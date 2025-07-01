Однажды в деревне

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01 Июля 2025

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мои родители встретились в музыкальном училище, которое оба окончили. Мама получила диплом вокалиста, отец – гитариста. С друзьями они создали молодежный джаз-банд, мечтали о всесоюзной славе, но в начале восьмидесятых прошлого столетия этот новый вид музыкального искусства был для нашей страны в диковину, поэтому им оставалось довольствоваться лишь аплодисментами посетителей ресторанов и баров, где они играли и пели. Не теряя надежды, родители участвовали в конкурсах и фестивалях разного уровня, но, кроме картонных дипломов с громкими хлесткими названиями номинаций, не получали ничего. В деревни, откуда они были родом, возвращаться никто не собирался, поэтому год за годом родители упорно трудились, чтобы их когда-нибудь оценили по достоинству.

Мое появление на свет произошло между победой в одном конкурсе современной музыки и подготовкой к другому молодежному фестивалю. Очень скоро моим папе с мамой стало понятно, что маленький ребенок не приблизит их к успеху и славе. Посоветовавшись, родители приняли решение отвезти меня на время пожить в деревню к бабушке и дедушке. Те были в восторге от этой идеи, поэтому время, на которое должен был поселиться их единственный внук, оговорено не было. Так шести месяцев от рождения я появился в деревне, в которой мне предстояло прожить всю жизнь…

Сначала родители часто навещали меня, но через несколько лет стали реже наведываться в деревню. О жизни папы и мамы я узнавал из длинных писем мамы. Не получив долгожданного признания, они все чаще ссорились, и между ними стали возникать творческие разногласия. В конце восьмидесятых отец увлекся молоденькой певичкой и иммигрировал с ней в Израиль, где у любовницы нашлась родня. Мама стала встречаться с другим музыкантом, через несколько лет появился банкир, после она увлеклась музыкальным продюсером. Славу и успешную карьеру известной певицы она так и не приобрела, зато имела богатый экспериментальный опыт в личной жизни, в которой для меня не было места.

Всю любовь, заботу и нежность я с лихвой получал от бабушки Светы и дедушки Игоря. В детстве я считал их пожилыми людьми, но, став старше, понял, что, когда появился у них в доме, им на двоих было всего девяносто лет. Бабушка работала поварихой в детском саду, дедушка бы егерем в местном лесхозе. Они поженились через месяц после первой встречи и не расставались никогда. Мечтали, чтобы их единственная дочь тоже вернулась на малую родину, но работа в местной деревенской музыкальной школе не вызывала у моей мамы никакого вдохновения. Свою любовь к родной земле они смогли привить лишь к внуку.

С юных лет дед часто брал меня с собой в лес. Он научил меня распознавать следы животных, приметы изменений в природе, научил уважать мир диких зверей и растений, ориентироваться на местности. Дедушка все время собирал какие-то травы и цветы, но не для букетов любимой жене. Возвращаясь домой, он специальным образом сушил свои «находки», после раздавая их местным жителям, страдающим недугами, от чего имел прозвище «Травник». Свои умения и знания он со временем передал и мне.

В школе я увлекался ботаникой, анатомией, химией и физикой. Учителя гордились моими победами на местных олимпиадах и между собой называли талантливым внуком Травника. Вскоре я понял, что мечтаю связать свою жизнь с медициной. Уезжая из любимой деревни для учебы в медицинском училище, я клятвенно пообещал своим родным вернуться. Я не мог представить свою жизнь без дедушки с бабушкой и соседской девушки Ксюши, в которую был по уши влюблен.

Ксюша была на два года моложе меня, поэтому я был уверен, что она меня дождется, но сердце юной особы оказалось ветреным и несерьезным. Ее новый избранник появился почти сразу после моего отъезда.

Следующая неудача в личной жизни постигла меня на втором курсе медицинского училища. Молодая красивая Полина с легкостью могла вскружить голову любому парню, но выбрала меня. Наш роман был словно вспышка, встречи придавали моему сердцу восторг, однако, узнав о моих планах после окончания училища, она моментально прекратила наши отношения и переключилась на более перспективного в карьерном смысле молодого человека. Так я познал мир новых ощущений, наполненных страстью и потерями. Полина успела разбить мне сердце, поселив в нем на долгие годы одиночество и холод, но обещание вернуться в родную деревню я не предал. Преподаватели училища предложили продолжить образование в местном медицинском институте, но перспектива еще четыре года быть в разлуке с любимым домом меня убивала. Получив диплом фельдшера, я наконец-то вернулся домой…

Дома бабушка устроили настоящий пир. Она накрыла шикарный стол, пригласила друзей, родню и даже представителей местной власти. Никогда мои дни рождения не отмечались с таким размахом, хотя считались главными праздниками нашей семьи. Первым тостом глава администрации сказал, что мое возвращение считает огромным, важным событием для жителей деревни и предложил мне работу в местной поликлинике. Он пообещал подъемные, повышенную зарплату и всеобщую любовь. Я поблагодарил за аванс доверия, но помнил, что мне придется много трудиться, чтобы приобрести в деревне уважение.

