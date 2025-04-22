ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

22 Апреля 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Александр Романович Беляев

(1884–1942)

Александр Беляев – известный писатель-фантаст, основоположник советской научно-фантастической литературы. Он был первым из советских писателей, полностью посвятивших себя жанру научной фантастики. Наибольшую популярность принесли писателю романы «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Звезда КЭЦ», «Ариэль».

Русский Жюль Верн, писатель-пророк – этими и другими эпитетами называли Александра Беляева, человека, сумевшего предугадать многое из того, что появится в далеком будущем. В его книгах есть акваланг и орбитальная станция, о которых в те годы никто и не слышал. А еще он предрек собственную смерть, хоть и не был ясновидящим. Просто он умел замечать то, что скрывалось от взглядов рядовых обывателей, то, какого прогресса достигло современное общество, и на пороге каких открытий находится человечество.

Родился Александр Беляев 4 марта 1884 года в Смоленске. Его отец – Роман Беляев, православный священник, служил настоятелем церкви Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии). Маму будущего писателя звали Наталья Беляева, она занималась домом и детьми, которых вместе с Сашей было трое. Дочь Нина скончалась от саркомы еще в детстве, сына Василия не стало гораздо позже, он утонул во время катания на лодке. На тот момент он уже учился в ветеринарном институте.

Отец настоял на том, чтобы Александр учился в духовном училище. С 1895 года он продолжил свое обучение в Смоленской духовной семинарии, которую окончил в 1901 году. Священником он так и не стал, наоборот, вышел из ее стен убежденным атеистом.

Беляев был очень увлекающимся человеком. Ему очень нравилось заниматься музыкой, он самостоятельно осилил скрипку и рояль, часами мог музицировать, хотя в семинарии это было возможно только с разрешения ректора. Еще ему нравилась фотография, живопись и языки. Молодой человек учил эсперанто. Парень много читал, выходил на сцену театра, дававшего представления в смоленском Народном доме. Вплоть до марта 1902 года он был задействован в постановках этого театра – «Ревизор», «Безумные ночи», «Лес», «Трильби», «Бешеные деньги», «Нищие духом», «Соколы и вороны». Любимый жанр Беляева – приключенческие романы, любимый автор – Жюль Верн. Александр восхищался сверхспособностями героев его романов, мечтал быть хоть чем-то похожим на них.

Александр участвовал во всевозможных шалостях и розыгрышах, в результате чего травмировал глаз и у него ухудшилось зрение. Юноша мечтал летать и предпринимал множество попыток к осуществлению этой мечты. Он не побоялся прыгнуть с крыши с парашютом, созданным своими руками, потом с зонтом или с привязанными к рукам вениками.

Во время одного из таких экспериментов Саша упал с крыши и сильно повредил спину. Эта травма серьезно сказалась на его последующей жизни, с 35 лет у него постоянно болела поврежденная спина, он по нескольку месяцев был парализован.

Вопреки пожеланиям отца в июне 1902 года Беляев стал студентом Демидовского юридического лицея в Ярославле. В 1905-м, когда началась Первая русская революция, был активным участником студенческих стачек, попал под прицел жандармского управления, следившего за ним. Вместе с другими студентами принимал участие в строительстве баррикад на московских площадях. Все, что происходило вокруг, записывал в дневник. Когда стал дипломированным адвокатом, вел политические дела. Жандармы не раз устраивали у него дома обыски, во время одного из них будущий писатель едва не сжег свой дневник.

Диплом об окончании юридического лицея Беляев получил в 1909 году. К тому времени отца уже не было в живых (умер в апреле 1905 года), и ему пришлось взять на себя обязанности по содержанию семьи. Он подрабатывал оформлением театральных декораций, игрой на скрипке в оркестре при цирке Труцци. Спустя некоторое время молодой человек стал частным поверенным, вел юридическую практику, которая, по его воспоминаниям, абсолютно его не вдохновляла. Одновременно с этим Беляев зарабатывал на создании обзоров с концертов и литературных вечеров, написанием театральных рецензий, которые публиковал в «Смоленском вестнике».

В 1911-м Беляев удачно завершил судебный процесс, за который ему выплатили приличный гонорар. У него появилась возможность побывать в Европе. Будущий писатель посетил Швейцарию, Италию, Австрию, Германию, юг Франции, занимался изучением истории искусств. Это была первая поездка Александра за границу, оставившая после себя самые яркие и незабываемые впечатления. Особенно его вдохновил подъем на вулкан Везувий, впечатления от которого вылились в путевом очерке, опубликованном в газете «Смоленский вестник».

