ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

17 Июня 2025



Газета «Вести» продолжает рубрику «Великие писатели Отечества». Нашим читателям мы предлагаем ознакомиться с краткой биографией людей, которые существенно повлияли на мировоззрение россиян, воспитание в них чувства прекрасного, сделали русский язык великим и могучим. При этом не будем забывать, что некоторые из них стали предвестниками трёх революций в Российской империи, приблизив смутные времена с кровавой круговертью, а также приблизившие крах советского строя. Великие писатели Отечества составляют часть нашей истории и заслуживают того, чтобы их творчество знали и помнили.

Борис Львович Васильев

(1924–2013)

Борис Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске . Его отец, Лев Васильев, в молодости выбрал военную карьеру и незадолго до начала Первой мировой войны поступил в школу прапорщиков. В 1915 году офицера отправили на фронт. Хорошие отношения с бойцами подразделения спасли ему жизнь во время революции : когда солдаты массово переходили на сторону большевиков, они не тронули начальство и предложили Васильеву присоединиться к Красной армии. После гражданской войны он стал кадровым военным. В мемуарах «Век необычайный» Борис Васильев вспоминал: «В нашей семье никогда не упоминали о прошлом. Его как бы вообще не существовало, а отсчет шел только с Гражданской войны. О том, что было раньше, стали рассказывать мама и, в особенности, тетя Таня уже после смерти отца, в 70-х годах – и то по моим настойчивым просьбам».

Мать будущего писателя, Елена Тихонова, принадлежала к знатному дворянскому роду. Её отец был народником и участвовал в студенческих демонстрациях. Во время революции он добровольно отдал земли общине, но оставил себе родовое имение и сад. Борис Васильев в детстве проводил много времени с дедом и летом жил в его поместье Высокое недалеко от Смоленска.

Воспитанием Васильева занималась мать. Она дала сыну хорошее домашнее образование: учила писать и читать, знакомила с законами арифметики, физики и химии, занималась языками. В 1934 году будущий писатель пошёл в школу в Воронеже , куда по службе перевели его отца. Учёба давалась Борису Васильеву легко, он уже знал программу на несколько классов вперёд. Васильев вспоминал: «В школе мне было невыносимо скучно, по крайней мере, до восьмого класса. Я знал почти всё, что там преподавали, а потому маялся, делал домашние задания на уроках и в конце концов начал убегать». Когда Борис Васильев закончил девятый класс, началась война.

На фронт Борис Васильев попал в 17 лет. Вместе с другими добровольцами из комсомола он поехал на прифронтовую полосу в Смоленск вывозить ценные исторические бумаги. Но через несколько дней после их приезда немцы сбросили десант. Об архивах сразу забыли: группу отправили оборонять деревянный мост, ведущий в соседнюю деревню. 3 июля 1941 года Борис Васильев попал в окружение, из которого выходил практически четыре месяца.

«Это [окружение] – голод, голод и ещё раз – голод, потому что ты без снабжения, без связи, без поддержки, без медицинской помощи, наконец, и любая рана может оказаться для тебя смертельной. А ещё это усталость и чувство обречённости, это – сон урывками, когда спишь-то вполуха и вполглаза. А дороги патрулируются немцами, и наш путь должен проходить через непроходимое. Тогда есть шанс уцелеть. Крохотный, но – есть», – Борис Васильев, «Век необычайный».

В октябре 1941 года Васильев добрался до советских частей. Несовершеннолетнего бойца хотели вернуть домой, в Воронеж. Но будущий писатель попросил отправить его на курсы военного дела. Командование пошло навстречу, и Борис Васильев стал курсантом кавалерийской полковой школы под Липецком .

Обучение длилось два года. В 1943 году Васильева определили в воздушно-десантный полк и отправили на передовую. Через несколько месяцев он попал на мину во время боевого задания под Вязьмой. Будущего писателя доставили в костромской военный госпиталь. Ранение было тяжёлым – врачи запретили Васильеву возвращаться на фронт.

