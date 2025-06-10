Однажды в Париже

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10 Июня 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает однажды…»

Моя мама растила меня без мужа. Отец не был космонавтом, дальнобойщиком или моряком, он просто бросил маму, когда узнал, что она забеременела. Конечно, родить ребёнка вне брака в то далёкое советское время было настоящим позором, но мама оказалась не из пугливых на чужую молву. Так в 1980 году на свет появился я. Прошло совсем немного времени, прежде чем жителям нашей страны стали безразличны моральные принципы одиноких матерей, в кино появились другие фильмы, в обществе – иные настроения.

Мы жили в небольшой квартире, которую мама получила от швейной фабрики сразу после моего рождения. Она много работала, но денег нам всё равно катастрофически не хватало. Наш быт был очень скромным, жизнь без излишеств, поэтому появление в нашем доме чёрно-белого телевизора «Электрон» было настоящим праздником. Мне тогда казалось, что мы были самыми счастливыми людьми на свете. Эта чудо-техника стояла напротив дивана, укрытая подзорником, специально связанным крючком для этой цели.

После десяти лет работы маму сократили. Она пошла работать на рынок, в простонародье – барахолку. Денег на свой ларёк у нас не было, поэтому маме пришлось работать только на проценты, вырученные от проданного товара.

Спустя два года реализации супермодных джинсов «варёнок» и штанов-бананов маму посетила превосходная идея. Она обладала безупречным вкусом и могла профессионально шить любую одежду. Мама предложила хозяйке одежду собственного изготовления, которую планировала готовить по лекалам известных марок. Надо было найти подходящую ткань и лейблы (нашивки с наименованием популярных товарных брендов). Хозяйка ларька Ольга была очень предприимчивой особой, готовой на авантюры.

Дома мама распорола по швам джинсы известной марки, выкроила точно такие же, сшила и предложила своей работодательнице определить, какие настоящие, а какие сшиты дома. Отличить оригинал от подделки Ольга не смогла. Она рассмеялась и сказала, что джинсы на продаже тоже были не фирменными, но согласилась, что самодельная одежда должна принести хороший доход. Так наша семья вступила в новый этап рыночных отношений. За прилавок взяли работать другую женщину, мама начала шить на дому псевдобрендовую одежду. Вскоре она поняла, что нуждается в помощнике и предложила мне освоить азы швейного мастерства. Сначала она поручала мне самую простую работу, но вскоре я мог самостоятельно выкроить и сшить полноценную вещь.

Бизнес пошёл в гору. Вместо перекошенного ларька Ольга установила шикарный павильон, оснащённый обогревателем и примерочной комнатой с огромным зеркалом. Прежде, чтобы удостовериться в правильности выбора купленного товара, покупателям приходилось бегать в специальное помещение, расположенное в конце рынка. Общая примерочная на рынке была неудобной, там всегда толпился народ, было очень душно и грязно. Несмотря на то, что за примерку приходилось платить деньги, собственники этого помещения предпочитали не обращать внимания на жалобы посетителей.

Вскоре покупатели оценили сервис павильона «Ольга», который стал самым модным и популярным местом центрального рынка нашего города.

Чем больше покупателей привлекал постсоветский бутик, тем интенсивней нам с мамой приходилось трудиться. Конечно, я учился в школе, старался радовать маму своей успеваемостью, но никак не мог дождаться окончания занятий, чтобы вернуться домой и дошить начатую вещь. Работать в тишине мы с мамой не любили. Всегда включали любимый чёрно-белый телевизор. Когда у нас появились свободные деньги, старенький «Электрон» «ушёл» на кухню, в зале центральное место занял цветной «Рубин», а ещё через год на его изголовье появился видеомагнитофон, приоткрывший неведомую ранее жизнь и стиль зарубежных служителей Мельпомены. Мы «подсматривали» за иностранными звёздами, за их нарядами и старались делать модницами жительниц нашего городка. Мама считала, что только во Франции живут самые утончённые, стильные и красивые женщины нашей планеты.

