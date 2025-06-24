Великие художники России

24 Июня 2025



ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КРАМСКОЙ

(27.05.1837 – 24.03.1916)

Иван Крамской родился 27 мая (8 июня по новому стилю) 1837 года в Острогожске Воронежской губернии в семье делопроизводителя. После окончания Острогожского уездного училища был писарем в Острогожской думе. С 1853 года стал ретушировать фотографии. В девятнадцать лет Крамской переехал в Петербург, где занимался ретушированием в известном в то время фотографическом ателье Ивана Федоровича Александровского. В 1857 году он поступил в Императорскую Академию художеств учеником профессора исторической живописи Алексея Тарасовича Маркова. Начинающий художник учился не только писать, но и готовил картоны к росписи храма Христа Спасителя в Москве.

В 1863 году у Ивана Крамского уже было две медали – малая серебряная и малая золотая. Впереди оставался творческий конкурс: те, кто проходил его с успехом, получали большую золотую медаль и заграничную пансионерскую поездку на шесть лет. Для конкурсной работы совет предложил студентам сюжет из скандинавской мифологии – «Пир в Вальхалле». Однако в это время в обществе рос интерес к жанровым работам: становились популярными картины, изображающие повседневную жизнь. Студенты академии разделились на новаторов-жанристов и историков, верных старым традициям. 14 из 15 претендентов на большую золотую медаль отказались писать конкурсные полотна на мифологический сюжет. Иван Крамской был представителем от группы четырнадцати. Он зачитал перед советом и ректором академии требования и, получив отказ, покинул экзамен. Товарищи последовали его примеру.

После выпуска молодые художники должны были покинуть мастерские академии, где они не только работали, но и жили – часто вместе с родственниками или друзьями. Снимать новые квартиры и мастерские было не на что. Чтобы спасти товарищей от нищеты, Крамской предложил создать совместное предприятие – Артель свободных художников.

Вместе они арендовали небольшое здание, где у каждого была своя мастерская и общее просторное помещение для собраний. Вскоре у художников появились заказы: они рисовали иллюстрации к книгам, писали портреты, делали копии картин. Позже в артели появилось фотоателье.

Иван Крамской занимался делами артели, искал заказчиков и распределял деньги. Параллельно он писал портреты, давал уроки рисования в Обществе поощрения художников, одним из его учеников был Илья Репин.

В 1865 году живописец начал расписывать купола храма Христа Спасителя в Москве по картонам, которые он создал в годы учебы в академии. В 1869 году Крамской получил звание академика.

В конце 1869 года Иван Крамской впервые выехал из России, чтобы познакомиться с западным искусством. Он побывал в нескольких европейских столицах, посещал там музеи и художественные галереи. Впечатления от западных живописцев у Крамского остались противоречивые.

Когда Иван Николаевич вернулся в Россию, у него случился конфликт с одним из товарищей: тот принял пансионерскую поездку от академии, что было против правил «четырнадцати». Крамской вышел из артели, и вскоре Объединение свободных художников распалось.

В 1870 году образовалось Товарищество передвижных художественных выставок, одним из основных организаторов и идеологов которого был Крамской. Под влиянием основных идей народников Крамской отстаивал мнение о высокой общественной роли художника, основополагающих принципах реализма, нравственной сущности искусства и его национальной принадлежности. Среди его учредителей были также Григорий Мясоедов, Василий Перов, Алексей Саврасов и другие художники.

В 1872 году Крамской закончил полотно «Христос в пустыне». На картине автор изобразил Христа, сидящего на сером камне, расположенном на возвышенности в такой же серой каменистой пустыне. Картина стала центром внимания 2-й выставки Товарищества передвижных художественных выставок, вызвав множество откликов в печати, неумолкающие споры и недоуменные вопросы. Обращал на себя внимание отход Крамского от традиционной иконографии, обычно понимаемой как тема противостояния Спасителя и Сатаны.

Авторская интерпретация личности Христа оказалась тогда остросовременной. Герой картины Крамского – суровый, требовательный, аскетичный мужчина, столь далекий от церковной традиции и классического европейского искусства. В образе Христа художник представил состояние напряжения всех духовных сил человека в момент постижения им своей судьбы.

Композиция выстроена с безупречной логикой. Монументальная фигура Христа вырисовывается на фоне предрассветного неба. Линия горизонта делит холст на две равные части, символизируя духовный и земной миры, на границе которых находятся сомкнутые в замок кисти рук главного героя, являющиеся зрительным и смысловым центром картины. Этот круг является эпицентром победы человеческого духа, воли, разума над хаосом, злом и пороком. Христос Крамского – символ этой победы вселенского значения и напоминание о её огромной цене.

