вряд ли за это можно их винить. Таков технический прогресс, или назовем это веянием времени.

В.С.: Десять лет назад ты говорил, что изначально в «Вестях» работали лучшие перья Камчатки и что газета под моим руководством приобрела явно критический уклон. А что ты можешь сказать об уровне профессионализма журналистов «Вестей» за истекшие десять лет?

И.Х.: Явный критический уклон у вас, конечно, остался, пожалуй, к нему прибавилась еще и язвительность. Но штатные и нештатные журналисты газеты, на мой взгляд, держат необходимый уровень профессионального мастерства. Мне интересно читать «Вести» и особенно приятно, что свои материалы с явным негативным уклоном журналисты газеты разбавляют литературными страницами и добротными историческими материалами. Уверен, большим приобретением для газеты стала автор литературных страниц Ариша Зима. Также украшают страницы вашей газеты исторические очерки Владимира Слабуки. И еще должен тебя похвалить, пожалуй, ты остался единственным журналистом на Камчатке, который на профессиональном уровне делает аналитические материалы (соглашаться с ними или нет – это отдельный вопрос), в первую очередь на политические темы, не боясь отстаивать свою точку зрения. Кроме того, ты как главный редактор ведешь большую работу по сохранению памяти воинов, погибших при защите Отечества.

Не могу не сказать, что я с большой симпатией отношусь к молодым журналистам, работающим в различных камчатских СМИ, многих я знаю лично. Они умеют и знают многое из того, что нам, журналистам старшего поколения, и не снилось.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю с 35-летием газеты коллектив редакции, нештатных авторов и читателей!

Вячеслав, теперь уже по традиции предлагаю поменяться местами, я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Итак.

За прошедшие десять лет какие события, касающиеся работы в газете, тебе запомнились больше всего?

В.С.: Таких событий было несколько. После кровавого переворота в Киеве в феврале 2014 года я опубликовал много материалов в отношении развития событий на Украине, которые нашли свое подтверждение. Я предрек, что Украина потеряет Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую и Одесскую области. Очень хорошо помню ощущение праздника, когда Крым снова стал российским. Потом, когда начались боевые действия в Донецкой и Луганской республиках и на полуостров приехали первые беженцы, я продолжал публиковать свои материалы в защиту русскоязычного населения на Украине. После очередной публикации в конце 2015 года к нам в редакцию пришла 45-летняя женщина, активная читательница нашей газеты, которая, как выяснилось, переселилась на Камчатку еще в 2013 году из Донецкой области, и принесла угощения – пироги, булки, которые сама испекла. Она долго благодарила сотрудников газеты и лично меня за честные и, как она сказала, правильные материалы в отношении военного конфликта на территории Донецкой и Луганской республик. Ее искренность меня очень тронула.

Еще одно событие, которое, конечно, не могло пройти незамеченным как для газеты, так и для всей страны, – это решение Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. У меня буквально вырвалось тогда: «Наконец-то!»

Помню еще, что как личную трагедию я воспринял гибель флагманского корабля Черноморского флота «Москва» (бывшего крейсера «Слава») на Черном море в 2022 году недалеко от острова Змеиный и гибель 28 человек команды. Тогда, если ты помнишь, в корпус крейсера попали две противокорабельные украинские ракеты «Нептун», выпущенные из наземных установок, размещенных в Одесской области. Мне как бывшему офицеру Военно-морского флота РФ, окончившему Черноморское военно-морское училище имени П.С. Нахимова, было особенно горько сознавать, что воевать мы учимся опять на своих ошибках.

И.Х.: Когда я был у тебя в редакции, то в коридоре на стене видел большую географическую карту бывшего Советского Союза. На ней ты закрашиваешь бывшие территории Украины, освобожденные российской армией. Как ты думаешь, какие еще освобожденные области нужно будет заштриховать, кроме Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Республики Крым?

В.С.: Думаю, это будет Николаевская, Одесская, Харьковская, частично Днепропетровская и Сумская области. Украину просто необходимо отрезать от Черного моря и вплотную подойти к Приднестровской Республике и Гагаузской автономии в Молдове. Полагаю, только в этом случае мы сможем их защитить от неонацистской экспансии со стороны Запада и Украины. Также необходимо лишить неонацистскую Украину портов на Черном море и судостроительных мощностей, иначе отечественное судоходство и полуостров Крым всегда будут находиться под ударом укрнеонацистов, а в Одессе рано или поздно появится военно-морская база НАТО.

