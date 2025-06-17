Великие художники России

17 Июня 2025



Искусствоведы утверждают: живопись развивает творческое мышление и безупречный вкус. Ученые убеждены, что любование прекрасными полотнами вызывает в организме гормон удовольствия и радости, который возникает при чувстве влюбленности. Для подтверждения обеих теорий газета «Вести» продолжает новую рубрику «Великие художники России», в которой читатели узнают известные факты из жизни талантливых живописцев, узнают о загадочных поворотах в их судьбах и познакомятся с деталями создания самых выдающихся произведений каждого из них.

Исаак Ильич Левитан

(18.08.1860 – 22.07.1900)

Исаак Левитан родился 18 (30 по новому стилю) августа 1860 года в небольшом городке Кибарти, который сейчас является частью Литвы. Его отец, Илья Абрамович, был сыном раввина и образованным человеком, который работал частным репетитором французского и немецкого языков, а затем переводчиком во французской строительной компании. Но при этом семья была очень бедной и еле сводила концы с концами. Мать Исаака была домохозяйкой, она изо всех сил пыталась заботиться об Исааке, его брате Абеле и сестрах – Терезе и Эмме. Оба родителя поощряли ранний интерес сыновей к искусству. Юный Исаак с детства любил рисовать пейзажи, деревья и траву.

В 1870-х годах семья переехала в Москву, чтобы дети могли получить образование. В 1871 году старший брат Исаака Абель-Лейб поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Осенью 1873 года в училище был принят и тринадцатилетний Исаак. Его учителями были художники Перов, Саврасов и Поленов.

Однако со смертью обоих родителей положение детей стало бедственным. Училище время от времени оказывало братьям материальную помощь, а в 1876 году освободило их от оплаты обучения «ввиду крайней бедности» и как «оказавших большие успехи в искусстве». В марте 1877 года две работы Левитана экспонировались на выставке, были отмечены прессой, а шестнадцатилетний художник получил малую серебряную медаль и 220 рублей «для возможности продолжить занятия».

В 1879 году, после третьего покушения на императора Александра II (На царя-освободителя покушались семь раз. Самодержца всё-таки убили в 1881 году.) государь запретил евреям жить в «исконно русской столице», так как членами террористических организаций в основном были евреи. Восемнадцатилетнего Левитана вместе с братом, сестрой и зятем выслали из Москвы. Они обосновались на небольшой даче в подмосковной Салтыковке (окрестности Балашихи), где прожили несколько лет. Весной 1885 года Левитан смог окончить училище, однако звания художника он не получил, ему был выдан диплом учителя чистописания.

Лето 1885 года Исаак Левитан провел в усадьбе Киселевых – «поэтичном Бабкине», как он называл эту деревню. Там художник сблизился с Антоном Чеховым. Они оставались дружны до конца жизни, а сестра писателя Мария стала первой любовью Левитана. Получив деньги за декорации в Московской частной русской опере мецената Саввы Мамонтова, художник в 1886 году отправился на лечение в Крым. Голодное детство, беспокойная жизнь, напряженный труд сказались на здоровье мастера, у него обострилась болезнь сердца.

Из поездки живописец привез более 50 пейзажей, среди которых «Сакля в Алупке», «Берег моря. Крым», «Татарское кладбище», которые были раскуплены в первые дни на периодической выставке Московского общества любителей художеств.

В это время Чехов познакомил Левитана с Дмитрием Кувшинниковыми – полицейским врачом и его женой Софьей, которая держала в Москве салон. Темноглазая смуглая Софья была на 13 лет старше Исаака и привлекала окружающих своим свободным и оригинальным нравом. Увлечение живописью привело к тому, что с 1886 года Софья Кувшинникова стала ученицей Левитана и его возлюбленной.

В 1988 году Левитан совершил путешествие по Волге, где увидел городок Плёс, зачаровавший художника. В конце 1889 – начале 1890 года Исаак Левитан впервые побывал в Европе и отправился в Париж на Всемирную выставку. В марте 1891 года мастер стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. Московский меценат Сергей Морозов, увлеченный живописью и друживший с Левитаном, предоставил художнику очень удобную мастерскую в Трёхсвятительском переулке. Однако в сентябре 1892 года снова началось выселение евреев из Москвы, и Левитан был вынужден покинуть город.

С ним уехала Софья Кувшинникова. Друзья Левитана в Москве и Санкт-Петербурге протестовали, требуя его возвращения. Власти были вынуждены отменить свое решение относительно художника, чтобы избежать общественного скандала (на тот момент Левитан был широко известен не только в России, но и за рубежом).

Летом 1894 года Левитан вместе с возлюбленной вновь поселился в имении Островно на берегу одноименного озера. Там, на озере Удомля и Островенском озере, сформировался сюжет картины «Над вечным покоем», которая впоследствии стала одной из самых знаменитых полотен автора.

В процессе работы над полотном Левитаном были созданы графические эскизы-варианты, затем ряд живописных этюдов, а также большой эскиз будущей картины. В конце 1893 года художник продолжил работу над полотном в Москве.

