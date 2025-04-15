15 Апреля 2025
Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.
Булат Шалвович Окуджава
(1924–1997)
Великий советский поэт и композитор Булат Окуджава родился в Москве в 1924 году. Семья часто переезжала, но большая часть детства Окуджавы прошла в центре столицы, на Арбате. «Маленький дворик арбатский» навсегда станет отдельной темой в его поэзии. Исследователи творчества поэта подсчитали, что его родная улица упоминается в тридцати шести стихотворениях Окуджавы. Многие из этих произведений потом стали песнями.
«Пространство арбатского двора было необозримо и привычно. Вместе со всем, что оно вмещало, со стенами домов, окружавших его, с окнами, с помойкой посередине, с тощими деревцами, с ароматами, с арбатским говорком – все это входило в состав крови и не требовало осмысления», – Булат Окуджава.
В 1937 году отца Булата Окуджавы расстреляли после ложного доноса, а мать вскоре отправили в лагеря. Сам он уехал к своим родственникам в Тбилиси, там учился в школе, работал на заводе и писал стихи.
«Это было задолго до войны . Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: „Гениально!“», – Булат Окуджава.
В 1942 году девятиклассник Окуджава полгода штурмовал Тбилисский военкомат, прежде чем его отправили на фронт. В военные годы он написал свою первую песню – «Нам в холодных теплушках не спалось».
В воспоминаниях Окуджава называл себя и своих сверстников «очень смешными солдатами». Автобиографическая повесть «Будь здоров, школяр», которую Окуджава напишет в 1961 году, будет именно о них – школьниках, ушедших на войну. Идея названия родилась из воспоминаний Окуджавы о Тбилисском военкомате, где капитан Качаров отсылал домой юных добровольцев: «Чтобы я вас здесь больше не видел, ясно? Надо будет, сами вызовем. Всё. Бывайте здоровы, школяры».
«Впечатление от фронта было очень сильное, потому что я был мальчишкой. И потом уже, впоследствии, когда я стал писать стихи, первые мои стихи были на военную тему. Много было стихотворений. Из них получились песни. Из некоторых. Это были в основном грустные песни. Ну, потому что, я вам скажу, ничего веселого в войне нет», – Булат Окуджава.
После войны Булат Окуджава окончил школу, затем – филфак Тбилисского университета. Работал учителем русского языка и литературы в Калужской области и печатал свои стихи в местной газете «ко всем праздникам и временам года». После реабилитации родителей молодой поэт смог вернуться в Москву, в квартиру на Арбате, работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», заведовал отделом поэзии в «Литературной газете».
«Было совершенно ясно, что это поэт, обладающий собственным голосом», – Евгений Евтушенко .
Стихи Булата Окуджавы регулярно печатали – и в газетах, и отдельными сборниками. В 1962 году поэт стал членом Союза писателей СССР и оставил службу. Некоторые произведения этого периода Окуджава пишет, опираясь на исторические материалы. Критик Алла Латынина отмечает: «“Мои исторические фантазии“, – оговорился он как-то в одном интервью… Неплохое жанровое определение».
«Я пишу о себе, но на историческом материале. Мне интересно ставить себя на место своих героев», – Булат Окуджава
В репертуаре Булата Окуджавы более 200 песен. И стихи, и музыку автор писал сам. Исполнителем авторской песни и даже основоположником этого жанра Окуджава стал случайно: однажды он в шутку напел свое стихотворение для друзей. Поэт считал, что тексты его композиций важнее музыки: «Для меня авторская песня – это прежде всего стихи. Поющий поэт».
«Авторская песня – это серьезные раздумья о жизни человека, может быть, трагические, может быть, острые. Ведь авторская песня родилась как раз из этих трагических раздумий, из острых сюжетов, из клокотания души», – Булат Окуджава.
Первые неофициальные выступления Булата Окуджавы никто не анонсировал, но зрителей всегда было много. После концертов они записывали тексты его песен и передавали их своим друзьям. К моменту выхода официальных пластинок его песни уже знала вся страна. А первый официальный концерт состоялся в 1961 году в Харькове. Окуджава выступал не только в Советском Союзе: он выступал в Европе, США, Канаде.
Более чем в 80 советских картинах звучат песни Булата Окуджавы: «Песенка об Арбате» в фильме «Покровские ворота» , «Ваше благородие, госпожа Удача» – в «Белом солнце пустыни» , «Нам нужна одна победа», которая вскоре стала одной из самых знаменитых композиций автора. Она была написана к фильму «Белорусский вокзал» .
Когда Андрей Смирнов, режиссер фильма, предложил ему написать песню, поэт сначала отказался. Лишь посмотрев картину, он согласился сочинить текст и мелодию к нему.
«Неожиданно вспомнился фронт. Я как бы воочию увидел этого самодеятельного фронтового поэта, думающего в окопе об однополчанах. И тут же сами собой возникли слова: „Мы за ценой не постоим…“», – Булат Окуджава.
Автора поддержал Альфред Шнитке, который писал музыку к фильму. Шнитке сделал аранжировку для песни, она стала маршем и зазвучала на военных парадах.
