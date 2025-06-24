ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

24 Июня 2025



Захар Николаевич Прилепин

Захар Прилепин – российский писатель и публицист, лауреат премий Бориса Соколова, газеты «Литературная Россия», «Роман-газеты», Всекитайской международной литературной премии «Лучшая иностранная книга», премий «Ясная Поляна», «России верные сыны», Института национальной стратегии «Солдат Империи», «Национальный бестселлер», Бунинской премии, премий «Супер Нацбест», «Бронзовая Улитка», «Книга года», Книжной премии Рунета, премий «Большая книга», «Пробуждение», имени Александра Ивановича Герцена, имени Сергея Есенина, имени Иво Андрича и Правительства России в области культуры, дипломант премии «Эврика».

Захар Прилепин, при рождении Евгений Николаевич Прилепин, появился на свет 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской области в небогатой семье учителя истории и медсестры. Именно поэтому ему пришлось рано начать трудовую жизнь. В шестнадцать лет парень уже приносил деньги в дом, работая грузчиком в хлебобулочном магазине.

В 1986 году, получив квартиру в Дзержинске, Прилепины переехали в Нижегородскую область. А окончив там школу в 1992 году, Захар переселился в областной центр.

В 1994 году был призван в армию, но через некоторое время комиссован. Затем окончил местную школу милиции и начал служить в ОМОНе, параллельно посещая вечерние курсы филологического факультета Новгородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.

В 1996 году учебу прервала командировка в Чечню в ранге командира особого отделения. В 1999 году Прилепин участвовал в вооруженном конфликте в Дагестане. После чего в этом же году вернулся на родину и все-таки закончил получать высшее образование, оставив службу в ОМОНе и вступив в ряды Национал-большевистской партии под руководством Эдуарда Лимонова.

Таким образом, он побывал на обеих сторонах баррикад: в молодости в составе отряда ОМОНа разгонял демонстрации, а впоследствии сам участвовал в них. Подробнее об этом периоде жизни Прилепин рассказал в романе «Санькя» 2006 года.

В 2000 году Захар трудился журналистом в нижегородской газете «Дело», выпуская материалы под различными псевдонимами. Самым известным из них стал Евгений Лавлинский. В 2001 году Прилепин взял на себя редактуру в «Деле».

Первое же литературное творение Захара – роман «Патологии» о войне в Чечне – было издано в 2003 году в газете «День литературы» под ныне известным псевдонимом. «Мне показалось, что Евгений звучит слишком размягченно, а вот Захар – имя языческое, брутальное. Захар Прилепин – это настолько ужасно, что сразу хочется почитать, что же пишет человек с таким именем», – однажды поделился автор.

Затем другие произведения – в «Литературной газете», «Лимонке», «На краю» и «Генеральной линии», в журналах «Север», «Дружба народов», «Роман-газета», «Новый мир», «Сноб», «Русский пионер», «Русская жизнь» и «Аврора». Вскоре книги отметило издательство «Андреевский флаг», а следом – Ad Marginem. Позже произведения Прилепина издавались на английском, немецком, французском, итальянском, китайском, датском, норвежском, польском, болгарском, румынском и армянском языках. Среди тех, что взрывали литературную общественность:

«Обитель»;

«Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»;

«Грех»;

«Письма с Донбасса. Всё, что должно разрешиться…»;

«Черная обезьяна»;

«„Лимонка“ в войну»;

«Семь жизней»;

«Революция»;

«Ботинки, полные горячей водкой».

В 2007 Захар Прилепин стал соучредителем оппозиционного национал-демократического объединения «Народ» и выступил организатором нижегородского «Марша несогласных». В 2010 году писатель был активистом кампании «Путин должен уйти». Но после нашумевшей политической истории с Крымом изменил свое мнение, объявив правительству перемирие.

Также Захар пробовал свои силы на музыкальном и кинематографическом поприщах: записывался с группами «25/17» и «Элефанк», снимался в картинах «Инспектор Купер», «Восьмерка» и «Гайлер», к последним двум из которых писал сценарии.

В 2012 году книги Захара Прилепина стали центром сюжета двух театральных постановок – «Допрос» Владимира Деля и «Отморозки» Кирилла Серебренникова. Последняя работа была удостоена театральной премии «Золотая Маска».

Произведения Захара Прилепина можно читать на ЛитРес в режиме онлайн или скачать в форматах fb2, txt, epub, pdf. Его книги издаются многотысячными тиражами, критики хвалят его работы, а читатели восхищаются глубокой философской подоплекой произведений. Прилепина считают одним из основоположников современной русской военной прозы, называют «голосом поколения» – людей, счастливое детство которых прошло в СССР, а период возмужания пришелся на волчий капитализм.

Известность получили книги Захара Прилепина, вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия»: «Леонид Леонов. Игра его была огромна» (2010), «Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи. Анатолий Мариенгоф, Борис Корнилов, Владимир Луговской» (2015), «Есенин. Обещая встречу впереди» (2020). В июне 2020 г. на книжном фестивале «Красная площадь» Захар Прилепин представил сборник публицистических текстов «Имя рек. 40 причин поспорить о главном». В том же году выпустил сборник прозы «Ополченский романс».

