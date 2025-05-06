ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

06 Мая 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Белла Ахатовна Ахмадулина

(1937–2010)

Белла Ахмадулина – советская, российская поэтесса, писательница и переводчица. Литературоведы справедливо называют ее крупнейшим лириком XX века. Произведения этой поэтессы резко отличались от творчества современников своей камерностью, вниманием к внутреннему миру человека. Белла Ахатовна всегда отличалась смелой гражданской позицией и принципиальностью.

Изабелла Ахмадулина родилась в Москве 10 апреля 1937 года. Ее родители были интеллигентными и состоятельными людьми. Отец будущей поэтессы, Ахат Валеевич, до войны был комсомольским, затем партийным работником. Он был фронтовиком, дослужился до майора, впоследствии работал в должности замминистра таможенного комитета. Мама девочки, Надежда Макаровна Лазарева, была переводчицей в КГБ в звании майора.

Большую роль в жизни девочки сыграла бабушка, Надежда Митрофановна. Именно она подобрала для своей внучки такое звучное, красивое, необычное имя. В 30-е годы прошлого века в Советском Союзе очень трепетно относились к Испании, наша страна помогала ей в борьбе с фашизмом. Все, что было связано с Испанией, в те годы было очень популярным, в том числе и имена. Мама девочки подыскивала красивое испанское имя для новорожденной дочки. Бабушка дала ценный совет, предложив назвать малышку Изабеллой. Когда девочка стала постарше, она вполне оценила бабушкины старания, но слегка подкорректировала имя, которое казалось ей слишком длинным.

В этой красивой черноглазой девочке была смешана кровь многих национальностей – татарской, русской, итальянской. Ее родители много работали, девочка оставалась с Надеждой Митрофановной. Бабушка учила внучку читать, привила ей любовь к русской классической литературе. Когда началась война, Ахат Валеевич отправился защищать Родину. Оставаться в Москве было опасно, четырехлетнюю Беллу отвезли в Казань, где жила ее вторая бабушка. В этом городе девочка сильно заболела, была на грани гибели, и только своевременно приехавшая мама смогла поставить ее на ноги.

После войны Белла с мамой возвращаются в Москву. Она стала ходить в школу, но большим прилежанием не отличалась, пропускала уроки. Из школьных предметов ее интересовала только литература. Она была очень начитанной по сравнению со своими сверстниками, с раннего возраста писала без грамматических ошибок.

Первые стихи юная поэтесса написала уже в школьные годы. К 15-летнему возрасту ее стиль невозможно было не узнать. В 18 лет ее стихи опубликовали в журнале «Октябрь». Но произведения Ахмадулиной нравились далеко не всем. Уже через два года в газете «Комсомольская правда» появилась статья, где поэтессу упрекали за манерность, старомодность, которые не соответствовали оптимизму хрущевской оттепели.

Еще во время учебы в школе Белла стала посещать занятия московского Литобъединения. Она хотела быть поэтессой, писательницей и упорно готовила себя к этому поприщу. Но родители отговаривали Беллу, они предложили ей альтернативный путь – журналистику. После долгих раздумий девушка согласилась с ними и решила поступать в МГУ на факультет журналистики. Но вступительные экзамены она провалила. Нужно было устраиваться на работу. Так Белла, по желанию родителей, стала сотрудницей газеты «Метростроевец». Она публиковала в этой газете свои статьи и стихотворения.

Через год девушка поступила в Литературный институт. Радости не было предела, наконец-то сбылась ее заветная мечта. Однако учеба в этом вузе закончилась довольно быстро.

В 1959 году в Советском Союзе разразился скандал, связанный с присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку. Студентов в принудительном порядке заставляли подписывать петицию с осуждением «изменника». Принципиальная Ахмадулина, высоко ценившая творчество Пастернака, отказалась поставить свою подпись. За это ее исключили из института.

Белла уехала в Сибирь, где ей удалось устроиться внештатным корреспондентом иркутской «Литературной газеты». Главный редактор очень скоро понял, что к ним на работу пришла очень талантливая поэтесса. Он сделал все возможное, чтобы Ахмадулину восстановили в Литературном институте. Поэтесса окончила вуз в 1960 году, здесь она училась отлично.