Глава оказался не из числа болтунов. Все свои обещания он выполнил. Но мне пришлось изрядно попотеть, что получить всеобщее уважение и доверие. Таким признанием пользовались немногие люди, одним из них был местный ветеринар Иван Павлович, с которым мы подружились.

Конечно, нам обоим приходилось нелегко, ведь беды и сложности у жителей деревни и их скотины могли случаться по ночам и в выходные дни. Но мы были преданы своему делу, поэтому по праву были любимы своими земляками.

Иван Павлович был старше меня лет на десять и воспитывал в счастливом браке сына. Его личная жизнь не находилась под пристальным вниманием населения, зато моя личная жизнь не давала покоя местным жителям. Несколько лет подряд я, не переставая, отбивался от назойливых свах и сводников. В деревне встречались молодые красивые женщины, но я не видел в них родную душу, не чувствовал желание связать свою жизнь раз и навсегда. Устав от отказов, местные жители оставили меня в покое, дав прозвище «Одинокий волк».

Объединив медицинские знания с навыками травника, в лечении разных недугов я получил невероятный успех. Слухи о моих «победах» над самыми необычными болезнями поползли по соседним деревням. Вскоре моими посетителями стали жители крупных городов. Иногда мне приписывали качества волшебника и целителя. Кто-то ждал от меня магического антуража, наложения рук, проведения ритуалов. Но для того чтобы помочь людям, я просил предоставить анализы, делал осмотры, писал рекомендации по лечению и носил обыкновенный белый халат.

Со временем я научился отличать людей, нуждающихся в разумных советах, от зевак, желающих поскандалить. Однако навыки борьбы со старостью я приобрести не смог. Мои бабушка и дедушка ушли один за другим, когда мне исполнилось тридцать лет. Дом опустел, но, как и прежде, был наполнен ароматами пряных трав и диковинных цветов.

Для пополнения своих травяных запасов я всегда отправлялся в лес. Однажды, зайдя достаточно далеко, я увидел волчицу, попавшую в капкан. Зубцы крепко зажали ее переднюю лапу, кровь была повсюду. Рядом с ней стоял огромный волк с черной шерстью на холке. Он облизывал ей морду и вдруг повернулся ко мне. Мне показалось, он попросил помощи у меня, в его звериных глазах я увидел отчаяние от потери той, которая дана была ему на всю жизнь. Я отбросил ружье, зачем-то показал свои ладони и сказал, чтобы волк отошел. Зверь послушал меня и сделал несколько шагов назад. Взяв огромную жердь, я разжал зубцы капкана. Запах ее крови и шерсти еще долго были со мной. Она дернула лапу и выскочила из капкана. Прихрамывая на переднюю лапу, она подошла к своему самцу. Оба обернулись, посмотрели на меня и скрылись в лесу. Я бухнулся на землю и только через несколько секунд понял, как сильно рисковал. Но прекрасно понимал, что этому огромному мохнатому зверю без своей половины не жить, ведь волки те редкие животные, которые выбирают пару один раз на всю жизнь. Эта мысль придавала уверенности в правильности моего поступка и порождала легкую зависть к этому огромному хищнику за то, что он не одинок как я.

Как и прежде, я лечил людей на работе и после нее, но в глубине души стал мечтать о той единственной, готовой наполнить мою душу светом и солнцем.

Однажды ко мне в дом постучала девушка лет двадцати. За руку она держала маленького мальчика. С трудом скрывая волнение, она просила помочь ее брату, страдающему ночными судорогами. На вопрос, почему здоровьем ребенка занимается сестра, а не родители, девушка ответила, что своего отца она не знала, как и отца брата, мать была давно увлечена лишь алкоголем.

