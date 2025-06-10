Однажды в Париже

10 Июня 2025



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает однажды…»

Моя мама растила меня без мужа. Отец не был космонавтом, дальнобойщиком или моряком, он просто бросил маму, когда узнал, что она забеременела. Конечно, родить ребёнка вне брака в то далёкое советское время было настоящим позором, но мама оказалась не из пугливых на чужую молву. Так в 1980 году на свет появился я. Прошло совсем немного времени, прежде чем жителям нашей страны стали безразличны моральные принципы одиноких матерей, в кино появились другие фильмы, в обществе – иные настроения.

Мы жили в небольшой квартире, которую мама получила от швейной фабрики сразу после моего рождения. Она много работала, но денег нам всё равно катастрофически не хватало. Наш быт был очень скромным, жизнь без излишеств, поэтому появление в нашем доме чёрно-белого телевизора «Электрон» было настоящим праздником. Мне тогда казалось, что мы были самыми счастливыми людьми на свете. Эта чудо-техника стояла напротив дивана, укрытая подзорником, специально связанным крючком для этой цели.

После десяти лет работы маму сократили. Она пошла работать на рынок, в простонародье – барахолку. Денег на свой ларёк у нас не было, поэтому маме пришлось работать только на проценты, вырученные от проданного товара.

Спустя два года реализации супермодных джинсов «варёнок» и штанов-бананов маму посетила превосходная идея. Она обладала безупречным вкусом и могла профессионально шить любую одежду. Мама предложила хозяйке одежду собственного изготовления, которую планировала готовить по лекалам известных марок. Надо было найти подходящую ткань и лейблы (нашивки с наименованием популярных товарных брендов). Хозяйка ларька Ольга была очень предприимчивой особой, готовой на авантюры.

Дома мама распорола по швам джинсы известной марки, выкроила точно такие же, сшила и предложила своей работодательнице определить, какие настоящие, а какие сшиты дома. Отличить оригинал от подделки Ольга не смогла. Она рассмеялась и сказала, что джинсы на продаже тоже были не фирменными, но согласилась, что самодельная одежда должна принести хороший доход. Так наша семья вступила в новый этап рыночных отношений. За прилавок взяли работать другую женщину, мама начала шить на дому псевдобрендовую одежду. Вскоре она поняла, что нуждается в помощнике и предложила мне освоить азы швейного мастерства. Сначала она поручала мне самую простую работу, но вскоре я мог самостоятельно выкроить и сшить полноценную вещь.

Бизнес пошёл в гору. Вместо перекошенного ларька Ольга установила шикарный павильон, оснащённый обогревателем и примерочной комнатой с огромным зеркалом. Прежде, чтобы удостовериться в правильности выбора купленного товара, покупателям приходилось бегать в специальное помещение, расположенное в конце рынка. Общая примерочная на рынке была неудобной, там всегда толпился народ, было очень душно и грязно. Несмотря на то, что за примерку приходилось платить деньги, собственники этого помещения предпочитали не обращать внимания на жалобы посетителей.

Вскоре покупатели оценили сервис павильона «Ольга», который стал самым модным и популярным местом центрального рынка нашего города.

Чем больше покупателей привлекал постсоветский бутик, тем интенсивней нам с мамой приходилось трудиться. Конечно, я учился в школе, старался радовать маму своей успеваемостью, но никак не мог дождаться окончания занятий, чтобы вернуться домой и дошить начатую вещь. Работать в тишине мы с мамой не любили. Всегда включали любимый чёрно-белый телевизор. Когда у нас появились свободные деньги, старенький «Электрон» «ушёл» на кухню, в зале центральное место занял цветной «Рубин», а ещё через год на его изголовье появился видеомагнитофон, приоткрывший неведомую ранее жизнь и стиль зарубежных служителей Мельпомены. Мы «подсматривали» за иностранными звёздами, за их нарядами и старались делать модницами жительниц нашего городка. Мама считала, что только во Франции живут самые утончённые, стильные и красивые женщины нашей планеты.