Творческая биография молодой поэтессы развивалась очень быстро. Через два года после окончания института выходит «Струна», ее первый сборник стихов. Ее талант сразу отметили признанные мэтры – Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко. На творческих вечерах этих поэтов стала появляться и Ахмадулина. Она читала свои стихи в особой, свойственной лишь ей манере.

Даже на фотографиях можно заметить, насколько поэтессу увлекал процесс работы с залом. Беллу охватывало настоящее вдохновение, ее легкие, воздушные стихи, исполненные глубокого смысла, проникали в душу. Ее слушали, затаив дыхание. Критики у поэтессы тоже были, они упрекали Беллу за напыщенный, старомодный слог и камерность. Но она уже привыкла к подобным упрекам и не слишком обращала на них внимание.

Во Франкфурте в 1968 году выходит «Озноб», второй сборник стихов Ахмадулиной. Примерно через год появляется еще одна книга – «Уроки музыки». Говорят, что рифмованные строчки поэтам диктуют высшие силы. Эти высшие силы очень старались для Беллы Ахмадулиной, она едва успевала записывать рифмы. Но все это не более, чем шутка, настоящий поэт – истинный трудоголик, не знающий покоя. Такой была и Белла Ахатовна, она работала много и с надрывом, ей важно было подобрать самые точные слова, выстроить их в стройные колонны.

Стихи Ахмадулиной кажутся такими легкими, невесомыми, но за каждой ее строчкой стоит огромный труд. Именно поэтому ее произведения читаются на одном дыхании. Ее следующие сборники «Метель», «Стихи», «Свеча» выходили один за другим. Огромное впечатление на поэтессу оказала поездка в Грузию. Беллу поразила эта древняя страна, ее великая культура, а Грузию удивила сама Ахмадулина, она покорила ее жителей своей восточной красотой и необычными стихами. Эта любовь стала обоюдной. Вскоре поэтесса публикует свой новый сборник «Сны о Грузии»:

«Сны о Грузии – вот радость!

И под утро так чиста

виноградовая сладость,

осенявшая уста.

Ни о чем я не жалею,

ничего я не хочу –

в золотом Свети-Цховели

ставлю бедную свечу.

малым камушкам во Мцхета

воздаю хвалу и честь.

Господи, пусть будет это

вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будут в новость

и колдуют надо мной

милой родины суровость,

неясность родины чужой».

Она стала заниматься переводами произведений грузинских поэтов на русский язык. Многие стихи Симона Чиковани, Галактиона Табидзе, Николая Бараташвили мы читали в переводе Ахмадулиной. Журнал «Литературная Грузия» публиковал произведения поэтессы даже в тот период, когда в СССР на них были идеологические запреты.

Ахмадулина прославилась и как автор талантливых эссе о поэтах и писателях. Со многими выдающимися литераторами того периода она была знакома лично. Она писала о Владимире Высоцком, Владимире Набокове, Анне Ахматовой, Венедикте Ерофееве, Марине Цветаевой.

Белла Ахатовна всегда отличалась свободомыслием. В 1979 году она вместе со своими единомышленниками становится основательницей «Метрополя». Так назывался неподцензурный альманах. Поэтесса открыто поддерживала некоторых советских диссидентов – Андрея Сахарова, Владимира Войновича, Льва Копелева. Заявления Ахмадулиной, направленные на защиту этих людей, были опубликованы в «Нью-Йорк-Таймс». Они были зачитаны по «Радио свобода», «Голосу Америки».

Поэтесса подписала и «Письмо сорока двух» в 1993 году. Его авторы требовали от президента запрещения всех видов коммунистических и националистических партий. Под письмом в защиту канала НТВ (2001 год) тоже стоит подпись Ахмадулиной.

Белла Ахатовна проявила себя и как талантливая актриса. Она снималась в двух кинокартинах – «Живет такой парень», «Спорт, спорт, спорт». В первом фильме, сценаристом и режиссером которого стал легендарный Василий Шукшин, ей досталась роль журналистки. Все мы помним юную красавицу, которая берет интервью у водителя, совершившего героический поступок. Эта лента получила «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции. Во втором фильме Белле даже не пришлось играть роль, она была поэтессой, читающей свои стихи о спортсменах и спорте.