Я предложил пройти в дом и уточнил, откуда приехали эти нежданные гости, и кто рассказал им обо мне. Девушка представилась Настей, брата назвала Артемкой, объяснила, что является дальней родственницей Ивана Павловича, который и посоветовал обратиться, поскольку городские врачи мальчику ничем помочь не могли. Набрав номер телефона своего друга, я решил поругать его за то, что не предупредил о визите своей родни. Иван Павлович объяснил, что не знал о приезде Настеньки, лишь однажды рассказал ей о чудесах местного доктора, не мог представить, что молодая девушка сама решиться ехать в незнакомую деревню, в чужой дом. В двух словах он рассказал о тяжелой судьбе троюродных племянников и попросил помощи. После слов об оплате моих услуг я прервал друга, ответив: «С тебя домашний обед», и повесил трубку.

После того как все формальности были улажены, я осмотрел Артемку. Скромный застенчивый мальчишка неохотно отвечал на вопросы, сильно картавил и заикался. Я успокоил ребенка, сказал, что не собираюсь делать ему больно. Он посмотрел на меня большими голубыми глазами и сказал, что не боится меня, потому что Настя сказала, будто я волшебник. Погладив ребенка по голове, я предложил конфетки, купленные для маленьких посетителей. Сестре написал список обследований, который необходимо было пройти, часть пообещал сделать в своей поликлинике, часть предложил пройти у приятеля по выпуску из училища в соседнем, более оснащенном медицинским оборудованием селе. Чтобы понаблюдать за Артемкой, предложил неделю пожить у себя. Настя спорить не стала, но ответила, что за проживание ей нечем платить. Я махнул рукой и пообещал плату взять с дядюшки, так лестно отозвавшемся обо мне. Вечером мы все вместе отправились в дом Ивана Павловича на званый ужин. Только там я обратил внимание, что моя новая гостья была просто красавица, она обладала огромными карими глазами и ярко рыжими волосами. Я не мог оторвать от нее глаз. Ухаживая за мной, Настя иногда приближалась ко мне, я почувствовал от нее знакомый аромат крапивы и медуницы. Легкая дрожь пробежала по моему телу. Мне вдруг захотелось наброситься на эту маленькую хрупкую и такую желанную незнакомку. Никогда прежде я не испытывал такого внезапного неудержимого желания обладать женщиной. Иван Павлович поймал мой взгляд, когда женщины ушли на кухню, постучал указательным пальцем по столу и сказал: «Смотри у меня, обидишь девчонку – убью!» «Да ты что? Я и не собирался», – ответил я. «Девчонка и так нахлебалась», – продолжил Иван Павлович. Он рассказал о непутевой троюродной сестре, любовники которой за любую провинность беспощадно били ее детей. Настя смогла получить лишь профессию продавца-кассира только потому, что нужно было все время заниматься братом и следить, чтобы очередные мамины ухажеры не изуродовали мальчишку. Быть обузой родне она не хотела, но приезд в деревню без слов объяснял, что жить в том доме было уже невыносимо. Мне стало ясна причина судорог Артемки, я понимал, что ребенку просто нужен покой и нормальные отношения.

Когда все снова вернулись за стол, мы сменили тему беседы. Настя рассказала, как добиралась до нашей деревни, много шутила, поведала истории необычных встреч. На вокзале к ней подошел пожилой мужчина и сказал: «Как ювелир заявляю, что никогда не видел столько золота на одной женщине». В ответ Настя стала рассматривать свои руки в поисках украшений, но незнакомец ответил, что говорил о ее роскошных волосах, которые обязательно принесут ей огромную удачу и счастье… Вечер прошел в теплой приятной обстановке. Подхватив спящего Артемку на руки, мы с Настей отправились домой.

Так в моем доме снова по утрам стало вкусно пахнуть жареными блинчиками, по вечерам накрывался стол к ужину. Обследование Артемки подтвердило мои предположения, мы начали курс успокоительных процедур. Вскоре эпилептическое приступы стали отступать.

В деревне быстро поползли слухи о том, что Одинокий волк наконец-то нашел свою «Огневку». В народе нас быстро поженили, Артемку сделали моим сыном. Объяснения о том, что мальчику просто нужна помощь, не работали, вскоре я перестал спорить, на все вопросы утвердительно махал головой. Но однажды нашел Настю в слезах. Она сказала, что в магазине местные шушукались, будто она хитрая лиса, решившая жалостью женить на себе такого статного мужчину. Я успокаивал своего ангела, говорил, что это оборотная сторона проживания в деревне, тем более такого заметного человека, как местный фельдшер. Настя благодарила за помощь, участие в их с Артемкой жизни, но приняла решение вернуться к матери, которая после очередного запоя попала в сумасшедший дом на лечение. Понимая, что теперь они с братом какое-то время смогут спокойно жить одни в своей квартире, я осознал, что теряю любимую. Не раздумывая, я признался в своих чувствах и сделал предложение стать женой, чтобы вместе разделить все тяготы, упавшие на плечи моей молодой избранницы. Моя Огневка перестала плакать и пытливо посмотрела на меня. «Из-за жалости?», – спросила она. «Нет, потому что я тебя искал всю жизнь», – ответил я.

