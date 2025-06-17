ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

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17 Июня 2025

Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Борис Львович Васильев

(1924–2013)

Борис Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске . Его отец, Лев Васильев, в молодости выбрал военную карьеру и незадолго до начала Первой мировой войны поступил в школу прапорщиков. В 1915 году офицера отправили на фронт. Хорошие отношения с бойцами подразделения спасли ему жизнь во время революции : когда солдаты массово переходили на сторону большевиков, они не тронули начальство и предложили Васильеву присоединиться к Красной армии. После гражданской войны он стал кадровым военным. В мемуарах «Век необычайный» Борис Васильев вспоминал: «В нашей семье никогда не упоминали о прошлом. Его как бы вообще не существовало, а отсчет шел только с Гражданской войны. О том, что было раньше, стали рассказывать мама и, в особенности, тетя Таня уже после смерти отца, в 70-х годах – и то по моим настойчивым просьбам».

Мать будущего писателя, Елена Тихонова, принадлежала к знатному дворянскому роду. Её отец был народником и участвовал в студенческих демонстрациях. Во время революции он добровольно отдал земли общине, но оставил себе родовое имение и сад. Борис Васильев в детстве проводил много времени с дедом и летом жил в его поместье Высокое недалеко от Смоленска.

Воспитанием Васильева занималась мать. Она дала сыну хорошее домашнее образование: учила писать и читать, знакомила с законами арифметики, физики и химии, занималась языками. В 1934 году будущий писатель пошёл в школу в Воронеже , куда по службе перевели его отца. Учёба давалась Борису Васильеву легко, он уже знал программу на несколько классов вперёд. Васильев вспоминал: «В школе мне было невыносимо скучно, по крайней мере, до восьмого класса. Я знал почти всё, что там преподавали, а потому маялся, делал домашние задания на уроках и в конце концов начал убегать». Когда Борис Васильев закончил девятый класс, началась война.

На фронт Борис Васильев попал в 17 лет. Вместе с другими добровольцами из комсомола он поехал на прифронтовую полосу в Смоленск вывозить ценные исторические бумаги. Но через несколько дней после их приезда немцы сбросили десант. Об архивах сразу забыли: группу отправили оборонять деревянный мост, ведущий в соседнюю деревню. 3 июля 1941 года Борис Васильев попал в окружение, из которого выходил практически четыре месяца.

«Это [окружение] – голод, голод и ещё раз – голод, потому что ты без снабжения, без связи, без поддержки, без медицинской помощи, наконец, и любая рана может оказаться для тебя смертельной. А ещё это усталость и чувство обречённости, это – сон урывками, когда спишь-то вполуха и вполглаза. А дороги патрулируются немцами, и наш путь должен проходить через непроходимое. Тогда есть шанс уцелеть. Крохотный, но – есть», – Борис Васильев, «Век необычайный».

В октябре 1941 года Васильев добрался до советских частей. Несовершеннолетнего бойца хотели вернуть домой, в Воронеж. Но будущий писатель попросил отправить его на курсы военного дела. Командование пошло навстречу, и Борис Васильев стал курсантом кавалерийской полковой школы под Липецком .

Обучение длилось два года. В 1943 году Васильева определили в воздушно-десантный полк и отправили на передовую. Через несколько месяцев он попал на мину во время боевого задания под Вязьмой. Будущего писателя доставили в костромской военный госпиталь. Ранение было тяжёлым – врачи запретили Васильеву возвращаться на фронт.

В госпитале Борис Васильев познакомился с кадровым командиром Дроздовым, который предложил юноше поступать в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Васильев наверстал школьную программу за 10-й класс и в августе 1943 года поступил в академию. Курс был женским: из пяти отделений на двух учились только девушки. В академии Борис Васильев познакомился с Зорей Поляк. Он вспоминал: «Я вскоре выделил одну: этакий колобок в длинной гимнастёрке, стоявший на самом левом фланге во время курсовых построений <…> мы регулярно ходили в Консерваторию, в музеи, в театры <…> А на лекциях обменивались друг с другом бесконечными записками». Они полюбили друг друга и 12 февраля 1945 года поженились.

В 1946 году Борис Васильев получил диплом. Его распределили в Свердловск (сегодня – Екатеринбург ) на Уралмашзавод, где испытывали новые боевые машины. Молодой семье дали квартиру, и вскоре к ним переехали родители Зори Поляк. Её отец, Альберт Львович, устроился врачом в заводскую поликлинику. В 1952 году Васильев вступил в КПСС.

В январе 1953 года началось дело врачей. Оно привело к антисемитским настроениям в Свердловске: из-за национальности к тестю Бориса Васильева перестали приходить на приём в поликлинику, Зорю Васильеву домой каждый день провожали друзья.

