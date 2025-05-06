ЛЕКАРСТВО ОТ БЕСПАМЯТСТВА

06 Мая 2025



Наконец-то свершилось! В канун празднования 80-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне Комиссия по рассмотрению предложений об установке, демонтаже памятников и памятных знаков, а также о признании объектов памятниками и памятными знаками на территории Петропавловск-Камчатского городского округа единогласно поддержала предложение автора этих строк. Речь шла о создании рабочей группы при администрации ПКГО по разработке правил, определяющих критерии для установления памятников (памятных знаков) по увековечиванию памяти полных кавалеров орденов Славы, Героев Советского Союза и Российской Федерации на Аллее Славы в границах территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Все началось в далеком 1995 году, когда в Петропавловске-Камчатском между бульваром Рыбацкой Славы и улицей Толстого был открыт Парк Победы. Позже в 2012 году на территории парка появилась Аллея Славы, где разместили памятные знаки кавалерам ордена Славы, Героям Советского Союза, Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, которые жили, служили, работали на Камчатке.

К сожалению, ложку дегтя в благое дело внесли безграмотные местные краеведы вкупе с ура-патриотами. Дело в том, что надписи на одиннадцати памятных знаках героям, с подачи прежде указанных громогласных, так называемых общественных деятелей, были исполнены с досадными ошибками. Первыми это заметили корреспонденты газеты «Вести» и приложили немало усилий для устранения недопустимой небрежности («В» № 1 от 28.02.2024, «В» № 5 от 10.06.2024 «Наши герои», «В» № 6 от 26.06.2024). Спустя три года ошибки были устранены.

В 2012 году автора этих строк пригласили участвовать в работе Комиссии по рассмотрению предложений об установке, демонтаже памятников и памятных знаков, а также о признании объектов памятниками и памятными знаками на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для непосвященного человека объясню, что существует набор нормативных документов о том, как устанавливаются памятные знаки и что считать памятным знаком или памятником. Первоочередными документами являются:

- Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.02.2020 № 242-нд «О порядке установки, ремонта, демонтажа памятников и памятных знаков, а также признании объектов памятниками и памятными знаками»;

- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о Комиссии по рассмотрению предложений об установке, демонтаже памятников и памятных знаков, а также о признании объектов памятниками и памятными знаками на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Забегая вперед, скажу, что навести порядок с установкой и демонтажем памятников и памятных знаков на территориях как ПКГО, так и остальных муниципальных образований Камчатского края не удалось до сих пор. Зачастую инициативные люди, включая должностных лиц, ставят памятные знаки по своему усмотрению, когда хотят и где хотят. Самыми яркими примерами тому служат бетонные изваяния, установленные на обочине объездной дороги Морпорт-Аэропорт. Первый чудо-памятник появился у подножия Красной сопки (территория ПКГО) и получил название «Казачий ключ». Вторая железобетонная композиция «Два медведя. Здесь начинается Россия» (в народе прозванные Матильда и Сеня) появился в районе аэропорта.

Разумеется, это не единственные стихийно возникшие памятники на Камчатке, но речь идет не о них. Вернемся к Аллее Героев, находящейся на территории ПКГО. После недопустимой небрежности в написании фамилий, имен, отчеств, должностей Героев газета «Вести» продолжает расследования на тему восстановления исторической справедливости в отношении бывших и нынешних наших земляков. На сегодняшний день нам удалось найти еще восемь Героев – как Советского Союза, так и Российской Федерации, проходивших службу и работавших на территории Камчатки. Подробнее об этом мы указывали в предыдущих публикациях «Вестей» (от 28.02.2024; 10.06.2024; 26.06.2024).

Для увековечивания памяти героических людей Камчатки автор этих строк запросил нормативный документ, определяющий критерии для установки памятников или памятных знаков на Аллее Героев, либо в ином месте. Увы, такого документа в администрации ПКГО не оказалось, потому что его просто не существует в природе. Здесь также требуются некоторые пояснения. Во-первых, мы ставим памятники только мертвым или еще живым героям? Во-вторых, если человек когда-то жил на Камчатке, а потом утратил с ней связь (то есть проживал или проживает в другом месте) и получил звание Героя Российской Федерации, он заслуживает памятника на Камчатке? В-третьих, если Герой Советского Союза либо Российской Федерации приезжал в командировку на Камчатку, ему нужно ставить памятник? В-четвертых, кто в администрации краевого центра (имеется в виду должностные лица) должен заниматься поисками новых Героев и отвечать за достоверную информацию о них? Либо это останется уделом инициативных, работоспособных, умных, добросовестных и упорных людей, у которых развито чувство долга и которые готовы добиваться справедливости несмотря ни на что (если, конечно, таковые найдутся под рукой)?

Слава Богу, что первый шаг для ответа на эти вопросы наконец-то сделан.

*Справка «Вестей»:

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ УСТАНОВКЕ, ДЕМОНТАЖЕ ПАМЯТНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ ОБЪЕКТОВ ПАМЯТНИКАМИ И ПАМЯТНЫМИ ЗНАКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель Комиссии: Шайгородский Грант Анатольевич - заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Заместитель председателя Комиссии: Слепова Наталья Юрьевна - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Секретарь Комиссии: Крюкова Анастасия Валерьевна - начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Члены Комиссии: Бартош Наталья Викторовна - заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; Жмурко Юрий Дмитриевич - председатель Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); Кадачигова Дарья Сергеевна - депутат Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу № 4 (по согласованию); Котмина Екатерина Александровна - заместитель руководителя Управления имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; Кузьмин Алексей Валентинович - начальник муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города Петропавловска-Камчатского»; Мальцева Татьяна Андреевна - консультант отдела строительства и архитектуры Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; Парамонов Вадим Александрович - руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края (по согласованию); Попов Андрей Викторович - руководитель регионального отделения Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию); Примакова Ксения Александровна - советник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; Скалацкий Вячеслав Геннадьевич - главный редактор Камчатского информационного агентства «Вести» (по согласованию); Черныш Игорь Николаевич - депутат Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу № 7 (по согласованию).

На первой странице «Вестей» запечатлен момент горения Огня памяти. Огонь памяти согласно Закону РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» – это часть воинского захоронения или мемориального сооружения, которая обеспечивает периодическое горение огня, например, в памятные даты и иные даты регионального и местного значения.

Согласно приказу Министра обороны РФ от 06.02.2019 № 56 порядок периодичности горения Огня памяти установлен в следующие дни:

23 февраля – День защитника Отечества;

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны (1941 год);

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов;

4 ноября – День народного единства;

3 декабря – День Неизвестного солдата;

9 декабря – День Героев Отечества.

Горение Огня памяти в указанные дни обеспечивается с 10 до 22 часов по местному времени, за исключением 22 июня – в этот день горение обеспечивается с 4:00 до 22:00 по местному времени.

Государственная Дума на заседании 04.07.2018 одобрила в окончательной редакции поправки в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в части сохранения и благоустройства мемориалов, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти».

Закон наделил Министерство обороны РФ полномочиями по организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти, а также по установке порядка периодичности горения Огня памяти. Учет таких мемориальных сооружений Министерство обороны РФ ведет совместно с органами местного самоуправления.

К сожалению, периодичность горения Огня памяти в Петропавловске-Камчатском не соблюдается, он горит лишь один раз – 9 мая.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