После окончания школы нужно было думать о будущем, моё увлечение шитьём не могло стать профессией. В конце 90-х портные были вовсе не нужны. Страна делала упор на развитие менеджмента, банковского дела, финансов и кредитов. Благодаря талантам мамы и нашему трудолюбию мы смогли перебраться в большую кооперативную квартиру и устроить меня в престижный вуз. Лекции по налоговому праву, бухгалтерскому учёту и аудиту вводили меня в сон, но подвести маму я не имел права, поэтому настойчиво зубрил нудные законы, правила и формулы. С девчонками у меня как-то не клеилось. Я не мог позволить, чтобы со мной рядом находилась безвкусно одетая, неухоженная девушка, но других тогда я не видел. Признаться в своём увлечении кройкой и шитьём было стыдно, поскольку не раз слышал от девчонок высказывания о том, что, если мужики шьют, то они обязательно должны быть нетрадиционной сексуальной ориентации. Мои мысли и желания всегда крутились вокруг противоположного пола, но открывать душу неразвитым девушкам я не спешил. Во снах я видел тонкую, изящную француженку, одетую по последнему писку моды. Её лица я никогда не видел, но всегда чувствовал нежные объятия и горячие поцелуи. Проснувшись утром, я понимал, что этот сон никогда не сбудется. Однако для приближения своей заветной мечты я записался на курсы французского языка и не переставал следить за новинками в мире моды.

После окончания института работодатель мамы, Ольга, помогла мне устроиться в коммерческий банк. Она крутилась в сфере успешных бизнесменов, нуждающихся в добросовестных и молчаливых клерках в сфере кредитования. Я не задавал клиентам лишних вопрос, они щедро благодарили за проявленную деликатность при оформлении необходимых документов. К середине нулевых банки начали поглощать друг друга, но я смог остаться на плаву в этих финансовых хитросплетениях и получить хорошую должность.

Несмотря на мои успехи, мама очень переживала за мою судьбу, в которой так и не появилась любовь. Она мечтала увидеть меня счастливым, но я был поглощён только работой. В моей жизни случались встречи, свидания и страстные ночи, но ту единственную женщину, от поцелуев с которой кружилась бы голова, я так и не нашёл. Однажды мама призналась, что сожалела, не поддержав мою мечту стать кутюрье, хотя видела во мне невероятный талант. Я обнял и поцеловал родного человека и напомнил ей про то время, в котором творчество в любом проявлении выжигалось на корню, говорил о своих успехах и благосостоянии. Но беспокойное сердце мамы эти слова не трогали, она корила себя за то, что загубила мой талант, ведь она помнила, как горели мои глаза, когда я брал в руки новый отрез ткани. Спустя несколько дней после нашего разговора мамы не стало. Она умерла лёгкой смертью – во сне. Врачи сообщили, что ночью у неё оторвался тромб…

Я никак не мог поверить, что остался совсем один. Мама никогда не болела и не жаловалась на здоровье. Она была весёлой цветущей женщиной, мечтала о Париже и достойном мужчине, которого так и не встретила в своей жизни. Всё своё тепло мама отдала мне, так и не увидев Эйфелеву башню, не познав истинного счастья, не став известным модельером. После похорон я вернулся в квартиру, сел в любимое кресло и только тогда смог поддаться настоящему горю, которое не имел права показывать на людях. Невероятная усталость сомкнула мои тяжёлые веки, я забылся глубоким сном прямо там, где сидел. Лучи солнечного света разбудили меня. На минутку я подумал, что мамина смерть и вчерашний день были просто кошмарным сном. Но окончательно очнувшись ото сна, понял, что всё произошедшее – реальность. Я захотел резко встать, но слабость не позволила мне подняться, голова сильно кружилась, заставляя остаться в кресле. Дотянувшись до журнального столика, я взял последний выпуск журнала «Бурда». Полистав страницы и обратив внимание на новую коллекцию, я немного отвлёкся мыслями и, глубоко вдохнув, закрыл журнал, но вдруг из него выпал листок белой бумаги. Это было письмо, написанное рукой мамы. Сквозь слёзы я смог прочитать о том, как сильно она любила меня и призывала всё бросить и начать новую жизнь, наполненную счастьем и любимым делом. Мама часто оставляла записочки для меня, в которых желала удачного дня, и оставляла их на кухне возле чайника, но я впервые получил от неё такое большое и трогательное письмо. Судя по дате, она написала его незадолго до своей смерти, словно почувствовав свой ранний уход. Эти слова сильно взволновали меня, наполнив душу болью. По моим щекам вновь потекли слёзы утраты и скорби по несбывшимся мечтам.