В госпитале Борис Васильев познакомился с кадровым командиром Дроздовым, который предложил юноше поступать в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Васильев наверстал школьную программу за 10-й класс и в августе 1943 года поступил в академию. Курс был женским: из пяти отделений на двух учились только девушки. В академии Борис Васильев познакомился с Зорей Поляк. Он вспоминал: «Я вскоре выделил одну: этакий колобок в длинной гимнастёрке, стоявший на самом левом фланге во время курсовых построений <…> мы регулярно ходили в Консерваторию, в музеи, в театры <…> А на лекциях обменивались друг с другом бесконечными записками». Они полюбили друг друга и 12 февраля 1945 года поженились.

В 1946 году Борис Васильев получил диплом. Его распределили в Свердловск (сегодня – Екатеринбург ) на Уралмашзавод, где испытывали новые боевые машины. Молодой семье дали квартиру, и вскоре к ним переехали родители Зори Поляк. Её отец, Альберт Львович, устроился врачом в заводскую поликлинику. В 1952 году Васильев вступил в КПСС.

В январе 1953 года началось дело врачей. Оно привело к антисемитским настроениям в Свердловске: из-за национальности к тестю Бориса Васильева перестали приходить на приём в поликлинику, Зорю Васильеву домой каждый день провожали друзья.

На одном из партийных собраний Васильева попросили подготовить доклад о заговоре. Он рассказывал: «Я сообразил, почему он поручает этот доклад именно мне, сразу же. Требовалось только уточнение, которое я тут же и получил. И ответил: «Я не буду делать этого доклада». «Мы так и предполагали, – улыбнулся Турчин, не поднимая глаз. – Я поставлю вопрос на партсобрании о твоём отказе». Вскоре Бориса Васильева исключили из партии, а затем попросили освободить одну из двух комнат в квартире. Товарищеский суд чести требовал лишить его офицерского звания инженер-капитана.

Чтобы отвлечься от происходящего, Борис Васильев начал писать пьесы. Первой стала драма «Танкисты». Когда текст был закончен, писатель наудачу отправил его по почте в Центральный театр Советской Армии (ЦТСА) .

«Меня преследовала не злость, не ненависть, а мучительное чувство несправедливости. И чтобы хоть как-то избавиться от него, я стал писать пьесу <…> И трудился с невероятным азартом, чаще всего – в цеху, на работе, прерываясь только когда меня вызывали принимать очередные изделия <…> Я при всей своей легкомысленности понимал, что, как только в обкоме утвердят решение о моем исключении, а в Москве согласятся с решением суда офицерской чести, меня, да и всех нас ожидают тяжёлые времена», – Борис Васильев, «Век необычайный».

Пятого марта 1953 года скончался Сталин. Через несколько дней Бориса Васильева вызвали в районный комитет партии, все обвинения с него сняли, а за отказ подготовить доклад Васильеву сделали лишь выговор.

В конце апреля 1953 года Борис Васильев получил ответ от Театра Советской армии. Заведующий литературной частью Антон Сегеди просил его приехать в театр. На майские праздники автор отправился в Москву. «Танкистов» собирались поставить на сцене, но произведение нужно было адаптировать для театра: «Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать – со сцены, – говорил руководитель театра Алексей Попов. – Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится». Борис Васильев решил посвятить себя литературе и уволился с завода.

В 1955 году постановка была готова. Незадолго до премьеры Политуправление Советской армии без объяснения причин запретило спектакль – он так и не увидел свет. С печати сняли и тираж журнала «Театр», в котором должны были опубликовать пьесу под новым названием – «Офицеры».