Беляев называл Везувий символом, богом Южной Италии. Только там, сидя на черной лаве, которая готова в любой момент извергнуться смертоносным огнем, становится очевидной вся сила и мощь природы, ее власть над людьми, маленькими и беззащитными в сравнении с ней.

По возвращении из Европы Александр продолжил свою творческую биографию в театре. Это увлечение у него не прошло еще со времен обучения в лицее. Беляев и виолончелистка из Смоленска Юлия Сабурова поставили оперу-сказку «Спящая царевна». Александр не отказывался от участия в любительских спектаклях.

Он перевоплотился в Торцова из постановки «Бедность не порок», потом стал Карандышевым в пьесе «Бесприданница», затем сыграл Любина в спектакле «Провинциалка» по Ивану Тургеневу и Астрова в «Дяде Ване» по Чехову. Однажды в Смоленск приехал на гастроли театр Станиславского. Режиссеру очень понравилась игра Беляева, и он предложил молодому человеку перейти к ним в театр. Но Александр ответил отказом.

В тридцать пять лет у Беляева диагностировали туберкулез позвоночника – результат детской травмы. Неудачная операция привела к осложнениям, и на протяжении трех лет Александр совсем не передвигался. Следующие три года ему пришлось провести в специальном корсете, но ходить он уже мог. Реабилитационный период провел в Ялте, куда он приехал вместе с мамой. Именно в Крыму он начал писать стихи и принялся за самообразование, которое заключалось в изучении биологии, медицины, иностранных языков, техники. Он много читал, в том числе и произведения Жюля Верна, любимого им с детства. Увлекся Гербертом Уэллсом и Константином Циолковским.

В то время Беляев наконец-то устроил свою личную жизнь. Он женился на медсестре Маргарите Магнушевской, которая не отходила от него ни на шаг в этот сложный период его жизни. Их знакомство состоялось в 1919-м, это был третий брак писателя. Две первые попытки создать семью окончились для Беляева неудачно, оба брака распались достаточно быстро. Жены сами бросали Беляева.

В 1922-м Беляев почувствовал улучшение самочувствия, он уже мог работать. Вначале его взяли на должность воспитателя в детдом, потом он перешел инспектором в уголовный розыск.

В своем дневнике Беляев писал, что он служил в канцелярии уголовного розыска, числился в штате младшим милиционером. Параллельно с этим он фотографировал преступников, читал курсантам лекции по административному и уголовному праву, был «приватным» консультантом. Работы было много, денег мало, Александр часто голодал.

Жизнь в Ялте оказалась невероятно трудной, поэтому Беляев с семьей переселяется в столицу. По приезде он вплотную занялся литературой, его рассказы в жанре научной фантастики публиковались в журналах «Знание – сила», «Вокруг света», «Всемирный следопыт». Именно на страницах последнего из них был напечатан рассказ под названием «Голова профессора Доуэля». Через некоторое время писатель-фантаст дополнил свое произведение и выпустил его романом. Он писал, что медицина шагнула вперед, хирургия развивается быстрыми темпами, поэтому он решил переделать рассказ в роман и, опираясь на научную основу, сделать произведение еще более фантастичным. Это произведение положило начало целой эпохе фантастики Александра Беляева.

В некотором роде роман стал автобиографическим. Сам писатель на протяжении трех лет был прикован к постели, и ему захотелось пофантазировать на тему существования головы без тела. Он писал, что руки в то время ему подчинялись, а вот все остальное тело он абсолютно не чувствовал, пребывал в состоянии полной анестезии. Вся его жизнь была похожа на существование головы отдельно от тела.

На протяжении последующих трех лет писатель опубликовал еще несколько своих произведений – «Последний человек из Атлантиды», «Остров погибших кораблей», «Борьба в эфире». Он никогда не подписывался своим именем, под каждым произведением стояли псевдонимы – Арбел, А. Ром, А. Романович, А.Р.Б., А. Роме, Б. Р-нъ.