На одном из партийных собраний Васильева попросили подготовить доклад о заговоре. Он рассказывал: «Я сообразил, почему он поручает этот доклад именно мне, сразу же. Требовалось только уточнение, которое я тут же и получил. И ответил: «Я не буду делать этого доклада». «Мы так и предполагали, – улыбнулся Турчин, не поднимая глаз. – Я поставлю вопрос на партсобрании о твоём отказе». Вскоре Бориса Васильева исключили из партии, а затем попросили освободить одну из двух комнат в квартире. Товарищеский суд чести требовал лишить его офицерского звания инженер-капитана.

Чтобы отвлечься от происходящего, Борис Васильев начал писать пьесы. Первой стала драма «Танкисты». Когда текст был закончен, писатель наудачу отправил его по почте в Центральный театр Советской Армии (ЦТСА) .

«Меня преследовала не злость, не ненависть, а мучительное чувство несправедливости. И чтобы хоть как-то избавиться от него, я стал писать пьесу <…> И трудился с невероятным азартом, чаще всего – в цеху, на работе, прерываясь только когда меня вызывали принимать очередные изделия <…> Я при всей своей легкомысленности понимал, что, как только в обкоме утвердят решение о моем исключении, а в Москве согласятся с решением суда офицерской чести, меня, да и всех нас ожидают тяжёлые времена», – Борис Васильев, «Век необычайный».

Пятого марта 1953 года скончался Сталин. Через несколько дней Бориса Васильева вызвали в районный комитет партии, все обвинения с него сняли, а за отказ подготовить доклад Васильеву сделали лишь выговор.

В конце апреля 1953 года Борис Васильев получил ответ от Театра Советской армии. Заведующий литературной частью Антон Сегеди просил его приехать в театр. На майские праздники автор отправился в Москву. «Танкистов» собирались поставить на сцене, но произведение нужно было адаптировать для театра: «Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать – со сцены, – говорил руководитель театра Алексей Попов. – Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится». Борис Васильев решил посвятить себя литературе и уволился с завода.

В 1955 году постановка была готова. Незадолго до премьеры Политуправление Советской армии без объяснения причин запретило спектакль – он так и не увидел свет. С печати сняли и тираж журнала «Театр», в котором должны были опубликовать пьесу под новым названием – «Офицеры».

«А может быть, это-то и хорошо, что запретили без всякого объяснения? Если бы надавали замечаний, я бы растратил уйму времени, пьесу всё равно бы угробили (в этом ведомстве своих мнений не меняют), а я бы привык доделывать да переделывать по указаниям, слухам, мнениям… Я слушаю только редакторов, устраняю их замечания или принимаю к сведению, но никогда ничего не переделываю во имя, так сказать, сиюминутного момента», – Борис Васильев, «Век необычайный».

В 1955 году Борис Васильев поступил в сценарную мастерскую в Главкино. В этом ему помог главный редактор издания «Театр» Николай Погодин – он работал там преподавателем и как раз набирал себе курс. Свой первый киносценарий Васильев написал за три дня. В 1958 году по нему сняли фильм «Очередной рейс» про двух враждующих шоферов. В мемуарах «Век необычайный» Васильев писал: «В кино я работал с огромным удовольствием не только потому, что с детства любил его, но и понимая, что это – моя единственная литературная школа, в которой я приобрету навыки литературной работы».

Драматург написал пьесы-сценарии «Стучите – и откроется», «Весёлый тракт», «Начало», «Отчизна моя, Россия» и «Длинный день». В 1960 году он стал членом Союза кинематографистов. Однако за произведения платили мало. Чтобы заработать на жизнь, Борис Васильев вместе с женой писали закадровые тексты для киножурналов «Новости дня», «Ровесник», «Пионерия», «Иностранная хроника», для телепередач КВН.

В 1967 году писатель закончил свою первую повесть – «Иванов катер» о буднях лесоплавщиков на Волге . Он отправил рукопись в журнал «Волга» и через две недели получил отказ: «Повесть – сплошное очернительство славных тружеников речного флота». Не согласились печатать произведение и в издании «Знамя». Тогда друзья посоветовали Васильеву отнести повесть в журнал «Новый мир», главным редактором которого был поэт Александр Твардовский . Там «Иванов катер» к публикации приняли, однако печать затянулась до 1970 года.

С июня 1968 года Борис Васильев работал над повестью «Весною, которой не было» о девушках-зенитчицах, которые вступили в неравный бой с немцами и погибли. В основу повести легла реальная история: в начале войны семь раненых солдат помешали немецким диверсантам взорвать железную дорогу Петрозаводск – Мурманск. В живых остался только сержант. В книге «Летят мои кони» Борис Васильев писал: «А потом вдруг придумалось – пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И всё – повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал». Прототипом одной из героинь, Сони Гурвич, стала его жена.

В 1969 году произведение было готово. Васильев отправил рукопись в журнал «Юность», её приняли и хотели напечатать в ближайшем номере. Автору только предложили поменять название на «А зори здесь тихие»: прежний заголовок трудно воспринимался на слух.

«А зори здесь тихие» принесли известность писателю. В 1971 году режиссер Юрий Любимов поставил на повесть спектакль в Московском театре на Таганке . А через год вышла одноимённая экранизация Станислава Ростоцкого . Фильм стал лидером советского кинопроката 1973 года: картину посмотрели 66 миллионов человек.

