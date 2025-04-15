Губернатор Владимир Солодов отчитался

15 Апреля 2025



10 апреля этого года губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с отчетом о своей работе на сессии Законодательного Собрания Камчатского края. Ниже привожу выдержки из его выступления (цитирую):

«…Знаете, коллеги, я в августе прошлого года решил поехать проверить центральные дороги на Камчатке. Мне сказали, что на Камчатке, у нас в агломерации, нет дорог, которые требуют непосредственного внимания губернатора. Я удивился тогда, потому что мы гордимся нашими дорожниками, сам немножко гордиться начал. Действительно есть достижения, есть амбициозные планы, но сегодня у меня язык не поворачивается о них говорить, потому что ситуация поменялась. Потому что у нас Ленинская, поселок Нагорный, Горизонт, Северо-Восток, кольцо в Николаевке, потому что, друзья, я с начала 2025 года получил почти 12 тысяч обращений граждан, если быть точным – 11 тысяч 986 по тематике дорог. Это больше, чем по здравоохранению. Я говорил, что здравоохранение – главная задача, на самом деле это не так. Главная проблема больше всего по дорогам. Поверьте, нам нужно честно об этом говорить, мы же все живем в нашем городе, я живу в нем, я читаю эти обращения в социальных сетях, в комментариях, с людьми общаюсь, в новостях мы это слышим, и я очень рассчитываю, что все главы наших городов тоже живут этим. Потому что глава города должен начинать каждую неделю в субботу утром с объезда города. Это не фигура речи, это прямое поручение, я прослежу, чтобы оно было исполнено. Потому что наши дорожники должны ходить в сапогах, пока не закончится ремонт. Товарищи ответственные, посмотрите на себя. Если вы сегодня в туфлях пришли, значит, вы редко бываете на улице Ленинской. Знаете, коллеги, я, когда только приступил к работе на Камчатке, я знал, что у нас много проблем, застарелых, которые кажутся не решенными, не возможными к решению. Но у нас есть и богатства, у нас есть рыба, у нас есть природа, у нас есть недра, у нас есть множество неравнодушных, искренних людей, у которых нет качества жизни. У нас с вами нет того качества жизни, который мы хотим, потому что грязный, неухоженный город, потому что у нас не убран мусор, потому что у нас бесхозяйственность повсюду. Я это слышу, вы все это наверняка слышите от жителей, от гостей, от туристов. Я это слышу даже в Кремле, мне хочется с этим спорить, защитить край. Честно, давайте согласимся, сказать-то нечего, потому что так и есть… Я, как и вы, читаю и вижу критику обоснованную властей, меня лично критику, не по себе от нее становится, я честно тоже скажу. Потому что действительно, если быть честным, в надежде, что одним рывком, одним махом, кавалерийским напором удастся из серого прошлого прийти в светлое будущее, пресловутый Сингапур, не получается. Потому что строился он десятилетиями. Да, частью я, хочу признаться, я тоже поверил в то, что быстро получится собрать все усилия и достичь этого результата, не получилось. Где-то неверные решения были приняты, где-то подвели подрядчики и строители, где-то мы недооценили глубину проблемы и заодно и проблему, решив ее, вылезала следующая, следующая, следующая. И поэтому, читая отзывы, мы должны формировать решимость двигаться дальше. Да что там отзывы, я прихожу домой, мне дома говорят, что грязь на улице, что невозможно дойти до садика и до детской площадки. Но при этом сегодня в зале многие сидят в первом, втором поколении приехавшие на Камчатку… И в экономике развитие есть, но не всегда приводит к благосостоянию жителей. И с мигрантами у нас много проблем. И бизнес испытывает огромный пресс и давление внешнее, и рыбаки говорят, и другие предприниматели. Воспитатели, младший медперсонал получают зарплату, как у уборщиков, неквалифицированных работников. И устали от этого, считают, что мы забыли про них, устали ждать. Но, если мы все вместе, в независимости от партийной принадлежности, от личных предпочтений, соберемся и вернем ощущение и понимание единой цели, тогда у нас получится. Меня часто обвиняют в том, что я ставлю оторванные от жизни цели, что я мечтаю о другой Камчатке, что те задачи, которые я ставлю, нереализуемые и ненужные. Но я хотел напомнить нам сегодня, когда шел сюда и вспоминал, послезавтра вся наша страна будет отмечать День космонавтики. День, в который русские люди доказали и сделали то, во что никто не верил, потому что вместе – команда, если мы объединимся, то мы сделаем даже то, во что сложно поверить сегодня, потому что, если будет нужно нашим жителям. Да, это сложный проект, да, быстро и безболезненно не получится, надо об этом говорить без обиняков, не надо приукрашивать. Я к коллегам своим обращаюсь ответственным. Но в честном диалоге нужно донести, что если мы вместе объединимся, если мы перестанем друг от друга прятаться и убегать за кабинетами или за окнами автомобилей, то нам удастся достичь этих результатов, которых от нас ждут наши жители…»

