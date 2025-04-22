Открылась фотовыставка «Вестей»

22 Апреля 2025



18 апреля 2025 года состоялась презентация фотовыставки штатных и нештатных корреспондентов газеты «Вести», посвященная 35-летию со дня ее основания. На презентацию фотовыставки собралось около восьмидесяти человек, включая ветеранов издания, которые уже утратили связь с газетой.

В предыдущих номерах мы вкратце рассказали об истории создания и становления нашего печатного издания. Напомню, что газета «Вести» была образована 8 апреля 1990 года и называлась изначально «Народный депутат».

Ее учредителем выступил областной Совет народных депутатов Камчатской области. Редакция располагалась на пятом этаже здания Правительства Камчатского края по адресу Ленинская, 1.

Причины, послужившие для создания газеты, были изложены в служебной записке, отправленной в президиум областного Совета народных депутатов в начале 1990 года. Составитель записки Александр Хухрий особенно подчеркнул, что темы должны быть значительными и острыми. Также он предложил тематические рубрики для предлагаемой газеты. Полагаю, будет интересно узнать их название:

- мнение депутата; - круг депутатских забот;

- нам пишут; - с позиции законности;

- спрашивайте – отвечаем; - областной Совет: опыт, проблемы;

- наша информационная служба; - шаги политической реформы;

- заметки публициста; - колонка редактора;

- перестройке – юридическую базу; - экологическая сфера – решающая;

- в интересах человека; - власть;

- человек и общество; - власть – Советам;

- в комитетах и комиссиях.

За время своего существования газета сменила несколько учредителей и адресов, но осталась верна своим читателям и является одним из самых популярных изданий Камчатского края.

На выставке были представлены фотографические работы авторов газеты «Вести», которые сотрудничали или работали в редакции.

Искусство увидеть знаковый момент жизни, уметь передать суровую красоту вулканов, запечатлеть то редкое, интересное и необычное, происходившее с авторами, сделать каждый снимок фотофиксацией истории нашей страны и свидетельством персональной причастности к этой истории, вот что демонстрируют авторы представленных работ.

Поздравления в адрес газеты прислал сенатор Российской Федерации Валерий Пономарев (цитирую): «Уважаемые работники газеты „Вести“!

Поздравляю вас со знаменательной датой – Днем рождения вашей газеты!

В этом году вашему, одному из самых популярных печатных изданий Камчатского края исполнилось 35 лет. Газета „Вести“ на протяжении всего этого времени была и продолжает оставаться интересной и востребованной. Из стен вашей редакции вышли четыре популярных писателя Камчатки – среди них Александр Смышляев, к сожалению, недавно ушедший из жизни. Больше четырнадцати лет он возглавлял Камчатское отделение Союза писателей России. Можно с уверенностью сказать, что сегодня, как и много лет назад, в газете „Вести“ трудятся настоящие профессионалы своего дела.

Родившись в 1990 году, на излете существования Советского Союза, коллектив редакции достойно прошел через испытание временем и в наши дни продолжает служить интересам Родины, являясь средством достоверной массовой информации, грамотной аналитики, сохраняя и приумножая традиции великого русского языка.

Желаю вам больших тиражей, благодарных читателей, творческих успехов и главное – крепкого здоровья!».

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Камчатского края Ирина Яровая прислала Правительственную телеграмму со следующими словами поздравления (цитирую): «Уважаемый Вячеслав Геннадьевич! От всей души поздравляю вас и весь коллектив с 35-летием издания!

Газета „Вести“ – долгожитель в современном медийном пространстве нашего края.

Появившись на сломе исторических эпох, вы вместе с Камчаткой прошли все этапы испытаний, развития и роста. И особенно ценно, что в вашей актуальной повестке есть рубрика „Уроки истории“ с материалами, которые соединяют поколения в главном – любви к России.

От всего сердца желаю Вам, всему коллективу и родной для жителей Камчатки газете добрых вестей, мира, добра и победы!».

Поздравление в адрес газеты направил губернатор Камчатского края Владимир Солодов: «Уважаемый Вячеслав Геннадьевич и коллектив газеты «Вести»! Примите самые искренние поздравления с 35-летием со дня основания вашего издания! Этот значимый юбилей – важное событие не только для редакции, но и для всех жителей Камчатского края, которые на протяжении десятилетий остаются вашими преданными читателями.

За эти годы газета прошла большой и славный путь, став не просто летописью событий, а живым отражением эпохи. На ваших страницах – история всех значимых перемен, которые пережила наша страна, и в каждой строке – взгляд профессионалов, умеющих видеть суть за пеленой новостей.

«Вести! Родились в бурные 90-е, сменили название, адреса, но не изменили главному – стремлению говорить с читателем честно и глубоко. Вы воспитали целое поколение ярких журналистов, для которых слово – не просто инструмент, а ответственность перед обществом. Ваше издание всегда отличалось широтой взгляда, умением анализировать и добираться до истины – именно за это его ценят камчатцы.

Уверен, пока вы работаете с такой искренней увлечённостью, «Вести» будут востребованы и нужны.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых творческих свершений, смелых проектов и, конечно, благодарных читателей! Пусть ваша газета и дальше остаётся голосом Камчатки – умным, честным и неравнодушным!».

С приветственным словом выступила председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова: «Коллектив газеты „Вести“, объединив лучших журналистов Камчатки, всегда ориентировался на запросы земляков, отстаивал интересы людей. Газете доверяли, ждали и раскупали в день выхода, такая была востребованность и демонстрация ее высокого авторитета. Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, желаю новых творческих успехов и побед!». После чего Ирина Леонидовна вручила ценный подарок редакции газеты.

