ВОПРОС – ОТВЕТ

24 Июня 2025



Лето – пора ремонтов, строительства и благоустройства, на которые камчатская погода отводит не так много времени. А еще это время летних школьных каникул и новых забот по организации детского отдыха. Все эти темы сегодня – в нашей традиционной рубрике, составленной по вопросам читателей.

– Сколько дворов возле жилых многоэтажек благоустроят в этом году в нашем городе и кто решает, что там необходимо сделать? Ольга Зубкова, г. Петропавловск-Камчатский.

– В этом году в Петропавловске-Камчатском обещают обустроить девять дворов. Об этом сообщили в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО. В списке дворовые территории на проспекте Циолковского возле домов № 39 и № 37: там отремонтируют проезды, обустроят тротуары, парковку, выполнят озеленение. На улице Академика Курчатова у дома № 5 в планах устройство уличного освещения, озеленение придомовой территории с установкой ограждения, ремонт лестниц, укрепление откосов. На улице Владивостокской у дома № 15 отремонтируют проезд и лестничный переход. На улице Звездной во дворе дома № 13 обустроят пешеходную дорожку и парковочную зону, установят детскую и спортивную площадки, выполнят озеленение.

В перечне также значатся Космический проезд (двор дома № 19); улицы Лермонтова (двор дома № 12); Океанская (двор дома № 92б), Маршала Блюхера (двор дома № 43).

В Управлении пояснили, что благоустройство дворов заранее обсуждается жителями и управляющими компаниями на общих собраниях. Они самостоятельно определяют перечень работ, разрабатывают дизайн, выбирают подрядные организации. Так, на улице Маршала Блюхера возле дома № 43 подрядчик приступил к планировке и земельным работам. В этом дворе по решению собственников помещений дома заасфальтируют территорию и обустроят автомобильную парковку.

– На какой стадии находится сейчас ремонт дорог в ПКГО и что планируют сделать за сезон? Игорь Алексеев, Петропавловск-Камчатский.

– Как рассказали в городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском с мая выполнено свыше 35 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Дополнительно проводятся конкурсные процедуры для продолжения таких же работ в объеме не менее чем 5 тысяч квадратных метров. После завершения ямочного ремонта будет обновлена дорожная разметка.

Основной магистральный подрядчик, муниципальное унитарное предприятие ПКГО «Спецдорремстрой», завершил работу в Сероглазке и начал «латать дороги» в Ленинском районе от Красной Сопки в сторону СРВ.

«Другой подрядчик зашел в микрорайон „Горизонт“, делает ямочный ремонт на внутриквартальных проездах вблизи 39-й гимназии. Одновременно нарезают карты для асфальтирования по ул. Кроноцкой, где 30-я школа, поскольку проезды к социальным учреждениям ремонтируются в первоочередном порядке», – сообщил на своих страницах в социальных сетях глава города Евгений Беляев.

Глава города отметил, что в рамках программы развития «Город 20/30» продолжается работа по ремонту дорожного полотна по ул. Корякской, где находится краевая стоматология, асфальтируются внутриквартальные проезды по ул. Пономарева 2, 4, 8 и других.

«Конечно, дорожники работают еще и на крупных объектах, таких как микрорайон „Мишенный-3“ и дорога на Халактырский пляж. Погода позволяет работать, так что все стараются завершить объемы раньше установленного срока. Продолжаю контролировать этот процесс», – сказал Евгений Беляев.

– В Петропавловске вывесили баннер с обещанием заменить 75 автобусных остановок по программе «Город 20/30». Интересно, попадет ли туда поломанная остановка «Госпиталь»? И как выбирали, какие остановки заменять? Петр Кольцов, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как сообщил первый заместитель главы города Владислав Масло, администрацией города в первой декаде мая была проведена инвентаризация остановочных павильонов в ходе «выездной проверки их состояния с фотофиксацией». По словам Масло, «были определены 40 объектов, которые требуют замены». Он уточнил, что менять их будут по программе «Город 20/30».

По данным мэрии, в этом году заменят по два остановочных павильона на остановках: «База Торгмортранса», «Госпиталь», «ул. Первомайская», «ул. Петра Ильичева», «ул. Савченко», «ул. Степная», «ул. Строительная», «ул. Кирпичная», «ул. Халактырское шоссе», «Халактырский аэропорт», «школа № 35». По одному павильону заменят на остановках общественного транспорта: «Бухта Бабия», «Долиновка», «Колхоз им. Ленина», «Морвокзал», «Радыгина», «Рыбзавод», «Тундровый», «ул. Геологическая», «ул. Даурская», «ул. Космонавтов», «ул. Рябиковская», «ул. Фурманова», «Халактырское кладбище», «ТЭЦ-2», «ул. Арсеньева», «Улица Циолковского».

Также в этом году отремонтируют 25 остановочных павильонов: поменяют в них стекла и покрасят лавочки.

– Какой срок окончания ремонта улицы Ленинской был озвучен городской мэрией в последний раз? И какие еще улицы и дороги собираются ремонтировать в городе этим летом? Алексей Ворсин, Петропавловск-Камчатский.

– В последний раз на официальном сайте городской мэрии о ремонте улицы Ленинской сообщали 3 июня. Упоминалось, что работы продлятся до 31 августа включительно.