После окончания школы нужно было думать о будущем, моё увлечение шитьём не могло стать профессией. В конце 90-х портные были вовсе не нужны. Страна делала упор на развитие менеджмента, банковского дела, финансов и кредитов. Благодаря талантам мамы и нашему трудолюбию мы смогли перебраться в большую кооперативную квартиру и устроить меня в престижный вуз. Лекции по налоговому праву, бухгалтерскому учёту и аудиту вводили меня в сон, но подвести маму я не имел права, поэтому настойчиво зубрил нудные законы, правила и формулы. С девчонками у меня как-то не клеилось. Я не мог позволить, чтобы со мной рядом находилась безвкусно одетая, неухоженная девушка, но других тогда я не видел. Признаться в своём увлечении кройкой и шитьём было стыдно, поскольку не раз слышал от девчонок высказывания о том, что, если мужики шьют, то они обязательно должны быть нетрадиционной сексуальной ориентации. Мои мысли и желания всегда крутились вокруг противоположного пола, но открывать душу неразвитым девушкам я не спешил. Во снах я видел тонкую, изящную француженку, одетую по последнему писку моды. Её лица я никогда не видел, но всегда чувствовал нежные объятия и горячие поцелуи. Проснувшись утром, я понимал, что этот сон никогда не сбудется. Однако для приближения своей заветной мечты я записался на курсы французского языка и не переставал следить за новинками в мире моды.

После окончания института работодатель мамы, Ольга, помогла мне устроиться в коммерческий банк. Она крутилась в сфере успешных бизнесменов, нуждающихся в добросовестных и молчаливых клерках в сфере кредитования. Я не задавал клиентам лишних вопрос, они щедро благодарили за проявленную деликатность при оформлении необходимых документов. К середине нулевых банки начали поглощать друг друга, но я смог остаться на плаву в этих финансовых хитросплетениях и получить хорошую должность.

Несмотря на мои успехи, мама очень переживала за мою судьбу, в которой так и не появилась любовь. Она мечтала увидеть меня счастливым, но я был поглощён только работой. В моей жизни случались встречи, свидания и страстные ночи, но ту единственную женщину, от поцелуев с которой кружилась бы голова, я так и не нашёл. Однажды мама призналась, что сожалела, не поддержав мою мечту стать кутюрье, хотя видела во мне невероятный талант. Я обнял и поцеловал родного человека и напомнил ей про то время, в котором творчество в любом проявлении выжигалось на корню, говорил о своих успехах и благосостоянии. Но беспокойное сердце мамы эти слова не трогали, она корила себя за то, что загубила мой талант, ведь она помнила, как горели мои глаза, когда я брал в руки новый отрез ткани. Спустя несколько дней после нашего разговора мамы не стало. Она умерла лёгкой смертью – во сне. Врачи сообщили, что ночью у неё оторвался тромб…

Я никак не мог поверить, что остался совсем один. Мама никогда не болела и не жаловалась на здоровье. Она была весёлой цветущей женщиной, мечтала о Париже и достойном мужчине, которого так и не встретила в своей жизни. Всё своё тепло мама отдала мне, так и не увидев Эйфелеву башню, не познав истинного счастья, не став известным модельером. После похорон я вернулся в квартиру, сел в любимое кресло и только тогда смог поддаться настоящему горю, которое не имел права показывать на людях. Невероятная усталость сомкнула мои тяжёлые веки, я забылся глубоким сном прямо там, где сидел. Лучи солнечного света разбудили меня. На минутку я подумал, что мамина смерть и вчерашний день были просто кошмарным сном. Но окончательно очнувшись ото сна, понял, что всё произошедшее – реальность. Я захотел резко встать, но слабость не позволила мне подняться, голова сильно кружилась, заставляя остаться в кресле. Дотянувшись до журнального столика, я взял последний выпуск журнала «Бурда». Полистав страницы и обратив внимание на новую коллекцию, я немного отвлёкся мыслями и, глубоко вдохнув, закрыл журнал, но вдруг из него выпал листок белой бумаги. Это было письмо, написанное рукой мамы. Сквозь слёзы я смог прочитать о том, как сильно она любила меня и призывала всё бросить и начать новую жизнь, наполненную счастьем и любимым делом. Мама часто оставляла записочки для меня, в которых желала удачного дня, и оставляла их на кухне возле чайника, но я впервые получил от неё такое большое и трогательное письмо. Судя по дате, она написала его незадолго до своей смерти, словно почувствовав свой ранний уход. Эти слова сильно взволновали меня, наполнив душу болью. По моим щекам вновь потекли слёзы утраты и скорби по несбывшимся мечтам.

