ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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22 Апреля 2025

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Александр Романович Беляев

(1884–1942)

Александр Беляев – известный писатель-фантаст, основоположник советской научно-фантастической литературы. Он был первым из советских писателей, полностью посвятивших себя жанру научной фантастики. Наибольшую популярность принесли писателю романы «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Звезда КЭЦ», «Ариэль».

Русский Жюль Верн, писатель-пророк – этими и другими эпитетами называли Александра Беляева, человека, сумевшего предугадать многое из того, что появится в далеком будущем. В его книгах есть акваланг и орбитальная станция, о которых в те годы никто и не слышал. А еще он предрек собственную смерть, хоть и не был ясновидящим. Просто он умел замечать то, что скрывалось от взглядов рядовых обывателей, то, какого прогресса достигло современное общество, и на пороге каких открытий находится человечество.

Родился Александр Беляев 4 марта 1884 года в Смоленске. Его отец – Роман Беляев, православный священник, служил настоятелем церкви Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии). Маму будущего писателя звали Наталья Беляева, она занималась домом и детьми, которых вместе с Сашей было трое. Дочь Нина скончалась от саркомы еще в детстве, сына Василия не стало гораздо позже, он утонул во время катания на лодке. На тот момент он уже учился в ветеринарном институте.

Отец настоял на том, чтобы Александр учился в духовном училище. С 1895 года он продолжил свое обучение в Смоленской духовной семинарии, которую окончил в 1901 году. Священником он так и не стал, наоборот, вышел из ее стен убежденным атеистом.

Беляев был очень увлекающимся человеком. Ему очень нравилось заниматься музыкой, он самостоятельно осилил скрипку и рояль, часами мог музицировать, хотя в семинарии это было возможно только с разрешения ректора. Еще ему нравилась фотография, живопись и языки. Молодой человек учил эсперанто.  Парень много читал, выходил на сцену театра, дававшего представления в смоленском Народном доме. Вплоть до марта 1902 года он был задействован в постановках этого театра – «Ревизор», «Безумные ночи», «Лес», «Трильби», «Бешеные деньги», «Нищие духом», «Соколы и вороны». Любимый жанр Беляева – приключенческие романы, любимый автор – Жюль Верн. Александр восхищался сверхспособностями героев его романов, мечтал быть хоть чем-то похожим на них.

Александр участвовал во всевозможных шалостях и розыгрышах, в результате чего травмировал глаз и у него ухудшилось зрение. Юноша мечтал летать и предпринимал множество попыток к осуществлению этой мечты. Он не побоялся прыгнуть с крыши с парашютом, созданным своими руками, потом с зонтом или с привязанными к рукам вениками.

Во время одного из таких экспериментов Саша упал с крыши и сильно повредил спину. Эта травма серьезно сказалась на его последующей жизни, с 35 лет у него постоянно болела поврежденная спина, он по нескольку месяцев был парализован.

Вопреки пожеланиям отца в июне 1902 года Беляев стал студентом Демидовского юридического лицея в Ярославле. В 1905-м, когда началась Первая русская революция, был активным участником студенческих стачек, попал под прицел жандармского управления, следившего за ним. Вместе с другими студентами принимал участие в строительстве баррикад на московских площадях. Все, что происходило вокруг, записывал в дневник. Когда стал дипломированным адвокатом, вел политические дела. Жандармы не раз устраивали у него дома обыски, во время одного из них будущий писатель едва не сжег свой дневник.

Диплом об окончании юридического лицея Беляев получил в 1909 году. К тому времени отца уже не было в живых (умер в апреле 1905 года), и ему пришлось взять на себя обязанности по содержанию семьи. Он подрабатывал оформлением театральных декораций, игрой на скрипке в оркестре при цирке Труцци. Спустя некоторое время молодой человек стал частным поверенным, вел юридическую практику, которая, по его воспоминаниям, абсолютно его не вдохновляла. Одновременно с этим Беляев зарабатывал на создании обзоров с концертов и литературных вечеров, написанием театральных рецензий, которые публиковал в «Смоленском вестнике».

В 1911-м Беляев удачно завершил судебный процесс, за который ему выплатили приличный гонорар. У него появилась возможность побывать в Европе. Будущий писатель посетил Швейцарию, Италию, Австрию, Германию, юг Франции, занимался изучением истории искусств. Это была первая поездка Александра за границу, оставившая после себя самые яркие и незабываемые впечатления. Особенно его вдохновил подъем на вулкан Везувий, впечатления от которого вылились в путевом очерке, опубликованном в газете «Смоленский вестник».