Она говорила, что не оставит брата, что должна поддержать мать, устроиться на работу и содержать свой дом сама, но в ее глазах я увидел желание остаться. Поток ее решительных речей об отъезде мог прекратить только наш первый поцелуй, разбудивший страсть, которую мы так тщательно скрывали. Это была не просто близость мужчины и женщины, наши тела были объединением двух потерянных половин. Нам обоим стало понятно, что жить друг без друга мы уже не сумеем. Моя Огневка согласилась стать моей женой, но свадьбу пришлось отложить из-за смерти матери Насти, принесшей много проблем с документами и долгами. Моя возлюбленная все время благодарила меня за помощь и была уверена, что без меня не справилась бы с таким потоком сложностей. Я целовал своего ангела и говорил, что совсем скоро все утрясется, и она станет настоящей женой.

Затянувшееся переоформление документов на квартиру, сложности с пропиской не давали возможность назначить дату свадьбы. Перед окончательным решением всех вопросов я решил сходить в лес за свежими травами. Пройдя небольшое расстояние, я увидел огромного голодного медведя, недавно проснувшегося от спячки. Его разъяренный вид не предвещал ничего хорошего, я зажег фальшфейер, чтобы отпугнуть зверя резким звуком, запахом пороха и ярким огнем. Но медведь был настроен решительно, грозно рыча, он медленно пошел на меня. Я схватил ружье и вдруг услышал вой волков. Стая зверей окружила медведя, они рычали и нападали на мохнатого увальня. Медведь лапами пытался отбиться от назойливых хищников, но силы были не равны, он отступил и скрылся в лесу. В знак победы волки сделали почетный круг. Я обратил внимание, что одно животное прихрамывало на переднюю лапу, у второго виднелась необычная черная шерсть на холке, остальные трое были значительно моложе, игривей и мельче в размерах. Наши взгляды снова встретились. Мне показалось, это были те самые волки, которым однажды я помог сохранить друг друга и стать полноценной семьей.

Немного придя в себя, я отправился домой, где меня ждала заплаканная невеста. Она слышала на улице громкий хлопок и подумала, что со мной случилась беда. Я знал, что звук фальшфейера не был слышан рядом с нашим домом, но понимал, что моя Огневка даже на расстоянии чувствует меня и события, происходящие вокруг. Настю я не мог успокоить еще минут двадцать, она просила не рисковать собой и умоляла сохранить нашу любовь и семью, потому что не собиралась жить без своего волка…

Свадьбу мы сыграли тем же летом. По просьбе невесты на праздник пригласили мою мать, единственного родного человека, оставшегося в живых у нас с Настей. Но мать не приехала познакомиться с будущей невесткой. Став матерью-кукушкой, она окончательно избавилась от материнского инстинкта. В погоне за призрачными надеждами стать знаменитостью она не смогла или не захотела сохранить семью, подарить мне заботу и любовь. Возможно, ей было больно смотреть на меня, напоминающего неудачный брак и неверного мужа, быть может, стыдно за свое предательство, но этого я никогда не узнал. Ее тело обнаружили соседи через неделю после нашего торжества. Умерла она в одиночестве в сценическом костюме эстрадной певицы в окружении трех котов…

Ее уход не причинил моей душе страданий, тихая печаль лишь на мгновение коснулась моего сердца.

Теперь с Настей мы остались единственными близкими и родными друг другу людьми, Артемку мы усыновили, он перестал заикаться и картавить, стал называть меня папой. Через год моя Огневка подарила мне дочь, сделав меня абсолютно счастливым человеком. В нашем доме появилось еще больше «золота» - любви и нежности.

Еще несколько раз, бывая в лесу, вдалеке я видел ту самую пару волков, один из которых хромал на переднюю лапу, второй обладал черным загривком. Мысленно благодарил за спасение от медведя, в ответ всегда слышал их величественный вой и знал, что нахожусь под защитой благодарных и преданных волков.

Ариша ЗИМА,
член Союза Писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."