После перенесённого стресса я сильно заболел и целый месяц не мог вернуться к работе. В постели я пересматривал семейные фотографии, старые журналы и никак не мог найти ответ на вопрос, как жить дальше. Ворочаясь в кровати, я нечаянно нажал на пульт и включил телевизор. На экране были заставки с изображением Парижа под звуки песни в исполнении французской певицы Мирей Матьё. Я увидел незнакомые улочки и понял, что просто обязан посетить изысканную столицу Франции.

Эта мысль придала мне силы, казалось, даже болезнь выпустила меня из своих объятий. Собравшись с мыслями, я пришёл на работу и написал заявление об увольнении. Руководитель банка оказался очень мудрым человеком, он знал, что мама много значила в моей жизни, расценил мой поступок как нервное перенапряжение и предложил взять небольшой отпуск, чтобы привести мысли и душу в порядок. Сначала я сопротивлялся, но он настоял «не рубить» с плеча и всё хорошенько обдумать. Я решил подчиниться и, оформив отпуск, отправился покупать билеты в Париж.

Едва сдерживая волнение, оглушаемый пульсацией крови в висках, я сел в кресло самолёта и закрыл глаза. Аромат круассанов с сыром моментально захватил мою фантазию, красивые утончённые женщины в модных одеждах кружились в моей голове, я не мог дождаться встречи с долгожданным городом.

Париж встретил меня проливным дождём. Разместившись в гостинице, я бросился воплощать свой план и за три дня смог посетить Елисейские поля, Эйфелеву башню и Лувр. Моя душа была переполнена новыми ощущениями и впечатлениями. Я даже не предполагал, что смогу испытывать такой восторг от прикосновения к мировой истории. Мне доводилось бывать в Санкт-Петербурге и Москве, посещать Казань, несколько дней гостить в Великом Новгороде, но встреча с Парижем поистине взволновала мою душу. Когда первая эйфория прошла, я стал наблюдать за местными жителями, а точнее – за представительницами прекрасного пола, и был неприятно удивлён. Местные женщины не пользовались косметикой, все без исключения носили джинсы, которые были значительно хуже тех, что мы с мамой кроили много лет назад. Длинные шеи они укутывали в бесформенные и безвкусные шарфы. Но это было полбеды, самым мощным потрясением для меня стало отсутствие красивых холёных женских лиц, которые больше напоминали крысиные мордочки. Немытые жидкие волосы женщины небрежно затягивали в нелепые гульки, их худоба граничила с уродливостью, что окончательно разрушило все мои представления о французском изяществе. Посвятив ещё несколько дней изучению достопримечательностей, я окончательно утомился и практически отчаялся встретить ту, которую так часто видел во сне.

Однажды, расположившись в уличном кафе напротив моей гостиницы, я решил выпить вкусного кофе и полакомиться великолепными круассанами, аромат и вкус которых превзошёл даже мои фантазии.

Я с интересом разглядывал бесцветный и скучный отрезок улицы, украшенный лишь несколькими вазонами с цветами, как вдруг из дверей моей гостиницы вышла ОНА. Роскошная шатенка с хорошо уложенной причёской. Незнакомка была одета в красный плащ, на шее красовался платок чёрного цвета в мелкий белый горох. Когда ветер распахнул полы плаща, я успел заметить платье в цвет шарфа. Её туфельки на шпильке были красного цвета, а сумочка усыпана жемчугом. Безупречный образ этой женщины меня ошеломил. Алые чувственные губы были в цвет к лёгкому роскошному плащу. Незнакомка перешла дорогу и направилась в сторону уличного кафе. Моё сердце забилось так сильно, что было сложно дышать. Среди этого серого, унылого однообразия красотка была похожа на огонь. Я решился заговорить первым, но французские слова вылетели из моей головы.

Молодая женщина расположилась за столиком напротив. На хорошем французском она сделала точно такой же заказ, как у меня. Я обратил внимание на отсутствие обручального кольца и потрясающий маникюр на ухоженных красивых руках. Не зная, как начать разговор, я просто смотрел и наслаждался её красотой. Модница откинулась на стуле и, улыбаясь, стала рассматривать всё вокруг. Вдруг она произнесла: «Господи, как уютно!» Незнакомка говорила на чистом русском языке. Я понял, что пора действовать. Сначала я попытался сделать вид, будто являюсь французом, но девушка подняла меня на смех и сказала, что русских мужчин видно за версту. Мы познакомились, модница представилась Викторией. Она была первоклассным технологом, работала в огромном салоне по пошиву штор в моём родном городе. В Париж она приехала впервые на выставку-ярмарку лучших производителей ткани. Её командировка подходила к концу, но переговоры с поставщиками не принесли желаемых результатов. Жеманные европейские продавцы неоправданно «задрали» цены и предлагали кабальные условия для сделки. Я рассказал, что являюсь успешным банкиром, увлечённым пошивом одежды. Виктория смеяться не стала, но не поверила моим словам, ведь на мне была покупная одежда. Тогда я предложил пари. Если я сошью ей шикарное платье, она станет моей женой. Виктория улыбнулась, посмотрела на меня и, прищурив один глаз, сказала: «Я согласна».