«А может быть, это-то и хорошо, что запретили без всякого объяснения? Если бы надавали замечаний, я бы растратил уйму времени, пьесу всё равно бы угробили (в этом ведомстве своих мнений не меняют), а я бы привык доделывать да переделывать по указаниям, слухам, мнениям… Я слушаю только редакторов, устраняю их замечания или принимаю к сведению, но никогда ничего не переделываю во имя, так сказать, сиюминутного момента», – Борис Васильев, «Век необычайный».

В 1955 году Борис Васильев поступил в сценарную мастерскую в Главкино. В этом ему помог главный редактор издания «Театр» Николай Погодин – он работал там преподавателем и как раз набирал себе курс. Свой первый киносценарий Васильев написал за три дня. В 1958 году по нему сняли фильм «Очередной рейс» про двух враждующих шоферов. В мемуарах «Век необычайный» Васильев писал: «В кино я работал с огромным удовольствием не только потому, что с детства любил его, но и понимая, что это – моя единственная литературная школа, в которой я приобрету навыки литературной работы».

Драматург написал пьесы-сценарии «Стучите – и откроется», «Весёлый тракт», «Начало», «Отчизна моя, Россия» и «Длинный день». В 1960 году он стал членом Союза кинематографистов. Однако за произведения платили мало. Чтобы заработать на жизнь, Борис Васильев вместе с женой писали закадровые тексты для киножурналов «Новости дня», «Ровесник», «Пионерия», «Иностранная хроника», для телепередач КВН.

В 1967 году писатель закончил свою первую повесть – «Иванов катер» о буднях лесоплавщиков на Волге . Он отправил рукопись в журнал «Волга» и через две недели получил отказ: «Повесть – сплошное очернительство славных тружеников речного флота». Не согласились печатать произведение и в издании «Знамя». Тогда друзья посоветовали Васильеву отнести повесть в журнал «Новый мир», главным редактором которого был поэт Александр Твардовский . Там «Иванов катер» к публикации приняли, однако печать затянулась до 1970 года.

С июня 1968 года Борис Васильев работал над повестью «Весною, которой не было» о девушках-зенитчицах, которые вступили в неравный бой с немцами и погибли. В основу повести легла реальная история: в начале войны семь раненых солдат помешали немецким диверсантам взорвать железную дорогу Петрозаводск – Мурманск. В живых остался только сержант. В книге «Летят мои кони» Борис Васильев писал: «А потом вдруг придумалось – пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И всё – повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал». Прототипом одной из героинь, Сони Гурвич, стала его жена.

В 1969 году произведение было готово. Васильев отправил рукопись в журнал «Юность», её приняли и хотели напечатать в ближайшем номере. Автору только предложили поменять название на «А зори здесь тихие»: прежний заголовок трудно воспринимался на слух.

«А зори здесь тихие» принесли известность писателю. В 1971 году режиссер Юрий Любимов поставил на повесть спектакль в Московском театре на Таганке . А через год вышла одноимённая экранизация Станислава Ростоцкого . Фильм стал лидером советского кинопроката 1973 года: картину посмотрели 66 миллионов человек.

Борис Васильев продолжил печататься в журнале «Юность». В 1973 году там опубликовали роман «Не стреляйте белых лебедей». Главный герой произведения – честный лесничий Егор Полушкин – пытался защитить лебедей от браконьеров, но погиб сам. В журнале также появились повести и рассказы писателя о войне: «В списках не значился», «Ветеран», «Великолепная шестёрка».

В 1976 году Борис Васильев написал произведение «Завтра была война» о предвоенном времени. По сюжету, отца убеждённой комсомолки Вики признали врагом народа. В школе на десятиклассницу давили и хотели добиться того, чтобы Вика публично от него отреклась. Она отказалась и покончила с собой.

Писатель вспоминал: «Я работал по десять часов в день, писал быстро, и повесть стекала с кончика пера почти без помарок. Я знал, что она получилась, потому что проверил её на моих друзьях. И редакция “Юности” ревела взахлёб, и всех всё устраивало, и… И её набрали, но в свет она так и не вышла. Её не пропустил Идеологический отдел ЦК, и журнал вышел с опозданием на месяц без этой повести». Васильев показал в произведении молодое поколение, разочарованное в своих идеалах. Цензура не могла пропустить такое в печать, и до 1984 года повесть была под запретом.