На картине с высоты птичьего полета автор открыл широкую панораму природных стихий, где в сумрачном небе клубились серебристо-лиловые тучи, которые частично пролилась дождем и приближались, вытесняя солнечную часть неба. Насквозь промокшие, сливающиеся с горизонтом луга на дальнем плане и одинокий островок среди вод автор сравнивал с человеческой жизнью среди «вечного безмолвия бесконечных пространств». Изображая покосившиеся кладбищенские кресты, художник хотел напомнить о хрупкости человеческой жизни перед лицом вселенной. Картина была окончена в начале 1894 года.

Вместе с другими произведениями Левитана полотно «Над вечным покоем» экспонировалось на 22-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок (передвижников), которая открылась 6 марта 1894 году в Санкт-Петербурге. Еще до открытия передвижной выставки картина была приобретена у автора Павлом Третьяковым.

Полотно привлекло к себе большое внимание зрителей и рецензентов, но отношение к нему оказалось далеко неоднозначным. Многие критики характеризовали картину как «вызывающую недоумение в зрителях».

В 1898 году картина экспонировалась на выставке русских и финляндских художников, проходившей в рамках Мюнхенского сецессиона. С 1 мая по 1 июня экспозиция, на которой было представлено около 120 картин, проходила в Мюнхене, а затем побывала в Берлине, Кёльне и Дюссельдорфе.

Летом 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, многие экспонаты из собрания Государственной Третьяковской галереи были эвакуированы в Новосибирск, где хранились в недостроенном здании Новосибирского театра оперы и балета. В настоящее время картина «Над вечным покоем» выставляется в «Левитановском зале» (зал № 37) основного здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

Во время пребывания Исаака Ильича в Тверской губернии мастер написал еще одно знаменитое полотно «Золотая осень», на котором изображена небольшая река, окруженная деревьями, покрытыми жёлтой и красной осенней листвой. Вдали видны деревенские домики, поля, а далее на горизонте – осенний лес, окрашенный в оттенки желтого цвета. А надо всем этим – голубое небо, по которому плывут светлые облака.

Через год после написания работы она была куплена Павлом Третьяковым прямо с передвижной выставки. У нового владельца неожиданно возникли проблемы с оформлением сделки, и картина долго еще кочевала по выставкам передвижников, где её постигло несчастье – тяжёлый медный козырек калорифера, упав со стены, проткнул полотно насквозь. Спешно были проведены реставрационные работы, и стараниями реставратора Дмитрия Арцыбашева картина вновь приобрела первозданный вид. Сейчас работа хранится и экспонируется вместе с полотном «Над вечным покоем».

Самыми дорогими картинами Левитана считаются: «Заросший пруд» (1888) и «Лето» (1891). В 2017 году они были приобретены частными владельцами на аукционе Sotheby’s за миллион долларов каждая.

В 1898 году Академия художеств присвоила Исааку Левитану звание академика пейзажной живописи.

Художник был невероятно влюбчивым человеком, но официально не женился. Многие года он поддерживал отношения с замужней женщиной Софьей Кувшинниковой, которая была с ним рядом в самые мрачные минуты его душевных терзаний, свойственных его депрессивной натуре. Антон Павлович Чехов говорил, что эта женщина дарила художнику заботу, счастье и покой. Хотя отношения с любовницей друга у писателя складывались напряженные. Он был предан Левитану и открыто недолюбливал Кувшинникову, иронично называя её «Сафо». После «Попрыгуньи», в основу которой легла история замужней Софьи, та перестала общаться с Чеховым, а Левитан три года не подавал ему руки.

История их любви закончилась через восемь лет, когда художник встретил другую женщину. Для Софьи это оказалось неожиданным ударом. Она была шокирована произошедшим и попыталась отравиться, но, преодолев себя, смогла пережить эту боль и ушла из жизни художника, не произнеся в его адрес ни одного плохого слова. После их разрыва Софья прожила всего семь лет и скончалась от тифа. Подаренные картины и рисунки Левитана до последнего дня жизни украшали стены её дома.

Новой возлюбленной Левитана стала Анна, жена помощника градоначальника Санкт-Петербурга Ивана Турчанинова. Для Анны Николаевны отношения с Левитаном стали самым настоящим и искренним чувством. Она любила и заботилась о нём. По её распоряжению для работы Левитана была построена отдельная мастерская. Но видеться часто они не могли.

Вскоре в эти непростые отношения вмешалась старшая дочь Турчаниновой Варя, у которой тоже произошел роман с художником. Обстановка в семье стала невыносимой. Мать и дочь фактически враждовали, а Левитан совершил попытку самоубийства, но остался жив.

22 июля 1900-го Исаак Левитан умер на руках Турчаниновой, немного не дожив до своего 40-летия. Всё лето его картины выставлялись в Русском павильоне на Всемирной выставке в Париже, а в мастерской Левитана осталось 40 недописанных картин и несколько сотен набросков. Детей у художника не было.

Исаак Левитан был похоронен 25 июля 1900 года на старом еврейском кладбище по соседству с Дорогомиловским. В апреле 1941-го прах художника перенесли на Новодевичье кладбище, где он и покоится рядом с Антоном Чеховым и художником Михаилом Нестеровым.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)