Еще до начала выставки у Крамского было несколько предложений от желающих приобрести картину, но первым, кому он назвал свою цену – 6 000 рублей, был Павел Третьяков, который тут же приехал в Петербург и купил картину для своей коллекции. Полотно впоследствии составило основу Третьяковской галереи.

За эту работу в 1873 году Совет Императорской Академии решил присудить автору звание профессора. Узнав об этом, Крамской написал письмо, где отказывался от звания, желая оставаться независимым от академии.

Иван Крамской не только писал полотна, но и публиковал критические статьи. Он призывал избавляться от влияния академии художеств на искусство, выступал за создание школ рисования и мастерских, где молодые художники могли бы учиться у опытных живописцев и при этом сохранять собственный стиль.

В 1883 году художник создал свою самую знаменитую картину «Неизвестная». На полотне изображена молодая женщина, проезжающая в открытом экипаже по Невскому проспекту у павильонов Аничкова дворца. Справа за её спиной виднеется Александринский театр. Она одета по последней моде 1880-х годов. На ней бархатная шляпка с перьями, украшенное мехом и лентами пальто, муфта и тонкие кожаные перчатки. Взгляд царственный, таинственный и немного грустный.

Картина появилась на 11-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок в Санкт-Петербурге, сразу привлекла всеобщее внимание и породила разноречивые толки. В Петербурге были уверены, что на картине изображена Екатерина Долгорукова, сначала любовница, позже ставшая второй женой императора Александра II. Именно она могла ожидать у Аничкова дворца своего возлюбленного, поэтому и находилась в коляске одна, без сопровождения, что было весьма неприлично по неписаным законам того времени. Кроме того, следовать модным тенденциям могли только содержанки или любовницы, поэтому критики стали называть эту работу «Кокотка в коляске». В печати о картине писали как о «русской Джоконде».

Создавая картину, Крамской был уверен, что её купит Третьяков, но коллекционер, впервые увидев картину, долго смотрел, а затем резко, не сказав ни слова, покинул выставочный зал. Работу приобрел Павел Иванович Харитоненко – богатый промышленник и коллекционер живописи. После революции семья Харитоненко уехала за границу, а его коллекция была национализирована. В Третьяковской галерее картина появилась лишь в 1925 году, поступив от Народного комиссариата иностранных дел.

Иван Николаевич создал ряд портретов выдающихся русских писателей, артистов и общественных деятелей. Портреты Льва Толстого (1873 год), Ивана Шишкина (1873 год), Павла Третьякова (1876 год), Михаила Салтыкова-Щедрина (1879 год) сейчас находятся в Третьяковской галерее. В 1880 Иван Николаевич написал еще один портрет – Шишкина, который хранится в Русском музее вместе с огромной коллекцией других портретов, выполненных художником, в том числе портрет императора Александра III (1886 года).

В 22 года Иван Николаевич познакомился с женой приятеля Софьей Николаевной Прохоровой. Молодая девушка очаровала художника, но эмоции свои он не выдал. Лишь только когда супруг Софьи бросил её, Крамской сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. В 1863 году пара поженилась. У них родились шестеро детей, двое из которых ушли из жизни совсем малютками, а третий ребенок умер в возрасте восьми лет. Смерть детей была сильным ударом для семьи. Именно свою любимую супругу художник увековечил на полотне 1884 года «Неутешное горе», на котором изображена убитая горем мать, неподвижно стоящая у гроба своего ребенка. Тела сына не видно, рядом нет людей, сочувствующих горю, лишь одинокая женщина в черном платье, которая пытается справиться со своей болью. Иван Николаевич писал эту работу, переживая смерть младшего сына.

Софья Николаевна была организатором бытового уклада Артели свободных художников, которой руководил художник. Она стала музой и верным другом Крамского. Именно ей он показывал свои первые работы и спрашивал совета. Вместе они прожили душа в душу 24 года.

Смерть застала художника 24 марта (5 апреля по новому стилю) 1887 года за мольбертом. Он рисовал портрет врача Карла Раухфуса. Простояв перед полотном четыре часа, художник зашатался и упал. Даже врач, находящийся рядом, не мог его спасти. Причиной смерти стала аневризма аорты. Крамскому было 49 лет. Ивана Крамского похоронили на Смоленском православном кладбище. В 1939 году состоялось перезахоронение творца: его останки перенесли на Тихвинское кладбище в Александро-Невскую лавру. Софья Николаевна больше не вышла замуж и скончалась в 1919 году.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ

(по материалам российских изданий)