Сочинения Захара Прилепина переведены на 20 иностранных языков. Ряд произведений писателя был инсценирован в российских и зарубежных театрах. Член президиума ассоциации «Общество русской словесности». Работа на телевидении. В 2013 г. Захар Прилепин вел на канале «Дождь» программу в жанре телеинтервью под названием «Прилепин».

В 2020 г. выступил в качестве автора сценария документального сериала «Великая Отечественная» (был представлен Министерством обороны РФ в преддверии Дня Победы на своих страницах в социальных сетях). С декабря 2018 г. является заместителем по литературной части художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова. В 2010-х гг. Захар Прилепин записал четыре музыкальных альбома вместе с группой «Элефанк», а также два музыкальных альбома вместе с рэпером Ричем (настоящее имя Ричард Семашков).

В январе 2023 г. подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону специальной военной операции для прохождения службы и выполнения боевых задач. В мае 2023 г. сообщил в своем телеграм-канале, что состав батальона «Оплот», в котором он служит замкомандира по работе с личным составом, выведен из зоны СВО по ротации. В августе 2023 г. стало известно, что Захар Прилепин назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе. Ему присвоено звание подполковника Росгвардии. С октября 2024 г. – член Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

6 мая 2023 г. около 11:00 мск в поселке Пионерский, расположенном примерно в 50 км от Нижнего Новгорода, был подорван автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. По данным Следственного комитета РФ, взрывное устройство было заложено на пути следования машины и приведено в действие дистанционно. Прилепин получил ранения, он был доставлен в областную клиническую больницу и прооперирован. В результате взрыва погиб находившийся вместе с Захаром Прилепиным в машине Александр Шубин, который служил вместе с писателем, в том числе в составе батальона Росгвардии «Оплот». Был задержан подозреваемый в причастности к покушению – гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который признал вину и сообщил, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). 30 сентября 2024 г. 2-й Западный окружной военный суд приговорил Александра Пермякова к пожизненному лишению свободы по ст. 205 УК РФ. Обвинения в незаконном обороте оружия с подсудимого были сняты в связи с его раскаянием.

Звания, награды:

– подполковник Росгвардии (2023).

Награжден:

– орденом Мужества (2023),

– медалью «За воинскую доблесть» (2025),

– имеет благодарность президента РФ (2025),

– Лауреат премии правительства РФ в области культуры 2016 г. (за роман «Обитель»).

Обладатель ряда литературных премий. В их числе: «Ясная поляна» (2007, «Санькя»), «Национальный бестселлер» (2008, «Грех»), «Большая книга» (2014, «Обитель»).

Публикуем отрывок из романа Захара Прилепина «Обитель»:

«Чем ближе монастырь – тем громче чайки.

Обитель была угловата – непомерными углами, неопрятна – ужасным разором.

Тело ее выгорело, остались сквозняки, мшистые валуны стен.

Она высилась так тяжело и огромно, будто была построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с небес и уловила оказавшихся здесь в западню.

Артём не любил смотреть на монастырь: хотелось скорее пройти ворота – оказаться внутри.

– Второй год здесь бедую, а каждый раз рука тянется перекреститься, когда вхожу в кремль, – поделился Василий Петрович шепотом.

– Так крестились бы, – в полный голос ответил Артём.

– На звезду? – спросил Василий Петрович.

– На храм, – отрезал Артём. – Что вам за разница – звезда, не звезда, храм-то стоит.

– Вдруг пальцы-то отломают, лучше не буду дураков сердить, – сказал Василий Петрович, подумав, и даже руки спрятал поглубже в рукава пиджака. Под пиджаком он носил поношенную фланелевую рубашку.

– …А во храме орава без пяти минут святых на трехъярусных нарах… – завершил свою мысль Артём. – Или чуть больше, если считать под нарами.

Двор Василий Петрович всегда пересекал быстро, опустив глаза, словно стараясь не привлечь понапрасну ничьего внимания.

Во дворе росли старые березы и старые липы, выше всех стоял тополь. Но Артёму особенно нравилась рябина – ягоды ее нещадно обрывали или на заварку в кипяток, или просто чтоб сжевать кисленького – а она оказывалась несносно горькой; только на макушке еще виднелось несколько гроздей, отчего-то все это напоминало Артёму материнскую прическу.

Двенадцатая рабочая рота Соловецкого лагеря занимала трапезную единостолпную палату бывшей соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Шагнули в деревянный тамбур, поприветствовав дневальных – чеченца, чью статью и фамилию Артём никак не мог запомнить, да и не очень хотел, и Афанасьева – антисоветская, как он сам похвастался, агитация – ленинградского поэта, который весело поинтересовался: “Как в лесу ягода, Тёма?” Ответ был: “Ягода в Москве, замначальника ГэПэУ. А в лесу – мы”.

Афанасьев тихо хохотнул, чеченец же, как показалось Артёму, ничего не понял – хотя разве догадаешься по их виду. Афанасьев сидел, насколько возможно развалившись на табуретке, чеченец же то шагал туда-сюда, то присаживался на корточки.

Ходики на стене показывали без четверти семь».

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