И.Х.: С тех пор как мы отметили 25-летие газеты «Вести», многие печатные издания на Камчатке прекратили свое существование. Тому есть как объективные, так и субъективные причины. Что ты можешь сказать по этому поводу?

В.С.: К сожалению, это процесс неизбежный. Во-первых, в оперативности подачи информации печатные издания не могут соперничать с телевизионными, радийными СМИ, включая информационные агентства. Во-вторых, электронные средства массовой информации несравнимо более доступны для ознакомления, чем печатные. Чтобы купить газету, нужно найти еще киоски или специализированные бутики, где они продаются. Для получения информации из других электронных источников достаточно произвести несколько манипуляций на телефоне. В-третьих, доступность источников информации предполагает более широкий охват пользователей, чем у печатных изданий. В-четвертых, набор инструментов для создания так называемого контента в электронных СМИ несравнимо разнообразнее, чем в печатных. Другими словами, в газете ты работаешь только словом, иногда с фотографией, и лишь от твоего мастерства складывания слов в предложения, а затем в текст повествования зависит успех написанного.

И.Х.: По-твоему, означает ли это, что печатные СМИ обречены?

В.С.: Совсем нет. Так сложилось, что печатному слову доверяют больше, и всегда есть люди, предпочитающие газету в бумажном виде любому другому источнику информации – хотя бы потому, что журналист, работающий в печатном издании, вынужден соответствовать более высоким требованиям, предъявляемым к языку изложения, чем журналисты, работающие на радио, телевидении, в информационных агентствах, я уже не говорю о блогерах. Иначе журналиста, работающего в печатном издании, просто не будут читать. И еще, добротные аналитические материалы – это все-таки удел печатного слова.

И.Х.: «Вести» изначально создавались как «противовес» «Камчатской правде». Тогда мы считали это актуальным. Но у нас и в мыслях не было каким-то образом навредить этой уважаемой газете. Она в разных вариантах существовала еще долго… Сейчас с дальневосточными коллегами в интернете я занимаюсь проектом «Свежая пресса». Он посвящен как раз печатным СМИ. До сих пор при поддержке губернаторов, среди которых есть и молодые люди, выходят «Забайкальский рабочий» (с 7 декабря 1905 года!), «Тихоокеанская звезда», «Амурская правда», «Советский Сахалин»… «Эпиграфом» к проекту служат слова Владимира Путина о печатной прессе: «Самое главное – содержание. Если у бумажного носителя будет приличный, интересный контент по сравнению с какой-то интернет-шелухой, она никуда не денется, она не умрет», – так сказал Президент во время «Итогов года» (цитирую по газете «Коммерсантъ»). Он подчеркнул, что иногда пользуется гаджетами, где «можно полистать и почитать всякое». Однако, отметил он, взять в руки газету и полистать ее – «в этом тоже есть кайф». Он считает, что бумажная журналистика будет иметь так же свое место, как и бумажная книга.

Вячеслав, какие творческие планы ты хочешь осуществить в ближайшее время?

В.С.: Что касается газеты, за 17 лет моего руководства я неоднократно менял ее формат и темы для наполнения. Пожалуй, тот внешний облик газеты, что мы видим сейчас, останется без изменений еще несколько лет. Если говорить о творческих планах вообще, я надеюсь, что газета «Вести» и дальше будет радовать своих читателей искрометными материалами. И еще я планирую издать две новые книги.

Искандер, предлагаю опять поменяться местами. Теперь пришла пора спросить у тебя, где ты работаешь и чем занимаешься, какие планы строишь на ближайшее будущее?

И.Х.: Последние годы занимаюсь в основном китайским направлением. Это тема сейчас очень важна. Контактирую практически со всеми регионами Дальнего Востока. Недавно принял решение, о котором раньше и думать не мог. Собираюсь уехать. Камчатка за последние годы сильно изменилась, а я этого сделать не смог. К тому же моя работа здесь практически никому не нужна…

В.С.: Ну что ж, Искандер, подошло к концу наше взаимное интервью. Пожелаем друг другу и нашим читателям удачи, крепкого здоровья и, как поется в одной популярной песне: «Давай пожмем друг другу руки и – в дальний путь, на долгие года!»

И.Х.: Долгие года, к сожалению, становятся все короче и короче.

В.С.: И поэтому все слаще и слаще… До новых встреч!