Зато стихи и песни на стихи этой поэтессы появляются в фильмах с завидной регулярностью. Стоит только вспомнить замечательные фильмы Эльдара Рязанова, который и сам был большим поэтом и умел ценить настоящую поэзию. В его «Иронии судьбы…» Алла Пугачева проникновенно исполнила песню «По улице моей который год…»:

По улице моей который год…

По улице моей который год

Звучат шаги – мои друзья уходят.

Друзей моих медлительный уход

Той темноте за окнами угоден.

О, одиночество, как твой характер крут!

Посверкивая циркулем железным,

Как холодно ты замыкаешь круг,

Не внемля увереньям бесполезным.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,

На том конце замедленного жеста

Найти листву, и поднести к лицу,

И ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,

Твоих концертов строгие мотивы,

И – мудрая – я позабуду тех,

Кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,

Свой тайный смысл доверят мне предметы.

Природа, прислонясь к моим плечам,

Объявит свои детские секреты.

И вот тогда – из слез, из темноты,

Из бедного невежества былого

Друзей моих прекрасные черты

Появятся и растворятся снова.

Героиня «Жестокого романса» спела «А напоследок я скажу…»:

А напоследок я скажу…

А напоследок я скажу...

Прощай, любить не обязуйся!

С ума схожу иль восхожу к высокой степени безумства.

Как ты любил, ты пригубил погибели...

Не в этом дело!

Как ты любил, ты погубил,

Но погубил так неумело...

Так напоследок я скажу...

Работу малую висок еще вершит, но пали руки,

И стайкою наискосок уходят запахи и звуки.

А напоследок я скажу...

Прощай, любить не обязуйся!

С ума схожу иль восхожу

К высокой степени безумства.

Так напоследок я скажу...

В «Служебном романе» мы слышим стихотворение «О, мой застенчивый герой»:

О, мой застенчивый герой

О, мой застенчивый герой,

ты ловко избежал позора.

Как долго я играла роль,

не опираясь на партнера!



К проклятой помощи твоей

я не прибегнула ни разу.

Среди кулис, среди теней

ты спасся, незаметный глазу.



Но в этом сраме и бреду

я шла пред публикой жестокой –

все на беду, все на виду,

все в этой роли одинокой.



О, как ты гоготал, партер!

Ты не прощал мне очевидность

бесстыжую моих потерь,

моей улыбки безобидность.



И жадно шли твои стада

напиться из моей печали.

Одна, одна – среди стыда

стою с упавшими плечами.



Но опрометчивой толпе

герой действительный не виден.

Герой, как боязно тебе!

Не бойся, я тебя не выдам.



Вся наша роль – моя лишь роль.

Я проиграла в ней жестоко.

Вся наша боль – моя лишь боль.

Но сколько боли. Сколько. Сколько..

Ие Саввиной очень нравился стиль декламации Ахмадулиной. Она взяла его за образец при озвучивании Пятачка в мультике о Винни-Пухе. Поэтесса с тонким юмором поблагодарила актрису за «подложенную свинью».

В 18 лет поэтесса выходит замуж за Евгения Евтушенко, но через три года брак распался. В 22 года она стала женой знаменитого прозаика Юрия Нагибина. Через девять лет последовал развод, потому что Белла была неверна своему супругу.

Еще до развода с Юрием Ахмадулина удочерила девочку, взяв ее из детского дома. Аня получила отчество от Нагибина.

После этого был гражданский брак с Эльдаром Кулиевым, сыном известного писателя. У Беллы родилась дочь Лиза, но этот союз распался. В 1974 году поэтесса выходит замуж в третий раз за театрального художника, сценографа Бориса Мессерера. Ее дочерей воспитывала мама и домработница.

В последние годы у Беллы Ахатовны было очень плохое зрение, и оно продолжало ухудшаться. Женщина двигалась на ощупь. В ноябре 2010 года она умерла от сердечного приступа.

Все это произошло в машине «скорой помощи», врачи не успели довезти поэтессу до стационара. Прах великой поэтессы покоится на Новодевичьем кладбище.

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