В 1991 году перенес операцию на сердце в США. В 1997 году во время поездки по Франции заболел гриппом, на почве которого развились осложнения. 12 июня 1997 года, на 74-м году жизни, Булат Окуджава скончался в военном госпитале пригорода Парижа Кламар.
Перед самой смертью он был крещен с именем Иоанн в память о святом мученике Иоанне Воине. Это произошло в Париже по благословению отца Иоанна (Крестьянкина). Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы (участок № 23, за колумбарием). На надгробии был поставлен памятник – каменная глыба с именем композитора с рукописным шрифтом, выполнил скульптор Георгий Франгулян.
Почему мы исчезаем…
Почему мы исчезаем,
превращаясь в дым и пепел,
в глинозем, в солончаки,
в дух, что так неосязаем,
в прах, что выглядит нелепым, –
нытики и остряки?
Почему мы исчезаем
так внезапно, так жестоко,
даже слишком, может быть?
Потому что притязаем,
докопавшись до истока,
миру истину открыть.
Вот она в руках как будто,
можно, кажется, потрогать,
свет ее слепит глаза...
В ту же самую минуту
Некто нас берет под локоть
и уводит в небеса.
Это так несправедливо,
горько и невероятно –
невозможно осознать:
был счастливым, жил красиво,
но уже нельзя обратно,
чтоб по-умному начать.
Может быть, идущий следом,
зная обо всем об этом,
изберет надежный путь?
Может, новая когорта
из людей иного сорта
изловчится как-нибудь?
Все чревато повтореньем.
Он, объятый вдохновеньем,
зорко с облака следит.
И грядущим поколеньям,
обожженным нетерпеньем,
тоже это предстоит.
Стихотворение «Почему мы исчезаем...» было написано в 1986 году. Это было время перехода от долгого периода в истории СССР – эпохи застоя – к так называемой перестройке. Кардинальные изменения в идеологической, политической и культурной жизни общества, которые начались уже в 1985 году, находили отражение в литературном процессе.
Утверждается свобода слова, гласность, совсем скоро из тени выйдет «возвращенная литература» – произведения Бунина, Шмелева, Ходасевича, Гумилева, Тэффи, различные критические работы, статьи и мемуары, находившиеся под запретом в СССР до перестройки.
Одна из самых известных песен на стихи и музыку Булата Окуджавы:
Десятый наш десантный батальон
Здесь птицы не поют,
деревья не растут,
и только мы плечом к плечу
врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей Родиною дым,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех – мы за ценой не постоим,
одна на всех – мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
и все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
десятый наш десантный батальон.
Едва огонь угас –
звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума,
разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет неутомим...
И, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех – мы за ценой не постоим,
одна на всех – мы за ценой не постоим.
От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских ворот –
такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это –
и не поверится самим...
А нынче нам нужна одна победа,
одна на всех – мы за ценой не постоим,
одна на всех – мы за ценой не постоим.
Награды:
- Орден Отечественной войны I степени (юбилейный выпуск) (1985).
- Орден Дружбы народов (1984).
- Медаль Жукова (1996).
- Медаль «За оборону Кавказа» (1944).
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
- Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965).
- Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975).
- Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985).
- Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).
- Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968).
- Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1977).
- Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988).
- Почётная медаль Правления Советского фонда мира.
Премии, почетные звания:
- Первая премия и приз «Золотой венец», Югославия (1967).
- Приз «Золотая гитара» на фестивале в Сан-Ремо, Италия (1985).
- Почетная степень доктора гуманитарных наук Норвичского университета, США (1990).
- Премия «Пеньо Пенев», Болгария (1990).
- Премия «За мужество в литературе» им. А. Д. Сахарова независимой писательской ассоциации «Апрель» (1991).
- Государственная премия СССР (1991) – за сборник стихотворений «Посвящается Вам» (1988).
- Премия «Русский Букер» (1994) – за автобиографический роман «Упразднённый театр».
- Почётный гражданин Калуги (1996).
Памятники:
- 8 мая 2002 года в Москве был открыт первый памятник Булату Окуджаве. Монумент установлен на углу Арбата и Плотникова переулка.
- 8 сентября 2007 года был открыт второй памятник Окуджаве в Москве – во дворе Центра образования № 109. Автор обеих скульптур – Георгий Франгулян.
- В честь 80-летия поэта в калужской школе № 5 открыт барельеф Окуджавы.
- 9 мая 2015 в Нижнем Тагиле, на фасаде школы № 32 открыта мемориальная доска в память о Б. Ш. Окуджаве, учившемся в её стенах в 1936–1937 годах.
Фестивали и конкурсы имени Булата Окуджавы:
- Международный фестиваль Булата Окуджавы.
- Ежегодный московский фестиваль «И друзей созову…», посвященный Булату Окуджаве.
- Открытый городской конкурс патриотической авторской песни имени Булата Окуджавы, Пермь.
- Израильский международный фестиваль памяти Булата Окуджавы.
- Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Песня Булата в Колонтаево».
- Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Песня Булата на Байкале».
- Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья», Нижний Тагил
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