ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

15 Апреля 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Булат Шалвович Окуджава

(1924–1997)

Великий советский поэт и композитор Булат Окуджава родился в Москве в 1924 году. Семья часто переезжала, но большая часть детства Окуджавы прошла в центре столицы, на Арбате. «Маленький дворик арбатский» навсегда станет отдельной темой в его поэзии. Исследователи творчества поэта подсчитали, что его родная улица упоминается в тридцати шести стихотворениях Окуджавы. Многие из этих произведений потом стали песнями.

«Пространство арбатского двора было необозримо и привычно. Вместе со всем, что оно вмещало, со стенами домов, окружавших его, с окнами, с помойкой посередине, с тощими деревцами, с ароматами, с арбатским говорком – все это входило в состав крови и не требовало осмысления», – Булат Окуджава.

В 1937 году отца Булата Окуджавы расстреляли после ложного доноса, а мать вскоре отправили в лагеря. Сам он уехал к своим родственникам в Тбилиси, там учился в школе, работал на заводе и писал стихи.

«Это было задолго до войны . Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: „Гениально!“», – Булат Окуджава.

В 1942 году девятиклассник Окуджава полгода штурмовал Тбилисский военкомат, прежде чем его отправили на фронт. В военные годы он написал свою первую песню – «Нам в холодных теплушках не спалось».

В воспоминаниях Окуджава называл себя и своих сверстников «очень смешными солдатами». Автобиографическая повесть «Будь здоров, школяр», которую Окуджава напишет в 1961 году, будет именно о них – школьниках, ушедших на войну. Идея названия родилась из воспоминаний Окуджавы о Тбилисском военкомате, где капитан Качаров отсылал домой юных добровольцев: «Чтобы я вас здесь больше не видел, ясно? Надо будет, сами вызовем. Всё. Бывайте здоровы, школяры».

«Впечатление от фронта было очень сильное, потому что я был мальчишкой. И потом уже, впоследствии, когда я стал писать стихи, первые мои стихи были на военную тему. Много было стихотворений. Из них получились песни. Из некоторых. Это были в основном грустные песни. Ну, потому что, я вам скажу, ничего веселого в войне нет», – Булат Окуджава.

После войны Булат Окуджава окончил школу, затем – филфак Тбилисского университета. Работал учителем русского языка и литературы в Калужской области и печатал свои стихи в местной газете «ко всем праздникам и временам года». После реабилитации родителей молодой поэт смог вернуться в Москву, в квартиру на Арбате, работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», заведовал отделом поэзии в «Литературной газете».

«Было совершенно ясно, что это поэт, обладающий собственным голосом», – Евгений Евтушенко .

Стихи Булата Окуджавы регулярно печатали – и в газетах, и отдельными сборниками. В 1962 году поэт стал членом Союза писателей СССР и оставил службу. Некоторые произведения этого периода Окуджава пишет, опираясь на исторические материалы. Критик Алла Латынина отмечает: «“Мои исторические фантазии“, – оговорился он как-то в одном интервью… Неплохое жанровое определение».

«Я пишу о себе, но на историческом материале. Мне интересно ставить себя на место своих героев», – Булат Окуджава

В репертуаре Булата Окуджавы более 200 песен. И стихи, и музыку автор писал сам. Исполнителем авторской песни и даже основоположником этого жанра Окуджава стал случайно: однажды он в шутку напел свое стихотворение для друзей. Поэт считал, что тексты его композиций важнее музыки: «Для меня авторская песня – это прежде всего стихи. Поющий поэт».

«Авторская песня – это серьезные раздумья о жизни человека, может быть, трагические, может быть, острые. Ведь авторская песня родилась как раз из этих трагических раздумий, из острых сюжетов, из клокотания души», – Булат Окуджава.

Первые неофициальные выступления Булата Окуджавы никто не анонсировал, но зрителей всегда было много. После концертов они записывали тексты его песен и передавали их своим друзьям. К моменту выхода официальных пластинок его песни уже знала вся страна. А первый официальный концерт состоялся в 1961 году в Харькове. Окуджава выступал не только в Советском Союзе: он выступал в Европе, США, Канаде.

Более чем в 80 советских картинах звучат песни Булата Окуджавы: «Песенка об Арбате» в фильме «Покровские ворота» , «Ваше благородие, госпожа Удача» – в «Белом солнце пустыни» , «Нам нужна одна победа», которая вскоре стала одной из самых знаменитых композиций автора. Она была написана к фильму «Белорусский вокзал» .

Когда Андрей Смирнов, режиссер фильма, предложил ему написать песню, поэт сначала отказался. Лишь посмотрев картину, он согласился сочинить текст и мелодию к нему.