Беляев называл Везувий символом, богом Южной Италии. Только там, сидя на черной лаве, которая готова в любой момент извергнуться смертоносным огнем, становится очевидной вся сила и мощь природы, ее власть над людьми, маленькими и беззащитными в сравнении с ней.

По возвращении из Европы Александр продолжил свою творческую биографию в театре. Это увлечение у него не прошло еще со времен обучения в лицее. Беляев и виолончелистка из Смоленска Юлия Сабурова поставили оперу-сказку «Спящая царевна». Александр не отказывался от участия в любительских спектаклях.

Он перевоплотился в Торцова из постановки «Бедность не порок», потом стал Карандышевым в пьесе «Бесприданница», затем сыграл Любина в спектакле «Провинциалка» по Ивану Тургеневу и Астрова в «Дяде Ване» по Чехову. Однажды в Смоленск приехал на гастроли театр Станиславского. Режиссеру очень понравилась игра Беляева, и он предложил молодому человеку перейти к ним в театр. Но Александр ответил отказом.

В тридцать пять лет у Беляева диагностировали туберкулез позвоночника – результат детской травмы. Неудачная операция привела к осложнениям, и на протяжении трех лет Александр совсем не передвигался. Следующие три года ему пришлось провести в специальном корсете, но ходить он уже мог. Реабилитационный период провел в Ялте, куда он приехал вместе с мамой. Именно в Крыму он начал писать стихи и принялся за самообразование, которое заключалось в изучении биологии, медицины, иностранных языков, техники. Он много читал, в том числе и произведения Жюля Верна, любимого им с детства. Увлекся Гербертом Уэллсом и Константином Циолковским.

В то время Беляев наконец-то устроил свою личную жизнь. Он женился на медсестре Маргарите Магнушевской, которая не отходила от него ни на шаг в этот сложный период его жизни. Их знакомство состоялось в 1919-м, это был третий брак писателя. Две первые попытки создать семью окончились для Беляева неудачно, оба брака распались достаточно быстро. Жены сами бросали Беляева.

В 1922-м Беляев почувствовал улучшение самочувствия, он уже мог работать. Вначале его взяли на должность воспитателя в детдом, потом он перешел инспектором в уголовный розыск.

В своем дневнике Беляев писал, что он служил в канцелярии уголовного розыска, числился в штате младшим милиционером. Параллельно с этим он фотографировал преступников, читал курсантам лекции по административному и уголовному праву, был «приватным» консультантом. Работы было много, денег мало, Александр часто голодал.

Жизнь в Ялте оказалась невероятно трудной, поэтому Беляев с семьей переселяется в столицу. По приезде он вплотную занялся литературой, его рассказы в жанре научной фантастики публиковались в журналах «Знание – сила», «Вокруг света», «Всемирный следопыт». Именно на страницах последнего из них был напечатан рассказ под названием «Голова профессора Доуэля». Через некоторое время писатель-фантаст дополнил свое произведение и выпустил его романом. Он писал, что медицина шагнула вперед, хирургия развивается быстрыми темпами, поэтому он решил переделать рассказ в роман и, опираясь на научную основу, сделать произведение еще более фантастичным. Это произведение положило начало целой эпохе фантастики Александра Беляева.

В некотором роде роман стал автобиографическим. Сам писатель на протяжении трех лет был прикован к постели, и ему захотелось пофантазировать на тему существования головы без тела. Он писал, что руки в то время ему подчинялись, а вот все остальное тело он абсолютно не чувствовал, пребывал в состоянии полной анестезии. Вся его жизнь была похожа на существование головы отдельно от тела.

На протяжении последующих трех лет писатель опубликовал еще несколько своих произведений – «Последний человек из Атлантиды», «Остров погибших кораблей», «Борьба в эфире». Он никогда не подписывался своим именем, под каждым произведением стояли псевдонимы – Арбел, А. Ром, А. Романович, А.Р.Б., А. Роме, Б. Р-нъ.