После перенесённого стресса я сильно заболел и целый месяц не мог вернуться к работе. В постели я пересматривал семейные фотографии, старые журналы и никак не мог найти ответ на вопрос, как жить дальше. Ворочаясь в кровати, я нечаянно нажал на пульт и включил телевизор. На экране были заставки с изображением Парижа под звуки песни в исполнении французской певицы Мирей Матьё. Я увидел незнакомые улочки и понял, что просто обязан посетить изысканную столицу Франции.

Эта мысль придала мне силы, казалось, даже болезнь выпустила меня из своих объятий. Собравшись с мыслями, я пришёл на работу и написал заявление об увольнении. Руководитель банка оказался очень мудрым человеком, он знал, что мама много значила в моей жизни, расценил мой поступок как нервное перенапряжение и предложил взять небольшой отпуск, чтобы привести мысли и душу в порядок. Сначала я сопротивлялся, но он настоял «не рубить» с плеча и всё хорошенько обдумать. Я решил подчиниться и, оформив отпуск, отправился покупать билеты в Париж.

Едва сдерживая волнение, оглушаемый пульсацией крови в висках, я сел в кресло самолёта и закрыл глаза. Аромат круассанов с сыром моментально захватил мою фантазию, красивые утончённые женщины в модных одеждах кружились в моей голове, я не мог дождаться встречи с долгожданным городом.

Париж встретил меня проливным дождём. Разместившись в гостинице, я бросился воплощать свой план и за три дня смог посетить Елисейские поля, Эйфелеву башню и Лувр. Моя душа была переполнена новыми ощущениями и впечатлениями. Я даже не предполагал, что смогу испытывать такой восторг от прикосновения к мировой истории. Мне доводилось бывать в Санкт-Петербурге и Москве, посещать Казань, несколько дней гостить в Великом Новгороде, но встреча с Парижем поистине взволновала мою душу. Когда первая эйфория прошла, я стал наблюдать за местными жителями, а точнее – за представительницами прекрасного пола, и был неприятно удивлён. Местные женщины не пользовались косметикой, все без исключения носили джинсы, которые были значительно хуже тех, что мы с мамой кроили много лет назад. Длинные шеи они укутывали в бесформенные и безвкусные шарфы. Но это было полбеды, самым мощным потрясением для меня стало отсутствие красивых холёных женских лиц, которые больше напоминали крысиные мордочки. Немытые жидкие волосы женщины небрежно затягивали в нелепые гульки, их худоба граничила с уродливостью, что окончательно разрушило все мои представления о французском изяществе. Посвятив ещё несколько дней изучению достопримечательностей, я окончательно утомился и практически отчаялся встретить ту, которую так часто видел во сне.

Однажды, расположившись в уличном кафе напротив моей гостиницы, я решил выпить вкусного кофе и полакомиться великолепными круассанами, аромат и вкус которых превзошёл даже мои фантазии.

Я с интересом разглядывал бесцветный и скучный отрезок улицы, украшенный лишь несколькими вазонами с цветами, как вдруг из дверей моей гостиницы вышла ОНА. Роскошная шатенка с хорошо уложенной причёской. Незнакомка была одета в красный плащ, на шее красовался платок чёрного цвета в мелкий белый горох. Когда ветер распахнул полы плаща, я успел заметить платье в цвет шарфа. Её туфельки на шпильке были красного цвета, а сумочка усыпана жемчугом. Безупречный образ этой женщины меня ошеломил. Алые чувственные губы были в цвет к лёгкому роскошному плащу. Незнакомка перешла дорогу и направилась в сторону уличного кафе. Моё сердце забилось так сильно, что было сложно дышать. Среди этого серого, унылого однообразия красотка была похожа на огонь. Я решился заговорить первым, но французские слова вылетели из моей головы.

Молодая женщина расположилась за столиком напротив. На хорошем французском она сделала точно такой же заказ, как у меня. Я обратил внимание на отсутствие обручального кольца и потрясающий маникюр на ухоженных красивых руках. Не зная, как начать разговор, я просто смотрел и наслаждался её красотой. Модница откинулась на стуле и, улыбаясь, стала рассматривать всё вокруг. Вдруг она произнесла: «Господи, как уютно!» Незнакомка говорила на чистом русском языке. Я понял, что пора действовать. Сначала я попытался сделать вид, будто являюсь французом, но девушка подняла меня на смех и сказала, что русских мужчин видно за версту. Мы познакомились, модница представилась Викторией. Она была первоклассным технологом, работала в огромном салоне по пошиву штор в моём родном городе. В Париж она приехала впервые на выставку-ярмарку лучших производителей ткани. Её командировка подходила к концу, но переговоры с поставщиками не принесли желаемых результатов. Жеманные европейские продавцы неоправданно «задрали» цены и предлагали кабальные условия для сделки. Я рассказал, что являюсь успешным банкиром, увлечённым пошивом одежды. Виктория смеяться не стала, но не поверила моим словам, ведь на мне была покупная одежда. Тогда я предложил пари. Если я сошью ей шикарное платье, она станет моей женой. Виктория улыбнулась, посмотрела на меня и, прищурив один глаз, сказала: «Я согласна».