13 апреля этого года на официальном сайте Правительства Камчатского края появилось следующее сообщение от лица губернатора (цитирую): «Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в воскресенье провел выездное совещание на улице Ленинская в Петропавловске-Камчатском.

В нем приняли участие министр транспорта и дорожного строительства Александр Сафонов, заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Анатолий Банников, руководители дорожных служб и другие.

Было решено, что с 6:00 14 апреля движение транспорта по улицам Ленинская и Советская будет односторонним. При этом движение большегрузов запрещено.

“Транспортный коллапс, который произошел в пятницу, требовал нестандартных решений. Они были приняты мной вчера, в субботу. После этого в круглосуточном режиме началась работа подрядчиков. Сейчас идет отсыпка ПГС. Более 20 единиц техники работали ночью. Работа продолжается весь день и будет продолжена до утра понедельника. Также принято решение об отсыпке дорожного полотна щебнем, что позволит улучшить качество дорожного покрытия и сделать улицу не такой грязной. Перемещению пешеходов поручил уделить особое внимание. Необходимо продолжить мыть тротуары, доведя их до состояния, когда по ним можно пройти, не опасаясь за чистоту обуви. Утром я также проконтролирую состояние дорог – вместе с министром транспорта и начальником ГИБДД. Здесь, на развилке Советской и Ленинской улиц, в целом будет продолжено дежурство звена для оперативного устранения недостатков. Это и самосвал, и грейдер, и погрузчик, и каток. При дальнейшем планировании движения на улицах Ленинской и Советской будем исходить из складывающейся ситуации. Задача – не допустить транспортного коллапса в Ленинском районе и избежать повторения ситуации пятницы”».

Два месяца назад, 10 февраля, до апрельского транспортного коллапса, Владимир Солодов назначил на должность вице-губернатора Камчатского края Оксану Герасимову, бывшего председателя Постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и экономической безопасности Законодательного Собрания Камчатского края. Круг ее полномочий был определен следующим образом (цитирую): «Курирует работу заместителей Председателя Правительства региона, занимающихся стройкой, дорожным строительством, ЖКХ».

Обязанности Оксаны Герасимовой были прописаны для нее слишком мудрено, поэтому на сайте правительства появилось следующее разъяснение (цитирую): «Она занимается сшивкой работы зампредов региона, ответственных за реализацию мастер-плана в строительном комплексе, дорожном строительстве, ЖКХ». То есть она должна была курировать работу, в том числе заместителя председателя Правительства Камчатского края Сергея Миронова, который, в свою очередь, курировал вопросы, связанные с «ЖКХ и дорогами». Видимо, новый вице-губернатор все равно не очень поняла, чем она должна заниматься, и поэтому уже 24 февраля 2025 года от рождества Христова Владимир Солодов растолковал Оксане Герасимовой (цитирую): «Мы должны обеспечить развитие Петропавловска. Сделать так, чтобы он соответствовал запросам жителей. Это наша возможность провести реновацию города: обновить его, сделать современным, красивым, комфортным и удобным для всех. Проведена большая подготовительная работа, но при переходе к практике возникают новые задачи и проблемы. Первое – это синхронизация работы разных ведомств по разным направлениям. Это главное, что нам необходимо сейчас сделать. Второе касается контроля качества выполнения работ. Третье – стандартов обустройства площадок во время строительств. Стройка занимает не один день, поэтому важно, чтобы во время проведения строительных работ обеспечивалось удобство обходов и объездов для жителей. Четвертое: нужна более четкая ответственность за соблюдение сроков и качества. Мы должны воспользоваться тем шансом, который у нас есть: поддержкой со стороны Президента страны и федерального правительства, чтобы довести центральную часть города до того стандарта, которого ждут наши жители. Поэтому этой работой мы будем заниматься постоянно. Рассчитываю на вашу активную и включенную координацию всех, кто сейчас занят этой работой».