«Неожиданно вспомнился фронт. Я как бы воочию увидел этого самодеятельного фронтового поэта, думающего в окопе об однополчанах. И тут же сами собой возникли слова: „Мы за ценой не постоим…“», – Булат Окуджава.

Автора поддержал Альфред Шнитке, который писал музыку к фильму. Шнитке сделал аранжировку для песни, она стала маршем и зазвучала на военных парадах.

В 1991 году перенес операцию на сердце в США. В 1997 году во время поездки по Франции заболел гриппом, на почве которого развились осложнения. 12 июня 1997 года, на 74-м году жизни, Булат Окуджава скончался в военном госпитале пригорода Парижа Кламар.

Перед самой смертью он был крещен с именем Иоанн в память о святом мученике Иоанне Воине. Это произошло в Париже по благословению отца Иоанна (Крестьянкина). Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы (участок № 23, за колумбарием). На надгробии был поставлен памятник – каменная глыба с именем композитора с рукописным шрифтом, выполнил скульптор Георгий Франгулян.

Почему мы исчезаем…

Почему мы исчезаем,

превращаясь в дым и пепел,

в глинозем, в солончаки,

в дух, что так неосязаем,

в прах, что выглядит нелепым, –

нытики и остряки?

Почему мы исчезаем

так внезапно, так жестоко,

даже слишком, может быть?

Потому что притязаем,

докопавшись до истока,

миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,

можно, кажется, потрогать,

свет ее слепит глаза...

В ту же самую минуту

Некто нас берет под локоть

и уводит в небеса.

Это так несправедливо,

горько и невероятно –

невозможно осознать:

был счастливым, жил красиво,

но уже нельзя обратно,

чтоб по-умному начать.

Может быть, идущий следом,

зная обо всем об этом,

изберет надежный путь?

Может, новая когорта

из людей иного сорта

изловчится как-нибудь?

Все чревато повтореньем.

Он, объятый вдохновеньем,

зорко с облака следит.

И грядущим поколеньям,

обожженным нетерпеньем,

тоже это предстоит.

Стихотворение «Почему мы исчезаем...» было написано в 1986 году. Это было время перехода от долгого периода в истории СССР – эпохи застоя – к так называемой перестройке. Кардинальные изменения в идеологической, политической и культурной жизни общества, которые начались уже в 1985 году, находили отражение в литературном процессе.

Утверждается свобода слова, гласность, совсем скоро из тени выйдет «возвращенная литература» – произведения Бунина, Шмелева, Ходасевича, Гумилева, Тэффи, различные критические работы, статьи и мемуары, находившиеся под запретом в СССР до перестройки.

Одна из самых известных песен на стихи и музыку Булата Окуджавы:

Десятый наш десантный батальон



Здесь птицы не поют,

деревья не растут,

и только мы плечом к плечу

врастаем в землю тут.

Горит и кружится планета,

над нашей Родиною дым,

и, значит, нам нужна одна победа,

одна на всех – мы за ценой не постоим,

одна на всех – мы за ценой не постоим.



Нас ждет огонь смертельный,

и все ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный

десятый наш десантный батальон.



Едва огонь угас –

звучит другой приказ,

и почтальон сойдет с ума,

разыскивая нас.

Взлетает красная ракета,

бьет пулемет неутомим...

И, значит, нам нужна одна победа,

одна на всех – мы за ценой не постоим,

одна на всех – мы за ценой не постоим.



От Курска и Орла

война нас довела

до самых вражеских ворот –

такие, брат, дела.

Когда-нибудь мы вспомним это –

и не поверится самим...

А нынче нам нужна одна победа,

одна на всех – мы за ценой не постоим,

одна на всех – мы за ценой не постоим.



Награды:

Премии, почетные звания:

Памятники:

8 мая 2002 года в Москве был открыт первый памятник Булату Окуджаве. Монумент установлен на углу Арбата и Плотникова переулка.

8 сентября 2007 года был открыт второй памятник Окуджаве в Москве – во дворе Центра образования № 109. Автор обеих скульптур – Георгий Франгулян.

В честь 80-летия поэта в калужской школе № 5 открыт барельеф Окуджавы.

9 мая 2015 в Нижнем Тагиле, на фасаде школы № 32 открыта мемориальная доска в память о Б. Ш. Окуджаве, учившемся в её стенах в 1936–1937 годах.

Фестивали и конкурсы имени Булата Окуджавы:

Международный фестиваль Булата Окуджавы.

Ежегодный московский фестиваль «И друзей созову…», посвященный Булату Окуджаве.

Открытый городской конкурс патриотической авторской песни имени Булата Окуджавы, Пермь.

Израильский международный фестиваль памяти Булата Окуджавы.

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Песня Булата в Колонтаево».

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Песня Булата на Байкале».

Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки, друзья», Нижний Тагил

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