Последние дни моего отпуска я провёл в компании весёлой и невероятно интересной женщины. Она хорошо и уместно шутила, была прекрасной рассказчицей, но уходила от разговоров о личной жизни. Каждый день Виктория потрясала меня своими нарядами и казалась идеальным творением Высших сил. Последнюю ночь в Париже мы провели вместе. Теперь я познал настоящий восторг от близости с желанной и любимой женщиной, но моё счастье длилось недолго: Виктория сообщила, что она замужем за крупным предпринимателем, от которого четыре года назад родила дочку. Их брак давно трещал по швам, но оставлять дочь без отца Виктория не хотела. Она благодарила меня за этот праздник души и тела, просила прощения за то, что не оттолкнула меня и не сказала правду, но впервые в жизни ей захотелось простого женского счастья, от которого она не смогла отказаться.

В глубине души я понимал, что чудес в жизни не бывает, но всё равно очень огорчился тому, что снова потерял свою мечту. На прощание Вика нежно обняла меня и поцеловала в губы, она гладила мои волосы и просила начать новую жизнь, наполненную счастьем и любимым делом. Я был поражен тому, что она повторила мысли моей мамы. Поблагодарил за лучик счастья и отпустил…

Вернувшись домой, я остался работать в банке, но мысли о создании своей мастерской не давали мне покоя. Разбирая чемодан, я вдруг наткнулся на визитную карточку модного дома штор, в котором работала моя Виктория. Я вспомнил наше пари и решил сшить возлюбленной платье. После работы я заглянул в магазин тканей и нашёл роскошный отрез натурального шёлка цвета морской волны. Учитывая потрясающие навыки определения размера модели и расчёта нужного количества материала, заказ я смог оформить за десять минут. Отрезное платье с отложным воротником и рукавами на высоких манжетах было готово через двое суток. Я запаковал обновку в красивую коробку, в которую вложил записку с номером телефона, на свой страх и риск отправил по адресу салона штор и стал дожидаться весточки от любимой женщины.

Ждать ответа пришлось долгие несколько недель. Когда я услышал в трубке телефона родной голос Виктории, я не мог прийти в себя от счастья. Она мило поблагодарила меня за подарок и хотела прекратить разговор, но мне пришлось напомнить коварной соблазнительнице о проигранном пари и обещании стать моей женой…

Нам пришлось многое преодолеть, чтобы стать одной семьёй, но наше чувство, внезапно возникшее в столице Франции, позволило выдержать все испытания, выпавшие на долю двух любящих сердец. Несколько лет совместная жизнь вовсе не напоминала сказку, но, просыпаясь утром в объятиях друг друга, я был уверен, что за эту роскошную женщину стоило бороться. Банковское дело я не бросил, но смог открыть для моей супруги мастерскую по пошиву одежды и домашнего текстиля, в которой иногда реализую свои творческие замыслы.

Думаю, мама теперь спокойна за меня, я победил свои привычки, стал успешным и счастливым со своей Викторией. В мою жизнь пришёл ещё один прекрасный человечек – её дочурка. Маленькая Лиза сразу приняла меня, и мы стали родными людьми.

Вместе с Викторией мы часто вспоминаем нашу судьбоносную поездку во Францию. Эту страну в силу ряда причин нам больше не удалось посетить, но мы стараемся много путешествовать. При встрече с иностранками я до сих пор уверен, что русские женщины по праву считаются самыми красивыми на Земле. Только наши представительницы слабого пола и сильного духа способны многое преодолеть ради любви, беззаветно обожать своих детей, окружать заботой и теплом родных людей, преуспевать в делах, оставаясь самыми трогательными и нежными созданиями этой планеты.

Ариша ЗИМА,
член Союза Писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."