Видать, у новоиспеченного вице-губернатора в голове произошел какой-то сбой или головокружение от высокой должности. Поэтому уже на следующий день, 25 февраля, губернатор еще раз пояснил госпоже Герасимовой, каковы ее задачи (цитирую): «Одна из самых важных задач года – асфальтирование улицы Ленинской. Приступим после 9 мая. Завершить задачу прошу к середине августа, постоянно сверяясь с работами на улице Высотной. Второе – это стадион “Спартак”. Нужно сделать входную группу с детским комплексом. Проект есть, часть спортивной составляющей уже закуплена, детские малые архитектурные формы должны быть доставлены. Открыть обновленный “Спартак” для детей, чтобы это была лучшая детская площадка, как минимум на Камчатке, но вообще одна из лучших на Дальнем Востоке – нужно к сентябрю. По улице Красинцев – это и ремонт домов, и восстановление, и благоустройство. Работы прошу выполнить в срок. Без переносов. Набережная Озерновской косы летом должна быть готова, стать центром притяжения горожан. Все возможности для этого есть».

Видимо, у Оксаны Герасимовой наконец все сложилось как надо, и 13 апреля на совещании, посвященном дорожной ситуации в Петропавловске-Камчатском, полагаю, с её подачи, Владимир Солодов принял решения (цитирую): «До асфальтирования улицы Ленинской, до открытия проезда по Высотной – еще месяц. Поэтому сегодня будем принимать решения. В том числе – сложные. Я со своей стороны тоже решения принял: о переструктурировании работы блока транспорта. Сергей Анатольевич Миронов не будет курировать сферу, которой занимается – ЖКХ и дороги (почему-то все решили, что господина Миронова уволили. Как следует из пояснения губернатора, он просто не будет курировать «ЖКХ и дороги». – Прим. ред.). Обязанности будут исполнять: Тимофей Юрьевич Смирнов – функции курирующего заместителя председателя правительства. Министр транспорта Александр Сергеевич Сафонов будет работать напрямую со мной, по крайней мере, в управленческих решениях. Это вынужденная мера, но необходимая. Я прошу еще раз, чтобы до всех дошло – мы должны действовать, исходя из ситуации, а не так, как привыкли, или так, как предположено по регламенту».

На следующий день губернатор Владимир Солодов заявил (цитирую): «Наведение порядка и чистоты в городе должно быть ежедневной нормой. Но, к сожалению, в ситуации, которая сложилась в Петропавловске сейчас, без специальных мероприятий мы обойтись не сможем. Я считаю, что нужно объявить месячник чистоты и порядка в городе. При этом прошу задачу понять корректно: это не субботник – потому что убираться должны ответственные структуры, а не горожане. Хотя, конечно, подключать волонтеров, неравнодушных людей, молодежь тоже нужно. Но подчеркну: должна быть прямая ответственность дорожных служб, служб благоустройства. Очистка дорог от песка, помывка дорожного покрытия, тротуаров и дорожных ограждений, очистка остановок общественного транспорта сначала от снега, от грязи и самих автобусов – это задача городской администрации».

Буквально накануне в телеграм-канале и.о. ректора КамГУ имени Витуса Беринга Ольга Ребковец обронила слова в головокружительный водоворот переменчивых весенних надежд и настроений (цитирую): «Вы еще не были на Камчатке? В общем, Камчатка не так далека и недоступна, как многим кажется. А как построить себе классную программу с туристическим, научным, образовательным, культурным или деловым акцентом – это мы с удовольствием расскажем и поможем… Мне вообще нравится, когда люди берут билеты на Камчатку в одну сторону (на что она намекает? – Прим. ред.)».

Сочный мазок в эмоционально перенасыщенную картину наших весенних дней, обращаясь к губернатору, сделала депутат Законодательного Собрания Камчатского края от политической партии «Новые люди» Екатерина Зенина (цитирую): «Я хотела сказать спасибо за то, что вышли из-за тумбы и наконец-то услышали людей. И знаете, стали тем губернатором, которого давно хотелось увидеть… И вот, наблюдая за Вами, я вижу энергию…»

Что тут сказать? Одним словом – весна…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