В 1985 году в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского состоялась премьера спектакля «Завтра была война». А через два года выпускник ВГИКа Юрий Кара снял по мотивам повести одноимённый фильм. Это была дипломная работа режиссёра. Кара сделал в фильме акцент на сталинских репрессиях и противостоянии старшего поколения и нового. На премьерном показе присутствовал Борис Васильев. Кинолента получила золотую медаль имени А. П. Довженко за «Лучший военно-патриотический фильм».

В 1988 году писатель опубликовал роман «Вам привет от бабы Леры». В произведении Васильев подробно описывал судьбу женщины, которая пережила гражданскую войну, раскулачивание и сталинские лагеря.

В 1989 году Борис Васильев стал депутатом I Съезда народных депутатов СССР. Он вошёл в комиссию по расследованию антисоветского митинга в Тбилиси. Писатель изучал отчёты, читал показания очевидцев. Когда он узнал о том, что информацию о 21 погибшем во время протестов старались скрыть, Васильев выступил с критикой властей и вышел из партии. С этого момента он начал интересоваться историей и работать в жанре исторического романа. Писатель говорил: «Крестьянская психология истории вообще не знает и не воспринимает её. У них история умирает в прадедах, мало кто знает даже, где его могила. Но сейчас происходит другое – появилась психология победившего обывателя. Ему нужен только сегодняшний день». Васильев начал писать произведения о Древней Руси: «Вещий Олег», «Ольга, королева русов», «Князь Святослав». В 1989 году вышел в печать роман «И был вечер, и было утро» о еврейских погромах во время революции 1905 года.

В 1997 году литератор получил премию имени Сахарова «За гражданское мужество». Он также был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени. В 2002 году Васильев стал членом Комиссии по правам человека при президенте РФ.

Борис Васильев скончался 11 марта 2013 года. Писателю было 87 лет.

Интересные факты о Борисе Васильеве

Во время практики в Ленинграде Васильев с женой чуть не подорвались на заминированном поле. В 1945 году они должны были испытать самоходную артиллерийскую установку и приехали на линию обороны. В книге «Век необычайный» он вспоминал: «И тут я увидел незабудки. Пока Зоря разглядывала вчерашнее поле тяжелейших боев, я перешагнул через проржавевшую колючую проволоку и направился прямёхонько к незабудкам. И уже набрал букетик, когда вдруг увидел минную растяжку. Проследил глазами и заметил мину, к которой она вела. Мину с невывинченным взрывателем. И понял, что меня занесло на неразминированный участок». С поля Васильева вывела жена, она шла первая: литератор ещё с молодости страдал близорукостью.

Правильное название романа Васильева – «Не стреляйте белых лебедей». Предлог «в» случайно добавил корректор журнала «Юность», в котором публиковалось произведение писателя. В дальнейшем многие издания печатали на основании этого текста, поэтому ошибку стали повторять.

Спектакль «Завтра была война» показывали в Национальном театре в Лондоне. Этого добилась известная английская актриса Ванесса Редгрейв. Она была на премьере постановки в Театре имени Владимира Маяковского, и ей так понравилось, что актриса стала ходить на каждый показ. В театре Редгрейв познакомилась с Борисом Васильевым и сказала ему, что добьётся спектакля по его пьесе в Лондоне. Так и вышло: вскоре труппа получила приглашение на гастроли в британскую столицу. Васильев вспоминал: «“Завтра была война“ игралась в огромном Национальном театре за мостом Ватерлоо при полных аншлагах, но на первом спектакле Ванессе переводить не пришлось; в зале была русская публика. И не только из советского посольства, но и эмигранты первой и второй волн».

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