В 1928-м из печати вышло самое популярное произведение Беляева – роман «Человек-амфибия». Из воспоминаний супруги писателя стало известно, что вдохновило Беляева на написание этого романа. Однажды он прочел заметку в газете о докторе из Буэнос-Айреса, который экспериментировал с людьми и животными, причем незаконно. Источником вдохновения для писателя стали и произведения его коллег-предшественников. Беляев прочел работу писателя из Франции Жана де ля Ира под названием «Иктанэр и Моизетта», а также произведение «Человек-рыба», написанное неизвестным русским автором. «Человек-амфибия» Беляева получила большую популярность, ее два раза издавали отдельным изданием, спустя год выпустили еще раз.

Герберт Уэллс писал Беляеву, что с большим удовольствием прочитал два его великолепных романа. Известный писатель подчеркнул, что они очень отличаются от тех, которые изданы на западе, и что он завидует успеху своего коллеги. Он также отметил, что современная научно-фантастическая литература переполнена беспочвенными фантазиями, а вот мыслей в ней практически нет.

В это время семья Беляевых переселилась в Ленинград. Но климат Северной столицы им не подошел, и они снова переезжают, на этот раз в Киев. С того самого времени начался тяжелый период в жизни семьи. Не стало их старшей дочери Людмилы, младшая Света стала сильно болеть, сам Александр страдал от обострения болезни. Киевские издания отказывались печатать произведения Беляева, требовали перевести на украинский язык. Беляевы не долго думали, вернулись обратно в Ленинград, в начале 1931-го поселились в Пушкине. В те годы Александра всерьез заинтересовала человеческая психика – работа мозга, его влияние на тело и эмоциональное состояние. Результатом этих исследований стали несколько произведений – «Хойти-Тойти», «Человек, который не спит», «Продавец воздуха», «Человек, потерявший лицо».

Писатель считал, что намного важнее осветить большую проблему, нежели передавать в своих произведениях то, что уже открыли ученые. Он верил, что цель научно-фантастического произведения – дать направление к самостоятельной научной работе, поиску нового и неизведанного.

В 30-х годах писатель серьезно увлекся изучением космоса. Среди его друзей появились люди, участвовавшие в изучении реактивного движения, и сотрудники, работавшие под началом инженера Фридриха Цандера. Беляев зачитывался трудами Циолковского, которые и натолкнули его на мысль написать роман «Воздушный корабль». После прочтения в 1934-м этого романа Циолковский сказал, что он написан очень остроумно и очень научно, как для фантастики. Он выразил признательность писателю за доставленное удовольствие от прочитанной книги.

Это письмо стало началом постоянной переписки Беляева и Циолковского. Во время пребывания в Евпатории, куда писатель отправился на лечение, он сообщил Циолковскому, что собирается начать работу над новым романом под названием «Вторая Луна». Но в сентябре 1935-го Циолковский умер, и переписка прервалась. В 1936-м на страницах журнала «Вокруг света» был опубликован новый роман Беляева «Звезда КЭЦ», который писатель посвятил памяти великого изобретателя. КЭЦ – это Константин Эдуардович Циолковский.

В 1939 году писатель начал публиковаться в газете «Большевистское слово». Героями его рассказов, статей, очерков были Иван Павлов, Константин Циолковский, Михаил Ломоносов, Герберт Уэллс. Тогда же вышел из печати и новый роман-фантазия «Лаборатория Дубльвэ» и статья под названием «Золушка», раскрывающая трудное положение жанра фантастики в мире литературы. Перед самой Великой Отечественной войной было опубликовано последнее прижизненное произведение автора – роман «Ариэль», в основе которого мечта писателя о полетах.

С началом Великой Отечественной войны многие жители Пушкина эвакуировались. Беляевы остались, потому что Александру недавно сделали операцию. Из дома он не выходил, у него хватало сил только умыться и поесть. Известный писатель-фантаст умер 6 января 1942 года. Дочь писателя – Светлана, позже писала, что, когда немцы оккупировали город, у них было немного продуктов, крупа, картошка, квашеная капуста – подарок знакомых. Они обходились и такой скудной едой, а Беляеву, перенесшему операцию, этого было недостаточно. Он опух от голода и умер. Местом упокоения Александра Беляева стала братская могила, где похоронены и другие жители Пушкина.

Жену и дочь писателя немцы угнали в Германию. Они находились в плену в разных лагерях, пока в мае 1945-го их не освободили войска Красной армии. После победы женщин сослали в Западную Сибирь, где они пробыли 11 лет. Дочь писателя так замуж и не вышла.

biographe.ru