«В настоящее время работы ведутся на двух ключевых участках улицы Ленинской: от Дома офицеров флота (ДОФа) до пересечения улиц Советской и Ленинской, а также далее в направлении Драмтеатра. В работе задействовано пять специализированных звеньев, которые активно занимаются укладкой ливневой канализации, установкой колодцев и прокладкой труб. Еще одна бригада выполняет монтаж бордюрного камня. Параллельно работают электрики, которые монтируют колодцы линий связи, укладывают кабельные линии связи и наружного освещения, а также устанавливают фундаменты под световые опоры», – проинформировали в мэрии. Там уточнили, что после устройства ливневой канализации и освещения начнутся дорожные работы.

В числе других крупных объектов, где запланированы работы в текущем строительном сезоне, дорожные службы города перечислили примыкание к федеральной трассе по ул. Академика Королева, дорогу от микрорайона Заозерный до Халактырского пляжа, микрорайон «Мишенный-3».

Также в перечень вошли: ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Петропавловское шоссе (от магистрали к жилому дому № 18), такой же вид работ на придомовых проездах по ул. Пономарева; ремонт проездов по ул. Академика Королева, 51; вдоль лицея № 21 по ул. Дзержинского; по ул. Алтайской (до дома № 8), а также по ул. Сибирцева; ремонт внутриквартального проезда от магистральной дороги до ул. Мишенной.

Запланирован ремонт дороги по ул. Карбышева; ремонт внутриквартального проезда по ул. Звездной; ремонт проезда от дороги по ул. Рябиковской, 9; выезд на дорогу по ул. Курильской.

– Живу в микрорайоне «Мишенный-3», который после замены ветхих сетей в 2022 году до сих пор не заасфальтирован. Когда уже положат асфальт? Ирина Стафеева, Петропавловск-Камчатский.

– По информации городской мэрии, работы по комплексному благоустройству микрорайона «Мишенный-3» идут с опережением графика. Теперь микрорайон благоустраивает новый подрядчик – компания «Камчатдорстрой». В мэрии заверяют, что ситуация под контролем. По словам заместителя главы ПКГО Алексея Банникова, «на сегодняшний день подготовлены десять домов к приемке асфальтобетона. Уже установлены бордюры, прикромочные водоотводные лотки, обустроены локальные ливневые канализации».

По данным городской мэрии, в «Мишенном-3» запланировано заасфальтировать 36 000 квадратных метров придомовых территорий и прилегающих проездов, уложить 3 000 квадратных метров тротуаров, а также установить почти 10 000 погонных метров бордюрного камня.

По уверениям Банникова, «есть все шансы сдать объект досрочно». По контракту работы должны быть завершены до 31 октября 2025 года.

– Возле моего дома по ул. Академика Королева, 51 в болотистом месте пять лет назад установили детскую площадку, вокруг которой всегда были огромные лужи. Вдобавок рядом постоянно ездят автомобили с «Северо-Востока», объезжая пробки. Сейчас рядом с площадкой положили асфальт, но не сделали водоотведение, проезд автомобилям не перекрыт. Будут ли доводить работы по обустройству этой территории до конца? Павел Лунев, Петропавловск-Камчатский.

– По информации городской мэрии, жители жаловались на постоянные подтопления грунтовыми водами территории детской площадки возле дома № 51. На данный момент площадка заасфальтирована, ведутся работы по перекрытию самонакатанного сквозного проезда для автомобилей. Глава ПКГО Евгений Беляев отметил, что «асфальт действительно хороший, положили его качественно и благоустройство уже оценили жители ближайших домов. Однако дальнейшее подтопление водой может свести все старания подрядчика на нет. Поэтому я дал поручение администрации организовать работы по проектированию водоотведения на данном участке».

Депутат Заксобрания Дмитрий Тимофеев напомнил, что детская площадка была установлена по губернаторской программе благоустройства.

«Но подъезды и подходы к ней были очень сильно разбиты. И еще в прошлом году мы объединили усилия с коллегами – депутатами городской Думы: встречались с главой Петропавловска и просили Евгения Александровича рассматривать данный участок для ремонта как приоритетный в этом году. На протяжении всего времени, как проводились ремонтные работы, мы с депутатом Гордумы Борисом Лесковым находимся в тесном контакте с жильцами и городской администрацией. Сейчас, как мы увидели, оно на заключительной стадии. Жильцы довольны, качество асфальта отличное, но сейчас стоит вопрос о строительстве здесь дренажной системы», – сказал Дмитрий Тимофеев.

– Не все школьники имеют возможность выехать на летних каникулах в загородные детские лагеря. Сколько школ в нашем городе организовали у себя летний отдых для детей?

– По данным городской мэрии, в Петропавловске-Камчатском работают летние лагеря при 24 школах. В каждом из них педагоги подготовили разнообразные досуговые программы для детей.

Так, воспитанники лагеря при школе № 30 побывали в детской краевой библиотеке имени Виталия Кручины, где для них провели игру и мастер-класс. Также ребята посетили плавильную мастерскую. Ребятам из школы № 33 провели экскурсию в информационно-библиотечный центр «Доступный город». В школе № 15 провели мастер-класс по росписи ракушек.

Всего за время летних каникул в пришкольных лагерях Петропавловска-Камчатского отдохнут больше 3 200 детей.

Ответы подготовила Наталья Максимишина

по материалам, предоставленным

администрацией Петропавловск-Камчатского

городского округа