Борис Васильев продолжил печататься в журнале «Юность». В 1973 году там опубликовали роман «Не стреляйте белых лебедей». Главный герой произведения – честный лесничий Егор Полушкин – пытался защитить лебедей от браконьеров, но погиб сам. В журнале также появились повести и рассказы писателя о войне: «В списках не значился», «Ветеран», «Великолепная шестёрка».

В 1976 году Борис Васильев написал произведение «Завтра была война» о предвоенном времени. По сюжету, отца убеждённой комсомолки Вики признали врагом народа. В школе на десятиклассницу давили и хотели добиться того, чтобы Вика публично от него отреклась. Она отказалась и покончила с собой.

Писатель вспоминал: «Я работал по десять часов в день, писал быстро, и повесть стекала с кончика пера почти без помарок. Я знал, что она получилась, потому что проверил её на моих друзьях. И редакция “Юности” ревела взахлёб, и всех всё устраивало, и… И её набрали, но в свет она так и не вышла. Её не пропустил Идеологический отдел ЦК, и журнал вышел с опозданием на месяц без этой повести». Васильев показал в произведении молодое поколение, разочарованное в своих идеалах. Цензура не могла пропустить такое в печать, и до 1984 года повесть была под запретом.

В 1985 году в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского состоялась премьера спектакля «Завтра была война». А через два года выпускник ВГИКа Юрий Кара снял по мотивам повести одноимённый фильм. Это была дипломная работа режиссёра. Кара сделал в фильме акцент на сталинских репрессиях и противостоянии старшего поколения и нового. На премьерном показе присутствовал Борис Васильев. Кинолента получила золотую медаль имени А. П. Довженко за «Лучший военно-патриотический фильм».

В 1988 году писатель опубликовал роман «Вам привет от бабы Леры». В произведении Васильев подробно описывал судьбу женщины, которая пережила гражданскую войну, раскулачивание и сталинские лагеря.

В 1989 году Борис Васильев стал депутатом I Съезда народных депутатов СССР. Он вошёл в комиссию по расследованию антисоветского митинга в Тбилиси. Писатель изучал отчёты, читал показания очевидцев. Когда он узнал о том, что информацию о 21 погибшем во время протестов старались скрыть, Васильев выступил с критикой властей и вышел из партии. С этого момента он начал интересоваться историей и работать в жанре исторического романа. Писатель говорил: «Крестьянская психология истории вообще не знает и не воспринимает её. У них история умирает в прадедах, мало кто знает даже, где его могила. Но сейчас происходит другое – появилась психология победившего обывателя. Ему нужен только сегодняшний день». Васильев начал писать произведения о Древней Руси: «Вещий Олег», «Ольга, королева русов», «Князь Святослав». В 1989 году вышел в печать роман «И был вечер, и было утро» о еврейских погромах во время революции 1905 года.

В 1997 году литератор получил премию имени Сахарова «За гражданское мужество». Он также был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени. В 2002 году Васильев стал членом Комиссии по правам человека при президенте РФ.

Борис Васильев скончался 11 марта 2013 года. Писателю было 87 лет.

Интересные факты о Борисе Васильеве

Во время практики в Ленинграде Васильев с женой чуть не подорвались на заминированном поле. В 1945 году они должны были испытать самоходную артиллерийскую установку и приехали на линию обороны. В книге «Век необычайный» он вспоминал: «И тут я увидел незабудки. Пока Зоря разглядывала вчерашнее поле тяжелейших боев, я перешагнул через проржавевшую колючую проволоку и направился прямёхонько к незабудкам. И уже набрал букетик, когда вдруг увидел минную растяжку. Проследил глазами и заметил мину, к которой она вела. Мину с невывинченным взрывателем. И понял, что меня занесло на неразминированный участок». С поля Васильева вывела жена, она шла первая: литератор ещё с молодости страдал близорукостью.

Правильное название романа Васильева – «Не стреляйте белых лебедей». Предлог «в» случайно добавил корректор журнала «Юность», в котором публиковалось произведение писателя. В дальнейшем многие издания печатали на основании этого текста, поэтому ошибку стали повторять.

Спектакль «Завтра была война» показывали в Национальном театре в Лондоне. Этого добилась известная английская актриса Ванесса Редгрейв. Она была на премьере постановки в Театре имени Владимира Маяковского, и ей так понравилось, что актриса стала ходить на каждый показ. В театре Редгрейв познакомилась с Борисом Васильевым и сказала ему, что добьётся спектакля по его пьесе в Лондоне. Так и вышло: вскоре труппа получила приглашение на гастроли в британскую столицу. Васильев вспоминал: «“Завтра была война“ игралась в огромном Национальном театре за мостом Ватерлоо при полных аншлагах, но на первом спектакле Ванессе переводить не пришлось; в зале была русская публика. И не только из советского посольства, но и эмигранты первой и второй волн».

culture.ru

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."