В 1928-м из печати вышло самое популярное произведение Беляева – роман «Человек-амфибия». Из воспоминаний супруги писателя стало известно, что вдохновило Беляева на написание этого романа. Однажды он прочел заметку в газете о докторе из Буэнос-Айреса, который экспериментировал с людьми и животными, причем незаконно. Источником вдохновения для писателя стали и произведения его коллег-предшественников. Беляев прочел работу писателя из Франции Жана де ля Ира под названием «Иктанэр и Моизетта», а также произведение «Человек-рыба», написанное неизвестным русским автором. «Человек-амфибия» Беляева получила большую популярность, ее два раза издавали отдельным изданием, спустя год выпустили еще раз.

Герберт Уэллс писал Беляеву, что с большим удовольствием прочитал два его великолепных романа. Известный писатель подчеркнул, что они очень отличаются от тех, которые изданы на западе, и что он завидует успеху своего коллеги. Он также отметил, что современная научно-фантастическая литература переполнена беспочвенными фантазиями, а вот мыслей в ней практически нет.

В это время семья Беляевых переселилась в Ленинград. Но климат Северной столицы им не подошел, и они снова переезжают, на этот раз в Киев. С того самого времени начался тяжелый период в жизни семьи. Не стало их старшей дочери Людмилы, младшая Света стала сильно болеть, сам Александр страдал от обострения болезни. Киевские издания отказывались печатать произведения Беляева, требовали перевести на украинский язык. Беляевы не долго думали, вернулись обратно в Ленинград, в начале 1931-го поселились в Пушкине. В те годы Александра всерьез заинтересовала человеческая психика – работа мозга, его влияние на тело и эмоциональное состояние. Результатом этих исследований стали несколько произведений – «Хойти-Тойти», «Человек, который не спит», «Продавец воздуха», «Человек, потерявший лицо».

Писатель считал, что намного важнее осветить большую проблему, нежели передавать в своих произведениях то, что уже открыли ученые. Он верил, что цель научно-фантастического произведения – дать направление к самостоятельной научной работе, поиску нового и неизведанного.

В 30-х годах писатель серьезно увлекся изучением космоса. Среди его друзей появились люди, участвовавшие в изучении реактивного движения, и сотрудники, работавшие под началом инженера Фридриха Цандера. Беляев зачитывался трудами Циолковского, которые и натолкнули его на мысль написать роман «Воздушный корабль». После прочтения в 1934-м этого романа Циолковский сказал, что он написан очень остроумно и очень научно, как для фантастики. Он выразил признательность писателю за доставленное удовольствие от прочитанной книги.

Это письмо стало началом постоянной переписки Беляева и Циолковского. Во время пребывания в Евпатории, куда писатель отправился на лечение, он сообщил Циолковскому, что собирается начать работу над новым романом под названием «Вторая Луна». Но в сентябре 1935-го Циолковский умер, и переписка прервалась. В 1936-м на страницах журнала «Вокруг света» был опубликован новый роман Беляева «Звезда КЭЦ», который писатель посвятил памяти великого изобретателя. КЭЦ – это Константин Эдуардович Циолковский.

В 1939 году писатель начал публиковаться в газете «Большевистское слово». Героями его рассказов, статей, очерков были Иван Павлов, Константин Циолковский, Михаил Ломоносов, Герберт Уэллс. Тогда же вышел из печати и новый роман-фантазия «Лаборатория Дубльвэ» и статья под названием «Золушка», раскрывающая трудное положение жанра фантастики в мире литературы. Перед самой Великой Отечественной войной было опубликовано последнее прижизненное произведение автора – роман «Ариэль», в основе которого мечта писателя о полетах.

С началом Великой Отечественной войны многие жители Пушкина эвакуировались. Беляевы остались, потому что Александру недавно сделали операцию. Из дома он не выходил, у него хватало сил только умыться и поесть. Известный писатель-фантаст умер 6 января 1942 года. Дочь писателя – Светлана, позже писала, что, когда немцы оккупировали город, у них было немного продуктов, крупа, картошка, квашеная капуста – подарок знакомых. Они обходились и такой скудной едой, а Беляеву, перенесшему операцию, этого было недостаточно. Он опух от голода и умер. Местом упокоения Александра Беляева стала братская могила, где похоронены и другие жители Пушкина.

Жену и дочь писателя немцы угнали в Германию. Они находились в плену в разных лагерях, пока в мае 1945-го их не освободили войска Красной армии. После победы женщин сослали в Западную Сибирь, где они пробыли 11 лет. Дочь писателя так замуж и не вышла.

biographe.ru

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."