Последние дни моего отпуска я провёл в компании весёлой и невероятно интересной женщины. Она хорошо и уместно шутила, была прекрасной рассказчицей, но уходила от разговоров о личной жизни. Каждый день Виктория потрясала меня своими нарядами и казалась идеальным творением Высших сил. Последнюю ночь в Париже мы провели вместе. Теперь я познал настоящий восторг от близости с желанной и любимой женщиной, но моё счастье длилось недолго: Виктория сообщила, что она замужем за крупным предпринимателем, от которого четыре года назад родила дочку. Их брак давно трещал по швам, но оставлять дочь без отца Виктория не хотела. Она благодарила меня за этот праздник души и тела, просила прощения за то, что не оттолкнула меня и не сказала правду, но впервые в жизни ей захотелось простого женского счастья, от которого она не смогла отказаться.

В глубине души я понимал, что чудес в жизни не бывает, но всё равно очень огорчился тому, что снова потерял свою мечту. На прощание Вика нежно обняла меня и поцеловала в губы, она гладила мои волосы и просила начать новую жизнь, наполненную счастьем и любимым делом. Я был поражен тому, что она повторила мысли моей мамы. Поблагодарил за лучик счастья и отпустил…

Вернувшись домой, я остался работать в банке, но мысли о создании своей мастерской не давали мне покоя. Разбирая чемодан, я вдруг наткнулся на визитную карточку модного дома штор, в котором работала моя Виктория. Я вспомнил наше пари и решил сшить возлюбленной платье. После работы я заглянул в магазин тканей и нашёл роскошный отрез натурального шёлка цвета морской волны. Учитывая потрясающие навыки определения размера модели и расчёта нужного количества материала, заказ я смог оформить за десять минут. Отрезное платье с отложным воротником и рукавами на высоких манжетах было готово через двое суток. Я запаковал обновку в красивую коробку, в которую вложил записку с номером телефона, на свой страх и риск отправил по адресу салона штор и стал дожидаться весточки от любимой женщины.

Ждать ответа пришлось долгие несколько недель. Когда я услышал в трубке телефона родной голос Виктории, я не мог прийти в себя от счастья. Она мило поблагодарила меня за подарок и хотела прекратить разговор, но мне пришлось напомнить коварной соблазнительнице о проигранном пари и обещании стать моей женой…

Нам пришлось многое преодолеть, чтобы стать одной семьёй, но наше чувство, внезапно возникшее в столице Франции, позволило выдержать все испытания, выпавшие на долю двух любящих сердец. Несколько лет совместная жизнь вовсе не напоминала сказку, но, просыпаясь утром в объятиях друг друга, я был уверен, что за эту роскошную женщину стоило бороться. Банковское дело я не бросил, но смог открыть для моей супруги мастерскую по пошиву одежды и домашнего текстиля, в которой иногда реализую свои творческие замыслы.

Думаю, мама теперь спокойна за меня, я победил свои привычки, стал успешным и счастливым со своей Викторией. В мою жизнь пришёл ещё один прекрасный человечек – её дочурка. Маленькая Лиза сразу приняла меня, и мы стали родными людьми.

Вместе с Викторией мы часто вспоминаем нашу судьбоносную поездку во Францию. Эту страну в силу ряда причин нам больше не удалось посетить, но мы стараемся много путешествовать. При встрече с иностранками я до сих пор уверен, что русские женщины по праву считаются самыми красивыми на Земле. Только наши представительницы слабого пола и сильного духа способны многое преодолеть ради любви, беззаветно обожать своих детей, окружать заботой и теплом родных людей, преуспевать в делах, оставаясь самыми трогательными и нежными созданиями этой планеты.

Ариша ЗИМА,

член Союза Писателей России