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев наградил коллектив газеты Почетной грамотой: «За значительный вклад в развитие Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере сохранения исторической памяти и культурного наследия, высокий профессионализм, верность лучшим традициям отечественной журналистики и в связи с празднованием 35-летия газеты “Вести“».

Председатель Городской Думы ПКГО Андрей Лиманов вручил Почетную грамоту коллективу газеты: «За значительный вклад в развитие средств массовой информации Петропавловск-Камчатского городского округа, добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и в связи с 35-летием со дня образования газеты „Вести“».

Всего на фотовыставке представлено шестьдесят авторских работ, две из которых требуют небольших разъяснений.

Первая фотография «Карильон Тихого» посвящена диковинной инсталляции, установленной 26 октября 2022 года на берегу бухты Завойко полуострова Завойко, в районе пляжа Малой лагерной (микрорайон Завойко) на небольшой гряде камней, излюбленном месте отдыха горожан, появилось нечто. Автором так называемой инсталляции стал по версии американского журнала Foreign Policy, глобальный мыслитель, офицер Ордена искусств и литературы Франции, член Российской академии художеств Александр Пономарев. Под звуки военного оркестра он «открыл» свою диковинную инсталляцию. Сооружение напоминало антураж из фильма Георгия Данелия «Кин-дза-дза». Однако предоставим слово Мыслителю: «Семь металлических конструкций в форме спиралевидных колонн, в основании которых лежат массивные винты океанских кораблей, а вертикальные элементы – специально изготовленные ветровые турбины, совершающие вращение в соответствии с силой и направлением ветра. Между ними вращаются рычаги с ударными элементами, которые периодически извлекают различные звуки, сталкиваясь с лопастями винтов, подобным в данном случае камертонам или корабельным рындам (колоколам). Вся конструкция на скале (гряда небольших камней, торчащих из воды и песка, протяженностью около десяти метров и высотой около полутора метра. – Прим. ред.) представляет собой перкуссионный музыкальный инструмент, напоминающий КАРИЛЬОН – механический ударный инструмент, распространенный в XVI–XVII веках во Фландрии и Голландии во времена интенсивного строительства морского флота, что стало для царя Петра стимулом для превращения России в Великую морскую державу».

Перкуссионный музыкальный инструмент, о котором говорил офицер Ордена искусств и литературы Франции, представлял собой вращающуюся металлическую конструкцию, издающую отвратительный звук скрежета металла о металл. Удручающую какофонию звуков разбавляли удары небольших молотков по телу списанных корабельных винтов. Если верить Глобальному Мыслителю, то его «Карильон Тихого», похожий на пугающее нагромождение уродливых металлических конструкций, извлекал «сакральные пронзительные звуки, напоминающие обо всех не вернувшихся из Океана!».

Глобальный Мыслитель упомянул, что старинный Голландский карильон простимулировал царя Петра (надо полагать, Первого) «для превращения России в Великую морскую державу». Мыслитель даже заплел немного идеологии в диссонансный грохот. От подобной исторической приправы царь Петр Великий, наверное, несколько раз перевернулся в гробу.

По поводу судьбы монументальной пляжной нелепости высказался один из пользователей социальных сетей: «Вся надежда на вандалов». И они не подвели. В июле 2024 года от памятника безвкусице и вычурному сюрреализму не осталось и следа.

Вторая фотография «Арт-объект „Корабль“» запечатлела 23 июля 2024 года главный экспонат экологической выставки на площадке «Экосистема „Дача“», установленный на берегу загаженного фекалиями Култучного озера. Уродливо-ржавая носовая часть малого рыболовецкого траулера была поднята со дна Авачинской губы и перевезена в центр города. Рядом на информационной доске разместили пояснение, что это «Арт-объект».

Затейливо придумали устроители «Экосистемы „Дача“», как облагородить нелицеприятные объекты, присвоив им новые названия. Теперь любой бак с отходами можно назвать арт-объектом, а городской свалке прилепить более «продвинутый» ярлык – инфернальное (демоническое) арт-пространство.

На этом открытия в «Экосистеме „Дача“» не заканчивались. Из представленного текста следовало, что перед вами не просто огромный кусок ржавого железа, это (цитирую): «Часть судна, затопленного нашими предшествующими поколениями». С точки зрения русского языка эта фраза порождает ощущения средневекового мракобесия. Так и вижу, как поколение за поколением нашего великого народа изо дня в день принимали участие в утоплении этого несчастного сейнера. Бесценный, но вычурный свидетель нашей тысячелетней истории с немым укором взирал на посетителей, словно вопрошая: «За что?!».

Самым интересным оказался ответ на вопрос: зачем появился данный арт-объект? Оказывается, он (цитирую): «…дает повод задуматься каждому: как человек относится к природе? Почему любое производство должно изначально запланировать утилизацию отходов?».

Авторы арт-объекта, к счастью, были не лишены оптимизма (цитирую): «Выставочный объект абсолютно безопасен для окружающей среды, так как расположен на геотекстиле».

И последнее, питала сомнения следующая информация – оказывается, за 2022–2023 годы на Камчатке поднято и переработано 56 судов. Наверное, эти работы проводились очень скрытно, и поэтому наши жители не имели удовольствия видеть, как со дна было поднято и переработано такое фантастическое количество судов. В общем, представленный «арт-объект» был воспринят камчатцами в штыки.

Выставка начала свою работу с 19 апреля и продлится до 30 мая этого года. Желаем всем приятного просмотра и надеемся не разочаровать дорогих земляков.

Газета «Вести» благодарит сенатора Российской Федерации Валерия Пономарева за оказанную помощь в подготовке и проведении фотовыставки.

Коллектив редакции

газеты «Вести»