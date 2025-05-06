ВОПРОС – ОТВЕТ

06 Мая 2025



– Какие муниципальные услуги оказываются администрацией ПКГО в электронном виде?

В перечень таких услуг входят:

- постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

- принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи;

- выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения);

- согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

- предварительное согласование предоставления земельного участка и др.

С полным перечнем муниципальных услуг, оказываемым в электронном виде (в списке их указано более сорока), можно ознакомиться на сайте администрации ПКГО в разделе «Служба одного окна», перейдя по ссылке: https://pkgo.ru/about/administration/service_window/advanced/

– Каким категориям граждан в Петропавловске-Камчатском полагается бесплатная юридическая помощь?

– Согласно перечню, опубликованному на официальном сайте администрации ПКГО, право на получение бесплатной юридической помощи имеют:

1) малоимущие граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, либо одинокие, чей доход ниже величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I, II и III группы;

3) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

4) оленеводы, работники чума, указанные в Законе Камчатского края от 05.10.2023 № 254 «О северном оленеводстве в Камчатском крае»;

5) беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

6) многодетные родители;

7) одинокие родители;

8) граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);

9) ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

10) военнослужащие, лица, проходящие службу в подразделениях войск национальной гвардии РФ и имеющие специальное звание полиции, лица, проходящие службу в органах Федеральной службы безопасности РФ, включенные в списки личного состава воинских частей, указанных подразделений и органов, находящихся на территории Камчатского края, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ), направленные в установленном порядке с территории Камчатского края для участия в специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами РФ с 24 февраля 2022 года, и члены их семей;

11) граждане, проходящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах РФ, граждане, находящиеся (находившиеся) на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии РФ, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, находящиеся (находившиеся) на указанных территориях служащие (работники) правоохранительных органов РФ, граждане, выполняющие (выполнявшие) служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях, а также члены семей указанных граждан;

12) граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, граждане, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, при условии их участия в специальной военной операции на указанных территориях, а также члены семей указанных граждан;

13) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года, а также члены семей указанных лиц;

14) неработающие граждане, которым назначена страховая пенсия по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

15) неработающие ветераны труда, указанные в части 3 статьи 5 Закона Камчатского края от 26.05.2009 № 267 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;

16) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате несчастного случая, преступления или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также лица, признанные его иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

17) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

18) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

19) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

20) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

21) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

22) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

23) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

24) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации; е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество, либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

25) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

26) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные;

27) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации.

– Перечислите, пожалуйста, нотариусов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в Петропавловске-Камчатском.

– По информации, предоставленной администрацией ПКГО, бесплатную юридическую помощь в городе оказывают:

- Алабужина Татьяна Юрьевна, ул. Тушканова, д. 13, кв. 36, тел. 8 (415) 223-31-54;

- Вендичанская Юлия Сергеевна, пр. Рыбаков, д. 13, пом. 4, а/я 148, тел. 8 (914) 783-05-85;

- Гасанова Алла Владимировна, ул. Максутова, д. 44, кв. 39, тел. 8 (415) 242-62-58;

- Иванченко Ирина Анатольевна, пр. 50 лет Октября, д. 14/2, офис 202, тел. 8 (415) 223-36-12;

- Ильина Елена Вячеславовна, ул. Ленинградская, д. 74, кв. 59, тел. 8 (415) 242-18-46;

- Косатенко Александра Сергеевна, ул. Кроноцкая, д. 12, кв. 77, тел. 8 (415) 246-10-73;

- Костарева Анастасия Дмитриевна, пр. 50 лет Октября, д. 4, офис 117, тел. 8 (924) 783-66-60;

- Костарева Татьяна Юрьевна, пр. 50 лет Октября, д. 4, офис 117, тел. 8 (415) 234-69-84;

- Кузнецова Екатерина Викторовна, ул. Тушканова, д. 3, офис 23, тел. 8 (415) 226-44-83;

- Максунова Анна Игоревна, Космический проезд, д. 3в, офис 9, тел. 8 (415) 225-18-89;

- Раковская Марина Валериевна, пр. Карла Маркса, д. 19, офис 3, тел. 8 (415) 242-75-62, 8 (902) 463-11-23 (для записи);

- Савинкова Ирина Александровна, ул. Чубарова, д. 4, офис 16, тел. 8 (415) 225-05-26;

- Сайфуллина Ольга Михайловна, ул. Ленинская, д. 38, офис 116, тел. 8 (415) 241-20-47;

- Сайфуллина Светлана Альбертовна, ул. Фролова, д. 2, офис 41, тел. 8 (415) 249-79-56;

- Фролова Марина Олеговна, пр. 50 лет Октября, д. 35, кв. 107, тел. 8 (415) 223-43-07;

- Цысь Ольга Вячеславовна, ул. Академика Королева, д. 47/1, офис 115, тел. 8 (415) 227-53-96;

- Шмакова Галина Александровна, пр. Победы, д. 29, кв. 2, тел. 8 (415) 229-80-06;

- Энгельман Елена Юрьевна, пр. Рыбаков, д. 3, офис 66, тел. 8 (415) 242-49-81.

Ответы подготовила

Наталья Максимишина

по материалам, предоставленным

администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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